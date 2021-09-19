Дания: Суперлига Дании 2021-2022
Сённерйюск
1:0
Конец матча
Стадион: Сидбанк Парк Зрители: 7283
Брондбю
7' Желтая карточкаТайво Абдулрахман
34' Желтая карточкаШиембе Кевин
38' Желтая карточкаГреве Матиас
66' Желтая карточкаМахсо Андреас
90' Желтая карточкаСлимане Анис
90' Желтая карточкаEmil Holm
1:0
90' ГолТайво Абдулрахман
90' Желтая карточкаРустед Сигурд
29
Экани
Виктор
90
Альбек
Мадс
18
Шиембе
Кевин
25
Слимане
Анис
14
Менса
Кевин
11
Уре
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Экани ВикторПолузащитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Флё НиколайВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Йенсен ИсакНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Michael Boris
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
34'
38'
66'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
5 Угловые 6
-
2 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Прошшер Даниэл
|2
|0.22
|2.
|Тайво Абдулрахман
|1
|0.11
|3.
|Экани Виктор
|1
|0.11
|4.
|Корнвиг Эмиль
|1
|0.11
|5.
|Реесе Сёрен
|0
|0
|6.
|Emil Holm
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уре Микаэль
|4
|0.44
|2.
|Хедлунд Симон
|1
|0.11
|3.
|Радошевич Йосип
|1
|0.11
|4.
|Слимане Анис
|1
|0.11
|5.
|Менса Кевин
|1
|0.11
|6.
|Рустед Сигурд
|1
|0.11
|7.
|Бёркеейет Тобиас
|1
|0.11
|8.
|Каппис Кристиан
|1
|0.11
|9.
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|10.
|Греве Матиас
|0
|0
|11.
|Бруус Андреас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гартенманн Стефан
|2
|0
|2.
|Экани Виктор
|2
|0
|3.
|Корнвиг Эмиль
|2
|0
|4.
|Emil Holm
|2
|0
|5.
|Хассан Рилван
|1
|0
|6.
|Альбек Мадс
|1
|0
|7.
|Anders Jacobsen II
|1
|0
|8.
|Тайво Абдулрахман
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Менса Кевин
|2
|0
|2.
|Рустед Сигурд
|2
|0
|3.
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0
|4.
|Бруус Андреас
|2
|0
|5.
|Шиембе Кевин
|2
|0
|6.
|Хедлунд Симон
|1
|0
|7.
|Радошевич Йосип
|1
|0
|8.
|Греве Матиас
|1
|0
|9.
|Уре Микаэль
|1
|0
|10.
|Махсо Андреас
|1
|0
|11.
|Френнруп Мортен
|1
|0
|12.
|Каппис Кристиан
|1
|0
|13.
|Скиппер Антон
|1
|0
|14.
|Слимане Анис
|1
|0
|15.
|Нильс Фредериксен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сённерйюск
|0
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
|Брондбю
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Сённерйюск Последние 20 матчей: +7 =2 -11Оденсе 2:1 Сённерйюск Хиллерёд 0:5 Сённерйюск Сённерйюск 2:2 Виборг Копенгаген 2:0 Сённерйюск
Сённерйюск 0:2 Митьюлланд Раннерс 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 0:2 Нордшелланн Сённерйюск 1:0 Вайле Силькеборг 0:0 Сённерйюск Каса Пиа 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:4 Виборг Брондбю 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:4 Ольборг Хорсенс 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Люнгбю Раннерс 4:0 Сённерйюск Вайле 4:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Оденсе Сённерйюск 1:0 Вайле Люнгбю 0:1 Сённерйюск
Брондбю Последние 20 матчей: +6 =8 -6Брондбю 0:0 Спарта Прага Брондбю 1:1 Силькеборг Брондбю 2:0 Митьюлланд Брондбю 1:2 Ред Булл Зальцбург
Оденсе 2:2 Брондбю Ред Булл Зальцбург 2:1 Брондбю Брондбю 0:1 Нордшелланн Копенгаген 4:2 Брондбю Вайле 2:2 Брондбю Брондбю 1:1 Виборг Орхус 1:1 Брондбю Хольштайн Киль 1:1 Брондбю Оденсе 1:1 Брондбю Брондбю 4:1 Сённерйюск Гётеборг 1:2 Брондбю Брондбю 2:0 Нордшелланн Орхус 1:2 Брондбю Копенгаген 2:1 Брондбю Брондбю 3:1 Митьюлланд Раннерс 4:2 Брондбю
Последние игры между собой
Сённерйюск: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 11
Брондбю: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 8
Брондбю 1:3 Сённерйюск Товарищеские матчи Брондбю 0:1 Сённерйюск Кубок Сённерйюск 2:1 Брондбю Суперлига Дании Сённерйюск 0:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:4 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Брондбю Кубок Сённерйюск 1:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:0 Сённерйюск Суперлига Дании Брондбю 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Брондбю Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|9
|7
|0
|2
|16 - 5
|21
|2.
|Копенгаген
|9
|6
|2
|1
|19 - 6
|20
|3.
|Ольборг
|9
|5
|3
|1
|13 - 7
|18
|4.
|Раннерс
|9
|5
|2
|2
|13 - 10
|17
|5.
|Нордшелланн
|9
|4
|1
|4
|13 - 11
|13
|6.
|Силькеборг
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|7.
|Оденсе
|9
|2
|4
|3
|11 - 15
|10
|8.
|Виборг
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|9.
|Сённерйюск
|9
|2
|2
|5
|5 - 11
|8
|10.
|Брондбю
|9
|1
|5
|3
|11 - 13
|8
|11.
|Орхус
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|12.
|Вайле
|9
|0
|2
|7
|5 - 19
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|2.
|Ольборг
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|3.
|Силькеборг
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|4.
|Копенгаген
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|Раннерс
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|6.
|Нордшелланн
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Сённерйюск
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|8.
|Брондбю
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|9.
|Оденсе
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|Орхус
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|11.
|Виборг
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|12.
|Вайле
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|5
|4
|0
|1
|6 - 2
|12
|2.
|Копенгаген
|4
|4
|0
|0
|11 - 1
|12
|3.
|Ольборг
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|4.
|Раннерс
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Виборг
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|6.
|Нордшелланн
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|7.
|Оденсе
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|8.
|Силькеборг
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|9.
|Брондбю
|5
|0
|3
|2
|7 - 10
|3
|10.
|Орхус
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|11.
|Сённерйюск
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|12.
|Вайле
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|5
|0
|2
|2.
|Копенгаген
|Винд Жонас
|4
|0
|1
|3.
|Брондбю
|Уре Микаэль
|4
|0
|0
|4.
|Раннерс
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|4
|1
|0
|5.
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|3
|0
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ольборг
|Альманн Якоб
|4
|0
|2.
|Орхус
|Поульсен Николай
|4
|0
|3.
|Вайле
|Колингер Денис
|4
|0
|4.
|Копенгаген
|Хочолава Давид
|4
|0
|5.
|Виборг
|Крамер Ларс II
|4
|0