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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Сённерйюск
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 7283
Брондбю
0'
7' Желтая карточка
Тайво Абдулрахман
34' Желтая карточка
Шиембе Кевин
38' Желтая карточка
Греве Матиас
66' Желтая карточка
Махсо Андреас
90' Желтая карточка
Слимане Анис
90' Желтая карточка
Emil Holm
1:0
90' Гол
Тайво Абдулрахман
90' Желтая карточка
Рустед Сигурд
90'+6
1
Лоуренс
Томас
3
Emil
Holm
2
Гартенманн
Стефан
6
Реесе
Сёрен
5
Хенде
Марк-Даль
8
Корнвиг
Эмиль
29
Экани
Виктор
90
Альбек
Мадс
7
Эскесен
Юлиус
25
Тайво
Абдулрахман
17
Прошшер
Даниэл
30
Хермансен
Мадс
4
Рустед
Сигурд
5
Махсо
Андреас
18
Шиембе
Кевин
2
Гаммельбю
Йенс-Мартин
25
Слимане
Анис
22
Радошевич
Йосип
8
Греве
Матиас
14
Менса
Кевин
11
Уре
Микаэль
27
Хедлунд
Симон
Сённерйюск
4-3-3
Брондбю
3-5-2

Ход матча

7'
Тайво Абдулрахман
 
34'
 
Шиембе Кевин
38'
 
Греве Матиас
46'
 
Бёркеейет Тобиас
Шиембе Кевин
64'
Симонсен Йеппе
Эскесен Юлиус
 
64'
Йенсен Исак
Прошшер Даниэл
 
64'
 
Павлович Андрия
Уре Микаэль
64'
 
Дивкович Марко
Хедлунд Симон
66'
 
Махсо Андреас
77'
 
Каппис Кристиан
Греве Матиас
80'
 
Бруус Андреас
Гаммельбю Йенс-Мартин
82'
Виндерслев Расмус
Экани Виктор
 
90'
 
Слимане Анис
90'
Emil Holm
 
90'
Тайво Абдулрахман
1:0
90'
 
Рустед Сигурд
90'
Кристинссон Кристофер Инги
Тайво Абдулрахман
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 6
  • 2 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Прошшер Даниэл 2 0.22
2. Тайво Абдулрахман 1 0.11
3. Экани Виктор 1 0.11
4. Корнвиг Эмиль 1 0.11
5. Реесе Сёрен 0 0
6. Emil Holm 0 0
Брондбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уре Микаэль 4 0.44
2. Хедлунд Симон 1 0.11
3. Радошевич Йосип 1 0.11
4. Слимане Анис 1 0.11
5. Менса Кевин 1 0.11
6. Рустед Сигурд 1 0.11
7. Бёркеейет Тобиас 1 0.11
8. Каппис Кристиан 1 0.11
9. Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
10. Греве Матиас 0 0
11. Бруус Андреас 0 0

Карточки

Сённерйюск
# Игрок      
1. Гартенманн Стефан 2 0
2. Экани Виктор 2 0
3. Корнвиг Эмиль 2 0
4. Emil Holm 2 0
5. Хассан Рилван 1 0
6. Альбек Мадс 1 0
7. Anders Jacobsen II 1 0
8. Тайво Абдулрахман 1 0
Брондбю
# Игрок      
1. Менса Кевин 2 0
2. Рустед Сигурд 2 0
3. Бёркеейет Тобиас 2 0
4. Бруус Андреас 2 0
5. Шиембе Кевин 2 0
6. Хедлунд Симон 1 0
7. Радошевич Йосип 1 0
8. Греве Матиас 1 0
9. Уре Микаэль 1 0
10. Махсо Андреас 1 0
11. Френнруп Мортен 1 0
12. Каппис Кристиан 1 0
13. Скиппер Антон 1 0
14. Слимане Анис 1 0
15. Нильс Фредериксен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сённерйюск 0 20% (1) 20% (1) 0 20% (1) 40% (2)
 Брондбю 18.18% (2) 18.18% (2) 27.27% (3) 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Сённерйюск Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Оденсе 2:1 Сённерйюск Хиллерёд 0:5 Сённерйюск Сённерйюск 2:2 Виборг Копенгаген 2:0 Сённерйюск
Сённерйюск 0:2 Митьюлланд Раннерс 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 0:2 Нордшелланн Сённерйюск 1:0 Вайле Силькеборг 0:0 Сённерйюск Каса Пиа 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:4 Виборг Брондбю 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:4 Ольборг Хорсенс 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Люнгбю Раннерс 4:0 Сённерйюск Вайле 4:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Оденсе Сённерйюск 1:0 Вайле Люнгбю 0:1 Сённерйюск
Брондбю Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Брондбю 0:0 Спарта Прага Брондбю 1:1 Силькеборг Брондбю 2:0 Митьюлланд Брондбю 1:2 Ред Булл Зальцбург
Оденсе 2:2 Брондбю Ред Булл Зальцбург 2:1 Брондбю Брондбю 0:1 Нордшелланн Копенгаген 4:2 Брондбю Вайле 2:2 Брондбю Брондбю 1:1 Виборг Орхус 1:1 Брондбю Хольштайн Киль 1:1 Брондбю Оденсе 1:1 Брондбю Брондбю 4:1 Сённерйюск Гётеборг 1:2 Брондбю Брондбю 2:0 Нордшелланн Орхус 1:2 Брондбю Копенгаген 2:1 Брондбю Брондбю 3:1 Митьюлланд Раннерс 4:2 Брондбю

Последние игры между собой

Сённерйюск: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 11
Брондбю: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 8
Брондбю 4:1 Сённерйюск Товарищеские матчи Брондбю 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Сённерйюск Суперлига Дании
Брондбю 1:3 Сённерйюск Товарищеские матчи Брондбю 0:1 Сённерйюск Кубок Сённерйюск 2:1 Брондбю Суперлига Дании Сённерйюск 0:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:4 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Брондбю Кубок Сённерйюск 1:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:0 Сённерйюск Суперлига Дании Брондбю 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Брондбю Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 9 7 0 2 16 - 5 21
2. Копенгаген 9 6 2 1 19 - 6 20
3. Ольборг 9 5 3 1 13 - 7 18
4. Раннерс 9 5 2 2 13 - 10 17
5. Нордшелланн 9 4 1 4 13 - 11 13
6. Силькеборг 8 2 5 1 8 - 7 11
7. Оденсе 9 2 4 3 11 - 15 10
8. Виборг 9 2 3 4 12 - 16 9
9. Сённерйюск 9 2 2 5 5 - 11 8
10. Брондбю 9 1 5 3 11 - 13 8
11. Орхус 8 1 3 4 6 - 12 6
12. Вайле 9 0 2 7 5 - 19 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 4 3 0 1 10 - 3 9
2. Ольборг 4 3 0 1 6 - 2 9
3. Силькеборг 4 2 2 0 6 - 2 8
4. Копенгаген 5 2 2 1 8 - 5 8
5. Раннерс 5 2 2 1 6 - 6 8
6. Нордшелланн 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Сённерйюск 5 2 1 2 4 - 6 7
8. Брондбю 4 1 2 1 4 - 3 5
9. Оденсе 4 1 2 1 5 - 6 5
10. Орхус 5 1 2 2 6 - 8 5
11. Виборг 4 1 0 3 5 - 7 3
12. Вайле 5 0 2 3 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 5 4 0 1 6 - 2 12
2. Копенгаген 4 4 0 0 11 - 1 12
3. Ольборг 5 2 3 0 7 - 5 9
4. Раннерс 4 3 0 1 7 - 4 9
5. Виборг 5 1 3 1 7 - 9 6
6. Нордшелланн 5 2 0 3 6 - 7 6
7. Оденсе 5 1 2 2 6 - 9 5
8. Силькеборг 4 0 3 1 2 - 5 3
9. Брондбю 5 0 3 2 7 - 10 3
10. Орхус 3 0 1 2 0 - 4 1
11. Сённерйюск 4 0 1 3 1 - 5 1
12. Вайле 4 0 0 4 2 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Копенгаген Биэл Пеп 5 0 2
2. Копенгаген Винд Жонас 4 0 1
3. Брондбю Уре Микаэль 4 0 0
4. Раннерс Хаммерсхёй-Мистрати Вито 4 1 0
5. Митьюлланд Дрейер Андерс 3 0 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ольборг Альманн Якоб 4 0
2. Орхус Поульсен Николай 4 0
3. Вайле Колингер Денис 4 0
4. Копенгаген Хочолава Давид 4 0
5. Виборг Крамер Ларс II 4 0
Весь список
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