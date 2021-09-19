Второй тайм

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Сённерйюск вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

95' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

94' Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Павлович Андрия бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре

93' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

91' Рефери не любит споров - именно за это Рустед Сигурд сейчас получил желтую

91' Г О О О О Л - Тайво Абдулрахман первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Матч возобновлен

90' Рефери не любит споров - именно за это Эмиль Хольм сейчас получил желтую

90' Рефери не любит споров - именно за это Слимане Анис сейчас получил желтую

90' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

89' Удар от ворот произведет Сённерйюск

89' Отличные скиллы показывает Дивкович Марко , обводя своих соперников

88' Удар от ворот произведет Брондбю

88' Корнвиг Эмиль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

88' Дивкович Марко пробил со штрафного прямо в стенку

86' Эмиль Хольм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Удар от ворот произведет Сённерйюск

85' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Матч возобновлен

84' Ох, нехорошо это выглядит. Корнвиг Эмиль получил травму и медбригада забирает его с поля.

83' Корнвиг Эмиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Эмиль Хольм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Павлович Андрия из команды Брондбю сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

79' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Бёркеейет Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Гаммельбю Йенс-Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

75' Йенсен Исак из команды Сённерйюск навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

75' Бёркеейет Тобиас из команды Брондбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

74' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Альбек Мадс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Реесе Сёрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Радошевич Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Сегодняшная посещаемость составляет 7283 болельщиков

66' Махсо Андреас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

63' Уре Микаэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Лоуренс Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Отличные скиллы показывает Гаммельбю Йенс-Мартин , обводя своих соперников

59' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Сённерйюск

58' Удар от ворот произведет Сённерйюск

56' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Удар от ворот произведет Сённерйюск

54' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Эмиль Хольм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Реесе Сёрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Греве Матиас имел все шансы забить, но Лоуренс Томас сделал отличный сейв!

51' Отличные скиллы показывает Прошшер Даниэл , обводя своих соперников

49' Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Удар от ворот произведет Брондбю