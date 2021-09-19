Дания: Суперлига Дании 2021-2022
Копенгаген
0:1
Конец матча
Стадион: Паркен Зрители: 34378
Митьюлланд
13' Желтая карточкаБойлесен Николай
27' Красная карточкаФеррейра Эвандер
0:1
47' ГолБрумадо Жуниор
61' Желтая карточкаСтаге Йенс
84' Желтая карточкаХочолава Давид
90' Желтая карточкаОлафссон Элиас-Рафн
10
Зека
Карлос
16
Биэл
Пеп
23
Винд
Жонас
29
Паулиньо
VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Зека КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Биэл ПепПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Винд ЖонасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Паулиньо VIПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
-
44 Дюр НиколасПолузащитник
-
48 Хансен МадсНападающий
-
53 Линн ВикторНападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
13'
27'
33'
47'
0:1
61'
84'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
10 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 4
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Биэл Пеп
|5
|0.56
|2.
|Винд Жонас
|4
|0.44
|3.
|Дарами Мохаммед
|2
|0.22
|4.
|Стаге Йенс
|2
|0.22
|5.
|Дикс Кевин
|1
|0.11
|6.
|Зека Карлос
|1
|0.11
|7.
|Лерагер Лукас
|1
|0.11
|8.
|Вильчек Камиль
|1
|0.11
|9.
|Хочолава Давид
|1
|0.11
|10.
|Бовинг Виллиам
|1
|0.11
|11.
|Кристансен Виктор
|0
|0
|12.
|Фальк Расмус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дрейер Андерс
|3
|0.33
|2.
|Брумадо Жуниор
|3
|0.33
|3.
|Исаксен Густав
|2
|0.22
|4.
|Систо Пионе
|2
|0.22
|5.
|Линн Виктор
|2
|0.22
|6.
|Феррейра Эвандер
|2 (1)
|0.22
|7.
|Мабиль Авер
|1
|0.11
|8.
|Святченко Эрик
|1
|0.11
|9.
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|10.
|Паулиньо VI
|0
|0
|11.
|Олафссон Элиас-Рафн
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хочолава Давид
|4
|0
|2.
|Бойлесен Николай
|2
|1
|3.
|Зека Карлос
|3
|0
|4.
|Лерагер Лукас
|2
|0
|5.
|Стаге Йенс
|2
|0
|6.
|Винд Жонас
|2
|0
|7.
|Нельссон Виктор
|1
|0
|8.
|Биэл Пеп
|1
|0
|9.
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|1
|0
|10.
|Кристансен Виктор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Святченко Эрик
|2
|0
|2.
|Феррейра Эвандер
|0
|1
|3.
|Брумадо Жуниор
|0
|1
|4.
|Хег Даниэль
|1
|0
|5.
|Систо Пионе
|1
|0
|6.
|Мабиль Авер
|1
|0
|7.
|Андерссон Йоэль
|1
|0
|8.
|Николаесен Расмус
|1
|0
|9.
|Шарлес
|1
|0
|10.
|Паулиньо VI
|1
|0
|11.
|Олафссон Элиас-Рафн
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Копенгаген
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|31.58% (6)
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|Митьюлланд
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|25% (4)
|12.5% (2)
|31.25% (5)
Предыдущие игры
Копенгаген Последние 20 матчей: +14 =4 -2Слован Братислава 1:3 Копенгаген Раннерс 0:2 Копенгаген Вайле 0:4 Копенгаген Копенгаген 5:0 Сивасспор
Копенгаген 2:0 Сённерйюск Сивасспор 1:2 Копенгаген Орхус 1:3 Копенгаген Копенгаген 4:2 Локомотив Пловдив Копенгаген 4:2 Брондбю Локомотив Пловдив 1:1 Копенгаген Оденсе 0:2 Копенгаген Торпедо-БелАЗ 0:5 Копенгаген Копенгаген 0:0 Силькеборг Копенгаген 4:1 Торпедо-БелАЗ Копенгаген 2:2 Ольборг Рапид Вена 1:0 Копенгаген Копенгаген 1:0 ЦСКА Москва Копенгаген 3:1 Люнгбю Копенгаген 1:1 Видовре Раннерс 2:1 Копенгаген
Митьюлланд Последние 20 матчей: +10 =3 -7Митьюлланд 1:1 Лудогорец Митьюлланд 2:0 Нордшелланн Брондбю 2:0 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Силькеборг
Сённерйюск 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 0:1 ПСВ Митьюлланд 4:1 Вайле ПСВ 3:0 Митьюлланд Виборг 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Селтик Ольборг 0:1 Митьюлланд Селтик 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Оденсе Митьюлланд 2:1 Сигма Оломоуц Лех 3:2 Митьюлланд Мальмё 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Орхус Копенгаген 4:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Раннерс Брондбю 3:1 Митьюлланд
Последние игры между собой
Копенгаген: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Митьюлланд: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Митьюлланд 4:0 Копенгаген Суперлига Дании Митьюлланд 3:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 4:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 0:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 4:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:0 Митьюлланд Суперлига Дании Копенгаген 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Копенгаген Кубок Митьюлланд 3:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Копенгаген Суперлига Дании Митьюлланд 3:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 4:3 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:1 Митьюлланд Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|9
|7
|0
|2
|16 - 5
|21
|2.
|Копенгаген
|9
|6
|2
|1
|19 - 6
|20
|3.
|Ольборг
|9
|5
|3
|1
|13 - 7
|18
|4.
|Раннерс
|9
|5
|2
|2
|13 - 10
|17
|5.
|Нордшелланн
|9
|4
|1
|4
|13 - 11
|13
|6.
|Силькеборг
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|7.
|Оденсе
|9
|2
|4
|3
|11 - 15
|10
|8.
|Виборг
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|9.
|Сённерйюск
|9
|2
|2
|5
|5 - 11
|8
|10.
|Брондбю
|9
|1
|5
|3
|11 - 13
|8
|11.
|Орхус
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|12.
|Вайле
|9
|0
|2
|7
|5 - 19
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|2.
|Ольборг
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|3.
|Силькеборг
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|4.
|Копенгаген
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|Раннерс
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|6.
|Нордшелланн
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Сённерйюск
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|8.
|Брондбю
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|9.
|Оденсе
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|Орхус
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|11.
|Виборг
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|12.
|Вайле
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|5
|4
|0
|1
|6 - 2
|12
|2.
|Копенгаген
|4
|4
|0
|0
|11 - 1
|12
|3.
|Ольборг
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|4.
|Раннерс
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Виборг
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|6.
|Нордшелланн
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|7.
|Оденсе
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|8.
|Силькеборг
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|9.
|Брондбю
|5
|0
|3
|2
|7 - 10
|3
|10.
|Орхус
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|11.
|Сённерйюск
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|12.
|Вайле
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|5
|0
|2
|2.
|Копенгаген
|Винд Жонас
|4
|0
|1
|3.
|Брондбю
|Уре Микаэль
|4
|0
|0
|4.
|Раннерс
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|4
|1
|0
|5.
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|3
|0
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ольборг
|Альманн Якоб
|4
|0
|2.
|Орхус
|Поульсен Николай
|4
|0
|3.
|Вайле
|Колингер Денис
|4
|0
|4.
|Копенгаген
|Хочолава Давид
|4
|0
|5.
|Виборг
|Крамер Ларс II
|4
|0