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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Копенгаген
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 34378
Митьюлланд
0'
13' Желтая карточка
Бойлесен Николай
27' Красная карточка
Феррейра Эвандер
0:1
47' Гол
Брумадо Жуниор
61' Желтая карточка
Стаге Йенс
84' Желтая карточка
Хочолава Давид
90' Желтая карточка
Олафссон Элиас-Рафн
90'+7
1
Грабара
Камил
2
Дикс
Кевин
5
Хочолава
Давид
20
Бойлесен
Николай
34
Кристансен
Виктор
10
Зека
Карлос
12
Лерагер
Лукас
6
Стаге
Йенс
16
Биэл
Пеп
24
Бовинг
Виллиам
23
Винд
Жонас
16
Олафссон
Элиас-Рафн
14
Далсгор
Хенрик
28
Святченко
Эрик
73
Jose
Ferreira
6
Андерссон
Йоэль
37
Рафаэль
Онедика
10
Феррейра
Эвандер
29
Паулиньо
VI
45
Исаксен
Густав
74
Брумадо
Жуниор
7
Систо
Пионе
Копенгаген
4-2-3-1
Митьюлланд
3-4-3

Ход матча

13'
Бойлесен Николай
 
27'
 
Феррейра Эвандер
33'
 
Шарлес
Систо Пионе
47'
0:1
Брумадо Жуниор
55'
Вильчек Камиль
Бовинг Виллиам
 
61'
Стаге Йенс
 
68'
Йоханнессон Исак-Бергманн
Стаге Йенс
 
68'
Анкерсен Петер
Лерагер Лукас
 
81'
 
Линн Виктор
Исаксен Густав
84'
Хочолава Давид
 
88'
Хёйлунн Расмус
Хочолава Давид
 
88'
 
Коолс Дион
Андерссон Йоэль
88'
 
Хансен Мадс
Брумадо Жуниор
90'
 
Олафссон Элиас-Рафн

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 4
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Биэл Пеп 5 0.56
2. Винд Жонас 4 0.44
3. Дарами Мохаммед 2 0.22
4. Стаге Йенс 2 0.22
5. Дикс Кевин 1 0.11
6. Зека Карлос 1 0.11
7. Лерагер Лукас 1 0.11
8. Вильчек Камиль 1 0.11
9. Хочолава Давид 1 0.11
10. Бовинг Виллиам 1 0.11
11. Кристансен Виктор 0 0
12. Фальк Расмус 0 0
Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дрейер Андерс 3 0.33
2. Брумадо Жуниор 3 0.33
3. Исаксен Густав 2 0.22
4. Систо Пионе 2 0.22
5. Линн Виктор 2 0.22
6. Феррейра Эвандер 2 (1) 0.22
7. Мабиль Авер 1 0.11
8. Святченко Эрик 1 0.11
9. Андерссон Йоэль 0 0
10. Паулиньо VI 0 0
11. Олафссон Элиас-Рафн 0 0

Карточки

Копенгаген
# Игрок      
1. Хочолава Давид 4 0
2. Бойлесен Николай 2 1
3. Зека Карлос 3 0
4. Лерагер Лукас 2 0
5. Стаге Йенс 2 0
6. Винд Жонас 2 0
7. Нельссон Виктор 1 0
8. Биэл Пеп 1 0
9. Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0
10. Кристансен Виктор 1 0
Митьюлланд
# Игрок      
1. Святченко Эрик 2 0
2. Феррейра Эвандер 0 1
3. Брумадо Жуниор 0 1
4. Хег Даниэль 1 0
5. Систо Пионе 1 0
6. Мабиль Авер 1 0
7. Андерссон Йоэль 1 0
8. Николаесен Расмус 1 0
9. Шарлес 1 0
10. Паулиньо VI 1 0
11. Олафссон Элиас-Рафн 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Копенгаген 15.79% (3) 15.79% (3) 15.79% (3) 31.58% (6) 10.53% (2) 10.53% (2)
 Митьюлланд 12.5% (2) 6.25% (1) 12.5% (2) 25% (4) 12.5% (2) 31.25% (5)

Предыдущие игры

Копенгаген Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Слован Братислава 1:3 Копенгаген Раннерс 0:2 Копенгаген Вайле 0:4 Копенгаген Копенгаген 5:0 Сивасспор
Копенгаген 2:0 Сённерйюск Сивасспор 1:2 Копенгаген Орхус 1:3 Копенгаген Копенгаген 4:2 Локомотив Пловдив Копенгаген 4:2 Брондбю Локомотив Пловдив 1:1 Копенгаген Оденсе 0:2 Копенгаген Торпедо-БелАЗ 0:5 Копенгаген Копенгаген 0:0 Силькеборг Копенгаген 4:1 Торпедо-БелАЗ Копенгаген 2:2 Ольборг Рапид Вена 1:0 Копенгаген Копенгаген 1:0 ЦСКА Москва Копенгаген 3:1 Люнгбю Копенгаген 1:1 Видовре Раннерс 2:1 Копенгаген
Митьюлланд Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Митьюлланд 1:1 Лудогорец Митьюлланд 2:0 Нордшелланн Брондбю 2:0 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Силькеборг
Сённерйюск 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 0:1 ПСВ Митьюлланд 4:1 Вайле ПСВ 3:0 Митьюлланд Виборг 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Селтик Ольборг 0:1 Митьюлланд Селтик 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Оденсе Митьюлланд 2:1 Сигма Оломоуц Лех 3:2 Митьюлланд Мальмё 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Орхус Копенгаген 4:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Раннерс Брондбю 3:1 Митьюлланд

Последние игры между собой

Копенгаген: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Митьюлланд: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Копенгаген 4:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 4:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 0:0 Митьюлланд Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Митьюлланд Кубок
Митьюлланд 4:0 Копенгаген Суперлига Дании Митьюлланд 3:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 4:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 0:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 4:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:0 Митьюлланд Суперлига Дании Копенгаген 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Копенгаген Кубок Митьюлланд 3:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Копенгаген Суперлига Дании Митьюлланд 3:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 4:3 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:1 Митьюлланд Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 9 7 0 2 16 - 5 21
2. Копенгаген 9 6 2 1 19 - 6 20
3. Ольборг 9 5 3 1 13 - 7 18
4. Раннерс 9 5 2 2 13 - 10 17
5. Нордшелланн 9 4 1 4 13 - 11 13
6. Силькеборг 8 2 5 1 8 - 7 11
7. Оденсе 9 2 4 3 11 - 15 10
8. Виборг 9 2 3 4 12 - 16 9
9. Сённерйюск 9 2 2 5 5 - 11 8
10. Брондбю 9 1 5 3 11 - 13 8
11. Орхус 8 1 3 4 6 - 12 6
12. Вайле 9 0 2 7 5 - 19 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 4 3 0 1 10 - 3 9
2. Ольборг 4 3 0 1 6 - 2 9
3. Силькеборг 4 2 2 0 6 - 2 8
4. Копенгаген 5 2 2 1 8 - 5 8
5. Раннерс 5 2 2 1 6 - 6 8
6. Нордшелланн 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Сённерйюск 5 2 1 2 4 - 6 7
8. Брондбю 4 1 2 1 4 - 3 5
9. Оденсе 4 1 2 1 5 - 6 5
10. Орхус 5 1 2 2 6 - 8 5
11. Виборг 4 1 0 3 5 - 7 3
12. Вайле 5 0 2 3 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 5 4 0 1 6 - 2 12
2. Копенгаген 4 4 0 0 11 - 1 12
3. Ольборг 5 2 3 0 7 - 5 9
4. Раннерс 4 3 0 1 7 - 4 9
5. Виборг 5 1 3 1 7 - 9 6
6. Нордшелланн 5 2 0 3 6 - 7 6
7. Оденсе 5 1 2 2 6 - 9 5
8. Силькеборг 4 0 3 1 2 - 5 3
9. Брондбю 5 0 3 2 7 - 10 3
10. Орхус 3 0 1 2 0 - 4 1
11. Сённерйюск 4 0 1 3 1 - 5 1
12. Вайле 4 0 0 4 2 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Копенгаген Биэл Пеп 5 0 2
2. Копенгаген Винд Жонас 4 0 1
3. Брондбю Уре Микаэль 4 0 0
4. Раннерс Хаммерсхёй-Мистрати Вито 4 1 0
5. Митьюлланд Дрейер Андерс 3 0 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ольборг Альманн Якоб 4 0
2. Орхус Поульсен Николай 4 0
3. Вайле Колингер Денис 4 0
4. Копенгаген Хочолава Давид 4 0
5. Виборг Крамер Ларс II 4 0
Весь список
  • До матча
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