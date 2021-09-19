Второй тайм

97' Обе команды могли выиграть сегодня, но Митьюлланд вырывает победу

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Бойлесен Николай не смог попасть в створ ударом издали

97' Жуниньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Жуниньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

96' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

96' Игрок из команды Копенгаген пробил головой по воротам, но вратарь спас.

95' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Далсгор Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Паулиньо VI выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Далсгор Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Удар от ворот произведет Митьюлланд

94' Судье надоело, что Олафссон Элиас-Рафн тянет время и он наказал его горчичником

93' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

92' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Матч возобновлен

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Олафссон Элиас-Рафн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

89' Удар от ворот произведет Митьюлланд

88' Ох, нехорошо это выглядит. Святченко Эрик получил травму и медбригада забирает его с поля.

87' Святченко Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Удар от ворот произведет Митьюлланд

85' Как он промахнулся? Винд Жонас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

84' Хочолава Давид получил желтую карточку от судьи

83' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

83' Андерссон Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Жуниньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Святченко Эрик нанес удар головой, но Камиль Грабара спокойно отбил мяч.

82' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

81' Удар от ворот произведет Митьюлланд

81' Матч возобновлен

81' Исаксен Густав получил травму и заменен. Виктор Линд выходит на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Удар от ворот произведет Митьюлланд

79' Дикс Кевин не смог попасть в створ ударом издали

78' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Удар от ворот произведет Митьюлланд

77' Зека Карлос из команды Копенгаген наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

77' Копенгаген выполняет удар от ворот.

76' Хочолава Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

76' Вильчек Камиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Исаксен Густав навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' Матч возобновлен

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Матч возобновлен

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Хорошую попытку сделал Исаксен Густав . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Отличные скиллы показывает Брумадо Жуниор , обводя своих соперников

71' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Хочолава Давид нанес удар головой, но Элиас Олафссон спокойно отбил мяч.

70' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Копенгаген выполняет удар от ворот.

68' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

67' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

65' Удар от ворот произведет Митьюлланд

64' Дикс Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Святченко Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

62' Удар от ворот произведет Копенгаген

62' Исаксен Густав решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

61' Стаге Йенс получил желтую карточку от судьи

61' После проверки VAR рефери поменял решение - Митьюлланд не будет бить пенальти!

60' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

60' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Удар от ворот произведет Митьюлланд

59' Олафссон Элиас-Рафн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Игрок из команды Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

58' Шарлес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Далсгор Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

56' Отличные скиллы показывает Исаксен Густав , обводя своих соперников

55' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Тактическая замена. Уильям Бовинг уходит с поля и его заменяет Вильчек Камиль

55' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Биэл Пеп наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

52' Матч возобновлен

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Удар от ворот произведет Митьюлланд

50' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

50' Паулиньо VI предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

49' Уильям Бовинг из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.

49' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Г О О О О Л - Брумадо Жуниор из команды Митьюлланд правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

47' Отличные скиллы показывает Брумадо Жуниор , обводя своих соперников

47' Святченко Эрик из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

46' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Хочолава Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

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