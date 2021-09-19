Адаев выходит вместо Султонова, а Рязанцев вместо Енина у "Торпедо".

Последняя минута остается у "Оренбурга", но похоже сил осталось уже слишком мало.

89' Фамейе бьет со штрафного прямо в стенку, и мяч уходит за пределы поля.

88' Красная карточка для Кожемякина за фол последней надежды и штрафной для "Оренбурга"!

87' Фамейе слишком дерзко отреагировал на свой фол в атаке, за что и получил желтую.

86' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:1!!! Возвращается "Оренбург" в игру. Подача с правого фланга на одинокого Ковалева, который головой бьет между ног Ботнарю. Еще не все потеряно!

85' Хорошая подача слева, но оборона выбивает, а в атаке вторым темпом мяч доходит до футболиста в штрафной и следует удар, который оказывается заблокирован.

84' Все тот же Эктов оказывается с мячом, пытается отдать обостряющий пас вперед, но оборона все читает.

83' Не бросает играть "Оренбург". Атакуют правым флангом. Передача на Эктова, тот бьет издали и попадает в защитника.

82' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! Султонов!!! Судя по всему ставит точку в матче "Торпедо". Контратака, выход один на один, и Султонов хладнокровно посылает мяч между ног Кеняйкина!

81' Меняет все же травмированного Стаматова на Эктова Марцел Личка. А еще Бреев вместо Миронова выходит.

80' "Горчичник" получает Енин за фол на своей половине.

79' Калмыков скидывает на партнера, тот с лету бьет, выходит не очень удачно. Кеняйкин выручает.

78' Угловой у ворот москвичей. Подача, мяч отскакивает от головы футболиста и Ботнарь выходит из ворот.

77' Старается "Оренбург", заброс на самого активного Ковалева, но защитник его останавливает.

75' Дальний удар по воротам Кеняйкина. Выше ворот.

74' Стаматов упал на газон на ровном месте. Ногу свело у футболиста.

73' Да, эмоции Бородюка сейчас можно понять. Его команда могла завершать все прямо сейчас. Арбитр между тем показал желтую кому-то из тренерского штаба "Торпедо".

72' Как??? Полубояринов с Калмыковым вышли вдвоем на голкипера, Данил решил не бить, а отдать на пустые партнеру, но вышло слишком сильно и мяч ушел за лицевую!

71' Завелся "Оренбург", выгрызают они мяч в центре, Ковалев протаскиевает, отдает партнеру, тот смещается и бьет с правой ноги. Ботнарь на месте.

70' Довольно спорный момент с падением Ковалева и правда, но споры с резервным судьей явно ни к чему не приведут, игра продолжается.

69' Передача в штрафную, мяч от ног защитников отскакивает к Ковалеву и тот падает, но арбитр показывает подниматься.

68' Стаматов прорвался по левому флангу и попытался прострелить, Нетфуллин в подкате помешал.

67' Замены у хозяев. Полубояринов вышел вместо Лебеденко и Каплиенко вместо Самсонова.

66' Быстрой выгоды из этой контратаки вытащить не получается. Мяч уходит в аут.

65' Стандартное положение у "Торпедо", подача в штрафную, гости отбиваются и бегут в контратаку.

64' Желтую получает Ковалев за фол на Темникове.

63' Евдокимов со своей половины поля сильно направил мяч вперед, там зацепились за мяч футболисты "Торпедо", но все же пришлось сыграть назад.

61' Подача с левого фланга в штрафную оренбуржцев. Кеняйкин добирается до мяча.

60' Вместо Диалло выше Титков в команде Лички.

59' После подачи с углового ничего не произошло, но после повторной подачи Фамейе пробил через себя. Получилось красиво, но мимо.

58' Ух! Быстрая атака гостей, Ковалев получил мяч слева, затем слегка сместился и пробил в дальний угол. Ботнарь спас.

57' Подача со штрафного, точно в руки Кеняйкина.

56' Бодро продолжают играть команды и во второй половине, отсюда и немалое количество борьбы на поле, вот сейчас стандарт на правом фланге зарабатывают москвичи.

55' Примерно туда же пошла вторая подача, но вновь безуспешно. В третий раз к ряду "Торпедо" разыграл корнер, затем уже подача и офсайд.

54' Подача с корнера на ближнюю, где оказывается Ойеволе, который выбивает мяч на еще один угловой.

53' Прострел Темникова с правого фланга, Капленко перехватывает и мяч уходит на угловой.

52' Подача с правого края в штрафную хозяев, оборона на месте.

51' Удар из-за штрафной от игрока "Торпедо". Слабовато и мимо.

50' Вновь "Торпедо" потерял мяч на чужой половине, но на этот раз гостям не удалось выйти в контрвыпад.

49' Опасно! Контратака "Оренбурга", Диалло бьет с полулету из штрафной. Выше ворот, ну очень сильный удар из этой позиции.

48' Подача от "Торпедо" теперь на Калмыкова. Футболист немного не успевает к мячу.

47' Заброс на Фамейе в чужую штрафную, защитник его опережает и сбрасывает мяч в руки голкиперу.