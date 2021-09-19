Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
Торпедо Москва
2:1
Второй тайм: 90+'
Оренбург
1:0
10' ГолСултонов Мухаммад
29' Желтая карточкаТемников Иван
39' Желтая карточкаМалых Андрей
64' Желтая карточкаКовалёв Юрий
79' Желтая карточкаЭктов Александр
79' Желтая карточкаЕнин Иван
2:0
81' ГолСултонов Мухаммад
2:1
85' ГолКовалёв Юрий
87' Желтая карточкаФамейе Джоэль
88' Красная карточкаКожемякин Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Енин ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Елисеев ИльяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 Прошкин ЕгорПолузащитник
-
Главный тренер: Бородюк Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Малых АндрейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ковалёв ЮрийПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бреев СергейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Личка Марцел
Ход матча
10'
29'
39'
64'
79'
79'
81'
85'
2:1
87'
88'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калмыков Амур
|10
|0.83
|2.
|Султонов Мухаммад
|7
|0.58
|3.
|Лебеденко Игорь
|5
|0.42
|4.
|Енин Иван
|2
|0.17
|5.
|Шумских Алексей
|1
|0.08
|6.
|Адаев Владислав
|1
|0.08
|7.
|Евдокимов Андрей
|1
|0.08
|8.
|Маркин Михаил
|1 (1)
|0.08
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фамейе Джоэль
|6 (2)
|0.5
|2.
|Миронов Алексей
|3
|0.25
|3.
|Сиваков Михаил
|2
|0.17
|4.
|Корян Аршак
|2
|0.17
|5.
|Прудников Николай
|2
|0.17
|6.
|Бреев Сергей
|1
|0.08
|7.
|Малых Андрей
|1
|0.08
|8.
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0.08
|9.
|Гойкович Ренато
|1
|0.08
|10.
|Эктов Александр
|1
|0.08
|11.
|Капленко Кирилл
|1
|0.08
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Темников Иван
|6
|0
|2.
|Померко Алексей
|4
|1
|3.
|Шумских Алексей
|4
|0
|4.
|Енин Иван
|3
|0
|5.
|Самсонов Артём Владимирович
|2
|0
|6.
|Нетфуллин Равиль
|2
|0
|7.
|Евдокимов Андрей
|2
|0
|8.
|Рязанцев Александр
|1
|0
|9.
|Султонов Мухаммад
|1
|0
|10.
|Полубояринов Данил
|1
|0
|11.
|Кожемякин Олег
|1
|0
|12.
|Калмыков Амур
|1
|0
|13.
|Ботнарь Виталий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Малых Андрей
|4
|1
|2.
|Миронов Алексей
|5
|0
|3.
|Сиваков Михаил
|3
|1
|4.
|Капленко Кирилл
|4
|0
|5.
|Эктов Александр
|2
|1
|6.
|Аюпов Тимур
|3
|0
|7.
|Титков Николай
|3
|0
|8.
|Шаболин Артём
|3
|0
|9.
|Гойкович Ренато
|2
|0
|10.
|Фамейе Джоэль
|2
|0
|11.
|Бидловский Давид
|2
|0
|12.
|Бреев Сергей
|1
|0
|13.
|Полуяхтов Владимир
|1
|0
|14.
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|15.
|Прудников Николай
|1
|0
|16.
|Дьялло Абдулай
|1
|0
|17.
|Кеняйкин Алексей
|1
|0
|18.
|Стаматов Матео
|1
|0
|19.
|Сычевой Владимир
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торпедо Москва
|3.85% (1)
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|19.23% (5)
|19.23% (5)
|23.08% (6)
|Оренбург
|14.29% (3)
|33.33% (7)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|4.76% (1)
|19.05% (4)
Предыдущие игры
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +10 =7 -3Торпедо Москва 3:3 Томь Торпедо Москва 2:2 Факел Балтика 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 7:1 Металлург Липецк
Чайка 1:0 Торпедо Москва Волгарь 0:1 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Олимп-Долгопрудный Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск Торпедо Москва 0:0 Текстильщик Торпедо Москва 3:1 Алания Торпедо Москва 5:0 Спартак-2 ПФК Кубань 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Шинник Факел 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Волгарь Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Текстильщик Алания 1:1 Торпедо Москва Нефтехимик 2:2 Торпедо Москва
Оренбург Последние 20 матчей: +17 =1 -2Оренбург 2:0 Краснодар-2 КАМАЗ 0:4 Оренбург Оренбург 0:3 Ротор Оренбург 1:0 Нефтехимик
Динамо Ставрополь 1:3 Оренбург Оренбург 1:0 Акрон Оренбург 2:1 Велес Москва Томь 1:2 Оренбург Оренбург 0:2 Факел Балтика 1:1 Оренбург Оренбург 4:0 Металлург Липецк Оренбург 4:0 Волгарь Оренбург 3:2 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Оренбург Оренбург 2:0 Томь Чертаново 2:3 Оренбург Оренбург 2:1 Нижний Новгород Енисей 1:2 Оренбург Оренбург 5:2 Спартак-2 Оренбург 3:0 Чайка
Последние игры между собой
Торпедо Москва: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Оренбург: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|2:1 Заявка
|12
|8
|4
|0
|28 - 10
|28
|2.
|Оренбург
|1:2 Заявка
|12
|8
|1
|3
|22 - 10
|25
|3.
|Факел
|1:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 11
|24
|4.
|Спартак-2
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|14 - 16
|22
|5.
|Алания
|3:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|27 - 15
|22
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 11
|21
|7.
|Нефтехимик
|1:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 8
|20
|8.
|Краснодар-2
|2:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 11
|18
|9.
|КАМАЗ
|0:1 Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 10
|17
|11.
|Балтика
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|11 - 10
|16
|12.
|Ротор
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 8
|15
|13.
|Томь
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 19
|14
|14.
|Енисей
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 20
|14
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 14
|10
|16.
|Акрон
|0:2 Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 15
|10
|17.
|Волгарь
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|7 - 16
|9
|18.
|Текстильщик
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 16
|9
|19.
|ПФК Кубань
|0:1 Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 17
|8
|20.
|Металлург Липецк
|0:3 Заявка
|12
|2
|1
|9
|10 - 33
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|2:1 Заявка
|8
|5
|3
|0
|23 - 8
|18
|2.
|Оренбург
|1:2 Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 6
|18
|3.
|Факел
|1:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|4.
|Краснодар-2
|2:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|5.
|КАМАЗ
|0:1 Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|6.
|Алания
|3:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|7.
|Нефтехимик
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 4
|10
|8.
|Спартак-2
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|11.
|Енисей
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|12.
|Томь
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|13.
|Балтика
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|16.
|Акрон
|0:2 Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|17.
|Ротор
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|4 - 5
|5
|18.
|Волгарь
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|19.
|Металлург Липецк
|0:3 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|20.
|ПФК Кубань
|0:1 Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак-2
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 7
|12
|2.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|3.
|Торпедо Москва
|2:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|4.
|Ротор
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|5.
|Нефтехимик
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|6.
|Алания
|3:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|14 - 12
|10
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 5
|9
|8.
|Балтика
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Факел
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|Оренбург
|1:2 Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|11.
|Томь
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 15
|7
|12.
|Енисей
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 10
|6
|13.
|КАМАЗ
|0:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|14.
|ПФК Кубань
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|15.
|Краснодар-2
|2:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|16.
|Акрон
|0:2 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Волгарь
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|18.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 9
|4
|19.
|Металлург Липецк
|0:3 Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 22
|3
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|1 - 7
|3
- — Выход в Премьер-лигу
- — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
- — Вылет в ПФЛ
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Торпедо Москва
|Калмыков Амур
|10
|0
|0
|2.
|СКА-Хабаровск
|Караев Давид
|9
|4
|0
|3.
|Торпедо Москва
|Султонов Мухаммад
|7
|0
|0
|4.
|Оренбург
|Фамейе Джоэль
|6
|2
|0
|5.
|Томь
|Ставпец Александр
|6
|4
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Балтика
|Кашчелан Младен
|8
|0
|2.
|КАМАЗ
|Калугин Олег
|6
|1
|3.
|Волгарь
|Павлишин Алексей
|4
|2
|4.
|СКА-Хабаровск
|Литвин Дмитрий
|5
|1
|5.
|Олимп-Долгопрудный
|Николас Лоуренс Анвон
|5
|1
Прогнозы на матч Торпедо Москва 2:1 Оренбург
Исход игры
Торпедо Москва
48.6% (71)
Ничья
41.1% (60)
Оренбург
10.3% (15)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (64)
Меньше
55.56% (80)
Обе команды забьют
Да
77.08% (111)
Нет
22.92% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.9% (48)
2:1 Торпедо Москва
26% (38)
1:0 Торпедо Москва
13.7% (20)
1:2 Оренбург
8.2% (12)
2:2 Ничья
4.8% (7)
2:0 Торпедо Москва
4.1% (6)
0:0 Ничья
2.7% (4)
3:1 Торпедо Москва
2.1% (3)
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