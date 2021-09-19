  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Торпедо Москва
2:1
Второй тайм: 90+'
Оренбург
0'
1:0
10' Гол
Султонов Мухаммад
29' Желтая карточка
Темников Иван
39' Желтая карточка
Малых Андрей
64' Желтая карточка
Ковалёв Юрий
79' Желтая карточка
Эктов Александр
79' Желтая карточка
Енин Иван
2:0
81' Гол
Султонов Мухаммад
2:1
85' Гол
Ковалёв Юрий
87' Желтая карточка
Фамейе Джоэль
88' Красная карточка
Кожемякин Олег
90'+4
Торпедо Москва
Оренбург

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калмыков Амур 10 0.83
2. Султонов Мухаммад 7 0.58
3. Лебеденко Игорь 5 0.42
4. Енин Иван 2 0.17
5. Шумских Алексей 1 0.08
6. Адаев Владислав 1 0.08
7. Евдокимов Андрей 1 0.08
8. Маркин Михаил 1 (1) 0.08
Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фамейе Джоэль 6 (2) 0.5
2. Миронов Алексей 3 0.25
3. Сиваков Михаил 2 0.17
4. Корян Аршак 2 0.17
5. Прудников Николай 2 0.17
6. Бреев Сергей 1 0.08
7. Малых Андрей 1 0.08
8. Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0.08
9. Гойкович Ренато 1 0.08
10. Эктов Александр 1 0.08
11. Капленко Кирилл 1 0.08

Карточки

Торпедо Москва
# Игрок      
1. Темников Иван 6 0
2. Померко Алексей 4 1
3. Шумских Алексей 4 0
4. Енин Иван 3 0
5. Самсонов Артём Владимирович 2 0
6. Нетфуллин Равиль 2 0
7. Евдокимов Андрей 2 0
8. Рязанцев Александр 1 0
9. Султонов Мухаммад 1 0
10. Полубояринов Данил 1 0
11. Кожемякин Олег 1 0
12. Калмыков Амур 1 0
13. Ботнарь Виталий 1 0
Оренбург
# Игрок      
1. Малых Андрей 4 1
2. Миронов Алексей 5 0
3. Сиваков Михаил 3 1
4. Капленко Кирилл 4 0
5. Эктов Александр 2 1
6. Аюпов Тимур 3 0
7. Титков Николай 3 0
8. Шаболин Артём 3 0
9. Гойкович Ренато 2 0
10. Фамейе Джоэль 2 0
11. Бидловский Давид 2 0
12. Бреев Сергей 1 0
13. Полуяхтов Владимир 1 0
14. Ковалёв Юрий 1 0
15. Прудников Николай 1 0
16. Дьялло Абдулай 1 0
17. Кеняйкин Алексей 1 0
18. Стаматов Матео 1 0
19. Сычевой Владимир 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торпедо Москва 3.85% (1) 15.38% (4) 19.23% (5) 19.23% (5) 19.23% (5) 23.08% (6)
 Оренбург 14.29% (3) 33.33% (7) 14.29% (3) 14.29% (3) 4.76% (1) 19.05% (4)

Предыдущие игры

Торпедо Москва Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Торпедо Москва 3:3 Томь Торпедо Москва 2:2 Факел Балтика 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 7:1 Металлург Липецк
Чайка 1:0 Торпедо Москва Волгарь 0:1 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Олимп-Долгопрудный Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск Торпедо Москва 0:0 Текстильщик Торпедо Москва 3:1 Алания Торпедо Москва 5:0 Спартак-2 ПФК Кубань 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Шинник Факел 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Волгарь Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Текстильщик Алания 1:1 Торпедо Москва Нефтехимик 2:2 Торпедо Москва
Оренбург Последние 20 матчей: +17 =1 -2
Оренбург 2:0 Краснодар-2 КАМАЗ 0:4 Оренбург Оренбург 0:3 Ротор Оренбург 1:0 Нефтехимик
Динамо Ставрополь 1:3 Оренбург Оренбург 1:0 Акрон Оренбург 2:1 Велес Москва Томь 1:2 Оренбург Оренбург 0:2 Факел Балтика 1:1 Оренбург Оренбург 4:0 Металлург Липецк Оренбург 4:0 Волгарь Оренбург 3:2 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Оренбург Оренбург 2:0 Томь Чертаново 2:3 Оренбург Оренбург 2:1 Нижний Новгород Енисей 1:2 Оренбург Оренбург 5:2 Спартак-2 Оренбург 3:0 Чайка

Последние игры между собой

Торпедо Москва: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Оренбург: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Оренбург 3:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:2 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 0:2 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 0:2 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
Торпедо Москва 1:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 2:1 Заявка 12 8 4 0 28 - 10 28
2. Оренбург 1:2 Заявка 12 8 1 3 22 - 10 25
3. Факел 1:0 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
4. Спартак-2 Заявка 12 7 1 4 14 - 16 22
5. Алания 3:0 Заявка 12 6 4 2 27 - 15 22
6. СКА-Хабаровск Заявка 12 6 3 3 15 - 11 21
7. Нефтехимик 1:0 Заявка 12 6 2 4 16 - 8 20
8. Краснодар-2 2:0 Заявка 12 5 3 4 12 - 11 18
9. КАМАЗ 0:1 Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
10. Велес Москва Заявка 11 5 2 4 13 - 10 17
11. Балтика Заявка 12 3 7 2 11 - 10 16
12. Ротор Заявка 11 3 6 2 12 - 8 15
13. Томь Заявка 12 4 2 6 16 - 19 14
14. Енисей Заявка 12 4 2 6 16 - 20 14
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 12 2 4 6 8 - 14 10
16. Акрон 0:2 Заявка 12 2 4 6 9 - 15 10
17. Волгарь Заявка 12 2 3 7 7 - 16 9
18. Текстильщик Заявка 12 2 3 7 8 - 16 9
19. ПФК Кубань 0:1 Заявка 12 2 2 8 9 - 17 8
20. Металлург Липецк 0:3 Заявка 12 2 1 9 10 - 33 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 2:1 Заявка 8 5 3 0 23 - 8 18
2. Оренбург 1:2 Заявка 8 6 0 2 14 - 6 18
3. Факел 1:0 Заявка 7 5 2 0 11 - 4 17
4. Краснодар-2 2:0 Заявка 6 4 1 1 9 - 5 13
5. КАМАЗ 0:1 Заявка 9 4 1 4 10 - 11 13
6. Алания 3:0 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
7. Нефтехимик 1:0 Заявка 6 3 1 2 10 - 4 10
8. Спартак-2 Заявка 7 3 1 3 7 - 9 10
9. СКА-Хабаровск Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
10. Велес Москва Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
11. Енисей Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
12. Томь Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
13. Балтика Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
14. Текстильщик Заявка 6 2 0 4 7 - 9 6
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
16. Акрон 0:2 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
17. Ротор Заявка 6 0 5 1 4 - 5 5
18. Волгарь Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
19. Металлург Липецк 0:3 Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
20. ПФК Кубань 0:1 Заявка 6 1 0 5 3 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак-2 Заявка 5 4 0 1 7 - 7 12
2. СКА-Хабаровск Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
3. Торпедо Москва 2:1 Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
4. Ротор Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
5. Нефтехимик 1:0 Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
6. Алания 3:0 Заявка 8 2 4 2 14 - 12 10
7. Велес Москва Заявка 6 3 0 3 7 - 5 9
8. Балтика Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
9. Факел 1:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
10. Оренбург 1:2 Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
11. Томь Заявка 8 2 1 5 11 - 15 7
12. Енисей Заявка 6 2 0 4 8 - 10 6
13. КАМАЗ 0:1 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
14. ПФК Кубань 0:1 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
15. Краснодар-2 2:0 Заявка 6 1 2 3 3 - 6 5
16. Акрон 0:2 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17. Волгарь Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
18. Олимп-Долгопрудный Заявка 7 1 1 5 4 - 9 4
19. Металлург Липецк 0:3 Заявка 6 1 0 5 4 - 22 3
20. Текстильщик Заявка 6 0 3 3 1 - 7 3
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
  • — Вылет в ПФЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Торпедо Москва Калмыков Амур 10 0 0
2. СКА-Хабаровск Караев Давид 9 4 0
3. Торпедо Москва Султонов Мухаммад 7 0 0
4. Оренбург Фамейе Джоэль 6 2 0
5. Томь Ставпец Александр 6 4 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Балтика Кашчелан Младен 8 0
2. КАМАЗ Калугин Олег 6 1
3. Волгарь Павлишин Алексей 4 2
4. СКА-Хабаровск Литвин Дмитрий 5 1
5. Олимп-Долгопрудный Николас Лоуренс Анвон 5 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    Все, матч окончен. 
  • 90'
    Последняя минута остается у "Оренбурга", но похоже сил осталось уже слишком мало. 
  • 90'
    Удар Ковалева с линии штрафной! Выше ворот. 
  • Дополнительное время
    90'
    3 минуты добавлено. 
  • Замена
    90'
    Адаев выходит вместо Султонова, а Рязанцев вместо Енина у "Торпедо". 
  • 89'
    Фамейе бьет со штрафного прямо в стенку, и мяч уходит за пределы поля. 
  • Красная карточка
    88'
    Красная карточка для Кожемякина за фол последней надежды и штрафной для "Оренбурга"!
  • Желтая карточка
    87'
    Фамейе слишком дерзко отреагировал на свой фол в атаке, за что и получил желтую. 
  • Описание гола
    86'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:1!!! Возвращается "Оренбург" в игру. Подача с правого фланга на одинокого Ковалева, который головой бьет между ног Ботнарю. Еще не все потеряно!
  • 85'
    Хорошая подача слева, но оборона выбивает, а в атаке вторым темпом мяч доходит до футболиста в штрафной и следует удар, который оказывается заблокирован. 
  • 84'
    Все тот же Эктов оказывается с мячом, пытается отдать обостряющий пас вперед, но оборона все читает. 
  • 83'
    Не бросает играть "Оренбург". Атакуют правым флангом. Передача на Эктова, тот бьет издали и попадает в защитника. 
  • Описание гола
    82'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! Султонов!!! Судя по всему ставит точку в матче "Торпедо". Контратака, выход один на один, и Султонов хладнокровно посылает мяч между ног Кеняйкина!
  • Замена
    81'
    Меняет все же травмированного Стаматова на Эктова Марцел Личка. А еще Бреев вместо Миронова выходит. 
  • Желтая карточка
    80'
    "Горчичник" получает Енин за фол на своей половине. 
  • 79'
    Калмыков скидывает на партнера, тот с лету бьет, выходит не очень удачно. Кеняйкин выручает. 
  • Угловой
    78'
    Угловой у ворот москвичей. Подача, мяч отскакивает от головы футболиста и Ботнарь выходит из ворот. 
  • 77'
    Старается "Оренбург", заброс на самого активного Ковалева, но защитник его останавливает. 
  • 75'
    Дальний удар по воротам Кеняйкина. Выше ворот. 
  • Травма, повреждение
    74'
    Стаматов упал на газон на ровном месте. Ногу свело у футболиста. 
  • Желтая карточка
    73'
    Да, эмоции Бородюка сейчас можно понять. Его команда могла завершать все прямо сейчас. Арбитр между тем показал желтую кому-то из тренерского штаба "Торпедо". 
  • Опасный момент
    72'
    Как??? Полубояринов с Калмыковым вышли вдвоем на голкипера, Данил решил не бить, а отдать на пустые партнеру, но вышло слишком сильно и мяч ушел за лицевую!
  • 71'
    Завелся "Оренбург", выгрызают они мяч в центре, Ковалев протаскиевает, отдает партнеру, тот смещается и бьет с правой ноги. Ботнарь на месте. 
  • 70'
    Довольно спорный момент с падением Ковалева и правда, но споры с резервным судьей явно ни к чему не приведут, игра продолжается. 
  • Судья
    69'
    Передача в штрафную, мяч от ног защитников отскакивает к Ковалеву и тот падает, но арбитр показывает подниматься. 
  • 68'
    Стаматов прорвался по левому флангу и попытался прострелить, Нетфуллин в подкате помешал. 
  • Замена
    67'
    Замены у хозяев. Полубояринов вышел вместо Лебеденко и Каплиенко вместо Самсонова. 
  • 66'
    Быстрой выгоды из этой контратаки вытащить не получается. Мяч уходит в аут. 
  • 65'
    Стандартное положение у "Торпедо", подача в штрафную, гости отбиваются и бегут в контратаку. 
  • Желтая карточка
    64'
    Желтую получает Ковалев за фол на Темникове. 
  • 63'
    Евдокимов со своей половины поля сильно направил мяч вперед, там зацепились за мяч футболисты "Торпедо", но все же пришлось сыграть назад. 
  • 61'
    Подача с левого фланга в штрафную оренбуржцев. Кеняйкин добирается до мяча. 
  • Замена
    60'
    Вместо Диалло выше Титков в команде Лички. 
  • Угловой
    59'
    После подачи с углового ничего не произошло, но после повторной подачи Фамейе пробил через себя. Получилось красиво, но мимо. 
  • Опасный момент
    58'
    Ух! Быстрая атака гостей, Ковалев получил мяч слева, затем слегка сместился и пробил в дальний угол. Ботнарь спас. 
  • 57'
    Подача со штрафного, точно в руки Кеняйкина. 
  • 56'
    Бодро продолжают играть команды и во второй половине, отсюда и немалое количество борьбы на поле, вот сейчас стандарт на правом фланге зарабатывают москвичи. 
  • Угловой
    55'
    Примерно туда же пошла вторая подача, но вновь безуспешно. В третий раз к ряду "Торпедо" разыграл корнер, затем уже подача и офсайд. 
  • Угловой
    54'
    Подача с корнера на ближнюю, где оказывается Ойеволе, который выбивает мяч на еще один угловой. 
  • 53'
    Прострел Темникова с правого фланга, Капленко перехватывает и мяч уходит на угловой. 
  • 52'
    Подача с правого края в штрафную хозяев, оборона на месте. 
  • 51'
    Удар из-за штрафной от игрока "Торпедо". Слабовато и мимо. 
  • 50'
    Вновь "Торпедо" потерял мяч на чужой половине, но на этот раз гостям не удалось выйти в контрвыпад. 
  • Опасный момент
    49'
    Опасно! Контратака "Оренбурга", Диалло бьет с полулету из штрафной. Выше ворот, ну очень сильный удар из этой позиции. 
  • 48'
    Подача от "Торпедо" теперь на Калмыкова. Футболист немного не успевает к мячу. 
  • 47'
    Заброс на Фамейе в чужую штрафную, защитник его опережает и сбрасывает мяч в руки голкиперу. 
  • Второй тайм начался
    Второй тайм стартовал. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв. 
  • Опасный момент
    45'
    Хороший удар! Фамейе пробил во вратарский угол, в самую девятку, но Ботнарь все видел и отбил. 
  • 44'
    Ошибается с выносом Ботнарь, в результате мяч уходит в аут. Атака "Оренбурга", подача слева в штрафную, а затем фол за ее пределами. Хороший стандарт намечается для гостей. 
  • 43'
    Как красиво оставили мяч под удар Фамейе, но Джоэль пробил сильно выше ворот. 
  • 42'
    Николая Писарева нам демонстрируют, интересно, за кем именно он тут наблюдает. Новые кандидаты в сборную?
  • 41'
    Быстрая атака "Оренбурга". До Диалло доходит мяч, тот разворачивается и бьет немного выше ворот. 
  • Опасный момент
    40'
    Моментище!!! Подача со штрафного, мяч из толпы выскакивает на Лебеденко, который совсем один перед вратарем, затем удар с 5 метров и выше цели!
  • Желтая карточка
    39'
    Малых получает желтую карточку за фол на левом краю поля. 
  • 38'
    Енин здорово протащил, но затем Малых прямо из его ног выбил мяч, да еще и сохранил его для своей команды.
  • 37'
    Миронов подает в штрафную, Аюпов головой бьет мимо ворот. 
  • 36'
    Очередь "Оренбурга" теперь, прострел с левого края, Темников переводит мяч на угловой. 
  • 35'
    Лебеденко вбрасывает из-за боковой, затем Самсонов подает, мяч доходит до Нетфуллина. Равиль бьет из-за штрафной, чуть выше цели. Хороший удар. 
  • 34'
    Игра немного завязла в центре. Фолят команды, чувствуется, что никто сегодня не намерен уступать. 
  • Фол, нарушение
    33'
    Фол на Султонове примерно в середине поля. Не сразу футболист поднимается с газона. 
  • 32'
    Неплохо "Оренбург" атаковал, но на замыкании прострела никого не оказалось, а шанс был довольно мощный. 
  • 31'
    Вновь Темников с мячом, подал он с правого фланга. Точно в руки голкипера. 
  • Желтая карточка
    30'
    Еще и желтую карточку получил Темников за споры с арбитром после того как его сбили без фола. 
  • 29'
    Зацепились за мяч хозяева на чужой половине, однако провести атаку не вышло. 
  • 28'
    Прессиннуют гости, в результате "Торпедо" выходит через длинный пас из обороны. 
  • 27'
    "Оренбург" продолжает наседать, подача с правого фланга от Ковалева. Защита выбивает. 
  • 26'
    Очень качественная игра сегодня, особенно для ФНЛ, команды здорово играют через пас и не стесняются бить по воротам. 
  • 25'
    Хорошая атака гостей, Фамейе здорово разобрался на линии штрафной и пробил в ближний. Ботнарь на месте. 
  • 24'
    Все в порядке с 44-ым номером "Торпедо", несильное столкновение с соперником, быстро возобновляется игра. 
  • Угловой
    23'
    Еще один угловой, подача в штрафную, где достается по голове Самсонову, на газоне оказывается футболист. 
  • Угловой
    22'
    Подача Капленко, мяч вылетает из штрафной, и Стаматов бьет издали. Мимо ворот. Похоже, как у Султонова, больше сегодня ни у кого не получится. 
  • 21'
    Набралась сил команда Марцела Лички и начала атаковать, вот сейчас, например, заработали корнер. 
  • Офсайд
    20'
    Гол забивает "Оренбург" после подачи со стандарта, однако арбитр заметил офсайд. 
  • Фол, нарушение
    19'
    И еще фол, теперь Ковалев оказался на газоне. Стандарт для гостей. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Кравчук фолит в атаке на Фамейе. "Оренбург" с мячом.
  • 17'
    Атака "Оренбурга", подача с левого края, там Ковалев, котоому не удается все же пробить. 
  • 16'
    Очень на тоненького перепасовываются на своей половине оренбуржцы. Сейчас Енин чуть не перехватил мяч.  
  • Угловой
    15'
    Подача с углового от хозяев. Мяч вылетает из штрафной, на подборе вновь игрок "Торпедо". Удар, в защитника. 
  • 14'
    Москыичи перехватили мяч на чужой половине, вошли в штрафную, но Калмыкову помешали пробить. 
  • 13'
    Фамейе пробил издали, метров с 30. Выше ворот. 
  • 12'
    Шло все к голу "Торпедо", все же куда больше они владели мячом, посмотрим сумеет ли ответить "Оренбург". 
  • 11'
    Продолжает давить команда Бородюка, еще одна подача с левого фланга, на этот раз отбиваются гости. 
  • Описание гола
    10'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Султонов!!! Подача с левого фланга, защитник мяч выбивает, а на подборе Султонов, который бьет с лету и точно в сетку! Шикарный гол!!!
  • Фол, нарушение
    9'
    Фамейе столкнулся с Самсоновым, стандарт в центре поля. 
  • 8'
    Атака "Оренбурга", следует подача на Фамейе, Ботнарь выходит из ворот и помешал. 
  • 7'
    Прострел с левого фланга, Кеняйкин дотянулся до мяча и зафиксировал его. 
  • 6'
    Больше владеет мячом команда хозяев на первых минутах. Гости пока только единожды подходили к чужой штрафной. 
  • 5'
    Подача с правого фланга в штрафную "Оренбурга". Калмыков ударил головой. Мимо цели. 
  • Угловой
    4'
    Подача с корнера в штрафную площадь и удар точно в руки Кеняйкина, а там еще и офсайд был.  
  • 3'
    Атака правым флангом от москвичей, попытка подать, но мяч попадает в защитника. Угловой. 
  • 2'
    Резво начинают команды, мяч быстро ходит в ногах у "Торпедо". 
  • Первый тайм начался
    Первый тайм стартовал. 
  • До матча
  • Приветствую вас на матче "Торпедо" - "Оренбург". Работать для вас будет Константин Лицин. 
Прогнозы 146
Торпедо Москва 48.6% (71)
X 41.1% (60)
Оренбург 10.3% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торпедо Москва
Ничья
Оренбург
2.17
4.70
3.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Торпедо Москва 2:1 Оренбург онлайн


Прогнозы на матч Торпедо Москва 2:1 Оренбург

Исход игры
Торпедо Москва
48.6% (71)
Ничья
41.1% (60)
Оренбург
10.3% (15)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (64)
Меньше
55.56% (80)
Обе команды забьют
Да
77.08% (111)
Нет
22.92% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.9% (48)
2:1 Торпедо Москва
26% (38)
1:0 Торпедо Москва
13.7% (20)
1:2 Оренбург
8.2% (12)
2:2 Ничья
4.8% (7)
2:0 Торпедо Москва
4.1% (6)
0:0 Ничья
2.7% (4)
3:1 Торпедо Москва
2.1% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 