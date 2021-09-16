Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
Торпедо Москва
Позже
Оренбург
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калмыков Амур
|10
|0.91
|2.
|Лебеденко Игорь
|5
|0.45
|3.
|Султонов Мухаммад
|5
|0.45
|4.
|Енин Иван
|2
|0.18
|5.
|Шумских Алексей
|1
|0.09
|6.
|Адаев Владислав
|1
|0.09
|7.
|Евдокимов Андрей
|1
|0.09
|8.
|Маркин Михаил
|1 (1)
|0.09
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фамейе Джоэль
|6 (2)
|0.55
|2.
|Миронов Алексей
|3
|0.27
|3.
|Сиваков Михаил
|2
|0.18
|4.
|Корян Аршак
|2
|0.18
|5.
|Прудников Николай
|2
|0.18
|6.
|Бреев Сергей
|1
|0.09
|7.
|Малых Андрей
|1
|0.09
|8.
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0.09
|9.
|Гойкович Ренато
|1
|0.09
|10.
|Эктов Александр
|1
|0.09
|11.
|Капленко Кирилл
|1
|0.09
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Померко Алексей
|4
|1
|2.
|Темников Иван
|5
|0
|3.
|Шумских Алексей
|4
|0
|4.
|Самсонов Артём Владимирович
|2
|0
|5.
|Нетфуллин Равиль
|2
|0
|6.
|Енин Иван
|2
|0
|7.
|Евдокимов Андрей
|2
|0
|8.
|Рязанцев Александр
|1
|0
|9.
|Султонов Мухаммад
|1
|0
|10.
|Полубояринов Данил
|1
|0
|11.
|Кожемякин Олег
|1
|0
|12.
|Калмыков Амур
|1
|0
|13.
|Ботнарь Виталий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Миронов Алексей
|5
|0
|2.
|Сиваков Михаил
|3
|1
|3.
|Малых Андрей
|3
|1
|4.
|Капленко Кирилл
|4
|0
|5.
|Аюпов Тимур
|3
|0
|6.
|Титков Николай
|3
|0
|7.
|Шаболин Артём
|3
|0
|8.
|Эктов Александр
|1
|1
|9.
|Гойкович Ренато
|2
|0
|10.
|Фамейе Джоэль
|2
|0
|11.
|Бидловский Давид
|2
|0
|12.
|Бреев Сергей
|1
|0
|13.
|Полуяхтов Владимир
|1
|0
|14.
|Прудников Николай
|1
|0
|15.
|Дьялло Абдулай
|1
|0
|16.
|Кеняйкин Алексей
|1
|0
|17.
|Стаматов Матео
|1
|0
|18.
|Сычевой Владимир
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торпедо Москва
|3.85% (1)
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|19.23% (5)
|19.23% (5)
|23.08% (6)
|Оренбург
|14.29% (3)
|33.33% (7)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|4.76% (1)
|19.05% (4)
Предыдущие игры
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +10 =7 -3Торпедо Москва 3:3 Томь Торпедо Москва 2:2 Факел Балтика 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 7:1 Металлург Липецк
Чайка 1:0 Торпедо Москва Волгарь 0:1 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Олимп-Долгопрудный Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск Торпедо Москва 0:0 Текстильщик Торпедо Москва 3:1 Алания Торпедо Москва 5:0 Спартак-2 ПФК Кубань 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Шинник Факел 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Волгарь Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Текстильщик Алания 1:1 Торпедо Москва Нефтехимик 2:2 Торпедо Москва
Оренбург Последние 20 матчей: +17 =1 -2Оренбург 2:0 Краснодар-2 КАМАЗ 0:4 Оренбург Оренбург 0:3 Ротор Оренбург 1:0 Нефтехимик
Динамо Ставрополь 1:3 Оренбург Оренбург 1:0 Акрон Оренбург 2:1 Велес Москва Томь 1:2 Оренбург Оренбург 0:2 Факел Балтика 1:1 Оренбург Оренбург 4:0 Металлург Липецк Оренбург 4:0 Волгарь Оренбург 3:2 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Оренбург Оренбург 2:0 Томь Чертаново 2:3 Оренбург Оренбург 2:1 Нижний Новгород Енисей 1:2 Оренбург Оренбург 5:2 Спартак-2 Оренбург 3:0 Чайка
Последние игры между собой
Торпедо Москва: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Оренбург: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|21 - 8
|25
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|26 - 9
|25
|3.
|Спартак-2
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|13 - 14
|22
|4.
|Факел
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|16 - 11
|21
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 10
|20
|6.
|Алания
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|24 - 15
|19
|7.
|КАМАЗ
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 11
|18
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 8
|17
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 10
|17
|10.
|Краснодар-2
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|11.
|Ротор
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 8
|15
|12.
|Енисей
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|13.
|Балтика
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|9 - 9
|13
|14.
|Томь
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|15.
|Акрон
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 13
|10
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 14
|9
|17.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 13
|9
|18.
|ПФК Кубань
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 16
|8
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 30
|7
|20.
|Волгарь
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|5 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 6
|18
|2.
|Факел
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|21 - 7
|15
|4.
|КАМАЗ
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|5.
|Краснодар-2
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 4
|10
|7.
|Спартак-2
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|8.
|Алания
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|11.
|Енисей
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|12.
|Томь
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|13.
|Балтика
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|16.
|Акрон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|17.
|Ротор
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|4 - 5
|5
|18.
|Волгарь
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|20.
|ПФК Кубань
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак-2
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 7
|12
|2.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|4.
|Ротор
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|5.
|Алания
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|14 - 12
|10
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 5
|9
|7.
|Оренбург
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|9.
|Енисей
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 10
|6
|10.
|Балтика
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|11.
|КАМАЗ
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|12.
|ПФК Кубань
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|13.
|Акрон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|15.
|Факел
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|16.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 9
|4
|17.
|Томь
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 13
|4
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 19
|3
|19.
|Текстильщик
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|1 - 7
|3
|20.
|Волгарь
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Торпедо Москва
|Калмыков Амур
|10
|0
|0
|2.
|СКА-Хабаровск
|Караев Давид
|8
|3
|0
|3.
|Оренбург
|Фамейе Джоэль
|6
|2
|0
|4.
|Торпедо Москва
|Лебеденко Игорь
|5
|0
|0
|5.
|Торпедо Москва
|Султонов Мухаммад
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Балтика
|Кашчелан Младен
|8
|0
|2.
|КАМАЗ
|Калугин Олег
|6
|1
|3.
|Волгарь
|Павлишин Алексей
|4
|2
|4.
|СКА-Хабаровск
|Литвин Дмитрий
|5
|1
|5.
|Олимп-Долгопрудный
|Николас Лоуренс Анвон
|5
|1
Прогнозы на матч Торпедо Москва - Оренбург
Исход игры
Торпедо Москва
66.7% (30)
Ничья
20% (9)
Оренбург
13.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
56.82% (25)
Меньше
43.18% (19)
Обе команды забьют
Да
72.73% (32)
Нет
27.27% (12)
Популярный счёт
2:1 Торпедо Москва
33.3% (15)
1:0 Торпедо Москва
17.8% (8)
1:1 Ничья
15.6% (7)
1:2 Оренбург
11.1% (5)
2:0 Торпедо Москва
6.7% (3)
3:1 Торпедо Москва
4.4% (2)
2:2 Ничья
4.4% (2)
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