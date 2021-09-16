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Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Торпедо Москва
 
Позже
Оренбург

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калмыков Амур 10 0.91
2. Лебеденко Игорь 5 0.45
3. Султонов Мухаммад 5 0.45
4. Енин Иван 2 0.18
5. Шумских Алексей 1 0.09
6. Адаев Владислав 1 0.09
7. Евдокимов Андрей 1 0.09
8. Маркин Михаил 1 (1) 0.09
Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фамейе Джоэль 6 (2) 0.55
2. Миронов Алексей 3 0.27
3. Сиваков Михаил 2 0.18
4. Корян Аршак 2 0.18
5. Прудников Николай 2 0.18
6. Бреев Сергей 1 0.09
7. Малых Андрей 1 0.09
8. Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0.09
9. Гойкович Ренато 1 0.09
10. Эктов Александр 1 0.09
11. Капленко Кирилл 1 0.09

Карточки

Торпедо Москва
# Игрок      
1. Померко Алексей 4 1
2. Темников Иван 5 0
3. Шумских Алексей 4 0
4. Самсонов Артём Владимирович 2 0
5. Нетфуллин Равиль 2 0
6. Енин Иван 2 0
7. Евдокимов Андрей 2 0
8. Рязанцев Александр 1 0
9. Султонов Мухаммад 1 0
10. Полубояринов Данил 1 0
11. Кожемякин Олег 1 0
12. Калмыков Амур 1 0
13. Ботнарь Виталий 1 0
Оренбург
# Игрок      
1. Миронов Алексей 5 0
2. Сиваков Михаил 3 1
3. Малых Андрей 3 1
4. Капленко Кирилл 4 0
5. Аюпов Тимур 3 0
6. Титков Николай 3 0
7. Шаболин Артём 3 0
8. Эктов Александр 1 1
9. Гойкович Ренато 2 0
10. Фамейе Джоэль 2 0
11. Бидловский Давид 2 0
12. Бреев Сергей 1 0
13. Полуяхтов Владимир 1 0
14. Прудников Николай 1 0
15. Дьялло Абдулай 1 0
16. Кеняйкин Алексей 1 0
17. Стаматов Матео 1 0
18. Сычевой Владимир 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торпедо Москва 3.85% (1) 15.38% (4) 19.23% (5) 19.23% (5) 19.23% (5) 23.08% (6)
 Оренбург 14.29% (3) 33.33% (7) 14.29% (3) 14.29% (3) 4.76% (1) 19.05% (4)

Предыдущие игры

Торпедо Москва Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Торпедо Москва 3:3 Томь Торпедо Москва 2:2 Факел Балтика 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 7:1 Металлург Липецк
Чайка 1:0 Торпедо Москва Волгарь 0:1 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Олимп-Долгопрудный Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск Торпедо Москва 0:0 Текстильщик Торпедо Москва 3:1 Алания Торпедо Москва 5:0 Спартак-2 ПФК Кубань 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Шинник Факел 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Волгарь Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Текстильщик Алания 1:1 Торпедо Москва Нефтехимик 2:2 Торпедо Москва
Оренбург Последние 20 матчей: +17 =1 -2
Оренбург 2:0 Краснодар-2 КАМАЗ 0:4 Оренбург Оренбург 0:3 Ротор Оренбург 1:0 Нефтехимик
Динамо Ставрополь 1:3 Оренбург Оренбург 1:0 Акрон Оренбург 2:1 Велес Москва Томь 1:2 Оренбург Оренбург 0:2 Факел Балтика 1:1 Оренбург Оренбург 4:0 Металлург Липецк Оренбург 4:0 Волгарь Оренбург 3:2 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Оренбург Оренбург 2:0 Томь Чертаново 2:3 Оренбург Оренбург 2:1 Нижний Новгород Енисей 1:2 Оренбург Оренбург 5:2 Спартак-2 Оренбург 3:0 Чайка

Последние игры между собой

Торпедо Москва: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Оренбург: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Оренбург 3:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:2 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 0:2 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 0:2 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
Торпедо Москва 1:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 11 8 1 2 21 - 8 25
2. Торпедо Москва Заявка 11 7 4 0 26 - 9 25
3. Спартак-2 Заявка 11 7 1 3 13 - 14 22
4. Факел Заявка 11 6 3 2 16 - 11 21
5. СКА-Хабаровск Заявка 11 6 2 3 14 - 10 20
6. Алания Заявка 11 5 4 2 24 - 15 19
7. КАМАЗ Заявка 11 5 3 3 12 - 11 18
8. Нефтехимик Заявка 11 5 2 4 15 - 8 17
9. Велес Москва Заявка 11 5 2 4 13 - 10 17
10. Краснодар-2 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
11. Ротор Заявка 11 3 6 2 12 - 8 15
12. Енисей Заявка 11 4 2 5 14 - 17 14
13. Балтика Заявка 11 2 7 2 9 - 9 13
14. Томь Заявка 11 3 2 6 13 - 17 11
15. Акрон Заявка 11 2 4 5 9 - 13 10
16. Текстильщик Заявка 11 2 3 6 7 - 14 9
17. Олимп-Долгопрудный Заявка 11 2 3 6 7 - 13 9
18. ПФК Кубань Заявка 11 2 2 7 9 - 16 8
19. Металлург Липецк Заявка 11 2 1 8 10 - 30 7
20. Волгарь Заявка 11 1 3 7 5 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 8 6 0 2 14 - 6 18
2. Факел Заявка 7 5 2 0 11 - 4 17
3. Торпедо Москва Заявка 7 4 3 0 21 - 7 15
4. КАМАЗ Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
5. Краснодар-2 Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
6. Нефтехимик Заявка 6 3 1 2 10 - 4 10
7. Спартак-2 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
8. Алания Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
9. СКА-Хабаровск Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
10. Велес Москва Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
11. Енисей Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
12. Томь Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
13. Балтика Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
14. Текстильщик Заявка 5 2 0 3 6 - 7 6
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
16. Акрон Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
17. Ротор Заявка 6 0 5 1 4 - 5 5
18. Волгарь Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
19. Металлург Липецк Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
20. ПФК Кубань Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак-2 Заявка 5 4 0 1 7 - 7 12
2. СКА-Хабаровск Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
3. Торпедо Москва Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
4. Ротор Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
5. Алания Заявка 8 2 4 2 14 - 12 10
6. Велес Москва Заявка 6 3 0 3 7 - 5 9
7. Оренбург Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
8. Нефтехимик Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
9. Енисей Заявка 6 2 0 4 8 - 10 6
10. Балтика Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
11. КАМАЗ Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
12. ПФК Кубань Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
13. Акрон Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
14. Краснодар-2 Заявка 6 1 2 3 3 - 6 5
15. Факел Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 7 1 1 5 4 - 9 4
17. Томь Заявка 7 1 1 5 8 - 13 4
18. Металлург Липецк Заявка 5 1 0 4 4 - 19 3
19. Текстильщик Заявка 6 0 3 3 1 - 7 3
20. Волгарь Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2
  • — Выход в Премьер-лигу
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  • — Вылет в ПФЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Торпедо Москва Калмыков Амур 10 0 0
2. СКА-Хабаровск Караев Давид 8 3 0
3. Оренбург Фамейе Джоэль 6 2 0
4. Торпедо Москва Лебеденко Игорь 5 0 0
5. Торпедо Москва Султонов Мухаммад 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Балтика Кашчелан Младен 8 0
2. КАМАЗ Калугин Олег 6 1
3. Волгарь Павлишин Алексей 4 2
4. СКА-Хабаровск Литвин Дмитрий 5 1
5. Олимп-Долгопрудный Николас Лоуренс Анвон 5 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 сентября 2021, осталось 2 дня 15 часов 16 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Торпедо Москва 66.7% (30)
    X 20% (9)
    Оренбург 13.3% (6)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Торпедо Москва - Оренбург онлайн


    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Оренбург

    Исход игры
    Торпедо Москва
    66.7% (30)
    Ничья
    20% (9)
    Оренбург
    13.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.82% (25)
    Меньше
    43.18% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    72.73% (32)
    Нет
    27.27% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Торпедо Москва
    33.3% (15)
    1:0 Торпедо Москва
    17.8% (8)
    1:1 Ничья
    15.6% (7)
    1:2 Оренбург
    11.1% (5)
    2:0 Торпедо Москва
    6.7% (3)
    3:1 Торпедо Москва
    4.4% (2)
    2:2 Ничья
    4.4% (2)
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