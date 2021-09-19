Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Г О О О О Л - Сирхейс Кай из команды Хераклес правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

44' Матч возобновлен

44' Матч остановлен

43' Игра в одни ворота сейчас. АЗ Алкмаар доминирует и владеет мячом

40' Роскен Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

39' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

38' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Ренте Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Ренте Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Бласвих Янис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Кнустер Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

30' Игрок Mohamed Amissi из команды Хераклес неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

30' Mohamed Amissi из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...

29' Хераклес выполняет удар от ворот.

29' Гудмундссон Альберт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Летсерт Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Влут Рай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Влут Рай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Отличные скиллы показывает Лаурсен Николай , обводя своих соперников

22' Гости сейчас реально начинают давить соперника

22' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Матч возобновлен

20' Вайндал Оуэн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Г О О О О Л - Гудмундссон Альберт забивает с левой ноги!

19' Отличные скиллы показывает Павлидис Вангелис , обводя своих соперников

18' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Игрок Влут Рай из команды Хераклес неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

14' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' ШАНС! Гудмундссон Альберт вышел один на один с голкипером...

12' Павлидис Вангелис разрезает оборону соперника отличным пасом

11' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

10' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Хераклес выполняет удар от ворот.

9' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Ренте Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Хераклес выполняет удар от ворот.

6' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Mohamed Amissi оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Mohamed Amissi из команды Хераклес делает пас партнеру.

5' Де ла Торре Лука оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Сирхейс Кай нанес удар, мяч был парирован, но Питер Виндал Йенсен не удержал его в руках.

4' Киомурцоглу Орестис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Кнустер Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Ренте Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.