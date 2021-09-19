Голландия: Эредивизие 2021-2022
Хераклес
1:1
Перерыв
Стадион: Erve Asito Зрители: 8053
АЗ Алкмаар
0:1
19' ГолГудмундссон Альберт
44' Undefined phrase: football_event_Класи Йорди
45' Красная карточкаКласи Йорди
1:1
45' ГолСирхейс Кай
23
Фадига
Ноа
13
Кнустер
Матс
12
Роскен
Рубен
10
Влут
Рай
16
Сирхейс
Кай
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
-
13 Кнустер МатсЗащитник
-
12 Роскен РубенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Влут РайПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Сирхейс КайНападающий
- Запасные игроки
-
26 Букер КунВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Схоофс ЛукасЗащитник
- Защитник
-
22 Лес МатеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сзоке АдрианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Летсерт ТимоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Класи ЙордиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Остинг ТейсПолузащитник
-
19 Дёйн ЙеллеНападающий
- Нападающий
-
21 Поку ЭрнестНападающий
-
Главный тренер: Pascal Jansen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
19'
44'
45'
45'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сирхейс Кай
|1
|0.25
|2.
|Бюргзорг Делано
|1
|0.25
|3.
|Кваглиата Джакомо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Павлидис Вангелис
|1
|0.25
|2.
|Витри Аслак Фонн
|1
|0.25
|3.
|Гудмундссон Альберт
|1
|0.25
|4.
|Де Вит Дани
|1
|0.25
|5.
|Рейндерс Тиджани
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фадига Ноа
|3
|0
|2.
|Бакыш Синан
|1
|1
|3.
|Бласвих Янис
|1
|0
|4.
|Влут Рай
|1
|0
|5.
|Кнустер Матс
|1
|0
|6.
|Де ла Торре Лука
|1
|0
|7.
|Кваглиата Джакомо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Класи Йорди
|0
|1
|2.
|Летсерт Тимо
|1
|0
|3.
|Мидтше Фредрик
|1
|0
|4.
|Гудмундссон Альберт
|1
|0
|5.
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|6.
|Сугавара Юкинари
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хераклес
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|АЗ Алкмаар
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Хераклес Последние 20 матчей: +7 =4 -9Вердер 2:0 Хераклес Хераклес 0:1 НЕК Неймеген Спарта Роттердам 1:1 Хераклес Хераклес 0:2 ПСВ
Хераклес 3:1 ПЕК Зволле Хераклес 7:0 ХСК-21 Хераклес 2:2 Де Графсхап Хераклес 4:1 Ваалвейк Эммен 4:1 Хераклес Хераклес 0:1 НЕК Неймеген Хераклес 1:2 ПАОК Хераклес 2:1 Рёдингхаузен Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс Хераклес 1:2 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 5:0 Хераклес Хераклес 1:1 Фейеноорд Твенте 1:1 Хераклес Хераклес 4:0 ВВВ-Венло Эммен 3:1 Хераклес Хераклес 4:0 Виллем II
АЗ Алкмаар Последние 20 матчей: +12 =3 -5Раннерс 2:2 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 0:3 ПСВ Херенвен 1:3 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 2:1 Селтик
Селтик 2:0 АЗ Алкмаар Ваалвейк 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 2:1 Торино АЗ Алкмаар 1:0 Реал Сосьедад АЗ Алкмаар 2:0 ОФИ АЗ Алкмаар 3:0 Панатинаикос РБ Лейпциг 1:0 АЗ Алкмаар Генк 1:1 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:0 Осс АЗ Алкмаар 4:1 НЕК Неймеген АЗ Алкмаар 5:0 Хераклес Гронинген 0:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:0 Фортуна Ситтард Ваалвейк 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 2:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 2:0 Спарта Роттердам
Последние игры между собой
Хераклес: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 17
АЗ Алкмаар: победы: 17, ничьи: 1, поражения: 2
Хераклес 3:2 АЗ Алкмаар Эредивизие Хераклес 0:3 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 5:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:2 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 5:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 3:6 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 3:1 Хераклес Эредивизие АЗ Алкмаар 3:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 0:3 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 4:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:0 АЗ Алкмаар Эредивизие Хераклес 1:2 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 3:1 Хераклес Эредивизие АЗ Алкмаар 3:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 0:1 АЗ Алкмаар Эредивизие Хераклес 0:0 АЗ Алкмаар Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|5
|4
|1
|0
|22 - 1
|13
|2.
|ПСВ
|5
|4
|0
|1
|14 - 7
|12
|3.
|Виллем II
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|4.
|Херенвен
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|5.
|Фейеноорд
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|6.
|Утрехт
|5
|2
|2
|1
|9 - 4
|8
|7.
|НЕК Неймеген
|5
|2
|2
|1
|4 - 6
|8
|8.
|Твенте
|2:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Витесс
|0:2
|5
|2
|0
|3
|3 - 11
|6
|11.
|Камбюр
|5
|2
|0
|3
|9 - 17
|6
|12.
|Ваалвейк
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|13.
|Гронинген
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|14.
|Спарта Роттердам
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|15.
|Фортуна Ситтард
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|16.
|АЗ Алкмаар
|1:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|17.
|Хераклес
|1:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|18.
|ПЕК Зволле
|5
|0
|0
|5
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|19 - 0
|9
|2.
|Утрехт
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|ПСВ
|3
|2
|0
|1
|9 - 7
|6
|4.
|Камбюр
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|5.
|Херенвен
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|7.
|Виллем II
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|8.
|Спарта Роттердам
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|НЕК Неймеген
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|10.
|Фортуна Ситтард
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|11.
|Твенте
|2:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|12.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|13.
|Ваалвейк
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Гронинген
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Хераклес
|1:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|16.
|АЗ Алкмаар
|1:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Витесс
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|2.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Витесс
|0:2
|3
|2
|0
|1
|3 - 6
|6
|4.
|Виллем II
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|Аякс
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|АЗ Алкмаар
|1:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|7.
|Херенвен
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|9.
|Твенте
|2:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Гронинген
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|11.
|Ваалвейк
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|12.
|Хераклес
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Утрехт
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|15.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|16.
|Спарта Роттердам
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|17.
|Камбюр
|2
|0
|0
|2
|1 - 13
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|1
|2.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|4
|0
|0
|3.
|Херенвен
|Верман Хенк
|4
|1
|0
|4.
|Аякс
|Тадич Душан
|3
|0
|3
|5.
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Утрехт
|Янссен Виллем
|3
|0
|2.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|3
|0
|3.
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|3
|0
|4.
|Хераклес
|Фадига Ноа
|3
|0
|5.
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1
|1