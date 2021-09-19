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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Викинг
1:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 6789
Будё-Глимт
0'
1:0
7' Гол
Бериша Ветон
34' Желтая карточка
Берг Патрик
39' Желтая карточка
Сампстед Альфонс
1:1
67' Гол
Мо Бреде
1:2
76' Гол
Пеллегрино Амаль
76' Желтая карточка
Пеллегрино Амаль
82' Желтая карточка
Бьоркан Фредерик
88' Желтая карточка
Сольбаккен Ола
1:3
90' Гол
Ботхейм Эрик
90'+5
30
Гуннарссон
Патрик
17
Себулонсен
Себастьян
6
Стенснесс
Джанни
3
Веватне
Вильяр
23
Викстёль
Рольф
8
Белл
Джо
16
Лёкберг
Кристоффер
9
Кабран
Кевин
21
Танген
Харальд
77
Трипич
Златко
14
Бериша
Ветон
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
18
Мо
Бреде
2
Лоде
Мариус
5
Бьоркан
Фредерик
19
Фет
Сондре
7
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
9
Сольбаккен
Ола
20
Ботхейм
Эрик
11
Пеллегрино
Амаль
Викинг
4-2-3-1
Будё-Глимт
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Ветон 13 (2) 0.68
2. Трипич Златко 7 (1) 0.37
3. Танген Харальд 4 0.21
4. Фридйонссон Самуэль 3 0.16
5. Кабран Кевин 2 0.11
6. Белл Джо 1 0.05
7. Паттинама Шейн 1 0.05
8. Викстёль Рольф 1 0.05
9. Де Ланлай Янн-Эрик 1 0.05
10. Веватне Вильяр 1 0.05
11. Брекало Давид 1 0.05
12. Торстейнбё Фредерик 0 0
13. Лёкберг Кристоффер 0 0
14. Эукленн Сондре 0 0
Будё-Глимт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ботхейм Эрик 10 0.53
2. Салтнес Ульрик 7 0.37
3. Пеллегрино Амаль 5 (1) 0.26
4. Сёрли Сондре 3 0.16
5. Сольбаккен Ола 3 0.16
6. Берг Патрик 3 (1) 0.16
7. Фет Сондре 2 0.11
8. Нордас Лассе 2 0.11
9. Ветлесен Уго 1 0.05
10. Мо Бреде 1 0.05
11. Хейбротен Мариус 1 0.05
12. Линдаль Аксель 1 0.05
13. Сампстед Альфонс 0 0
14. Бьоркан Фредерик 0 0
15. Конрадсен Мортен 0 0

Карточки

Викинг
# Игрок      
1. Трипич Златко 4 0
2. Викстёль Рольф 4 0
3. Фридйонссон Самуэль 4 0
4. Белл Джо 4 0
5. Лёкберг Кристоффер 3 0
6. Бериша Ветон 2 0
7. Веватне Вильяр 2 0
8. Кабран Кевин 2 0
9. Паттинама Шейн 2 0
10. Себулонсен Себастьян 2 0
11. Хеггхейм Хенрик 2 0
12. Эустбё Ивен 1 0
13. Хове Рунар 1 0
14. Бьёрсхоль Сондре 1 0
15. Танген Харальд 1 0
16. Траоре Маи 1 0
Будё-Глимт
# Игрок      
1. Берг Патрик 5 0
2. Пеллегрино Амаль 2 0
3. Салтнес Ульрик 2 0
4. Линдаль Аксель 2 0
5. Бьоркан Фредерик 2 0
6. Мо Бреде 1 0
7. Лоде Мариус 1 0
8. Фет Сондре 1 0
9. Конрадсен Мортен 1 0
10. Сёрли Сондре 1 0
11. Сампстед Альфонс 1 0
12. Конгсро Вегар 1 0
13. Ботхейм Эрик 1 0
14. Сольбаккен Ола 1 0
15. Joel Mvuka 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Викинг 8.33% (3) 11.11% (4) 11.11% (4) 19.44% (7) 22.22% (8) 27.78% (10)
 Будё-Глимт 17.95% (7) 7.69% (3) 17.95% (7) 10.26% (4) 20.51% (8) 25.64% (10)

Предыдущие игры

Викинг Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Стабек 1:3 Викинг Викинг 2:1 Русенборг Волеренга 1:1 Викинг Викинг 3:2 Мольде
Викинг 3:2 Кристиансунд Ерв-1919 0:2 Викинг Стол Йорпеланн 2:3 Викинг Одд 3:2 Викинг Викинг 1:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:2 Викинг Викинг 3:3 Стабек Сарпсборг-08 1:2 Викинг Саннефьёрд 3:0 Викинг Викинг 4:1 Волеренга Викинг 0:2 Эгерсунд Хёугесунн 4:2 Викинг Викинг 2:1 Мьёндален Лиллестрём 1:3 Викинг Викинг 0:1 Тромсё Русенборг 5:0 Викинг
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Будё-Глимт 3:1 Заря Будё-Глимт 1:1 Одд Тромсё 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:0 Жальгирис
Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Жальгирис 2:2 Будё-Глимт Лиллестрём 0:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Приштина Приштина 2:1 Будё-Глимт Юнкерен 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Валюр Рана 1:4 Будё-Глимт Валюр 0:3 Будё-Глимт Сарпсборг-08 2:2 Будё-Глимт Легия 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:3 Легия Будё-Глимт 2:2 Викинг Саннефьёрд 1:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:1 Стабек Будё-Глимт 0:2 Мольде

Последние игры между собой

Викинг: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 8
Будё-Глимт: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 6
Будё-Глимт 2:2 Викинг Типпелиген Будё-Глимт 3:0 Викинг Типпелиген Викинг 2:4 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:1 Викинг Типпелиген
Викинг 3:4 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 0:2 Викинг Типпелиген Викинг 2:0 Будё-Глимт Типпелиген Викинг 2:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 0:3 Викинг Типпелиген Будё-Глимт 3:2 Викинг Типпелиген Викинг 2:3 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:0 Викинг Типпелиген Викинг 3:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 3:2 Викинг Типпелиген Викинг 2:0 Будё-Глимт Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 19 11 5 3 40 - 19 38
2. Мольде Заявка 19 11 4 4 46 - 23 37
3. Кристиансунд Заявка 19 11 2 6 27 - 22 35
4. Лиллестрём Заявка 19 10 4 5 31 - 24 34
5. Русенборг Заявка 19 10 4 5 40 - 25 34
6. Викинг Заявка 19 9 4 6 37 - 37 31
7. Хёугесунн Заявка 19 8 4 7 31 - 29 28
8. Волеренга Заявка 19 6 9 4 31 - 27 27
9. Стрёмсгодсет Заявка 18 7 4 7 26 - 27 25
10. Саннефьёрд Заявка 19 7 4 8 26 - 32 25
11. Одд Заявка 19 6 5 8 27 - 36 23
12. Сарпсборг-08 Заявка 19 5 5 9 20 - 27 20
13. Тромсё 1:0 Заявка 19 4 6 9 22 - 34 18
14. Мьёндален Заявка 19 2 8 9 21 - 28 14
15. Стабек Заявка 18 3 4 11 23 - 41 13
16. Бранн 0:1 Заявка 19 3 4 12 21 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кристиансунд Заявка 10 8 1 1 20 - 8 25
2. Мольде Заявка 9 8 0 1 31 - 9 24
3. Хёугесунн Заявка 9 7 1 1 18 - 8 22
4. Будё-Глимт Заявка 10 6 3 1 26 - 10 21
5. Стрёмсгодсет Заявка 9 6 2 1 20 - 8 20
6. Викинг Заявка 10 6 2 2 22 - 16 20
7. Русенборг Заявка 9 6 1 2 23 - 10 19
8. Лиллестрём Заявка 9 5 1 3 13 - 10 16
9. Саннефьёрд Заявка 10 4 3 3 14 - 11 15
10. Волеренга Заявка 10 3 6 1 18 - 12 15
11. Одд Заявка 9 4 2 3 18 - 14 14
12. Сарпсборг-08 Заявка 10 3 4 3 12 - 9 13
13. Бранн 0:1 Заявка 9 2 3 4 12 - 16 9
14. Стабек Заявка 9 2 2 5 11 - 17 8
15. Мьёндален Заявка 10 1 4 5 12 - 14 7
16. Тромсё 1:0 Заявка 9 1 3 5 10 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём Заявка 10 5 3 2 18 - 14 18
2. Будё-Глимт Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
3. Русенборг Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
4. Мольде Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
5. Волеренга Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
6. Тромсё 1:0 Заявка 10 3 3 4 12 - 17 12
7. Викинг Заявка 9 3 2 4 15 - 21 11
8. Кристиансунд Заявка 9 3 1 5 7 - 14 10
9. Саннефьёрд Заявка 9 3 1 5 12 - 21 10
10. Одд Заявка 10 2 3 5 9 - 22 9
11. Мьёндален Заявка 9 1 4 4 9 - 14 7
12. Сарпсборг-08 Заявка 9 2 1 6 8 - 18 7
13. Хёугесунн Заявка 10 1 3 6 13 - 21 6
14. Стрёмсгодсет Заявка 9 1 2 6 6 - 19 5
15. Стабек Заявка 9 1 2 6 12 - 24 5
16. Бранн 0:1 Заявка 10 1 1 8 9 - 22 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 20 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 17 2 1
3. Викинг Бериша Ветон 13 2 4
4. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
5. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 10 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тромсё Гундерсен Йостейн 6 0
2. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
3. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 4 1
4. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 5 0
5. Будё-Глимт Берг Патрик 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Сампстед Альфонс получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Берг Патрик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Бериша Ветон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Викинг 1:3 Будё-Глимт онлайн




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