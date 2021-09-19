Норвегия: Типпелиген 2021
Викинг
1:3
Конец матча
Стадион: SR-Bank Arena Зрители: 6789
Будё-Глимт
1:0
7' ГолБериша Ветон
34' Желтая карточкаБерг Патрик
39' Желтая карточкаСампстед Альфонс
1:1
67' ГолМо Бреде
1:2
76' ГолПеллегрино Амаль
76' Желтая карточкаПеллегрино Амаль
82' Желтая карточкаБьоркан Фредерик
88' Желтая карточкаСольбаккен Ола
1:3
90' ГолБотхейм Эрик
8
Белл
Джо
14
Бериша
Ветон
18
Мо
Бреде
19
Фет
Сондре
20
Ботхейм
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВетонНападающий
- Запасные игроки
-
22 Эстбе АрилдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Траоре МаиНападающий
-
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Смитс ДжошуаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Квиле СигурЗащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Нордас ЛассеНападающий
-
32 Joel Mvuka
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
Ход матча
7'
1:0
34'
39'
67'
1:1
76'
1:2
76'
82'
88'
90'
1:3
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 8
-
3 Угловые 8
-
4 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
35 Владение мячом, % 65
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Ветон
|13 (2)
|0.68
|2.
|Трипич Златко
|7 (1)
|0.37
|3.
|Танген Харальд
|4
|0.21
|4.
|Фридйонссон Самуэль
|3
|0.16
|5.
|Кабран Кевин
|2
|0.11
|6.
|Белл Джо
|1
|0.05
|7.
|Паттинама Шейн
|1
|0.05
|8.
|Викстёль Рольф
|1
|0.05
|9.
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0.05
|10.
|Веватне Вильяр
|1
|0.05
|11.
|Брекало Давид
|1
|0.05
|12.
|Торстейнбё Фредерик
|0
|0
|13.
|Лёкберг Кристоффер
|0
|0
|14.
|Эукленн Сондре
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ботхейм Эрик
|10
|0.53
|2.
|Салтнес Ульрик
|7
|0.37
|3.
|Пеллегрино Амаль
|5 (1)
|0.26
|4.
|Сёрли Сондре
|3
|0.16
|5.
|Сольбаккен Ола
|3
|0.16
|6.
|Берг Патрик
|3 (1)
|0.16
|7.
|Фет Сондре
|2
|0.11
|8.
|Нордас Лассе
|2
|0.11
|9.
|Ветлесен Уго
|1
|0.05
|10.
|Мо Бреде
|1
|0.05
|11.
|Хейбротен Мариус
|1
|0.05
|12.
|Линдаль Аксель
|1
|0.05
|13.
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|14.
|Бьоркан Фредерик
|0
|0
|15.
|Конрадсен Мортен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Трипич Златко
|4
|0
|2.
|Викстёль Рольф
|4
|0
|3.
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0
|4.
|Белл Джо
|4
|0
|5.
|Лёкберг Кристоффер
|3
|0
|6.
|Бериша Ветон
|2
|0
|7.
|Веватне Вильяр
|2
|0
|8.
|Кабран Кевин
|2
|0
|9.
|Паттинама Шейн
|2
|0
|10.
|Себулонсен Себастьян
|2
|0
|11.
|Хеггхейм Хенрик
|2
|0
|12.
|Эустбё Ивен
|1
|0
|13.
|Хове Рунар
|1
|0
|14.
|Бьёрсхоль Сондре
|1
|0
|15.
|Танген Харальд
|1
|0
|16.
|Траоре Маи
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Берг Патрик
|5
|0
|2.
|Пеллегрино Амаль
|2
|0
|3.
|Салтнес Ульрик
|2
|0
|4.
|Линдаль Аксель
|2
|0
|5.
|Бьоркан Фредерик
|2
|0
|6.
|Мо Бреде
|1
|0
|7.
|Лоде Мариус
|1
|0
|8.
|Фет Сондре
|1
|0
|9.
|Конрадсен Мортен
|1
|0
|10.
|Сёрли Сондре
|1
|0
|11.
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|12.
|Конгсро Вегар
|1
|0
|13.
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|14.
|Сольбаккен Ола
|1
|0
|15.
|Joel Mvuka
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Викинг
|8.33% (3)
|11.11% (4)
|11.11% (4)
|19.44% (7)
|22.22% (8)
|27.78% (10)
|Будё-Глимт
|17.95% (7)
|7.69% (3)
|17.95% (7)
|10.26% (4)
|20.51% (8)
|25.64% (10)
Предыдущие игры
Викинг Последние 20 матчей: +10 =4 -6Стабек 1:3 Викинг Викинг 2:1 Русенборг Волеренга 1:1 Викинг Викинг 3:2 Мольде
Викинг 3:2 Кристиансунд Ерв-1919 0:2 Викинг Стол Йорпеланн 2:3 Викинг Одд 3:2 Викинг Викинг 1:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:2 Викинг Викинг 3:3 Стабек Сарпсборг-08 1:2 Викинг Саннефьёрд 3:0 Викинг Викинг 4:1 Волеренга Викинг 0:2 Эгерсунд Хёугесунн 4:2 Викинг Викинг 2:1 Мьёндален Лиллестрём 1:3 Викинг Викинг 0:1 Тромсё Русенборг 5:0 Викинг
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +11 =4 -5Будё-Глимт 3:1 Заря Будё-Глимт 1:1 Одд Тромсё 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:0 Жальгирис
Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Жальгирис 2:2 Будё-Глимт Лиллестрём 0:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Приштина Приштина 2:1 Будё-Глимт Юнкерен 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Валюр Рана 1:4 Будё-Глимт Валюр 0:3 Будё-Глимт Сарпсборг-08 2:2 Будё-Глимт Легия 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:3 Легия Будё-Глимт 2:2 Викинг Саннефьёрд 1:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:1 Стабек Будё-Глимт 0:2 Мольде
Последние игры между собой
Викинг: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 8
Будё-Глимт: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 6
Викинг 3:4 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 0:2 Викинг Типпелиген Викинг 2:0 Будё-Глимт Типпелиген Викинг 2:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 0:3 Викинг Типпелиген Будё-Глимт 3:2 Викинг Типпелиген Викинг 2:3 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:0 Викинг Типпелиген Викинг 3:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 3:2 Викинг Типпелиген Викинг 2:0 Будё-Глимт Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|40 - 19
|38
|2.
|Мольде
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|46 - 23
|37
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|19
|11
|2
|6
|27 - 22
|35
|4.
|Лиллестрём
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|31 - 24
|34
|5.
|Русенборг
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|40 - 25
|34
|6.
|Викинг
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|37 - 37
|31
|7.
|Хёугесунн
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|31 - 29
|28
|8.
|Волеренга
|Заявка
|19
|6
|9
|4
|31 - 27
|27
|9.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 27
|25
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|26 - 32
|25
|11.
|Одд
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|27 - 36
|23
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|20 - 27
|20
|13.
|Тромсё
|1:0 Заявка
|19
|4
|6
|9
|22 - 34
|18
|14.
|Мьёндален
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|21 - 28
|14
|15.
|Стабек
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|23 - 41
|13
|16.
|Бранн
|0:1 Заявка
|19
|3
|4
|12
|21 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кристиансунд
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|20 - 8
|25
|2.
|Мольде
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|31 - 9
|24
|3.
|Хёугесунн
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 8
|22
|4.
|Будё-Глимт
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 10
|21
|5.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 8
|20
|6.
|Викинг
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|22 - 16
|20
|7.
|Русенборг
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 10
|19
|8.
|Лиллестрём
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 10
|16
|9.
|Саннефьёрд
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 11
|15
|10.
|Волеренга
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|18 - 12
|15
|11.
|Одд
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 14
|14
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 9
|13
|13.
|Бранн
|0:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|14.
|Стабек
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 17
|8
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 14
|7
|16.
|Тромсё
|1:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 14
|18
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|3.
|Русенборг
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|4.
|Мольде
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|5.
|Волеренга
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|6.
|Тромсё
|1:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|7.
|Викинг
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 21
|11
|8.
|Кристиансунд
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 14
|10
|9.
|Саннефьёрд
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 21
|10
|10.
|Одд
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 22
|9
|11.
|Мьёндален
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 14
|7
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 18
|7
|13.
|Хёугесунн
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 21
|6
|14.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 19
|5
|15.
|Стабек
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|12 - 24
|5
|16.
|Бранн
|0:1 Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 22
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|20
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|17
|2
|1
|3.
|Викинг
|Бериша Ветон
|13
|2
|4
|4.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
|5.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|10
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6
|0
|2.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|3.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|4
|1
|4.
|Стрёмсгодсет
|Гуннарссон Никлас
|5
|0
|5.
|Будё-Глимт
|Берг Патрик
|5
|0