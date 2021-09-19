Норвегия: Типпелиген 2021
1:0
18' ГолВестерлунн Никлас
11
Йенсен
Рубен
26
Сери
Яфет
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Сери ЯфетЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Симба МунгаНападающий
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
Ход матча
18'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эбийе Мозес
|6
|0.32
|2.
|Тотлэнд Томас
|5
|0.26
|3.
|Китолано Эрик
|3
|0.16
|4.
|Миккельсен Эугуст
|3
|0.16
|5.
|Ондрашек Зденек
|1
|0.05
|6.
|Вестерлунн Никлас
|1
|0.05
|7.
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.05
|8.
|Енссен Андерс
|1
|0.05
|9.
|Амундсен Исак
|1
|0.05
|10.
|Йенсен Рубен
|0
|0
|11.
|Эспейор Рунар
|0
|0
|12.
|Арнарсон Адам
|0
|0
|13.
|Карлстрём Якоб
|0
|0
|14.
|Опсал Сакариас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бамба Дауда
|6
|0.32
|2.
|Селанн-Хеггебе Эуне
|5
|0.26
|3.
|Тейлор Роберт
|3 (1)
|0.16
|4.
|Расмуссен Матиас
|1
|0.05
|5.
|Кристиансен Рубен
|1
|0.05
|6.
|Педерсен Даниэль
|1
|0.05
|7.
|Твейта Йон-Хельге
|1
|0.05
|8.
|Финне Бор
|1
|0.05
|9.
|Симба Мунга
|1
|0.05
|10.
|Сконес Каспер
|0
|0
|11.
|Странд Петтер
|0
|0
|12.
|Нильсен Сиверт
|0
|0
|13.
|Кнудсен Фредрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гундерсен Йостейн
|6
|0
|2.
|Енссен Андерс
|2
|1
|3.
|Йенсен Рубен
|3
|0
|4.
|Антонсен Кент-Аре
|2
|0
|5.
|Нильсен Лассе III
|2
|0
|6.
|Тотлэнд Томас
|2
|0
|7.
|Бернтсен Даниэль
|2
|0
|8.
|Миккельсен Эугуст
|2
|0
|9.
|Амундсен Исак
|2
|0
|10.
|Арнарсон Адам
|1
|0
|11.
|Китолано Эрик
|1
|0
|12.
|Карлстрём Якоб
|1
|0
|13.
|Опсал Сакариас
|1
|0
|14.
|Винтер Феликс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Расмуссен Матиас
|3
|0
|2.
|Кнудсен Фредрик
|3
|0
|3.
|Форрен Вегард
|2
|0
|4.
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|5.
|Сконес Каспер
|2
|0
|6.
|Странд Петтер
|2
|0
|7.
|Бамба Дауда
|2
|0
|8.
|Нильсен Сиверт
|1
|0
|9.
|Бармен Кристоффер
|1
|0
|10.
|Хорн Майер
|1
|0
|11.
|Кольскоген Оле
|1
|0
|12.
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
|13.
|Симба Мунга
|1
|0
|14.
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тромсё
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|Бранн
|10% (2)
|15% (3)
|10% (2)
|20% (4)
|20% (4)
|25% (5)
Предыдущие игры
Тромсё Последние 20 матчей: +4 =6 -10Русенборг 3:2 Тромсё Тромсё 2:3 Будё-Глимт Саннефьёрд 1:1 Тромсё Тромсё 1:1 Волеренга
Мьёндален 2:3 Тромсё Альта 3:1 Тромсё Скаанланд 0:11 Тромсё Тромсё 1:3 Русенборг Бранн 1:1 Тромсё Хёугесунн 3:0 Тромсё Тромсё 0:0 Кристиансунд Одд 3:0 Тромсё Тромсё 1:2 Лиллестрём Стабек 0:3 Тромсё Тромсё 0:2 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 1:1 Тромсё Тромсё 1:3 Саннефьёрд Викинг 0:1 Тромсё Тромсё 3:3 Мольде Будё-Глимт 3:0 Тромсё
Бранн Последние 20 матчей: +6 =4 -10Лиллестрём 2:3 Бранн Бранн 1:3 Хёугесунн Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Бранн 3:2 Саннефьёрд
Фанна 0:3 Бранн Бьярг 0:5 Бранн Бранн 1:1 Мьёндален Бранн 1:1 Тромсё Кристиансунд 3:2 Бранн Бранн 1:1 Лиллестрём Хёугесунн 1:0 Бранн Бранн 1:3 Одд Сарпсборг-08 0:0 Бранн Бранн 3:0 Эйгарден Бранн 3:0 Стрёмсгодсет Стабек 2:0 Бранн Бранн 1:2 Будё-Глимт Русенборг 3:2 Бранн Мольде 4:0 Бранн Бранн 0:3 Волеренга
Последние игры между собой
Тромсё: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Бранн: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Бранн 3:0 Тромсё Типпелиген Бранн 2:2 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:1 Бранн Типпелиген Бранн 1:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:0 Бранн Типпелиген Бранн 0:3 Тромсё Товарищеские матчи Бранн 4:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:0 Бранн Типпелиген Бранн 0:2 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:0 Бранн Типпелиген Тромсё 1:1 Бранн Товарищеские матчи Бранн 1:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 4:0 Бранн Типпелиген Тромсё 0:3 Бранн Типпелиген Бранн 0:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 0:2 Бранн Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|40 - 19
|38
|2.
|Мольде
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|46 - 23
|37
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|19
|11
|2
|6
|27 - 22
|35
|4.
|Лиллестрём
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|31 - 24
|34
|5.
|Русенборг
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|40 - 25
|34
|6.
|Викинг
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|37 - 37
|31
|7.
|Хёугесунн
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|31 - 29
|28
|8.
|Волеренга
|Заявка
|19
|6
|9
|4
|31 - 27
|27
|9.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 27
|25
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|26 - 32
|25
|11.
|Одд
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|27 - 36
|23
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|20 - 27
|20
|13.
|Тромсё
|1:0 Заявка
|19
|4
|6
|9
|22 - 34
|18
|14.
|Мьёндален
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|21 - 28
|14
|15.
|Стабек
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|23 - 41
|13
|16.
|Бранн
|0:1 Заявка
|19
|3
|4
|12
|21 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кристиансунд
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|20 - 8
|25
|2.
|Мольде
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|31 - 9
|24
|3.
|Хёугесунн
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 8
|22
|4.
|Будё-Глимт
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 10
|21
|5.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 8
|20
|6.
|Викинг
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|22 - 16
|20
|7.
|Русенборг
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 10
|19
|8.
|Лиллестрём
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 10
|16
|9.
|Саннефьёрд
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 11
|15
|10.
|Волеренга
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|18 - 12
|15
|11.
|Одд
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 14
|14
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 9
|13
|13.
|Бранн
|0:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|14.
|Стабек
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 17
|8
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 14
|7
|16.
|Тромсё
|1:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 14
|18
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|3.
|Русенборг
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|4.
|Мольде
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|5.
|Волеренга
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|6.
|Тромсё
|1:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|7.
|Викинг
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 21
|11
|8.
|Кристиансунд
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 14
|10
|9.
|Саннефьёрд
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 21
|10
|10.
|Одд
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 22
|9
|11.
|Мьёндален
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 14
|7
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 18
|7
|13.
|Хёугесунн
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 21
|6
|14.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 19
|5
|15.
|Стабек
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|12 - 24
|5
|16.
|Бранн
|0:1 Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 22
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|20
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|17
|2
|1
|3.
|Викинг
|Бериша Ветон
|13
|2
|4
|4.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
|5.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|10
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6
|0
|2.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|3.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|4
|1
|4.
|Стрёмсгодсет
|Гуннарссон Никлас
|5
|0
|5.
|Будё-Глимт
|Берг Патрик
|5
|0