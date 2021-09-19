  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2021

Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Тромсё
1:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Бранн
0'
1:0
18' Гол
Вестерлунн Никлас
32'
1
Карлстрём
Якоб
6
Амундсен
Исак
5
Енссен
Андерс
28
Псише
Кристоф
16
Тотлэнд
Томас
14
Миккельсен
Эугуст
11
Йенсен
Рубен
21
Китолано
Эрик
19
Вестерлунн
Никлас
13
Ондрашек
Зденек
9
Эспейор
Рунар
28
Грилль
Леннарт
8
Хорн
Майер
3
Кнудсен
Фредрик
26
Сери
Яфет
21
Кристиансен
Рубен
23
Педерсен
Даниэль
19
Нильсен
Сиверт
9
Странд
Петтер
11
Финне
Бор
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
16
Тейлор
Роберт
Тромсё
3-5-2
Бранн
4-3-3

Ход матча

18'
Вестерлунн Никлас
(Эспейор Рунар)
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эбийе Мозес 6 0.32
2. Тотлэнд Томас 5 0.26
3. Китолано Эрик 3 0.16
4. Миккельсен Эугуст 3 0.16
5. Ондрашек Зденек 1 0.05
6. Вестерлунн Никлас 1 0.05
7. Антонсен Кент-Аре 1 0.05
8. Енссен Андерс 1 0.05
9. Амундсен Исак 1 0.05
10. Йенсен Рубен 0 0
11. Эспейор Рунар 0 0
12. Арнарсон Адам 0 0
13. Карлстрём Якоб 0 0
14. Опсал Сакариас 0 0
Бранн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бамба Дауда 6 0.32
2. Селанн-Хеггебе Эуне 5 0.26
3. Тейлор Роберт 3 (1) 0.16
4. Расмуссен Матиас 1 0.05
5. Кристиансен Рубен 1 0.05
6. Педерсен Даниэль 1 0.05
7. Твейта Йон-Хельге 1 0.05
8. Финне Бор 1 0.05
9. Симба Мунга 1 0.05
10. Сконес Каспер 0 0
11. Странд Петтер 0 0
12. Нильсен Сиверт 0 0
13. Кнудсен Фредрик 0 0

Карточки

Тромсё
# Игрок      
1. Гундерсен Йостейн 6 0
2. Енссен Андерс 2 1
3. Йенсен Рубен 3 0
4. Антонсен Кент-Аре 2 0
5. Нильсен Лассе III 2 0
6. Тотлэнд Томас 2 0
7. Бернтсен Даниэль 2 0
8. Миккельсен Эугуст 2 0
9. Амундсен Исак 2 0
10. Арнарсон Адам 1 0
11. Китолано Эрик 1 0
12. Карлстрём Якоб 1 0
13. Опсал Сакариас 1 0
14. Винтер Феликс 1 0
Бранн
# Игрок      
1. Расмуссен Матиас 3 0
2. Кнудсен Фредрик 3 0
3. Форрен Вегард 2 0
4. Кристиансен Рубен 2 0
5. Сконес Каспер 2 0
6. Странд Петтер 2 0
7. Бамба Дауда 2 0
8. Нильсен Сиверт 1 0
9. Бармен Кристоффер 1 0
10. Хорн Майер 1 0
11. Кольскоген Оле 1 0
12. Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
13. Симба Мунга 1 0
14. Бломберг Оле-Дидрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тромсё 14.29% (3) 23.81% (5) 14.29% (3) 23.81% (5) 14.29% (3) 9.52% (2)
 Бранн 10% (2) 15% (3) 10% (2) 20% (4) 20% (4) 25% (5)

Предыдущие игры

Тромсё Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Русенборг 3:2 Тромсё Тромсё 2:3 Будё-Глимт Саннефьёрд 1:1 Тромсё Тромсё 1:1 Волеренга
Мьёндален 2:3 Тромсё Альта 3:1 Тромсё Скаанланд 0:11 Тромсё Тромсё 1:3 Русенборг Бранн 1:1 Тромсё Хёугесунн 3:0 Тромсё Тромсё 0:0 Кристиансунд Одд 3:0 Тромсё Тромсё 1:2 Лиллестрём Стабек 0:3 Тромсё Тромсё 0:2 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 1:1 Тромсё Тромсё 1:3 Саннефьёрд Викинг 0:1 Тромсё Тромсё 3:3 Мольде Будё-Глимт 3:0 Тромсё
Бранн Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Лиллестрём 2:3 Бранн Бранн 1:3 Хёугесунн Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Бранн 3:2 Саннефьёрд
Фанна 0:3 Бранн Бьярг 0:5 Бранн Бранн 1:1 Мьёндален Бранн 1:1 Тромсё Кристиансунд 3:2 Бранн Бранн 1:1 Лиллестрём Хёугесунн 1:0 Бранн Бранн 1:3 Одд Сарпсборг-08 0:0 Бранн Бранн 3:0 Эйгарден Бранн 3:0 Стрёмсгодсет Стабек 2:0 Бранн Бранн 1:2 Будё-Глимт Русенборг 3:2 Бранн Мольде 4:0 Бранн Бранн 0:3 Волеренга

Последние игры между собой

Тромсё: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Бранн: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Бранн 1:1 Тромсё Типпелиген Бранн 2:3 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:2 Бранн Типпелиген Тромсё 2:1 Бранн Типпелиген
Бранн 3:0 Тромсё Типпелиген Бранн 2:2 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:1 Бранн Типпелиген Бранн 1:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:0 Бранн Типпелиген Бранн 0:3 Тромсё Товарищеские матчи Бранн 4:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:0 Бранн Типпелиген Бранн 0:2 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:0 Бранн Типпелиген Тромсё 1:1 Бранн Товарищеские матчи Бранн 1:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 4:0 Бранн Типпелиген Тромсё 0:3 Бранн Типпелиген Бранн 0:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 0:2 Бранн Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 19 11 5 3 40 - 19 38
2. Мольде Заявка 19 11 4 4 46 - 23 37
3. Кристиансунд Заявка 19 11 2 6 27 - 22 35
4. Лиллестрём Заявка 19 10 4 5 31 - 24 34
5. Русенборг Заявка 19 10 4 5 40 - 25 34
6. Викинг Заявка 19 9 4 6 37 - 37 31
7. Хёугесунн Заявка 19 8 4 7 31 - 29 28
8. Волеренга Заявка 19 6 9 4 31 - 27 27
9. Стрёмсгодсет Заявка 18 7 4 7 26 - 27 25
10. Саннефьёрд Заявка 19 7 4 8 26 - 32 25
11. Одд Заявка 19 6 5 8 27 - 36 23
12. Сарпсборг-08 Заявка 19 5 5 9 20 - 27 20
13. Тромсё 1:0 Заявка 19 4 6 9 22 - 34 18
14. Мьёндален Заявка 19 2 8 9 21 - 28 14
15. Стабек Заявка 18 3 4 11 23 - 41 13
16. Бранн 0:1 Заявка 19 3 4 12 21 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кристиансунд Заявка 10 8 1 1 20 - 8 25
2. Мольде Заявка 9 8 0 1 31 - 9 24
3. Хёугесунн Заявка 9 7 1 1 18 - 8 22
4. Будё-Глимт Заявка 10 6 3 1 26 - 10 21
5. Стрёмсгодсет Заявка 9 6 2 1 20 - 8 20
6. Викинг Заявка 10 6 2 2 22 - 16 20
7. Русенборг Заявка 9 6 1 2 23 - 10 19
8. Лиллестрём Заявка 9 5 1 3 13 - 10 16
9. Саннефьёрд Заявка 10 4 3 3 14 - 11 15
10. Волеренга Заявка 10 3 6 1 18 - 12 15
11. Одд Заявка 9 4 2 3 18 - 14 14
12. Сарпсборг-08 Заявка 10 3 4 3 12 - 9 13
13. Бранн 0:1 Заявка 9 2 3 4 12 - 16 9
14. Стабек Заявка 9 2 2 5 11 - 17 8
15. Мьёндален Заявка 10 1 4 5 12 - 14 7
16. Тромсё 1:0 Заявка 9 1 3 5 10 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём Заявка 10 5 3 2 18 - 14 18
2. Будё-Глимт Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
3. Русенборг Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
4. Мольде Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
5. Волеренга Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
6. Тромсё 1:0 Заявка 10 3 3 4 12 - 17 12
7. Викинг Заявка 9 3 2 4 15 - 21 11
8. Кристиансунд Заявка 9 3 1 5 7 - 14 10
9. Саннефьёрд Заявка 9 3 1 5 12 - 21 10
10. Одд Заявка 10 2 3 5 9 - 22 9
11. Мьёндален Заявка 9 1 4 4 9 - 14 7
12. Сарпсборг-08 Заявка 9 2 1 6 8 - 18 7
13. Хёугесунн Заявка 10 1 3 6 13 - 21 6
14. Стрёмсгодсет Заявка 9 1 2 6 6 - 19 5
15. Стабек Заявка 9 1 2 6 12 - 24 5
16. Бранн 0:1 Заявка 10 1 1 8 9 - 22 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 20 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 17 2 1
3. Викинг Бериша Ветон 13 2 4
4. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
5. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 10 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тромсё Гундерсен Йостейн 6 0
2. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
3. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 4 1
4. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 5 0
5. Будё-Глимт Берг Патрик 5 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Тромсё
Ничья
Бранн
2.10
4.82
8.12
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тромсё 1:0 Бранн онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 