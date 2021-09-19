Норвегия: Типпелиген 2021
Сарпсборг-08
1:3
Конец матча
Стадион: Сарпсборг Зрители: 3409
Русенборг
5' Желтая карточкаХольм Ноа
9' Желтая карточкаДюрестам Микаэль
0:1
22' ГолВеккья Стефано
31' Желтая карточкаУтвик Бьорн
0:2
33' ГолШелбред Пер-Сильян
38' Желтая карточкаШелбред Пер-Сильян
0:3
56' ГолВеккья Стефано
68' Желтая карточкаРейтан Эрленд Даль
1:3
76' ГолХальворсен Уле Йорген
78' Желтая карточкаВишне Эйрик
90' Желтая карточкаАндерссон Адам
32
Вишне
Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Вишне ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Lars Bohinen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ховланд ЭвенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хольсе КарлоПолузащитник
- Нападающий
-
18 Хольм НоаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Вагич ПавлеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Харейде Оге
Ход матча
5'
22'
0:1
31'
33'
56'
76'
78'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коне Ибраима
|9 (1)
|0.47
|2.
|Томассен Йоахим
|2
|0.11
|3.
|Линнсет Йонатан
|2
|0.11
|4.
|Упсет Кристиан
|2
|0.11
|5.
|Салетрос Антон
|1
|0.05
|6.
|Хальворсен Уле Йорген
|1
|0.05
|7.
|Сколевик Стеффен
|1
|0.05
|8.
|Вишне Эйрик
|0
|0
|9.
|Утвик Бьорн
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захариассен Кристоффер
|8
|0.42
|2.
|Веккья Стефано
|6
|0.32
|3.
|Хольсе Карло
|3
|0.16
|4.
|Исламович Дино
|3
|0.16
|5.
|Сейде Эмиль Конрадсен
|3
|0.16
|6.
|Видесхейм-Пауль Расмус
|3
|0.16
|7.
|Молинс Гильермо
|2
|0.11
|8.
|Эйолфссон Холмар Эрн
|2
|0.11
|9.
|Хольм Ноа
|2
|0.11
|10.
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0.05
|11.
|Ховланд Эвен
|1
|0.05
|12.
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|0.05
|13.
|Скарсем Олаус
|1
|0.05
|14.
|Тагсет Эдвард
|1
|0.05
|15.
|Хенриксен Маркус
|1
|0.05
|16.
|Конрадсен Андрес
|1
|0.05
|17.
|Шербечич Бесим
|1
|0.05
|18.
|Хофф Вебьёрн
|0
|0
|19.
|Андерссон Адам
|0
|0
|20.
|Аугустинссон Йонатан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Коне Ибраима
|4
|1
|2.
|Салетрос Антон
|3
|1
|3.
|Томассен Йоахим
|4
|0
|4.
|Хальворсен Уле Йорген
|3
|0
|5.
|Дюрестам Микаэль
|3
|0
|6.
|Эдегор Магнар
|3
|0
|7.
|Утвик Бьорн
|3
|0
|8.
|Несс Николай
|2
|0
|9.
|Солтведт Йоахим
|2
|0
|10.
|Карамоко Бенджамин
|2
|0
|11.
|Линнсет Йонатан
|2
|0
|12.
|Кристиансен Андерс II
|1
|0
|13.
|Пальссон Эмиль
|1
|0
|14.
|Вишне Эйрик
|1
|0
|15.
|Хеберг-Ветти Геуте
|1
|0
|16.
|Мухаммед Рашад
|1
|0
|17.
|Боянг Сулайман
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Захариассен Кристоффер
|4
|0
|2.
|Эйолфссон Холмар Эрн
|4
|0
|3.
|Шелбред Пер-Сильян
|3
|0
|4.
|Хофф Вебьёрн
|3
|0
|5.
|Андерссон Адам
|3
|0
|6.
|Рейтан Эрленд Даль
|3
|0
|7.
|Тетти Александер
|2
|0
|8.
|Исламович Дино
|2
|0
|9.
|Аугустинссон Йонатан
|2
|0
|10.
|Тагсет Эдвард
|2
|0
|11.
|Молинс Гильермо
|1
|0
|12.
|Ховланд Эвен
|1
|0
|13.
|Шербечич Бесим
|1
|0
|14.
|Вагич Павле
|1
|0
|15.
|Хольм Ноа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сарпсборг-08
|11.11% (2)
|27.78% (5)
|11.11% (2)
|0
|22.22% (4)
|27.78% (5)
|Русенборг
|15% (6)
|15% (6)
|22.5% (9)
|12.5% (5)
|12.5% (5)
|22.5% (9)
Предыдущие игры
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +7 =5 -8Хёугесунн 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 5:0 Саннефьёрд Сарпсборг-08 1:0 Стрёмсгодсет Стабек 3:1 Сарпсборг-08
Норстранд 0:3 Сарпсборг-08 Лиллестрём 2:0 Сарпсборг-08 Квик-Халден 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Сарпсборг-08 2:2 Будё-Глимт Саннефьёрд 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Мольде Волеренга 4:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:2 Викинг Русенборг 0:1 Сарпсборг-08 Мольде 4:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Бранн Тромсё 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Одд 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн
Русенборг Последние 20 матчей: +12 =2 -6Русенборг 3:2 Тромсё Викинг 2:1 Русенборг Русенборг 1:3 Ренн Русенборг 5:0 Одд
Ренн 2:0 Русенборг Мьёндален 1:2 Русенборг Домжале 1:2 Русенборг Русенборг 6:1 Домжале Оркла 1:11 Русенборг Русенборг 4:1 Хабнарфьордюр Мелхус 0:7 Русенборг Хабнарфьордюр 0:2 Русенборг Тромсё 1:3 Русенборг Русенборг 1:0 Кристиансунд Одд 2:2 Русенборг Русенборг 0:0 Хёугесунн Лиллестрём 2:0 Русенборг Русенборг 0:1 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 2:1 Русенборг Русенборг 4:2 Стабек
Последние игры между собой
Сарпсборг-08: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 12
Русенборг: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 2
Русенборг 1:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Типпелиген Сарпсборг-08 2:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 5:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Русенборг 2:0 Сарпсборг-08 Кубок Русенборг 3:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Русенборг Типпелиген Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 4:2 Сарпсборг-08 Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|40 - 19
|38
|2.
|Мольде
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|46 - 23
|37
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|19
|11
|2
|6
|27 - 22
|35
|4.
|Лиллестрём
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|31 - 24
|34
|5.
|Русенборг
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|40 - 25
|34
|6.
|Викинг
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|37 - 37
|31
|7.
|Хёугесунн
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|31 - 29
|28
|8.
|Волеренга
|Заявка
|19
|6
|9
|4
|31 - 27
|27
|9.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 27
|25
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|26 - 32
|25
|11.
|Одд
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|27 - 36
|23
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|20 - 27
|20
|13.
|Тромсё
|1:0 Заявка
|19
|4
|6
|9
|22 - 34
|18
|14.
|Мьёндален
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|21 - 28
|14
|15.
|Стабек
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|23 - 41
|13
|16.
|Бранн
|0:1 Заявка
|19
|3
|4
|12
|21 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кристиансунд
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|20 - 8
|25
|2.
|Мольде
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|31 - 9
|24
|3.
|Хёугесунн
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 8
|22
|4.
|Будё-Глимт
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 10
|21
|5.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 8
|20
|6.
|Викинг
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|22 - 16
|20
|7.
|Русенборг
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 10
|19
|8.
|Лиллестрём
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 10
|16
|9.
|Саннефьёрд
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 11
|15
|10.
|Волеренга
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|18 - 12
|15
|11.
|Одд
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 14
|14
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 9
|13
|13.
|Бранн
|0:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|14.
|Стабек
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 17
|8
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 14
|7
|16.
|Тромсё
|1:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 14
|18
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|3.
|Русенборг
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|4.
|Мольде
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|5.
|Волеренга
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|6.
|Тромсё
|1:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|7.
|Викинг
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 21
|11
|8.
|Кристиансунд
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 14
|10
|9.
|Саннефьёрд
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 21
|10
|10.
|Одд
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 22
|9
|11.
|Мьёндален
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 14
|7
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 18
|7
|13.
|Хёугесунн
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 21
|6
|14.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 19
|5
|15.
|Стабек
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|12 - 24
|5
|16.
|Бранн
|0:1 Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 22
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|20
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|17
|2
|1
|3.
|Викинг
|Бериша Ветон
|13
|2
|4
|4.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
|5.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|10
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6
|0
|2.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|3.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|4
|1
|4.
|Стрёмсгодсет
|Гуннарссон Никлас
|5
|0
|5.
|Будё-Глимт
|Берг Патрик
|5
|0