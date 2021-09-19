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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Сарпсборг-08
1:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 3409
Русенборг
0'
5' Желтая карточка
Хольм Ноа
9' Желтая карточка
Дюрестам Микаэль
0:1
22' Гол
Веккья Стефано
31' Желтая карточка
Утвик Бьорн
0:2
33' Гол
Шелбред Пер-Сильян
38' Желтая карточка
Шелбред Пер-Сильян
0:3
56' Гол
Веккья Стефано
68' Желтая карточка
Рейтан Эрленд Даль
1:3
76' Гол
Хальворсен Уле Йорген
78' Желтая карточка
Вишне Эйрик
90' Желтая карточка
Андерссон Адам
90'+5
21
Кристиансен
Андерс
II
6
Несс Николай
4
Утвик
Бьорн
24
Дюрестам
Микаэль
32
Вишне
Эйрик
25
Майгор
Миккел
20
Салетрос
Антон
15
Хеберг-Ветти
Геуте
16
Томассен
Йоахим
22
Упсет
Кристиан
77
Чанаджия
Дарио
1
Хансен
Андре
2
Рейтан
Эрленд
Даль
16
Ховланд
Эвен
3
Аугустинссон
Йонатан
25
Андерссон
Адам
8
Конрадсен
Андрес
5
Шелбред
Пер-Сильян
11
Хольсе
Карло
22
Веккья
Стефано
18
Хольм
Ноа
35
Сейде
Эмиль
Конрадсен
Сарпсборг-08
3-5-2
Русенборг
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коне Ибраима 9 (1) 0.47
2. Томассен Йоахим 2 0.11
3. Линнсет Йонатан 2 0.11
4. Упсет Кристиан 2 0.11
5. Салетрос Антон 1 0.05
6. Хальворсен Уле Йорген 1 0.05
7. Сколевик Стеффен 1 0.05
8. Вишне Эйрик 0 0
9. Утвик Бьорн 0 0
Русенборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захариассен Кристоффер 8 0.42
2. Веккья Стефано 6 0.32
3. Хольсе Карло 3 0.16
4. Исламович Дино 3 0.16
5. Сейде Эмиль Конрадсен 3 0.16
6. Видесхейм-Пауль Расмус 3 0.16
7. Молинс Гильермо 2 0.11
8. Эйолфссон Холмар Эрн 2 0.11
9. Хольм Ноа 2 0.11
10. Рейтан Эрленд Даль 1 0.05
11. Ховланд Эвен 1 0.05
12. Шелбред Пер-Сильян 1 0.05
13. Скарсем Олаус 1 0.05
14. Тагсет Эдвард 1 0.05
15. Хенриксен Маркус 1 0.05
16. Конрадсен Андрес 1 0.05
17. Шербечич Бесим 1 0.05
18. Хофф Вебьёрн 0 0
19. Андерссон Адам 0 0
20. Аугустинссон Йонатан 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
# Игрок      
1. Коне Ибраима 4 1
2. Салетрос Антон 3 1
3. Томассен Йоахим 4 0
4. Хальворсен Уле Йорген 3 0
5. Дюрестам Микаэль 3 0
6. Эдегор Магнар 3 0
7. Утвик Бьорн 3 0
8. Несс Николай 2 0
9. Солтведт Йоахим 2 0
10. Карамоко Бенджамин 2 0
11. Линнсет Йонатан 2 0
12. Кристиансен Андерс II 1 0
13. Пальссон Эмиль 1 0
14. Вишне Эйрик 1 0
15. Хеберг-Ветти Геуте 1 0
16. Мухаммед Рашад 1 0
17. Боянг Сулайман 1 0
Русенборг
# Игрок      
1. Захариассен Кристоффер 4 0
2. Эйолфссон Холмар Эрн 4 0
3. Шелбред Пер-Сильян 3 0
4. Хофф Вебьёрн 3 0
5. Андерссон Адам 3 0
6. Рейтан Эрленд Даль 3 0
7. Тетти Александер 2 0
8. Исламович Дино 2 0
9. Аугустинссон Йонатан 2 0
10. Тагсет Эдвард 2 0
11. Молинс Гильермо 1 0
12. Ховланд Эвен 1 0
13. Шербечич Бесим 1 0
14. Вагич Павле 1 0
15. Хольм Ноа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сарпсборг-08 11.11% (2) 27.78% (5) 11.11% (2) 0 22.22% (4) 27.78% (5)
 Русенборг 15% (6) 15% (6) 22.5% (9) 12.5% (5) 12.5% (5) 22.5% (9)

Предыдущие игры

Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Хёугесунн 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 5:0 Саннефьёрд Сарпсборг-08 1:0 Стрёмсгодсет Стабек 3:1 Сарпсборг-08
Норстранд 0:3 Сарпсборг-08 Лиллестрём 2:0 Сарпсборг-08 Квик-Халден 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Сарпсборг-08 2:2 Будё-Глимт Саннефьёрд 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Мольде Волеренга 4:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:2 Викинг Русенборг 0:1 Сарпсборг-08 Мольде 4:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Бранн Тромсё 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Одд 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн
Русенборг Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Русенборг 3:2 Тромсё Викинг 2:1 Русенборг Русенборг 1:3 Ренн Русенборг 5:0 Одд
Ренн 2:0 Русенборг Мьёндален 1:2 Русенборг Домжале 1:2 Русенборг Русенборг 6:1 Домжале Оркла 1:11 Русенборг Русенборг 4:1 Хабнарфьордюр Мелхус 0:7 Русенборг Хабнарфьордюр 0:2 Русенборг Тромсё 1:3 Русенборг Русенборг 1:0 Кристиансунд Одд 2:2 Русенборг Русенборг 0:0 Хёугесунн Лиллестрём 2:0 Русенборг Русенборг 0:1 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 2:1 Русенборг Русенборг 4:2 Стабек

Последние игры между собой

Сарпсборг-08: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 12
Русенборг: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 2
Русенборг 0:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Русенборг Типпелиген
Русенборг 1:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Типпелиген Сарпсборг-08 2:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 5:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Русенборг 2:0 Сарпсборг-08 Кубок Русенборг 3:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Русенборг Типпелиген Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 4:2 Сарпсборг-08 Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 19 11 5 3 40 - 19 38
2. Мольде Заявка 19 11 4 4 46 - 23 37
3. Кристиансунд Заявка 19 11 2 6 27 - 22 35
4. Лиллестрём Заявка 19 10 4 5 31 - 24 34
5. Русенборг Заявка 19 10 4 5 40 - 25 34
6. Викинг Заявка 19 9 4 6 37 - 37 31
7. Хёугесунн Заявка 19 8 4 7 31 - 29 28
8. Волеренга Заявка 19 6 9 4 31 - 27 27
9. Стрёмсгодсет Заявка 18 7 4 7 26 - 27 25
10. Саннефьёрд Заявка 19 7 4 8 26 - 32 25
11. Одд Заявка 19 6 5 8 27 - 36 23
12. Сарпсборг-08 Заявка 19 5 5 9 20 - 27 20
13. Тромсё 1:0 Заявка 19 4 6 9 22 - 34 18
14. Мьёндален Заявка 19 2 8 9 21 - 28 14
15. Стабек Заявка 18 3 4 11 23 - 41 13
16. Бранн 0:1 Заявка 19 3 4 12 21 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кристиансунд Заявка 10 8 1 1 20 - 8 25
2. Мольде Заявка 9 8 0 1 31 - 9 24
3. Хёугесунн Заявка 9 7 1 1 18 - 8 22
4. Будё-Глимт Заявка 10 6 3 1 26 - 10 21
5. Стрёмсгодсет Заявка 9 6 2 1 20 - 8 20
6. Викинг Заявка 10 6 2 2 22 - 16 20
7. Русенборг Заявка 9 6 1 2 23 - 10 19
8. Лиллестрём Заявка 9 5 1 3 13 - 10 16
9. Саннефьёрд Заявка 10 4 3 3 14 - 11 15
10. Волеренга Заявка 10 3 6 1 18 - 12 15
11. Одд Заявка 9 4 2 3 18 - 14 14
12. Сарпсборг-08 Заявка 10 3 4 3 12 - 9 13
13. Бранн 0:1 Заявка 9 2 3 4 12 - 16 9
14. Стабек Заявка 9 2 2 5 11 - 17 8
15. Мьёндален Заявка 10 1 4 5 12 - 14 7
16. Тромсё 1:0 Заявка 9 1 3 5 10 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём Заявка 10 5 3 2 18 - 14 18
2. Будё-Глимт Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
3. Русенборг Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
4. Мольде Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
5. Волеренга Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
6. Тромсё 1:0 Заявка 10 3 3 4 12 - 17 12
7. Викинг Заявка 9 3 2 4 15 - 21 11
8. Кристиансунд Заявка 9 3 1 5 7 - 14 10
9. Саннефьёрд Заявка 9 3 1 5 12 - 21 10
10. Одд Заявка 10 2 3 5 9 - 22 9
11. Мьёндален Заявка 9 1 4 4 9 - 14 7
12. Сарпсборг-08 Заявка 9 2 1 6 8 - 18 7
13. Хёугесунн Заявка 10 1 3 6 13 - 21 6
14. Стрёмсгодсет Заявка 9 1 2 6 6 - 19 5
15. Стабек Заявка 9 1 2 6 12 - 24 5
16. Бранн 0:1 Заявка 10 1 1 8 9 - 22 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 20 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 17 2 1
3. Викинг Бериша Ветон 13 2 4
4. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
5. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 10 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тромсё Гундерсен Йостейн 6 0
2. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
3. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 4 1
4. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 5 0
5. Будё-Глимт Берг Патрик 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Шелбред Пер-Сильян получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Шелбред Пер-Сильян бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Утвик Бьорн получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Веккья Стефано бьет в цель!
  • Желтая карточка
    9'
    Дюрестам Микаэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Noah Holm получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сарпсборг-08 1:3 Русенборг онлайн




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