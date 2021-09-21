Второй тайм

93' Тадич Душан из команды Аякс сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

93' Аякс заслуженно побеждает в отличном матче

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Антони не смог попасть в створ ударом издали

92' Антони из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

92' Игрок Кудус Мохаммед из команды Аякс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

90' Отличные скиллы показывает Дарами Мохаммед , обводя своих соперников

89' Кудус Мохаммед из команды Аякс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

88' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Анга-Лётшер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Янссен Рул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Антони из команды Аякс отдал передачу, которая была заблокирована.

85' Аякс выполняет удар от ворот.

83' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Отличные скиллы показывает Дарами Мохаммед , обводя своих соперников

80' Тадич Душан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

79' Матч возобновлен

79' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

78' Отличный командный гол!

77' Г О О О О Л - Тальяфико Николас забивает с левой ноги!

77' Отличные скиллы показывает Тальяфико Николас , обводя своих соперников

77' Отличные скиллы показывает Дарами Мохаммед , обводя своих соперников

76' Аякс выполняет удар от ворот.

73' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Как он промахнулся? Антони имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

71' ШАНС! Антони вышел один на один с голкипером...

71' Антони из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...

70' Игрок Гравенберх Райан из команды Аякс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

69' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

68' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Шуурс Перр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Тадич Душан из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

66' Кудус Мохаммед из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

65' Удар от ворот произведет Аякс

63' Матч возобновлен

63' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

62' Альварес Эдсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Матч возобновлен

61' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

61' Хорошую попытку сделал Антони . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Антони из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

59' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Кудус Мохаммед не смог попасть в створ ударом издали

54' Выглядело как неплохой момент. Антони из команды Аякс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

53' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Сами Багдади нанес удар головой, но Ремко Пасвеер спокойно отбил мяч.

48' Янссен Рул совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

48' Шуурс Перр из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

48' Аякс выполняет удар от ворот.

47' Самбу Бассала не смог попасть в створ ударом издали

46' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Тадич Душан из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.