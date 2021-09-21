  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Фортуна Ситтард
0:5
Конец матча

Стадион: Зрители: 8333
Аякс
0'
0:1
11' Гол
Бергёйс Стивен
0:2
27' Гол
Мазрауи Нуссер
0:3
38' Гол
Тадич Душан
48' Желтая карточка
Янссен Рул
0:4
72' Гол
Кудус Мохаммед
0:5
77' Гол
Тальяфико Николас
90'+3
1
Ван
Осх
Яник
25
Тирпан
Микаэль
2
Анга-Лётшер
Мартин
4
Янссен
Рул
35
Кокс
Джордж
14
Теки
Тесфальдет
23
Ринстра
Бен
6
Дуарте
Дерой
11
Ханссон
Эмиль
45
Самбу
Бассала
10
Сёнтьенс
Матс
32
Пасвер
Ремко
12
Мазрауи
Нуссер
3
Шуурс
Перр
21
Мартинес
Лисандро
17
Блинд
Дэйли
4
Альварес
Эдсон
8
Гравенберх
Райан
11
Антони
23
Бергёйс
Стивен
10
Тадич
Душан
22
Алле
Себастьян
Фортуна Ситтард
4-3-3
Аякс
4-2-3-1

Ход матча

8'
Samy Baghdadi
Тирпан Микаэль
 
11'
0:1
Бергёйс Стивен
27'
0:2
Мазрауи Нуссер
(Алле Себастьян)
38'
0:3
Тадич Душан
(Блинд Дэйли)
46'
 
Кудус Мохаммед
Бергёйс Стивен
48'
Янссен Рул
 
65'
 
Дарами Мохаммед
Алле Себастьян
65'
 
Тальяфико Николас
Мартинес Лисандро
72'
Toshio Lake
Самбу Бассала
 
72'
0:4
Кудус Мохаммед
(Тадич Душан)
75'
 
Тейлор Кеннет
Гравенберх Райан
77'
0:5
Тальяфико Николас
(Тадич Душан)
81'
Мусаба Ричи
Ринстра Бен
 
81'
Кокс Джордж
Ханссон Эмиль
 
81'
Tijjani Noslin
Тадич Душан
 
81'
Лонвейк Найджел
Перейра Данило
 

Статистика матча

  • 0 Голы 5
  • 5 Удары по воротам 9
  • 1 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сёнтьенс Матс 3 0.6
2. Toshio Lake 1 0.2
3. Samy Baghdadi 1 0.2
4. Теки Тесфальдет 0 0
Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алле Себастьян 5 0.83
2. Тадич Душан 4 0.67
3. Мазрауи Нуссер 3 0.5
4. Бергёйс Стивен 2 0.33
5. Нерес Давид 2 0.33
6. Дарами Мохаммед 1 0.17
7. Антони 1 0.17
8. Тальяфико Николас 1 0.17
9. Классен Дэви 1 0.17
10. Альварес Эдсон 1 0.17
11. Кудус Мохаммед 1 0.17
12. Перейра Данило II 1 0.17
13. Гравенберх Райан 1 0.17
14. Тимбер Юррьен 1 0.17
15. Мартинес Лисандро 0 0
16. Блинд Дэйли 0 0
17. Тейлор Кеннет 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
# Игрок      
1. Дуарте Дерой 2 0
2. Янссен Рул 1 0
3. Сёнтьенс Матс 1 0
4. Анга-Лётшер Мартин 1 0
5. Самбу Бассала 1 0
6. Флемминг Зиан 1 0
7. Samy Baghdadi 1 0
Аякс
# Игрок      
1. Антони 1 0
2. Алле Себастьян 1 0
3. Классен Дэви 1 0
4. Мазрауи Нуссер 1 0
5. Гравенберх Райан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фортуна Ситтард 0 20% (1) 0 20% (1) 40% (2) 20% (1)
 Аякс 16% (4) 24% (6) 20% (5) 8% (2) 20% (5) 12% (3)

Предыдущие игры

Фортуна Ситтард Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Херенвен 1:0 Фортуна Ситтард Спарта Роттердам 3:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:2 Ваалвейк Фортуна Ситтард 2:1 Твенте
Утрехт 7:0 Фортуна Ситтард Утрехт 2:3 Фортуна Ситтард Дордрехт 0:0 Фортуна Ситтард Штрален 3:4 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:1 ОФИ Беерсхот-Вильрейк 1:1 Фортуна Ситтард Виллем II 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:3 Витесс АЗ Алкмаар 1:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:0 Твенте АДО Ден Хааг 0:3 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 Эммен Фейеноорд 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0:1 Утрехт ВВВ-Венло 1:3 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 ПСВ
Аякс Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Аякс 9:0 Камбюр Спортинг Л 1:5 Аякс ПЕК Зволле 0:2 Аякс Аякс 5:0 Витесс
Твенте 1:1 Аякс Аякс 5:0 НЕК Неймеген Аякс 0:4 ПСВ Аякс 4:0 Лидс Аякс 3:1 Лидс Аякс 1:1 РБ Лейпциг Бавария 2:2 Аякс Андерлехт 0:2 Аякс Аякс 4:1 Падерборн Аякс 1:1 Квик-20 Аякс 6:0 Конинклейке Витесс 1:3 Аякс Аякс 3:1 ВВВ-Венло Фейеноорд 0:3 Аякс Аякс 4:0 Эммен Аякс 2:0 АЗ Алкмаар

Последние игры между собой

Фортуна Ситтард: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Аякс: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Фортуна Ситтард 1:2 Аякс Эредивизие Аякс 5:2 Фортуна Ситтард Эредивизие Аякс 5:0 Фортуна Ситтард Эредивизие Аякс 4:0 Фортуна Ситтард Эредивизие
Фортуна Ситтард 0:2 Аякс Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 6 5 1 0 27 - 1 16
2. ПСВ 5 4 0 1 14 - 7 12
3. Виллем II 0:0 6 3 2 1 6 - 5 11
4. Херенвен 5 3 1 1 7 - 6 10
5. Фейеноорд 4 3 0 1 11 - 3 9
6. Утрехт 5 2 2 1 9 - 4 8
7. НЕК Неймеген 5 2 2 1 4 - 6 8
8. Твенте 5 2 1 2 7 - 6 7
9. Камбюр 5 2 0 3 9 - 17 6
10. Гоу Эхед Иглс 5 2 0 3 5 - 8 6
11. Витесс 5 2 0 3 4 - 13 6
12. Ваалвейк 0:0 6 1 3 2 8 - 9 6
13. Гронинген 5 1 2 2 6 - 9 5
14. Спарта Роттердам 5 1 2 2 5 - 9 5
15. Хераклес 4 1 1 2 4 - 6 4
16. Фортуна Ситтард 5 1 1 3 5 - 12 4
17. АЗ Алкмаар 4 1 0 3 5 - 8 3
18. ПЕК Зволле 5 0 0 5 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3 3 0 0 19 - 0 9
2. Утрехт 3 2 1 0 9 - 3 7
3. ПСВ 3 2 0 1 9 - 7 6
4. Камбюр 3 2 0 1 8 - 4 6
5. Херенвен 3 2 0 1 5 - 5 6
6. Гоу Эхед Иглс 3 2 0 1 3 - 1 6
7. Виллем II 0:0 3 2 0 1 3 - 5 6
8. Спарта Роттердам 3 1 2 0 5 - 3 5
9. НЕК Неймеген 2 1 1 0 2 - 0 4
10. Фортуна Ситтард 3 1 1 1 4 - 8 4
11. Твенте 2 1 1 0 2 - 1 4
12. Ваалвейк 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
13. Фейеноорд 1 1 0 0 2 - 0 3
14. Хераклес 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Гронинген 2 0 2 0 1 - 1 2
16. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Витесс 2 0 0 2 1 - 7 0
18. ПЕК Зволле 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3 2 1 0 8 - 1 7
2. Фейеноорд 3 2 0 1 9 - 3 6
3. ПСВ 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Витесс 3 2 0 1 3 - 6 6
5. Виллем II 0:0 3 1 2 0 3 - 0 5
6. Херенвен 2 1 1 0 2 - 1 4
7. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 6 4
8. АЗ Алкмаар 3 1 0 2 5 - 5 3
9. Твенте 3 1 0 2 5 - 5 3
10. Гронинген 3 1 0 2 5 - 8 3
11. Ваалвейк 0:0 3 0 2 1 6 - 7 2
12. Хераклес 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Утрехт 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 1 - 4 0
15. Камбюр 2 0 0 2 1 - 13 0
16. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 7 0
17. Спарта Роттердам 2 0 0 2 0 - 6 0
18. ПЕК Зволле 3 0 0 3 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 2
2. Аякс Тадич Душан 4 0 5
3. Фейеноорд Линссен Брайан 4 0 0
4. Твенте Проппер Робин 4 0 0
5. Херенвен Верман Хенк 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Утрехт Янссен Виллем 3 0
2. Ваалвейк Крамер Михил 3 0
3. Витесс Беро Матуш 3 0
4. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 3 0
5. Хераклес Фадига Ноа 3 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Sittard Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Фортуна Ситтард 0:5 Аякс онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 