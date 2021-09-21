Голландия: Эредивизие 2021-2022
Фортуна Ситтард
0:5
Конец матча
Стадион: Fortuna Sittard Stadion Зрители: 8333
Аякс
0:1
11' ГолБергёйс Стивен
0:2
27' ГолМазрауи Нуссер
0:3
38' ГолТадич Душан
48' Желтая карточкаЯнссен Рул
0:4
72' ГолКудус Мохаммед
0:5
77' ГолТальяфико Николас
35
Кокс
Джордж
23
Ринстра
Бен
32
Пасвер
Ремко
17
Блинд
Дэйли
11
Антони
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Кокс ДжорджЗащитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра БенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Мусаба РичиПолузащитник
-
-
-
-
39 Toshio Lake
-
-
-
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
32 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Гортер ДжейВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
11'
0:1
27'
0:2
38'
0:3
48'
72'
0:4
77'
0:5
Статистика матча
-
0 Голы 5
-
5 Удары по воротам 9
-
1 Удары в створ 8
-
3 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сёнтьенс Матс
|3
|0.6
|2.
|Toshio Lake
|1
|0.2
|3.
|Samy Baghdadi
|1
|0.2
|4.
|Теки Тесфальдет
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Алле Себастьян
|5
|0.83
|2.
|Тадич Душан
|4
|0.67
|3.
|Мазрауи Нуссер
|3
|0.5
|4.
|Бергёйс Стивен
|2
|0.33
|5.
|Нерес Давид
|2
|0.33
|6.
|Дарами Мохаммед
|1
|0.17
|7.
|Антони
|1
|0.17
|8.
|Тальяфико Николас
|1
|0.17
|9.
|Классен Дэви
|1
|0.17
|10.
|Альварес Эдсон
|1
|0.17
|11.
|Кудус Мохаммед
|1
|0.17
|12.
|Перейра Данило II
|1
|0.17
|13.
|Гравенберх Райан
|1
|0.17
|14.
|Тимбер Юррьен
|1
|0.17
|15.
|Мартинес Лисандро
|0
|0
|16.
|Блинд Дэйли
|0
|0
|17.
|Тейлор Кеннет
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дуарте Дерой
|2
|0
|2.
|Янссен Рул
|1
|0
|3.
|Сёнтьенс Матс
|1
|0
|4.
|Анга-Лётшер Мартин
|1
|0
|5.
|Самбу Бассала
|1
|0
|6.
|Флемминг Зиан
|1
|0
|7.
|Samy Baghdadi
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Антони
|1
|0
|2.
|Алле Себастьян
|1
|0
|3.
|Классен Дэви
|1
|0
|4.
|Мазрауи Нуссер
|1
|0
|5.
|Гравенберх Райан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фортуна Ситтард
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|Аякс
|16% (4)
|24% (6)
|20% (5)
|8% (2)
|20% (5)
|12% (3)
Предыдущие игры
Фортуна Ситтард Последние 20 матчей: +6 =5 -9Херенвен 1:0 Фортуна Ситтард Спарта Роттердам 3:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:2 Ваалвейк Фортуна Ситтард 2:1 Твенте
Утрехт 7:0 Фортуна Ситтард Утрехт 2:3 Фортуна Ситтард Дордрехт 0:0 Фортуна Ситтард Штрален 3:4 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:1 ОФИ Беерсхот-Вильрейк 1:1 Фортуна Ситтард Виллем II 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:3 Витесс АЗ Алкмаар 1:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:0 Твенте АДО Ден Хааг 0:3 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 Эммен Фейеноорд 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0:1 Утрехт ВВВ-Венло 1:3 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 ПСВ
Аякс Последние 20 матчей: +15 =4 -1Аякс 9:0 Камбюр Спортинг Л 1:5 Аякс ПЕК Зволле 0:2 Аякс Аякс 5:0 Витесс
Последние игры между собой
Фортуна Ситтард: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Аякс: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|6
|5
|1
|0
|27 - 1
|16
|2.
|ПСВ
|5
|4
|0
|1
|14 - 7
|12
|3.
|Виллем II
|0:0
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|4.
|Херенвен
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|5.
|Фейеноорд
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|6.
|Утрехт
|5
|2
|2
|1
|9 - 4
|8
|7.
|НЕК Неймеген
|5
|2
|2
|1
|4 - 6
|8
|8.
|Твенте
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Камбюр
|5
|2
|0
|3
|9 - 17
|6
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|11.
|Витесс
|5
|2
|0
|3
|4 - 13
|6
|12.
|Ваалвейк
|0:0
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|13.
|Гронинген
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|14.
|Спарта Роттердам
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|15.
|Хераклес
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|16.
|Фортуна Ситтард
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|17.
|АЗ Алкмаар
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|18.
|ПЕК Зволле
|5
|0
|0
|5
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|19 - 0
|9
|2.
|Утрехт
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|ПСВ
|3
|2
|0
|1
|9 - 7
|6
|4.
|Камбюр
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|5.
|Херенвен
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|7.
|Виллем II
|0:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|8.
|Спарта Роттердам
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|НЕК Неймеген
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|10.
|Фортуна Ситтард
|3
|1
|1
|1
|4 - 8
|4
|11.
|Твенте
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|12.
|Ваалвейк
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|14.
|Хераклес
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Гронинген
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Витесс
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|2.
|Фейеноорд
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|3.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Витесс
|3
|2
|0
|1
|3 - 6
|6
|5.
|Виллем II
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|6.
|Херенвен
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|8.
|АЗ Алкмаар
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|9.
|Твенте
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|10.
|Гронинген
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|11.
|Ваалвейк
|0:0
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|12.
|Хераклес
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Утрехт
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|15.
|Камбюр
|2
|0
|0
|2
|1 - 13
|0
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|17.
|Спарта Роттердам
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|2
|2.
|Аякс
|Тадич Душан
|4
|0
|5
|3.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|4
|0
|0
|4.
|Твенте
|Проппер Робин
|4
|0
|0
|5.
|Херенвен
|Верман Хенк
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Утрехт
|Янссен Виллем
|3
|0
|2.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|3
|0
|3.
|Витесс
|Беро Матуш
|3
|0
|4.
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|3
|0
|5.
|Хераклес
|Фадига Ноа
|3
|0