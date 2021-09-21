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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Ваалвейк
0:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
Виллем II
0'
14' Желтая карточка
Бюттнер Александер
34'
1
Вассен
Этьенн
2
Гаари
Жюрьен
3
Мёленстен
Мелле
59
Тоуба
Ахмед
28
Бюттнер
Александер
8
Азхиль
Айман
11
Бель-Хассани
Иллиас
6
Анита
Вурнон
7
Одгор
Йенс
29
Крамер
Михил
22
Бакари
Саид
21
Велленройтер
Тимон
20
Румерату
Годфрид
3
Хееркенс
Фреек
4
Йенссен
Ульрик
27
Кён
Деррик
17
Саддики
Дрейс
23
Саглам
Геркем
8
Льонч
Поль
7
Нуннели
Че
9
Вридт
Квази
11
Кёлерт
Матс
Ваалвейк
4-3-3
Виллем II
4-3-3

Ход матча

14'
Бюттнер Александер
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ваалвейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крамер Михил 3 0.5
2. Одгор Йенс 2 0.33
3. Ван дер Венне Рихард 1 0.17
4. Бюттнер Александер 1 0.17
5. Бакари Саид 1 0.17
6. Анита Вурнон 0 0
7. Тоуба Ахмед 0 0
8. Азхиль Айман 0 0
Виллем II
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вридт Квази 2 0.33
2. Саглам Геркем 1 0.17
3. Нуннели Че 1 0.17
4. Спиерингс Уэсли 1 0.17
5. Саддики Дрейс 1 0.17
6. Кёлерт Матс 0 0
7. Свенссон Макс 0 0

Карточки

Ваалвейк
# Игрок      
1. Крамер Михил 3 0
2. Бюттнер Александер 2 0
3. Ван дер Венне Рихард 2 0
4. Вассен Этьенн 2 0
5. Одгор Йенс 1 0
6. Данеелс Леннерд 1 0
7. Тоуба Ахмед 1 0
8. Joseph Oosting 1 0
Виллем II
# Игрок      
1. Льонч Поль 2 0
2. Йенссен Ульрик 2 0
3. Бергстрём Эмиль 0 1
4. Брондел Йорн 0 1
5. Вридт Квази 1 0
6. Кёлерт Матс 1 0
7. Кабангу Элтон 1 0
8. Саддики Дрейс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ваалвейк 0 25% (2) 37.5% (3) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1)
 Виллем II 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

Ваалвейк Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Утрехт 2:2 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 Витесс Фортуна Ситтард 2:2 Ваалвейк Херенвен 3:2 Ваалвейк
Ваалвейк 1:0 АЗ Алкмаар Ваалвейк 4:2 Ломмель Хераклес 4:1 Ваалвейк Рода 2:4 Ваалвейк НЕК Неймеген 3:0 Ваалвейк Гоу Эхед Иглс 1:1 Ваалвейк Фейеноорд 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 2:1 Твенте ВВВ-Венло 3:3 Ваалвейк Ваалвейк 1:3 АЗ Алкмаар Виллем II 1:0 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 Аякс Эммен 3:1 Ваалвейк Ваалвейк 3:1 Гронинген Спарта Роттердам 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 Утрехт
Виллем II Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Виллем II 2:1 Гронинген НЕК Неймеген 0:0 Виллем II Виллем II 1:4 Мехелен Виллем II 1:0 ПЕК Зволле
Витесс 0:3 Виллем II Виллем II 0:4 Фейеноорд Виллем II 2:1 Виртон Виллем II 4:1 Льерс Кемпензонен Виллем II 2:0 Эксельсиор Квик Бойс 2:5 Виллем II РКДСФ 0:11 Виллем II Йонг Виллем II 0:20 Виллем II Виллем II 2:1 Фортуна Ситтард АДО Ден Хааг 1:4 Виллем II Виллем II 0:2 ПСВ Утрехт 3:2 Виллем II Виллем II 1:0 Ваалвейк Хераклес 4:0 Виллем II Виллем II 0:1 АЗ Алкмаар Витесс 0:0 Виллем II

Последние игры между собой

Ваалвейк: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 6
Виллем II: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 0
Виллем II 1:0 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 1:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:1 Ваалвейк Эредивизие Виллем II 3:0 Ваалвейк Кубок
Ваалвейк 0:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:0 Ваалвейк Эредивизие Виллем II 2:1 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 0:1 Виллем II Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 6 5 1 0 27 - 1 16
2. ПСВ 5 4 0 1 14 - 7 12
3. Виллем II 0:0 6 3 2 1 6 - 5 11
4. Херенвен 5 3 1 1 7 - 6 10
5. Фейеноорд 4 3 0 1 11 - 3 9
6. Утрехт 5 2 2 1 9 - 4 8
7. НЕК Неймеген 5 2 2 1 4 - 6 8
8. Твенте 5 2 1 2 7 - 6 7
9. Камбюр 5 2 0 3 9 - 17 6
10. Гоу Эхед Иглс 5 2 0 3 5 - 8 6
11. Витесс 5 2 0 3 4 - 13 6
12. Ваалвейк 0:0 6 1 3 2 8 - 9 6
13. Гронинген 5 1 2 2 6 - 9 5
14. Спарта Роттердам 5 1 2 2 5 - 9 5
15. Хераклес 4 1 1 2 4 - 6 4
16. Фортуна Ситтард 5 1 1 3 5 - 12 4
17. АЗ Алкмаар 4 1 0 3 5 - 8 3
18. ПЕК Зволле 5 0 0 5 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3 3 0 0 19 - 0 9
2. Утрехт 3 2 1 0 9 - 3 7
3. ПСВ 3 2 0 1 9 - 7 6
4. Камбюр 3 2 0 1 8 - 4 6
5. Херенвен 3 2 0 1 5 - 5 6
6. Гоу Эхед Иглс 3 2 0 1 3 - 1 6
7. Виллем II 0:0 3 2 0 1 3 - 5 6
8. Спарта Роттердам 3 1 2 0 5 - 3 5
9. НЕК Неймеген 2 1 1 0 2 - 0 4
10. Фортуна Ситтард 3 1 1 1 4 - 8 4
11. Твенте 2 1 1 0 2 - 1 4
12. Ваалвейк 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
13. Фейеноорд 1 1 0 0 2 - 0 3
14. Хераклес 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Гронинген 2 0 2 0 1 - 1 2
16. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Витесс 2 0 0 2 1 - 7 0
18. ПЕК Зволле 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3 2 1 0 8 - 1 7
2. Фейеноорд 3 2 0 1 9 - 3 6
3. ПСВ 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Витесс 3 2 0 1 3 - 6 6
5. Виллем II 0:0 3 1 2 0 3 - 0 5
6. Херенвен 2 1 1 0 2 - 1 4
7. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 6 4
8. АЗ Алкмаар 3 1 0 2 5 - 5 3
9. Твенте 3 1 0 2 5 - 5 3
10. Гронинген 3 1 0 2 5 - 8 3
11. Ваалвейк 0:0 3 0 2 1 6 - 7 2
12. Хераклес 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Утрехт 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 1 - 4 0
15. Камбюр 2 0 0 2 1 - 13 0
16. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 7 0
17. Спарта Роттердам 2 0 0 2 0 - 6 0
18. ПЕК Зволле 3 0 0 3 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 2
2. Аякс Тадич Душан 4 0 5
3. Фейеноорд Линссен Брайан 4 0 0
4. Твенте Проппер Робин 4 0 0
5. Херенвен Верман Хенк 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Утрехт Янссен Виллем 3 0
2. Ваалвейк Крамер Михил 3 0
3. Витесс Беро Матуш 3 0
4. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 3 0
5. Хераклес Фадига Ноа 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ваалвейк
Ничья
Виллем II
2.82
3.65
2.95
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