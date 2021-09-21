Первый тайм

34' Анита Вурнон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

33' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Матч возобновлен

33' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

33' Йенссен Ульрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Гаари Жюрьен из команды Ваалвейк сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

33' Айман Азхиль из команды Ваалвейк отправил кросс в штрафную...

32' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Матч возобновлен

31' Матч остановлен

30' Игра в одни ворота сейчас. Виллем II доминирует и владеет мячом

30' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

28' Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

27' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Саддики Дрейс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Румерату Годфрид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Айман Азхиль нанес удар чуть мимо. Близко!

22' Удар от ворот произведет Ваалвейк

22' Тоуба Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Крамер Михил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Матч возобновлен

20' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

17' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Удар от ворот произведет Ваалвейк

14' Саглам Геркем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Бюттнер Александер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

13' Гаари Жюрьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Кёлерт Матс пробует нанести удар издали, но Etienne Vaessen держит все под контролем

7' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Саглам Геркем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' Ваалвейк выполняет удар от ворот.

3' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Гаари Жюрьен из команды Ваалвейк сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

1' Велленройтер Тимон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Ваалвейк начинает с центра поля