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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Гоу Эхед Иглс
0:1
Перерыв

Стадион:
ПСВ
0'
0:1
15' Гол
Гакпо Коди
23' Желтая карточка
Макс Филипп
1
Хан
Уорнер
2
Люкассен
Бойд
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
10
Ромменс
Филипп
8
Брауэрс
Люк
21
Кордоба
Иньиго
30
Ботос
Яннис-Фивос
11
Оратмангун
Рагнар
29
Кардона
Марк
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
8
Ван
Гинкел
Марко
30
Томас
Райан
10
Мадуэке
Нони
25
Доан
Рицу
11
Гакпо
Коди
7
Захави
Эран
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1
ПСВ
4-2-3-1

Ход матча

15'
0:1
Гакпо Коди
(Захави Эран)
23'
 
Макс Филипп

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ботос Яннис-Фивос 2 0.33
2. Баккер Юстин 1 (1) 0.17
3. Кордоба Иньиго 1 0.17
4. Брауэрс Люк 1 0.17
5. Кюйперс Бас 0 0
6. Дейл Матс 0 0
7. Люкассен Бойд 0 0
ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гакпо Коди 2 0.33
2. Захави Эран 2 0.33
3. Брума Арминду 2 0.33
4. Боскальи Оливье 2 0.33
5. Мадуэке Нони 2 0.33
6. Вертессен Йорбе 1 0.17
7. Прёппер Дэви 1 0.17
8. Рамальо Андре 1 0.17
9. Доан Рицу 1 0.17
10. Гётце Марио 0 0
11. Тезе Джордан 0 0
12. Мвене Филипп 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
# Игрок      
1. Кюйперс Бас 2 0
2. Наубер Геррит 1 0
3. Лидберг Исак 1 0
ПСВ
# Игрок      
1. Рамальо Андре 2 0
2. Гётце Марио 1 0
3. Ван Гинкел Марко 1 0
4. Брума Арминду 1 0
5. Макс Филипп 1 0
6. Обиспо Армандо 1 0
7. Жуниор Мауро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гоу Эхед Иглс 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 0 40% (2)
 ПСВ 15.38% (2) 15.38% (2) 15.38% (2) 15.38% (2) 15.38% (2) 23.08% (3)

Предыдущие игры

Гоу Эхед Иглс Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Гоу Эхед Иглс 1:0 ПЕК Зволле Камбюр 5:2 Гоу Эхед Иглс Бохум 0:2 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 2:0 Спарта Роттердам
Фейеноорд 2:0 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен Гоу Эхед Иглс 1:2 Эммен Гоу Эхед Иглс 1:1 Витесс Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 1:1 Ваалвейк Эксельсиор 0:1 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 2:1 НЕК Неймеген Гоу Эхед Иглс 5:1 Хелмонд Спорт Утрехт-2 0:1 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити Де Графсхап 1:0 Гоу Эхед Иглс НАК Бреда 0:1 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 0:0 Рода Ден Босх 3:3 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 5:1 Дордрехт
ПСВ Последние 20 матчей: +14 =4 -2
ПСВ 0:4 Фейеноорд ПСВ 2:2 Реал Сосьедад АЗ Алкмаар 0:3 ПСВ ПСВ 5:2 Гронинген
ПСВ 0:0 Бенфика ПСВ 4:1 Камбюр Бенфика 2:1 ПСВ Хераклес 0:2 ПСВ Митьюлланд 0:1 ПСВ Аякс 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Митьюлланд Галатасарай 1:2 ПСВ ПСВ 5:1 Галатасарай ПСВ 1:0 ПАОК Оснабрюк 0:0 ПСВ Дельбрюкер 1:10 ПСВ ПСВ 6:2 Моленбек Утрехт 1:1 ПСВ ПСВ 4:2 ПЕК Зволле Виллем II 0:2 ПСВ

Последние игры между собой

Гоу Эхед Иглс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 6
ПСВ: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 0
Гоу Эхед Иглс 1:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:0 Гоу Эхед Иглс Эредивизие Гоу Эхед Иглс 0:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 5:0 Гоу Эхед Иглс Эредивизие
Гоу Эхед Иглс 2:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:0 Гоу Эхед Иглс Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 6 5 1 0 27 - 1 16
2. ПСВ 1:0 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Виллем II 6 4 1 1 8 - 6 13
4. Утрехт 1:0 6 3 2 1 10 - 4 11
5. Херенвен 5 3 1 1 7 - 6 10
6. Фейеноорд 4 3 0 1 11 - 3 9
7. НЕК Неймеген 0:1 6 2 2 2 4 - 7 8
8. Твенте 5 2 1 2 7 - 6 7
9. Камбюр 5 2 0 3 9 - 17 6
10. Витесс 5 2 0 3 4 - 13 6
11. Гоу Эхед Иглс 0:1 6 2 0 4 5 - 9 6
12. Гронинген 5 1 2 2 6 - 9 5
13. Спарта Роттердам 5 1 2 2 5 - 9 5
14. Ваалвейк 6 1 2 3 9 - 11 5
15. Хераклес 4 1 1 2 4 - 6 4
16. Фортуна Ситтард 5 1 1 3 5 - 12 4
17. АЗ Алкмаар 4 1 0 3 5 - 8 3
18. ПЕК Зволле 5 0 0 5 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3 3 0 0 19 - 0 9
2. Утрехт 1:0 3 2 1 0 9 - 3 7
3. ПСВ 1:0 3 2 0 1 9 - 7 6
4. Камбюр 3 2 0 1 8 - 4 6
5. Херенвен 3 2 0 1 5 - 5 6
6. Виллем II 3 2 0 1 3 - 5 6
7. Гоу Эхед Иглс 0:1 4 2 0 2 3 - 2 6
8. Спарта Роттердам 3 1 2 0 5 - 3 5
9. Твенте 2 1 1 0 2 - 1 4
10. НЕК Неймеген 0:1 3 1 1 1 2 - 1 4
11. Фортуна Ситтард 3 1 1 1 4 - 8 4
12. Фейеноорд 1 1 0 0 2 - 0 3
13. Ваалвейк 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Хераклес 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Гронинген 2 0 2 0 1 - 1 2
16. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Витесс 2 0 0 2 1 - 7 0
18. ПЕК Зволле 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1:0 3 3 0 0 6 - 0 9
2. Аякс 3 2 1 0 8 - 1 7
3. Виллем II 3 2 1 0 5 - 1 7
4. Фейеноорд 3 2 0 1 9 - 3 6
5. Витесс 3 2 0 1 3 - 6 6
6. Херенвен 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Утрехт 1:0 3 1 1 1 1 - 1 4
8. НЕК Неймеген 0:1 3 1 1 1 2 - 6 4
9. Твенте 3 1 0 2 5 - 5 3
10. АЗ Алкмаар 3 1 0 2 5 - 5 3
11. Гронинген 3 1 0 2 5 - 8 3
12. Ваалвейк 3 0 2 1 6 - 7 2
13. Хераклес 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Спарта Роттердам 2 0 0 2 0 - 6 0
15. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Камбюр 2 0 0 2 1 - 13 0
17. Гоу Эхед Иглс 0:1 2 0 0 2 2 - 7 0
18. ПЕК Зволле 3 0 0 3 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 2
2. Аякс Тадич Душан 4 0 5
3. Фейеноорд Линссен Брайан 4 0 0
4. Твенте Проппер Робин 4 0 0
5. Херенвен Верман Хенк 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Утрехт Янссен Виллем 3 0
2. Ваалвейк Крамер Михил 3 0
3. Витесс Беро Матуш 3 0
4. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 3 0
5. Хераклес Фадига Ноа 3 0
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Лучшие коэффициенты
Гоу Эхед Иглс
Ничья
ПСВ
7.50
6.87
1.42
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