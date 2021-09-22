Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Команда ПСВ играла лучше в этом тайме.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Крамер Йорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Должен был быть гол! Гакпо Коди имел отличный шанс, но Warner Hahn не дал голу состоятся!

43' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Рамальо Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Крамер Йорис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Рамальо Андре пробует нанести удар издали, но Warner Hahn держит все под контролем

39' Крамер Йорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Люкассен Бойд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Хороший удар издали нанес Мадуэке Нони , но отличный сейв сделал Warner Hahn. Угловой.

36' ПСВ выполняет удар от ворот.

35' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Рамальо Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Хорошую попытку сделал Кюйперс Бас . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет ПСВ

27' Игрок из команды Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

26' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Макс Филипп - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

22' Наубер Геррит предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Мадуэке Нони нанес удар издали, а Warner Hahn отбил его обратно в игру!

21' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Какой промах! Захави Эран имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

20' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' ПСВ выполняет удар от ворот.

18' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Джоэл Дроммел не дал случится голу! Кордоба Иньиго должен был забивать, но Джоэл Дроммел сделал отличный сейв

17' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' ПСВ выполняет удар от ворот.

15' Г О О О О Л - Гакпо Коди забивает с правой ноги!

15' Захави Эран разрезает оборону соперника отличным пасом

14' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Люкассен Бойд предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Крамер Йорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Матч возобновится спорным мячом

10' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

10' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Мадуэке Нони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Удар от ворот произведет ПСВ

6' Как он промахнулся? Кордоба Иньиго имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

6' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Мвене Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' ПСВ начинает с центра поля