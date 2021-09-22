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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Гоу Эхед Иглс
1:2
Конец матча

Стадион:
ПСВ
0'
0:1
15' Гол
Гакпо Коди
23' Желтая карточка
Макс Филипп
1:1
55' Гол
Кордоба Иньиго
81' Желтая карточка
Обиспо Армандо
1:2
86' Гол
Ван Гинкел Марко
90'+7
1
Хан
Уорнер
2
Люкассен
Бойд
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
10
Ромменс
Филипп
8
Брауэрс
Люк
21
Кордоба
Иньиго
30
Ботос
Яннис-Фивос
11
Оратмангун
Рагнар
29
Кардона
Марк
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
8
Ван
Гинкел
Марко
30
Томас
Райан
10
Мадуэке
Нони
25
Доан
Рицу
11
Гакпо
Коди
7
Захави
Эран
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1
ПСВ
4-2-3-1

Ход матча

15'
0:1
Гакпо Коди
(Захави Эран)
23'
 
Макс Филипп
46'
 
Обиспо Армандо
Макс Филипп
46'
 
Тезе Джордан
Захави Эран
55'
Кордоба Иньиго
(Ромменс Филипп)
1:1
60'
Лидберг Исак
Кардона Марк
 
60'
Ogechika Heil
Оратмангун Рагнар
 
61'
Martjin Berden
Кордоба Иньиго
 
64'
 
Винисиус Карлос
Доан Рицу
66'
 
Прёппер Дэви
Томас Райан
69'
 
Вертессен Йорбе
Мадуэке Нони
81'
 
Обиспо Армандо
81'
Дейл Матс
Ботос Яннис-Фивос
 
86'
1:2
Ван Гинкел Марко
(Гакпо Коди)
90'
Буран Ясин
Ромменс Филипп
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 11
  • 5 Удары в створ 7
  • 1 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кордоба Иньиго 2 0.33
2. Ботос Яннис-Фивос 2 0.33
3. Баккер Юстин 1 (1) 0.17
4. Брауэрс Люк 1 0.17
5. Кюйперс Бас 0 0
6. Дейл Матс 0 0
7. Ромменс Филипп 0 0
8. Люкассен Бойд 0 0
ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гакпо Коди 2 0.33
2. Захави Эран 2 0.33
3. Брума Арминду 2 0.33
4. Боскальи Оливье 2 0.33
5. Мадуэке Нони 2 0.33
6. Вертессен Йорбе 1 0.17
7. Прёппер Дэви 1 0.17
8. Ван Гинкел Марко 1 0.17
9. Рамальо Андре 1 0.17
10. Доан Рицу 1 0.17
11. Гётце Марио 0 0
12. Тезе Джордан 0 0
13. Мвене Филипп 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
# Игрок      
1. Кюйперс Бас 2 0
2. Наубер Геррит 1 0
3. Лидберг Исак 1 0
ПСВ
# Игрок      
1. Рамальо Андре 2 0
2. Обиспо Армандо 2 0
3. Гётце Марио 1 0
4. Ван Гинкел Марко 1 0
5. Брума Арминду 1 0
6. Макс Филипп 1 0
7. Жуниор Мауро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гоу Эхед Иглс 16.67% (1) 0 16.67% (1) 33.33% (2) 0 33.33% (2)
 ПСВ 20% (3) 13.33% (2) 13.33% (2) 13.33% (2) 13.33% (2) 26.67% (4)

Предыдущие игры

Гоу Эхед Иглс Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Гоу Эхед Иглс 1:0 ПЕК Зволле Камбюр 5:2 Гоу Эхед Иглс Бохум 0:2 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 2:0 Спарта Роттердам
Фейеноорд 2:0 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен Гоу Эхед Иглс 1:2 Эммен Гоу Эхед Иглс 1:1 Витесс Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 1:1 Ваалвейк Эксельсиор 0:1 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 2:1 НЕК Неймеген Гоу Эхед Иглс 5:1 Хелмонд Спорт Утрехт-2 0:1 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити Де Графсхап 1:0 Гоу Эхед Иглс НАК Бреда 0:1 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 0:0 Рода Ден Босх 3:3 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 5:1 Дордрехт
ПСВ Последние 20 матчей: +14 =4 -2
ПСВ 0:4 Фейеноорд ПСВ 2:2 Реал Сосьедад АЗ Алкмаар 0:3 ПСВ ПСВ 5:2 Гронинген
ПСВ 0:0 Бенфика ПСВ 4:1 Камбюр Бенфика 2:1 ПСВ Хераклес 0:2 ПСВ Митьюлланд 0:1 ПСВ Аякс 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Митьюлланд Галатасарай 1:2 ПСВ ПСВ 5:1 Галатасарай ПСВ 1:0 ПАОК Оснабрюк 0:0 ПСВ Дельбрюкер 1:10 ПСВ ПСВ 6:2 Моленбек Утрехт 1:1 ПСВ ПСВ 4:2 ПЕК Зволле Виллем II 0:2 ПСВ

Последние игры между собой

Гоу Эхед Иглс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 6
ПСВ: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 0
Гоу Эхед Иглс 1:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:0 Гоу Эхед Иглс Эредивизие Гоу Эхед Иглс 0:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 5:0 Гоу Эхед Иглс Эредивизие
Гоу Эхед Иглс 2:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:0 Гоу Эхед Иглс Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 6 5 1 0 27 - 1 16
2. ПСВ 6 5 0 1 16 - 8 15
3. Виллем II 6 4 1 1 8 - 6 13
4. Утрехт 6 3 2 1 12 - 4 11
5. Херенвен 0:0 6 3 2 1 7 - 6 11
6. Фейеноорд 0:0 5 3 1 1 11 - 3 10
7. Витесс 1:0 6 3 0 3 5 - 13 9
8. НЕК Неймеген 6 2 2 2 4 - 9 8
9. Спарта Роттердам 1:0 6 2 2 2 6 - 9 8
10. Твенте 5 2 1 2 7 - 6 7
11. Камбюр 5 2 0 3 9 - 17 6
12. Гоу Эхед Иглс 6 2 0 4 6 - 10 6
13. Ваалвейк 6 1 2 3 9 - 11 5
14. Гронинген 0:1 6 1 2 3 6 - 10 5
15. Хераклес 4 1 1 2 4 - 6 4
16. Фортуна Ситтард 5 1 1 3 5 - 12 4
17. АЗ Алкмаар 4 1 0 3 5 - 8 3
18. ПЕК Зволле 0:1 6 0 0 6 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3 3 0 0 19 - 0 9
2. Утрехт 3 2 1 0 9 - 3 7
3. ПСВ 3 2 0 1 9 - 7 6
4. Камбюр 3 2 0 1 8 - 4 6
5. Херенвен 0:0 3 2 0 1 5 - 5 6
6. Виллем II 3 2 0 1 3 - 5 6
7. Гоу Эхед Иглс 4 2 0 2 4 - 3 6
8. Спарта Роттердам 1:0 3 1 2 0 5 - 3 5
9. Фейеноорд 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
10. Фортуна Ситтард 3 1 1 1 4 - 8 4
11. Твенте 2 1 1 0 2 - 1 4
12. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Ваалвейк 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Хераклес 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Гронинген 0:1 3 0 2 1 1 - 2 2
16. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Витесс 1:0 2 0 0 2 1 - 7 0
18. ПЕК Зволле 0:1 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Витесс 1:0 4 3 0 1 4 - 6 9
3. Аякс 3 2 1 0 8 - 1 7
4. Виллем II 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Фейеноорд 0:0 3 2 0 1 9 - 3 6
6. Херенвен 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Утрехт 3 1 1 1 3 - 1 4
8. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 6 4
9. Твенте 3 1 0 2 5 - 5 3
10. АЗ Алкмаар 3 1 0 2 5 - 5 3
11. Гронинген 0:1 3 1 0 2 5 - 8 3
12. Спарта Роттердам 1:0 3 1 0 2 1 - 6 3
13. Ваалвейк 3 0 2 1 6 - 7 2
14. Хераклес 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Камбюр 2 0 0 2 1 - 13 0
17. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 7 0
18. ПЕК Зволле 0:1 3 0 0 3 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 2
2. Аякс Тадич Душан 4 0 5
3. Фейеноорд Линссен Брайан 4 0 0
4. Твенте Проппер Робин 4 0 0
5. Херенвен Верман Хенк 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гронинген Те Вирик Мик 1 2
2. Утрехт Янссен Виллем 3 0
3. Ваалвейк Крамер Михил 3 0
4. Витесс Беро Матуш 3 0
5. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Adelaarshorst. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Гоу Эхед Иглс 1:2 ПСВ онлайн




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