Голландия: Эредивизие 2021-2022
Гоу Эхед Иглс
1:2
Конец матча
Стадион: Де Аделарсхорст
ПСВ
0:1
15' ГолГакпо Коди
23' Желтая карточкаМакс Филипп
1:1
55' ГолКордоба Иньиго
81' Желтая карточкаОбиспо Армандо
1:2
86' ГолВан Гинкел Марко
29
Кардона
Марк
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
31
Макс
Филипп
30
Томас
Райан
10
Мадуэке
Нони
25
Доан
Рицу
11
Гакпо
Коди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Кардона МаркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Схюрман ЙобВратарь
-
20 Дейл МатсЗащитник
-
26 Баккер ЮстинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Буран ЯсинПолузащитник
- Нападающий
-
22 Дюмай КвирмоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
29 Мвене ФилиппЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
-
30 Томас РайанПолузащитник
-
10 Мадуэке НониПолузащитник
-
25 Доан РицуПолузащитник
-
11 Гакпо КодиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Жуниор МауроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
15'
0:1
23'
55'
1:1
81'
86'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 11
-
5 Удары в створ 7
-
1 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кордоба Иньиго
|2
|0.33
|2.
|Ботос Яннис-Фивос
|2
|0.33
|3.
|Баккер Юстин
|1 (1)
|0.17
|4.
|Брауэрс Люк
|1
|0.17
|5.
|Кюйперс Бас
|0
|0
|6.
|Дейл Матс
|0
|0
|7.
|Ромменс Филипп
|0
|0
|8.
|Люкассен Бойд
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гакпо Коди
|2
|0.33
|2.
|Захави Эран
|2
|0.33
|3.
|Брума Арминду
|2
|0.33
|4.
|Боскальи Оливье
|2
|0.33
|5.
|Мадуэке Нони
|2
|0.33
|6.
|Вертессен Йорбе
|1
|0.17
|7.
|Прёппер Дэви
|1
|0.17
|8.
|Ван Гинкел Марко
|1
|0.17
|9.
|Рамальо Андре
|1
|0.17
|10.
|Доан Рицу
|1
|0.17
|11.
|Гётце Марио
|0
|0
|12.
|Тезе Джордан
|0
|0
|13.
|Мвене Филипп
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кюйперс Бас
|2
|0
|2.
|Наубер Геррит
|1
|0
|3.
|Лидберг Исак
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рамальо Андре
|2
|0
|2.
|Обиспо Армандо
|2
|0
|3.
|Гётце Марио
|1
|0
|4.
|Ван Гинкел Марко
|1
|0
|5.
|Брума Арминду
|1
|0
|6.
|Макс Филипп
|1
|0
|7.
|Жуниор Мауро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гоу Эхед Иглс
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
|ПСВ
|20% (3)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
Предыдущие игры
Гоу Эхед Иглс Последние 20 матчей: +10 =4 -6Гоу Эхед Иглс 1:0 ПЕК Зволле Камбюр 5:2 Гоу Эхед Иглс Бохум 0:2 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 2:0 Спарта Роттердам
Фейеноорд 2:0 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен Гоу Эхед Иглс 1:2 Эммен Гоу Эхед Иглс 1:1 Витесс Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 1:1 Ваалвейк Эксельсиор 0:1 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 2:1 НЕК Неймеген Гоу Эхед Иглс 5:1 Хелмонд Спорт Утрехт-2 0:1 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити Де Графсхап 1:0 Гоу Эхед Иглс НАК Бреда 0:1 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 0:0 Рода Ден Босх 3:3 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 5:1 Дордрехт
ПСВ Последние 20 матчей: +14 =4 -2ПСВ 0:4 Фейеноорд ПСВ 2:2 Реал Сосьедад АЗ Алкмаар 0:3 ПСВ ПСВ 5:2 Гронинген
Последние игры между собой
Гоу Эхед Иглс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 6
ПСВ: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|6
|5
|1
|0
|27 - 1
|16
|2.
|ПСВ
|6
|5
|0
|1
|16 - 8
|15
|3.
|Виллем II
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|4.
|Утрехт
|6
|3
|2
|1
|12 - 4
|11
|5.
|Херенвен
|0:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|6.
|Фейеноорд
|0:0
|5
|3
|1
|1
|11 - 3
|10
|7.
|Витесс
|1:0
|6
|3
|0
|3
|5 - 13
|9
|8.
|НЕК Неймеген
|6
|2
|2
|2
|4 - 9
|8
|9.
|Спарта Роттердам
|1:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 9
|8
|10.
|Твенте
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|11.
|Камбюр
|5
|2
|0
|3
|9 - 17
|6
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|13.
|Ваалвейк
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|14.
|Гронинген
|0:1
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|15.
|Хераклес
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|16.
|Фортуна Ситтард
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|17.
|АЗ Алкмаар
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|18.
|ПЕК Зволле
|0:1
|6
|0
|0
|6
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|19 - 0
|9
|2.
|Утрехт
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|ПСВ
|3
|2
|0
|1
|9 - 7
|6
|4.
|Камбюр
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|5.
|Херенвен
|0:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|Виллем II
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|7.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|8.
|Спарта Роттердам
|1:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|Фейеноорд
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|10.
|Фортуна Ситтард
|3
|1
|1
|1
|4 - 8
|4
|11.
|Твенте
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|12.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Ваалвейк
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Хераклес
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Гронинген
|0:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Витесс
|1:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Витесс
|1:0
|4
|3
|0
|1
|4 - 6
|9
|3.
|Аякс
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|4.
|Виллем II
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|Фейеноорд
|0:0
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|6.
|Херенвен
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|3 - 1
|4
|8.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|9.
|Твенте
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|10.
|АЗ Алкмаар
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|11.
|Гронинген
|0:1
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|12.
|Спарта Роттердам
|1:0
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|13.
|Ваалвейк
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|14.
|Хераклес
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Камбюр
|2
|0
|0
|2
|1 - 13
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|2
|2.
|Аякс
|Тадич Душан
|4
|0
|5
|3.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|4
|0
|0
|4.
|Твенте
|Проппер Робин
|4
|0
|0
|5.
|Херенвен
|Верман Хенк
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1
|2
|2.
|Утрехт
|Янссен Виллем
|3
|0
|3.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|3
|0
|4.
|Витесс
|Беро Матуш
|3
|0
|5.
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|3
|0