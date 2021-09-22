Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Удар от ворот произведет Утрехт

45' Баррето Эдгар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Рамселар Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Бауссайд Отман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Рамселар Барт из команды Утрехт сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

40' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Дувикас Анастасиос из команды Утрехт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

34' Удар от ворот произведет Утрехт

33' Окита Жонатан не смог попасть в створ ударом издали

33' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

31' Маркес Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Ван Рой Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Игрок из команды Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

28' Маркес Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Тавшан Элаис и попал в перекладину!

21' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Хорошую попытку сделал Тавшан Элаис . Удар в створ, но вратарь начеку

9' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Г О О О О Л - Рамселар Барт из команды Утрехт правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

7' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

5' Махер Адам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' Пас Мартен взял и забрал мяч на выходе

4' Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Утрехт начинает с центра поля