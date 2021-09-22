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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
НЕК Неймеген
0:1
Перерыв

Стадион:
Утрехт
0'
0:1
7' Гол
Рамселар Барт
1
Брандерхорст
Маттейс
28
Ван
Рой
Барт
4
Маркес
Иван
26
Одентал
Кас
16
Эль-Каруани
Суфьян
20
Шоне
Лассе
14
Дуэлунд
Миккель
8
Баррето
Эдгар
10
Окита
Жонатан
9
Ali
Akman
7
Тавшан
Элаис
1
Пас
Мартен
5
Тер
Авест
Хидде
2
Ван
дер
Марел
Марк
33
Ван
дер
Хорн
Майк
21
Вормердам
Дьянго
6
Махер
Адам
8
Ван
Оверем
Йорис
29
Силла
Мусса
26
Бауссайд
Отман
23
Рамселар
Барт
18
Дувикас
Анастасиос
НЕК Неймеген
4-3-3
Утрехт
4-2-3-1

Ход матча

7'
0:1
Рамселар Барт
(Бауссайд Отман)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Окита Жонатан 2 0.33
2. Ali Akman 2 0.33
3. Дуэлунд Миккель 0 0
4. Брюин Джорди 0 0
5. Эль-Каруани Суфьян 0 0
Утрехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Густафссон Симон 3 (2) 0.5
2. Дувикас Анастасиос 2 (1) 0.33
3. Янссен Виллем 1 0.17
4. Ван дер Марел Марк 1 0.17
5. Махер Адам 1 0.17
6. Рамселар Барт 1 0.17
7. Силла Мусса 1 0.17
8. Ван дер Хорн Майк 0 0
9. Тер Авест Хидде 0 0
10. Бауссайд Отман 0 0
11. Моконо Сильян 0 0
12. Тимбер Квинтен 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
# Игрок      
1. Окита Жонатан 2 0
2. Баррето Эдгар 1 0
3. Шоне Лассе 1 0
4. Дуэлунд Миккель 1 0
5. Маркес Иван 1 0
6. Ван Рой Барт 1 0
7. Ali Akman 1 0
8. Тавшан Элаис 1 0
9. Эль-Каруани Суфьян 1 0
Утрехт
# Игрок      
1. Янссен Виллем 3 0
2. Махер Адам 2 0
3. Ван дер Марел Марк 1 0
4. Тер Авест Хидде 1 0
5. Керк Джирано 1 0
6. Вормердам Дьянго 1 0
7. Силла Мусса 1 0
8. Тимбер Квинтен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 НЕК Неймеген 25% (1) 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 0
 Утрехт 22.22% (2) 0 11.11% (1) 33.33% (3) 22.22% (2) 11.11% (1)

Предыдущие игры

НЕК Неймеген Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Спарта Роттердам 1:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 0:0 Виллем II Хераклес 0:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 2:0 ПЕК Зволле
Аякс 5:0 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 2:0 ОФИ Хераклес 0:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 3:0 Ваалвейк Амстердамсхе 2:1 НЕК Неймеген АЗ Алкмаар 4:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген (аматоры) 1:13 НЕК Неймеген НАК Бреда 1:2 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 3:0 Рода Алмере Сити 0:4 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 2:1 Дордрехт Гоу Эхед Иглс 2:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 0:2 НАК Бреда Аякс-2 0:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 3:2 АЗ-2 Алкмаар Эксельсиор 2:1 НЕК Неймеген
Утрехт Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Утрехт 2:2 Ваалвейк Твенте 1:0 Утрехт Утрехт 3:1 Серкль Брюгге Утрехт 3:1 Фейеноорд
Гронинген 0:0 Утрехт Утрехт 4:0 Спарта Роттердам Утрехт 7:0 Фортуна Ситтард Утрехт 2:3 Фортуна Ситтард Утрехт 2:3 Венеция Бохум 0:2 Утрехт Байер Л 1:5 Утрехт Утрехт 6:2 Волос Зульте-Варегем 0:0 Утрехт Беерсхот-Вильрейк 1:2 Утрехт Брюгге 2:4 Утрехт Утрехт 3:0 Гент Антверпен 2:2 Утрехт Утрехт 7:2 Мехелен Фейеноорд 2:0 Утрехт Утрехт 1:0 Гронинген

Последние игры между собой

НЕК Неймеген: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 7
Утрехт: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 7
НЕК Неймеген 0:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 НЕК Неймеген Эредивизие Утрехт 3:1 НЕК Неймеген Эредивизие НЕК Неймеген 1:0 Утрехт Эредивизие
НЕК Неймеген 2:2 Утрехт Эредивизие НЕК Неймеген 1:0 Утрехт Кубок Утрехт 2:0 НЕК Неймеген Эредивизие Утрехт 0:3 НЕК Неймеген Эредивизие НЕК Неймеген 2:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:0 НЕК Неймеген Эредивизие НЕК Неймеген 3:1 Утрехт Эредивизие НЕК Неймеген 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 4:0 НЕК Неймеген Эредивизие Утрехт 1:0 НЕК Неймеген Эредивизие НЕК Неймеген 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:2 НЕК Неймеген Премьер-лига НЕК Неймеген 1:2 Утрехт Премьер-лига НЕК Неймеген 2:0 Утрехт Премьер-лига Утрехт 3:2 НЕК Неймеген Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 6 5 1 0 27 - 1 16
2. ПСВ 1:0 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Виллем II 6 4 1 1 8 - 6 13
4. Утрехт 1:0 6 3 2 1 10 - 4 11
5. Херенвен 5 3 1 1 7 - 6 10
6. Фейеноорд 4 3 0 1 11 - 3 9
7. НЕК Неймеген 0:1 6 2 2 2 4 - 7 8
8. Твенте 5 2 1 2 7 - 6 7
9. Камбюр 5 2 0 3 9 - 17 6
10. Витесс 5 2 0 3 4 - 13 6
11. Гоу Эхед Иглс 0:1 6 2 0 4 5 - 9 6
12. Гронинген 5 1 2 2 6 - 9 5
13. Спарта Роттердам 5 1 2 2 5 - 9 5
14. Ваалвейк 6 1 2 3 9 - 11 5
15. Хераклес 4 1 1 2 4 - 6 4
16. Фортуна Ситтард 5 1 1 3 5 - 12 4
17. АЗ Алкмаар 4 1 0 3 5 - 8 3
18. ПЕК Зволле 5 0 0 5 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3 3 0 0 19 - 0 9
2. Утрехт 1:0 3 2 1 0 9 - 3 7
3. ПСВ 1:0 3 2 0 1 9 - 7 6
4. Камбюр 3 2 0 1 8 - 4 6
5. Херенвен 3 2 0 1 5 - 5 6
6. Виллем II 3 2 0 1 3 - 5 6
7. Гоу Эхед Иглс 0:1 4 2 0 2 3 - 2 6
8. Спарта Роттердам 3 1 2 0 5 - 3 5
9. Твенте 2 1 1 0 2 - 1 4
10. НЕК Неймеген 0:1 3 1 1 1 2 - 1 4
11. Фортуна Ситтард 3 1 1 1 4 - 8 4
12. Фейеноорд 1 1 0 0 2 - 0 3
13. Ваалвейк 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Хераклес 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Гронинген 2 0 2 0 1 - 1 2
16. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Витесс 2 0 0 2 1 - 7 0
18. ПЕК Зволле 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1:0 3 3 0 0 6 - 0 9
2. Аякс 3 2 1 0 8 - 1 7
3. Виллем II 3 2 1 0 5 - 1 7
4. Фейеноорд 3 2 0 1 9 - 3 6
5. Витесс 3 2 0 1 3 - 6 6
6. Херенвен 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Утрехт 1:0 3 1 1 1 1 - 1 4
8. НЕК Неймеген 0:1 3 1 1 1 2 - 6 4
9. Твенте 3 1 0 2 5 - 5 3
10. АЗ Алкмаар 3 1 0 2 5 - 5 3
11. Гронинген 3 1 0 2 5 - 8 3
12. Ваалвейк 3 0 2 1 6 - 7 2
13. Хераклес 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Спарта Роттердам 2 0 0 2 0 - 6 0
15. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Камбюр 2 0 0 2 1 - 13 0
17. Гоу Эхед Иглс 0:1 2 0 0 2 2 - 7 0
18. ПЕК Зволле 3 0 0 3 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 2
2. Аякс Тадич Душан 4 0 5
3. Фейеноорд Линссен Брайан 4 0 0
4. Твенте Проппер Робин 4 0 0
5. Херенвен Верман Хенк 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Утрехт Янссен Виллем 3 0
2. Ваалвейк Крамер Михил 3 0
3. Витесс Беро Матуш 3 0
4. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 3 0
5. Хераклес Фадига Ноа 3 0
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Лучшие коэффициенты
НЕК Неймеген
Ничья
Утрехт
8.50
5.11
1.86
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