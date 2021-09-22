Второй тайм

94' Утрехт заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Брюин Джорди пробует нанести удар издали, но Maarten Paes держит все под контролем

92' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Пас Мартен взял и забрал мяч на выходе

88' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Махи Мимаун из команды Утрехт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

84' Матч возобновлен

84' Тактическая замена. Рамселар Барт уходит с поля и его заменяет Remco Balk

83' Вет Хавьер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Команда НЕК Неймеген фактически перестала играть и ждет финального свистка.

79' Г О О О О Л - Рамселар Барт забивает с правой ноги!

79' ШАНС! Рамселар Барт вышел один на один с голкипером...

77' Удар от ворот произведет Утрехт

77' Какой промах! Маркес Иван имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

76' Брюин Джорди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Удар от ворот произведет Утрехт

74' Maarten Paes отбил мяч на угловой после удара Али Акман из штрафной площади.

72' Удар от ворот произведет Утрехт

70' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

70' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Г О О О О Л - Дувикас Анастасиос забивает с правой ноги!

66' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Маттссон Магнус из команды НЕК Неймеген сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

61' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Утрехт выполняет удар от ворот.

58' Ван Оверем Йорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Матч возобновится спорным мячом

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

55' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Одентал Кас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Шоне Лассе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

50' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Матч возобновится спорным мячом

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Махер Адам не смог попасть в створ ударом издали