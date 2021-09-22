Голландия: Эредивизие 2021-2022
НЕК Неймеген
0:3
Конец матча
Стадион: Гоффертштадион
Утрехт
0:1
7' ГолРамселар Барт
66' Желтая карточкаВан дер Марел Марк
0:2
67' ГолДувикас Анастасиос
0:3
79' ГолРамселар Барт
28
Ван
Рой
Барт
26
Одентал
Кас
20
Шоне
Лассе
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Руфс РобинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Вет ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Бекман ТомасНападающий
-
17 Ромени ОлеНападающий
-
Главный тренер: Rogier Meijer
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Силла МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Загре АртурЗащитник
- Защитник
-
11 Махи МимаунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Remco Balk
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
7'
0:1
67'
79'
0:3
81'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
6 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 7
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Окита Жонатан
|2
|0.33
|2.
|Ali Akman
|2
|0.33
|3.
|Дуэлунд Миккель
|0
|0
|4.
|Брюин Джорди
|0
|0
|5.
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дувикас Анастасиос
|3 (1)
|0.5
|2.
|Густафссон Симон
|3 (2)
|0.5
|3.
|Рамселар Барт
|2
|0.33
|4.
|Янссен Виллем
|1
|0.17
|5.
|Ван дер Марел Марк
|1
|0.17
|6.
|Махер Адам
|1
|0.17
|7.
|Силла Мусса
|1
|0.17
|8.
|Бауссайд Отман
|0
|0
|9.
|Ван дер Хорн Майк
|0
|0
|10.
|Махи Мимаун
|0
|0
|11.
|Тер Авест Хидде
|0
|0
|12.
|Моконо Сильян
|0
|0
|13.
|Тимбер Квинтен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Окита Жонатан
|2
|0
|2.
|Баррето Эдгар
|1
|0
|3.
|Шоне Лассе
|1
|0
|4.
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
|5.
|Маркес Иван
|1
|0
|6.
|Ван Рой Барт
|1
|0
|7.
|Ali Akman
|1
|0
|8.
|Тавшан Элаис
|1
|0
|9.
|Эль-Каруани Суфьян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Янссен Виллем
|3
|0
|2.
|Ван дер Марел Марк
|2
|0
|3.
|Махер Адам
|2
|0
|4.
|Тер Авест Хидде
|1
|0
|5.
|Керк Джирано
|1
|0
|6.
|Вормердам Дьянго
|1
|0
|7.
|Силла Мусса
|1
|0
|8.
|Тимбер Квинтен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|НЕК Неймеген
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|Утрехт
|25% (3)
|0
|8.33% (1)
|25% (3)
|25% (3)
|16.67% (2)
Предыдущие игры
НЕК Неймеген Последние 20 матчей: +12 =2 -6Спарта Роттердам 1:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 0:0 Виллем II Хераклес 0:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 2:0 ПЕК Зволле
Аякс 5:0 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 2:0 ОФИ Хераклес 0:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 3:0 Ваалвейк Амстердамсхе 2:1 НЕК Неймеген АЗ Алкмаар 4:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген (аматоры) 1:13 НЕК Неймеген НАК Бреда 1:2 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 3:0 Рода Алмере Сити 0:4 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 2:1 Дордрехт Гоу Эхед Иглс 2:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 0:2 НАК Бреда Аякс-2 0:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 3:2 АЗ-2 Алкмаар Эксельсиор 2:1 НЕК Неймеген
Утрехт Последние 20 матчей: +12 =4 -4Утрехт 2:2 Ваалвейк Твенте 1:0 Утрехт Утрехт 3:1 Серкль Брюгге Утрехт 3:1 Фейеноорд
Гронинген 0:0 Утрехт Утрехт 4:0 Спарта Роттердам Утрехт 7:0 Фортуна Ситтард Утрехт 2:3 Фортуна Ситтард Утрехт 2:3 Венеция Бохум 0:2 Утрехт Байер Л 1:5 Утрехт Утрехт 6:2 Волос Зульте-Варегем 0:0 Утрехт Беерсхот-Вильрейк 1:2 Утрехт Брюгге 2:4 Утрехт Утрехт 3:0 Гент Антверпен 2:2 Утрехт Утрехт 7:2 Мехелен Фейеноорд 2:0 Утрехт Утрехт 1:0 Гронинген
Последние игры между собой
НЕК Неймеген: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 7
Утрехт: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 7
НЕК Неймеген 2:2 Утрехт Эредивизие НЕК Неймеген 1:0 Утрехт Кубок Утрехт 2:0 НЕК Неймеген Эредивизие Утрехт 0:3 НЕК Неймеген Эредивизие НЕК Неймеген 2:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:0 НЕК Неймеген Эредивизие НЕК Неймеген 3:1 Утрехт Эредивизие НЕК Неймеген 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 4:0 НЕК Неймеген Эредивизие Утрехт 1:0 НЕК Неймеген Эредивизие НЕК Неймеген 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:2 НЕК Неймеген Премьер-лига НЕК Неймеген 1:2 Утрехт Премьер-лига НЕК Неймеген 2:0 Утрехт Премьер-лига Утрехт 3:2 НЕК Неймеген Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|6
|5
|1
|0
|27 - 1
|16
|2.
|ПСВ
|6
|5
|0
|1
|16 - 8
|15
|3.
|Виллем II
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|4.
|Утрехт
|6
|3
|2
|1
|12 - 4
|11
|5.
|Херенвен
|0:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|6.
|Фейеноорд
|0:0
|5
|3
|1
|1
|11 - 3
|10
|7.
|Витесс
|1:0
|6
|3
|0
|3
|5 - 13
|9
|8.
|НЕК Неймеген
|6
|2
|2
|2
|4 - 9
|8
|9.
|Спарта Роттердам
|1:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 9
|8
|10.
|Твенте
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|11.
|Камбюр
|5
|2
|0
|3
|9 - 17
|6
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|13.
|Ваалвейк
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|14.
|Гронинген
|0:1
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|15.
|Хераклес
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|16.
|Фортуна Ситтард
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|17.
|АЗ Алкмаар
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|18.
|ПЕК Зволле
|0:1
|6
|0
|0
|6
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|19 - 0
|9
|2.
|Утрехт
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|ПСВ
|3
|2
|0
|1
|9 - 7
|6
|4.
|Камбюр
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|5.
|Херенвен
|0:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|Виллем II
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|7.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|8.
|Спарта Роттердам
|1:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|Фейеноорд
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|10.
|Фортуна Ситтард
|3
|1
|1
|1
|4 - 8
|4
|11.
|Твенте
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|12.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Ваалвейк
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Хераклес
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Гронинген
|0:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Витесс
|1:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Витесс
|1:0
|4
|3
|0
|1
|4 - 6
|9
|3.
|Аякс
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|4.
|Виллем II
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|Фейеноорд
|0:0
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|6.
|Херенвен
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|3 - 1
|4
|8.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|9.
|Твенте
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|10.
|АЗ Алкмаар
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|11.
|Гронинген
|0:1
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|12.
|Спарта Роттердам
|1:0
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|13.
|Ваалвейк
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|14.
|Хераклес
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Камбюр
|2
|0
|0
|2
|1 - 13
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|2
|2.
|Аякс
|Тадич Душан
|4
|0
|5
|3.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|4
|0
|0
|4.
|Твенте
|Проппер Робин
|4
|0
|0
|5.
|Херенвен
|Верман Хенк
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1
|2
|2.
|Утрехт
|Янссен Виллем
|3
|0
|3.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|3
|0
|4.
|Витесс
|Беро Матуш
|3
|0
|5.
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|3
|0