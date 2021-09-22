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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
НЕК Неймеген
0:3
Конец матча

Стадион:
Утрехт
0'
0:1
7' Гол
Рамселар Барт
66' Желтая карточка
Ван дер Марел Марк
0:2
67' Гол
Дувикас Анастасиос
0:3
79' Гол
Рамселар Барт
90'+4
1
Брандерхорст
Маттейс
28
Ван
Рой
Барт
4
Маркес
Иван
26
Одентал
Кас
16
Эль-Каруани
Суфьян
20
Шоне
Лассе
14
Дуэлунд
Миккель
8
Баррето
Эдгар
10
Окита
Жонатан
9
Ali
Akman
7
Тавшан
Элаис
1
Пас
Мартен
5
Тер
Авест
Хидде
2
Ван
дер
Марел
Марк
33
Ван
дер
Хорн
Майк
21
Вормердам
Дьянго
6
Махер
Адам
8
Ван
Оверем
Йорис
29
Силла
Мусса
26
Бауссайд
Отман
23
Рамселар
Барт
18
Дувикас
Анастасиос
НЕК Неймеген
4-3-3
Утрехт
4-2-3-1

Ход матча

7'
0:1
Рамселар Барт
(Бауссайд Отман)
48'
Маттссон Магнус
Дуэлунд Миккель
 
66'
 
Ван дер Марел Марк
67'
0:2
Дувикас Анастасиос
(Бауссайд Отман)
68'
 
Ван де Стрек Сандер
Бауссайд Отман
73'
Брюин Джорди
Шоне Лассе
 
74'
Вет Хавьер
Тавшан Элаис
 
77'
 
Махи Мимаун
Дувикас Анастасиос
79'
0:3
Рамселар Барт
(Махи Мимаун)
81'
Ромени Оле
Ali Akman
 
83'
 
Янссен Виллем
Ван дер Марел Марк
84'
 
Remco Balk
Рамселар Барт

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 7
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Окита Жонатан 2 0.33
2. Ali Akman 2 0.33
3. Дуэлунд Миккель 0 0
4. Брюин Джорди 0 0
5. Эль-Каруани Суфьян 0 0
Утрехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дувикас Анастасиос 3 (1) 0.5
2. Густафссон Симон 3 (2) 0.5
3. Рамселар Барт 2 0.33
4. Янссен Виллем 1 0.17
5. Ван дер Марел Марк 1 0.17
6. Махер Адам 1 0.17
7. Силла Мусса 1 0.17
8. Бауссайд Отман 0 0
9. Ван дер Хорн Майк 0 0
10. Махи Мимаун 0 0
11. Тер Авест Хидде 0 0
12. Моконо Сильян 0 0
13. Тимбер Квинтен 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
# Игрок      
1. Окита Жонатан 2 0
2. Баррето Эдгар 1 0
3. Шоне Лассе 1 0
4. Дуэлунд Миккель 1 0
5. Маркес Иван 1 0
6. Ван Рой Барт 1 0
7. Ali Akman 1 0
8. Тавшан Элаис 1 0
9. Эль-Каруани Суфьян 1 0
Утрехт
# Игрок      
1. Янссен Виллем 3 0
2. Ван дер Марел Марк 2 0
3. Махер Адам 2 0
4. Тер Авест Хидде 1 0
5. Керк Джирано 1 0
6. Вормердам Дьянго 1 0
7. Силла Мусса 1 0
8. Тимбер Квинтен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 НЕК Неймеген 25% (1) 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 0
 Утрехт 25% (3) 0 8.33% (1) 25% (3) 25% (3) 16.67% (2)

Предыдущие игры

НЕК Неймеген Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Спарта Роттердам 1:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 0:0 Виллем II Хераклес 0:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 2:0 ПЕК Зволле
Аякс 5:0 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 2:0 ОФИ Хераклес 0:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 3:0 Ваалвейк Амстердамсхе 2:1 НЕК Неймеген АЗ Алкмаар 4:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген (аматоры) 1:13 НЕК Неймеген НАК Бреда 1:2 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 3:0 Рода Алмере Сити 0:4 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 2:1 Дордрехт Гоу Эхед Иглс 2:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 0:2 НАК Бреда Аякс-2 0:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 3:2 АЗ-2 Алкмаар Эксельсиор 2:1 НЕК Неймеген
Утрехт Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Утрехт 2:2 Ваалвейк Твенте 1:0 Утрехт Утрехт 3:1 Серкль Брюгге Утрехт 3:1 Фейеноорд
Гронинген 0:0 Утрехт Утрехт 4:0 Спарта Роттердам Утрехт 7:0 Фортуна Ситтард Утрехт 2:3 Фортуна Ситтард Утрехт 2:3 Венеция Бохум 0:2 Утрехт Байер Л 1:5 Утрехт Утрехт 6:2 Волос Зульте-Варегем 0:0 Утрехт Беерсхот-Вильрейк 1:2 Утрехт Брюгге 2:4 Утрехт Утрехт 3:0 Гент Антверпен 2:2 Утрехт Утрехт 7:2 Мехелен Фейеноорд 2:0 Утрехт Утрехт 1:0 Гронинген

Последние игры между собой

НЕК Неймеген: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 7
Утрехт: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 7
НЕК Неймеген 0:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 НЕК Неймеген Эредивизие Утрехт 3:1 НЕК Неймеген Эредивизие НЕК Неймеген 1:0 Утрехт Эредивизие
НЕК Неймеген 2:2 Утрехт Эредивизие НЕК Неймеген 1:0 Утрехт Кубок Утрехт 2:0 НЕК Неймеген Эредивизие Утрехт 0:3 НЕК Неймеген Эредивизие НЕК Неймеген 2:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:0 НЕК Неймеген Эредивизие НЕК Неймеген 3:1 Утрехт Эредивизие НЕК Неймеген 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 4:0 НЕК Неймеген Эредивизие Утрехт 1:0 НЕК Неймеген Эредивизие НЕК Неймеген 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:2 НЕК Неймеген Премьер-лига НЕК Неймеген 1:2 Утрехт Премьер-лига НЕК Неймеген 2:0 Утрехт Премьер-лига Утрехт 3:2 НЕК Неймеген Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 6 5 1 0 27 - 1 16
2. ПСВ 6 5 0 1 16 - 8 15
3. Виллем II 6 4 1 1 8 - 6 13
4. Утрехт 6 3 2 1 12 - 4 11
5. Херенвен 0:0 6 3 2 1 7 - 6 11
6. Фейеноорд 0:0 5 3 1 1 11 - 3 10
7. Витесс 1:0 6 3 0 3 5 - 13 9
8. НЕК Неймеген 6 2 2 2 4 - 9 8
9. Спарта Роттердам 1:0 6 2 2 2 6 - 9 8
10. Твенте 5 2 1 2 7 - 6 7
11. Камбюр 5 2 0 3 9 - 17 6
12. Гоу Эхед Иглс 6 2 0 4 6 - 10 6
13. Ваалвейк 6 1 2 3 9 - 11 5
14. Гронинген 0:1 6 1 2 3 6 - 10 5
15. Хераклес 4 1 1 2 4 - 6 4
16. Фортуна Ситтард 5 1 1 3 5 - 12 4
17. АЗ Алкмаар 4 1 0 3 5 - 8 3
18. ПЕК Зволле 0:1 6 0 0 6 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3 3 0 0 19 - 0 9
2. Утрехт 3 2 1 0 9 - 3 7
3. ПСВ 3 2 0 1 9 - 7 6
4. Камбюр 3 2 0 1 8 - 4 6
5. Херенвен 0:0 3 2 0 1 5 - 5 6
6. Виллем II 3 2 0 1 3 - 5 6
7. Гоу Эхед Иглс 4 2 0 2 4 - 3 6
8. Спарта Роттердам 1:0 3 1 2 0 5 - 3 5
9. Фейеноорд 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
10. Фортуна Ситтард 3 1 1 1 4 - 8 4
11. Твенте 2 1 1 0 2 - 1 4
12. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Ваалвейк 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Хераклес 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Гронинген 0:1 3 0 2 1 1 - 2 2
16. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Витесс 1:0 2 0 0 2 1 - 7 0
18. ПЕК Зволле 0:1 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Витесс 1:0 4 3 0 1 4 - 6 9
3. Аякс 3 2 1 0 8 - 1 7
4. Виллем II 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Фейеноорд 0:0 3 2 0 1 9 - 3 6
6. Херенвен 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Утрехт 3 1 1 1 3 - 1 4
8. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 6 4
9. Твенте 3 1 0 2 5 - 5 3
10. АЗ Алкмаар 3 1 0 2 5 - 5 3
11. Гронинген 0:1 3 1 0 2 5 - 8 3
12. Спарта Роттердам 1:0 3 1 0 2 1 - 6 3
13. Ваалвейк 3 0 2 1 6 - 7 2
14. Хераклес 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Камбюр 2 0 0 2 1 - 13 0
17. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 7 0
18. ПЕК Зволле 0:1 3 0 0 3 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 2
2. Аякс Тадич Душан 4 0 5
3. Фейеноорд Линссен Брайан 4 0 0
4. Твенте Проппер Робин 4 0 0
5. Херенвен Верман Хенк 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гронинген Те Вирик Мик 1 2
2. Утрехт Янссен Виллем 3 0
3. Ваалвейк Крамер Михил 3 0
4. Витесс Беро Матуш 3 0
5. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 3 0
Весь список
  • Дополнительное время
  • Травма, повреждение
    96'
    Вет Хавьер возвращается на поле.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion De Goffert. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч НЕК Неймеген 0:3 Утрехт онлайн




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