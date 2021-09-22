Голландия: Эредивизие 2021-2022
36' Красная карточкаТе Вирик Мик
0:1
45' ГолГбоо Янн
45' Красная карточкаВан Кам Даниэль
27
Нгонж
Сириль
18
Гайек
Томаш
21
Беро
Матуш
20
Гбоо
Янн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Нгонж СирильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Де Бур ЯнВратарь
-
20 Сверко МаринЗащитник
- Полузащитник
-
15 Каллей ЯхьяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
40 Bjorn Meijer
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Гайек ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Гбоо ЯннНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
-
16 Ороз АлоисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Япи РомарикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
36'
45'
0:1
45'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 5
-
0 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
2 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нгонж Сириль
|3
|0.5
|2.
|Суслов Томаш
|1
|0.17
|3.
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0.17
|4.
|Ларсен Йорген
|1
|0.17
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дарфалу Усама
|1
|0.17
|2.
|Духи Данило
|1
|0.17
|3.
|Фредериксен Николай
|1
|0.17
|4.
|Гбоо Янн
|1
|0.17
|5.
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|6.
|Манхуф Миллион
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Те Вирик Мик
|1
|2
|2.
|Ван Хинтум Барт
|1
|0
|3.
|Дуарте Ларос
|1
|0
|4.
|Матусива Азор
|1
|0
|5.
|Нгонж Сириль
|1
|0
|6.
|Касанвирджо Нерайшо
|1
|0
|7.
|Суслов Томаш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Беро Матуш
|3
|0
|2.
|Духи Данило
|1
|1
|3.
|Виттек Максимилиан
|2
|0
|4.
|Ороз Алоис
|2
|0
|5.
|Базур Рихедли
|1
|0
|6.
|Таннан Уссама
|1
|0
|7.
|Шуберт Маркус
|1
|0
|8.
|Бёйтинк Томас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гронинген
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|Витесс
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
Предыдущие игры
Гронинген Последние 20 матчей: +6 =5 -9Виллем II 2:1 Гронинген Гронинген 1:1 Херенвен ПСВ 5:2 Гронинген Гронинген 0:0 Утрехт
Камбюр 1:2 Гронинген Гронинген 0:0 Венеция Боруссия М 2:1 Гронинген Гронинген 2:1 Херенвен Оснабрюк 0:1 Гронинген Ферль 3:2 Гронинген Генк 1:1 Гронинген Пеликан-С 1:4 Гронинген Утрехт 1:0 Гронинген ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Гронинген 0:0 АЗ Алкмаар Эммен 0:4 Гронинген Гронинген 1:2 Спарта Роттердам ПСВ 1:0 Гронинген Гронинген 0:2 Херенвен ВВВ-Венло 0:1 Гронинген
Витесс Последние 20 матчей: +9 =3 -8Витесс 1:4 Твенте Мура 0:2 Витесс Ваалвейк 1:2 Витесс Аякс 5:0 Витесс
Витесс 2:1 Андерлехт Витесс 0:3 Виллем II Андерлехт 3:3 Витесс ПЕК Зволле 0:1 Витесс Дандолк 1:2 Витесс Витесс 2:2 Дандолк Бохум 1:2 Витесс Витесс 0:1 Ломмель Гоу Эхед Иглс 1:1 Витесс Шальке 04 3:2 Витесс Витесс 2:1 ОФИ Витесс 0:5 Нордшелланн Витесс 1:3 Локомотив Загреб Витесс 1:3 АЕК Витесс 1:0 Леопард Сент-Камиль ЮСФА 0:1 Витесс
Последние игры между собой
Гронинген: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Витесс: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Витесс 3:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:1 Витесс Эредивизие Гронинген 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 5:1 Гронинген Эредивизие Витесс 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 4:2 Витесс Эредивизие Гронинген 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:3 Витесс Эредивизие Витесс 5:0 Гронинген Эредивизие Витесс 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 4:0 Витесс Кубок Гронинген 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:4 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 Витесс Эредивизие Гронинген 3:1 Витесс Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|6
|5
|1
|0
|27 - 1
|16
|2.
|ПСВ
|6
|5
|0
|1
|16 - 8
|15
|3.
|Виллем II
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|4.
|Утрехт
|6
|3
|2
|1
|12 - 4
|11
|5.
|Херенвен
|0:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|6.
|Фейеноорд
|0:0
|5
|3
|1
|1
|11 - 3
|10
|7.
|Витесс
|1:0
|6
|3
|0
|3
|5 - 13
|9
|8.
|НЕК Неймеген
|6
|2
|2
|2
|4 - 9
|8
|9.
|Спарта Роттердам
|1:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 9
|8
|10.
|Твенте
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|11.
|Камбюр
|5
|2
|0
|3
|9 - 17
|6
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|13.
|Ваалвейк
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|14.
|Гронинген
|0:1
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|15.
|Хераклес
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|16.
|Фортуна Ситтард
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|17.
|АЗ Алкмаар
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|18.
|ПЕК Зволле
|0:1
|6
|0
|0
|6
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|19 - 0
|9
|2.
|Утрехт
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|ПСВ
|3
|2
|0
|1
|9 - 7
|6
|4.
|Камбюр
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|5.
|Херенвен
|0:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|Виллем II
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|7.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|8.
|Спарта Роттердам
|1:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|Фейеноорд
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|10.
|Фортуна Ситтард
|3
|1
|1
|1
|4 - 8
|4
|11.
|Твенте
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|12.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Ваалвейк
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Хераклес
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Гронинген
|0:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Витесс
|1:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Витесс
|1:0
|4
|3
|0
|1
|4 - 6
|9
|3.
|Аякс
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|4.
|Виллем II
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|Фейеноорд
|0:0
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|6.
|Херенвен
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|3 - 1
|4
|8.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|9.
|Твенте
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|10.
|АЗ Алкмаар
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|11.
|Гронинген
|0:1
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|12.
|Спарта Роттердам
|1:0
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|13.
|Ваалвейк
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|14.
|Хераклес
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Камбюр
|2
|0
|0
|2
|1 - 13
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|2
|2.
|Аякс
|Тадич Душан
|4
|0
|5
|3.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|4
|0
|0
|4.
|Твенте
|Проппер Робин
|4
|0
|0
|5.
|Херенвен
|Верман Хенк
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1
|2
|2.
|Утрехт
|Янссен Виллем
|3
|0
|3.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|3
|0
|4.
|Витесс
|Беро Матуш
|3
|0
|5.
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|3
|0