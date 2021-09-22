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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Гронинген
0:1
Перерыв

Стадион:
Витесс
0'
36' Красная карточка
Те Вирик Мик
0:1
45' Гол
Гбоо Янн
45' Красная карточка
Ван Кам Даниэль
1
Леувенбург
Петер
11
Эль-Ханкури
Мохамед
5
Те
Вирик
Мик
4
Даммерс
Вессель
21
Касанвирджо
Нерайшо
3
Ван
Хинтум
Барт
27
Нгонж
Сириль
7
Суслов
Томаш
26
Ван
Кам
Даниэль
10
Ирандуст
Далехо
9
Ларсен
Йорген
1
Шуберт
Маркус
18
Гайек
Томаш
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
2
Даса
Элазар
21
Беро
Матуш
8
Тронстад
Сондре
32
Виттек
Максимилиан
20
Гбоо
Янн
11
Фредериксен
Николай
7
Икома
Луис
Гронинген
5-4-1
Витесс
3-4-3

Ход матча

36'
Те Вирик Мик
 
45'
0:1
Гбоо Янн
45'
Ван Кам Даниэль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 5
  • 0 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 2 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нгонж Сириль 3 0.5
2. Суслов Томаш 1 0.17
3. Эль-Мессауди Ахмед 1 0.17
4. Ларсен Йорген 1 0.17
Витесс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дарфалу Усама 1 0.17
2. Духи Данило 1 0.17
3. Фредериксен Николай 1 0.17
4. Гбоо Янн 1 0.17
5. Виттек Максимилиан 0 0
6. Манхуф Миллион 0 0

Карточки

Гронинген
# Игрок      
1. Те Вирик Мик 1 2
2. Ван Хинтум Барт 1 0
3. Дуарте Ларос 1 0
4. Матусива Азор 1 0
5. Нгонж Сириль 1 0
6. Касанвирджо Нерайшо 1 0
7. Суслов Томаш 1 0
Витесс
# Игрок      
1. Беро Матуш 3 0
2. Духи Данило 1 1
3. Виттек Максимилиан 2 0
4. Ороз Алоис 2 0
5. Базур Рихедли 1 0
6. Таннан Уссама 1 0
7. Шуберт Маркус 1 0
8. Бёйтинк Томас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гронинген 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1)
 Витесс 25% (1) 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 0

Предыдущие игры

Гронинген Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Виллем II 2:1 Гронинген Гронинген 1:1 Херенвен ПСВ 5:2 Гронинген Гронинген 0:0 Утрехт
Камбюр 1:2 Гронинген Гронинген 0:0 Венеция Боруссия М 2:1 Гронинген Гронинген 2:1 Херенвен Оснабрюк 0:1 Гронинген Ферль 3:2 Гронинген Генк 1:1 Гронинген Пеликан-С 1:4 Гронинген Утрехт 1:0 Гронинген ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Гронинген 0:0 АЗ Алкмаар Эммен 0:4 Гронинген Гронинген 1:2 Спарта Роттердам ПСВ 1:0 Гронинген Гронинген 0:2 Херенвен ВВВ-Венло 0:1 Гронинген
Витесс Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Витесс 1:4 Твенте Мура 0:2 Витесс Ваалвейк 1:2 Витесс Аякс 5:0 Витесс
Витесс 2:1 Андерлехт Витесс 0:3 Виллем II Андерлехт 3:3 Витесс ПЕК Зволле 0:1 Витесс Дандолк 1:2 Витесс Витесс 2:2 Дандолк Бохум 1:2 Витесс Витесс 0:1 Ломмель Гоу Эхед Иглс 1:1 Витесс Шальке 04 3:2 Витесс Витесс 2:1 ОФИ Витесс 0:5 Нордшелланн Витесс 1:3 Локомотив Загреб Витесс 1:3 АЕК Витесс 1:0 Леопард Сент-Камиль ЮСФА 0:1 Витесс

Последние игры между собой

Гронинген: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Витесс: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Витесс 1:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Витесс Эредивизие Гронинген 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 1:2 Гронинген Эредивизие
Витесс 3:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:1 Витесс Эредивизие Гронинген 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 5:1 Гронинген Эредивизие Витесс 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 4:2 Витесс Эредивизие Гронинген 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:3 Витесс Эредивизие Витесс 5:0 Гронинген Эредивизие Витесс 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 4:0 Витесс Кубок Гронинген 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:4 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 Витесс Эредивизие Гронинген 3:1 Витесс Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 6 5 1 0 27 - 1 16
2. ПСВ 6 5 0 1 16 - 8 15
3. Виллем II 6 4 1 1 8 - 6 13
4. Утрехт 6 3 2 1 12 - 4 11
5. Херенвен 0:0 6 3 2 1 7 - 6 11
6. Фейеноорд 0:0 5 3 1 1 11 - 3 10
7. Витесс 1:0 6 3 0 3 5 - 13 9
8. НЕК Неймеген 6 2 2 2 4 - 9 8
9. Спарта Роттердам 1:0 6 2 2 2 6 - 9 8
10. Твенте 5 2 1 2 7 - 6 7
11. Камбюр 5 2 0 3 9 - 17 6
12. Гоу Эхед Иглс 6 2 0 4 6 - 10 6
13. Ваалвейк 6 1 2 3 9 - 11 5
14. Гронинген 0:1 6 1 2 3 6 - 10 5
15. Хераклес 4 1 1 2 4 - 6 4
16. Фортуна Ситтард 5 1 1 3 5 - 12 4
17. АЗ Алкмаар 4 1 0 3 5 - 8 3
18. ПЕК Зволле 0:1 6 0 0 6 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3 3 0 0 19 - 0 9
2. Утрехт 3 2 1 0 9 - 3 7
3. ПСВ 3 2 0 1 9 - 7 6
4. Камбюр 3 2 0 1 8 - 4 6
5. Херенвен 0:0 3 2 0 1 5 - 5 6
6. Виллем II 3 2 0 1 3 - 5 6
7. Гоу Эхед Иглс 4 2 0 2 4 - 3 6
8. Спарта Роттердам 1:0 3 1 2 0 5 - 3 5
9. Фейеноорд 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
10. Фортуна Ситтард 3 1 1 1 4 - 8 4
11. Твенте 2 1 1 0 2 - 1 4
12. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Ваалвейк 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Хераклес 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Гронинген 0:1 3 0 2 1 1 - 2 2
16. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Витесс 1:0 2 0 0 2 1 - 7 0
18. ПЕК Зволле 0:1 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Витесс 1:0 4 3 0 1 4 - 6 9
3. Аякс 3 2 1 0 8 - 1 7
4. Виллем II 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Фейеноорд 0:0 3 2 0 1 9 - 3 6
6. Херенвен 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Утрехт 3 1 1 1 3 - 1 4
8. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 6 4
9. Твенте 3 1 0 2 5 - 5 3
10. АЗ Алкмаар 3 1 0 2 5 - 5 3
11. Гронинген 0:1 3 1 0 2 5 - 8 3
12. Спарта Роттердам 1:0 3 1 0 2 1 - 6 3
13. Ваалвейк 3 0 2 1 6 - 7 2
14. Хераклес 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Камбюр 2 0 0 2 1 - 13 0
17. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 7 0
18. ПЕК Зволле 0:1 3 0 0 3 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 2
2. Аякс Тадич Душан 4 0 5
3. Фейеноорд Линссен Брайан 4 0 0
4. Твенте Проппер Робин 4 0 0
5. Херенвен Верман Хенк 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гронинген Те Вирик Мик 1 2
2. Утрехт Янссен Виллем 3 0
3. Ваалвейк Крамер Михил 3 0
4. Витесс Беро Матуш 3 0
5. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 3 0
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Лучшие коэффициенты
Гронинген
Ничья
Витесс
65.47
9.81
3.07
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