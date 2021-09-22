Первый тайм

52' Команда Витесс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

52' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

52' Виттек Максимилиан пробил со штрафного прямо в стенку

48' Витесс выполняет удар от ворот.

48' Ларсен Йорген из команды Гронинген не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

48' Отличные скиллы показывает Ларсен Йорген , обводя своих соперников

48' Г О О О О Л - Гбоо Янн забивает ударом с правой ноги!

47' Удар от ворот произведет Гронинген

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Удар от ворот произведет Витесс

40' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

40' Леувенбург Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Голкипер мог бы сыграть и получше

39' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Игрок из команды Витесс совершает ошибку с игроком соперника и пропускает фол.

37' Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Матч возобновлен

35' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

35' Икома Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Витесс

30' Виттек Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Удар от ворот произведет Витесс

28' ШАНС! Нгонж Сириль нанес удар с лета, но не попал по воротам!

28' Плохо сыграл Шуберт Маркус - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

28' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

28' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Фредериксен Николай пробил со штрафного прямо в стенку

26' Матч возобновлен

26' Ох, нехорошо это выглядит. Те Вирик Мик получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Ох, нехорошо это выглядит. Беро Матуш получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Те Вирик Мик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Беро Матуш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Базур Рихедли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Томаш Суслов нанес удар, но тот был заблокирован.

22' Ларсен Йорген имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!

21' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Витесс

19' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Витесс

16' ШТАНГА! Так было близко к голу - Нгонж Сириль нанес удар в каркас ворот!

16' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Витесс

12' Отличный пас сделал Нгонж Сириль из команды Гронинген . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

11' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Гронинген

2' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Касанвирджо Нерайшо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Томаш Суслов предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Витесс начинает с центра поля