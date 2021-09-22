Второй тайм

98' Обе команды могли выиграть сегодня, но Витесс вырывает победу

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Шуберт Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Данкерлёй Дамил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

95' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Расмуссен Якоб получил желтую карточку от судьи

93' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Удар от ворот произведет Витесс

92' Тактическая замена. Томаш Суслов уходит с поля и его заменяет Paulos Abraham

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Томаш Суслов нанес удар, но тот был заблокирован.

89' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

88' Томаш Суслов навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' Удар от ворот произведет Гронинген

85' Дарфалу Усама из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

85' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

85' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Тактическая замена. Гбоо Янн уходит с поля и его заменяет Daan Huisman

80' Шуберт Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

79' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

78' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Удар от ворот произведет Гронинген

73' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Матч возобновлен

73' Ох, нехорошо это выглядит. Даммерс Вессель получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Даммерс Вессель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Касанвирджо Нерайшо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Томаш Суслов наказан за толчок Таннан Уссама

68' Витесс выполняет удар от ворот.

67' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Гронинген

65' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Касанвирджо Нерайшо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Витесс выполняет удар от ворот.

64' Ларсен Йорген не смог попасть в створ ударом издали

64' Матч возобновлен

62' Томаш Суслов на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Безумный фол. Таннан Уссама грубо играет против соперника. Пострадал Томаш Суслов

61' Таннан Уссама получил желтую карточку от судьи

61' Касанвирджо Нерайшо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Витесс выполняет удар от ворот.

57' Матч возобновится спорным мячом

57' Ох, нехорошо это выглядит. Нгонж Сириль получил травму и медбригада забирает его с поля.

56' Нгонж Сириль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Гронинген

53' Витесс выполняет удар от ворот.

53' Матч возобновлен

53' Томаш Суслов на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Беро Матуш получил желтую карточку от судьи

50' Нгонж Сириль наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

49' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Базур Рихедли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Ван Хинтум Барт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Даса Элазар наказан за толчок Томаш Суслов

48' Удар от ворот произведет Гронинген

47' Виттек Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля