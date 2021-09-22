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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Гронинген
0:1
Конец матча

Стадион:
Витесс
0'
36' Красная карточка
Те Вирик Мик
0:1
45' Гол
Гбоо Янн
45' Красная карточка
Ван Кам Даниэль
51' Желтая карточка
Беро Матуш
61' Желтая карточка
Таннан Уссама
90' Желтая карточка
Расмуссен Якоб
90'+8
1
Леувенбург
Петер
11
Эль-Ханкури
Мохамед
5
Те
Вирик
Мик
4
Даммерс
Вессель
21
Касанвирджо
Нерайшо
3
Ван
Хинтум
Барт
27
Нгонж
Сириль
7
Суслов
Томаш
26
Ван
Кам
Даниэль
10
Ирандуст
Далехо
9
Ларсен
Йорген
1
Шуберт
Маркус
18
Гайек
Томаш
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
2
Даса
Элазар
21
Беро
Матуш
8
Тронстад
Сондре
32
Виттек
Максимилиан
20
Гбоо
Янн
11
Фредериксен
Николай
7
Икома
Луис
Гронинген
5-4-1
Витесс
3-4-3

Ход матча

36'
Те Вирик Мик
 
45'
0:1
Гбоо Янн
45'
Ван Кам Даниэль
 
46'
 
Таннан Уссама
Тронстад Сондре
46'
Сверко Марин
Ирандуст Далехо
 
51'
 
Беро Матуш
61'
 
Таннан Уссама
63'
 
Вруг Патрик
Беро Матуш
74'
Де Леув Михаэль
Нгонж Сириль
 
75'
Постема Романо
Ларсен Йорген
 
80'
 
Уйсман Дан
Гбоо Янн
81'
 
Дарфалу Усама
Икома Луис
90'
Paulos Abraham
Суслов Томаш
 
90'
Данкерлёй Дамил
Ван Хинтум Барт
 
90'
 
Ороз Алоис
Базур Рихедли
90'
 
Расмуссен Якоб

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 8
  • 0 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 2 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нгонж Сириль 3 0.5
2. Суслов Томаш 1 0.17
3. Эль-Мессауди Ахмед 1 0.17
4. Ларсен Йорген 1 0.17
Витесс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гбоо Янн 2 0.33
2. Дарфалу Усама 1 0.17
3. Духи Данило 1 0.17
4. Фредериксен Николай 1 0.17
5. Виттек Максимилиан 0 0
6. Манхуф Миллион 0 0

Карточки

Гронинген
# Игрок      
1. Те Вирик Мик 1 2
2. Ван Кам Даниэль 0 1
3. Ван Хинтум Барт 1 0
4. Дуарте Ларос 1 0
5. Матусива Азор 1 0
6. Нгонж Сириль 1 0
7. Касанвирджо Нерайшо 1 0
8. Суслов Томаш 1 0
Витесс
# Игрок      
1. Беро Матуш 4 0
2. Духи Данило 1 1
3. Таннан Уссама 2 0
4. Виттек Максимилиан 2 0
5. Ороз Алоис 2 0
6. Расмуссен Якоб 1 0
7. Базур Рихедли 1 0
8. Шуберт Маркус 1 0
9. Бёйтинк Томас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гронинген 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1)
 Витесс 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0

Предыдущие игры

Гронинген Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Виллем II 2:1 Гронинген Гронинген 1:1 Херенвен ПСВ 5:2 Гронинген Гронинген 0:0 Утрехт
Камбюр 1:2 Гронинген Гронинген 0:0 Венеция Боруссия М 2:1 Гронинген Гронинген 2:1 Херенвен Оснабрюк 0:1 Гронинген Ферль 3:2 Гронинген Генк 1:1 Гронинген Пеликан-С 1:4 Гронинген Утрехт 1:0 Гронинген ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Гронинген 0:0 АЗ Алкмаар Эммен 0:4 Гронинген Гронинген 1:2 Спарта Роттердам ПСВ 1:0 Гронинген Гронинген 0:2 Херенвен ВВВ-Венло 0:1 Гронинген
Витесс Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Витесс 1:4 Твенте Мура 0:2 Витесс Ваалвейк 1:2 Витесс Аякс 5:0 Витесс
Витесс 2:1 Андерлехт Витесс 0:3 Виллем II Андерлехт 3:3 Витесс ПЕК Зволле 0:1 Витесс Дандолк 1:2 Витесс Витесс 2:2 Дандолк Бохум 1:2 Витесс Витесс 0:1 Ломмель Гоу Эхед Иглс 1:1 Витесс Шальке 04 3:2 Витесс Витесс 2:1 ОФИ Витесс 0:5 Нордшелланн Витесс 1:3 Локомотив Загреб Витесс 1:3 АЕК Витесс 1:0 Леопард Сент-Камиль ЮСФА 0:1 Витесс

Последние игры между собой

Гронинген: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Витесс: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Витесс 1:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Витесс Эредивизие Гронинген 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 1:2 Гронинген Эредивизие
Витесс 3:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:1 Витесс Эредивизие Гронинген 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 5:1 Гронинген Эредивизие Витесс 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 4:2 Витесс Эредивизие Гронинген 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:3 Витесс Эредивизие Витесс 5:0 Гронинген Эредивизие Витесс 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 4:0 Витесс Кубок Гронинген 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:4 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 Витесс Эредивизие Гронинген 3:1 Витесс Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 6 5 1 0 27 - 1 16
2. ПСВ 6 5 0 1 16 - 8 15
3. Виллем II 6 4 1 1 8 - 6 13
4. Фейеноорд 2:1 5 4 0 1 13 - 4 12
5. Утрехт 6 3 2 1 12 - 4 11
6. Херенвен 1:2 6 3 1 2 8 - 8 10
7. Витесс 6 3 0 3 5 - 13 9
8. НЕК Неймеген 6 2 2 2 4 - 9 8
9. Твенте 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Камбюр 5 2 0 3 9 - 17 6
11. Гоу Эхед Иглс 6 2 0 4 6 - 10 6
12. Спарта Роттердам 1:1 6 1 3 2 6 - 10 6
13. Ваалвейк 6 1 2 3 9 - 11 5
14. Гронинген 6 1 2 3 6 - 10 5
15. Хераклес 4 1 1 2 4 - 6 4
16. Фортуна Ситтард 5 1 1 3 5 - 12 4
17. АЗ Алкмаар 4 1 0 3 5 - 8 3
18. ПЕК Зволле 1:1 6 0 1 5 1 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3 3 0 0 19 - 0 9
2. Утрехт 3 2 1 0 9 - 3 7
3. Фейеноорд 2:1 2 2 0 0 4 - 1 6
4. ПСВ 3 2 0 1 9 - 7 6
5. Камбюр 3 2 0 1 8 - 4 6
6. Херенвен 1:2 3 2 0 1 5 - 5 6
7. Виллем II 3 2 0 1 3 - 5 6
8. Гоу Эхед Иглс 4 2 0 2 4 - 3 6
9. Спарта Роттердам 1:1 3 1 2 0 5 - 3 5
10. Твенте 2 1 1 0 2 - 1 4
11. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Фортуна Ситтард 3 1 1 1 4 - 8 4
13. Ваалвейк 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Хераклес 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Гронинген 3 0 2 1 1 - 2 2
16. ПЕК Зволле 1:1 3 0 1 2 1 - 4 1
17. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Витесс 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Витесс 4 3 0 1 4 - 6 9
3. Аякс 3 2 1 0 8 - 1 7
4. Виллем II 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Фейеноорд 2:1 3 2 0 1 9 - 3 6
6. Утрехт 3 1 1 1 3 - 1 4
7. Херенвен 1:2 3 1 1 1 3 - 3 4
8. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 6 4
9. АЗ Алкмаар 3 1 0 2 5 - 5 3
10. Твенте 3 1 0 2 5 - 5 3
11. Гронинген 3 1 0 2 5 - 8 3
12. Ваалвейк 3 0 2 1 6 - 7 2
13. Хераклес 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Спарта Роттердам 1:1 3 0 1 2 1 - 7 1
15. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Камбюр 2 0 0 2 1 - 13 0
17. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 7 0
18. ПЕК Зволле 1:1 3 0 0 3 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 2
2. Фейеноорд Линссен Брайан 5 0 0
3. Аякс Тадич Душан 4 0 5
4. Твенте Проппер Робин 4 0 0
5. Херенвен Верман Хенк 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гронинген Те Вирик Мик 1 2
2. Витесс Беро Матуш 4 0
3. Утрехт Янссен Виллем 3 0
4. Ваалвейк Крамер Михил 3 0
5. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 3 0
Весь список
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