Голландия: Эредивизие 2021-2022
36' Красная карточкаТе Вирик Мик
0:1
45' ГолГбоо Янн
45' Красная карточкаВан Кам Даниэль
51' Желтая карточкаБеро Матуш
61' Желтая карточкаТаннан Уссама
90' Желтая карточкаРасмуссен Якоб
27
Нгонж
Сириль
18
Гайек
Томаш
21
Беро
Матуш
20
Гбоо
Янн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Нгонж СирильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Де Бур ЯнВратарь
-
20 Сверко МаринЗащитник
- Полузащитник
-
15 Каллей ЯхьяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
40 Bjorn Meijer
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Гайек ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Гбоо ЯннНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
-
16 Ороз АлоисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Япи РомарикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
36'
45'
0:1
45'
51'
61'
80'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 8
-
0 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 3
-
2 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нгонж Сириль
|3
|0.5
|2.
|Суслов Томаш
|1
|0.17
|3.
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0.17
|4.
|Ларсен Йорген
|1
|0.17
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гбоо Янн
|2
|0.33
|2.
|Дарфалу Усама
|1
|0.17
|3.
|Духи Данило
|1
|0.17
|4.
|Фредериксен Николай
|1
|0.17
|5.
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|6.
|Манхуф Миллион
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Те Вирик Мик
|1
|2
|2.
|Ван Кам Даниэль
|0
|1
|3.
|Ван Хинтум Барт
|1
|0
|4.
|Дуарте Ларос
|1
|0
|5.
|Матусива Азор
|1
|0
|6.
|Нгонж Сириль
|1
|0
|7.
|Касанвирджо Нерайшо
|1
|0
|8.
|Суслов Томаш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Беро Матуш
|4
|0
|2.
|Духи Данило
|1
|1
|3.
|Таннан Уссама
|2
|0
|4.
|Виттек Максимилиан
|2
|0
|5.
|Ороз Алоис
|2
|0
|6.
|Расмуссен Якоб
|1
|0
|7.
|Базур Рихедли
|1
|0
|8.
|Шуберт Маркус
|1
|0
|9.
|Бёйтинк Томас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гронинген
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|Витесс
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Гронинген Последние 20 матчей: +6 =5 -9Виллем II 2:1 Гронинген Гронинген 1:1 Херенвен ПСВ 5:2 Гронинген Гронинген 0:0 Утрехт
Камбюр 1:2 Гронинген Гронинген 0:0 Венеция Боруссия М 2:1 Гронинген Гронинген 2:1 Херенвен Оснабрюк 0:1 Гронинген Ферль 3:2 Гронинген Генк 1:1 Гронинген Пеликан-С 1:4 Гронинген Утрехт 1:0 Гронинген ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Гронинген 0:0 АЗ Алкмаар Эммен 0:4 Гронинген Гронинген 1:2 Спарта Роттердам ПСВ 1:0 Гронинген Гронинген 0:2 Херенвен ВВВ-Венло 0:1 Гронинген
Витесс Последние 20 матчей: +9 =3 -8Витесс 1:4 Твенте Мура 0:2 Витесс Ваалвейк 1:2 Витесс Аякс 5:0 Витесс
Витесс 2:1 Андерлехт Витесс 0:3 Виллем II Андерлехт 3:3 Витесс ПЕК Зволле 0:1 Витесс Дандолк 1:2 Витесс Витесс 2:2 Дандолк Бохум 1:2 Витесс Витесс 0:1 Ломмель Гоу Эхед Иглс 1:1 Витесс Шальке 04 3:2 Витесс Витесс 2:1 ОФИ Витесс 0:5 Нордшелланн Витесс 1:3 Локомотив Загреб Витесс 1:3 АЕК Витесс 1:0 Леопард Сент-Камиль ЮСФА 0:1 Витесс
Последние игры между собой
Гронинген: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Витесс: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Витесс 3:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:1 Витесс Эредивизие Гронинген 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 5:1 Гронинген Эредивизие Витесс 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 4:2 Витесс Эредивизие Гронинген 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:3 Витесс Эредивизие Витесс 5:0 Гронинген Эредивизие Витесс 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 4:0 Витесс Кубок Гронинген 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:4 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 Витесс Эредивизие Гронинген 3:1 Витесс Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|6
|5
|1
|0
|27 - 1
|16
|2.
|ПСВ
|6
|5
|0
|1
|16 - 8
|15
|3.
|Виллем II
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|4.
|Фейеноорд
|2:1
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|5.
|Утрехт
|6
|3
|2
|1
|12 - 4
|11
|6.
|Херенвен
|1:2
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|7.
|Витесс
|6
|3
|0
|3
|5 - 13
|9
|8.
|НЕК Неймеген
|6
|2
|2
|2
|4 - 9
|8
|9.
|Твенте
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|10.
|Камбюр
|5
|2
|0
|3
|9 - 17
|6
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|12.
|Спарта Роттердам
|1:1
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|13.
|Ваалвейк
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|14.
|Гронинген
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|15.
|Хераклес
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|16.
|Фортуна Ситтард
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|17.
|АЗ Алкмаар
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|18.
|ПЕК Зволле
|1:1
|6
|0
|1
|5
|1 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|19 - 0
|9
|2.
|Утрехт
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|Фейеноорд
|2:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|ПСВ
|3
|2
|0
|1
|9 - 7
|6
|5.
|Камбюр
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|6.
|Херенвен
|1:2
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|7.
|Виллем II
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|9.
|Спарта Роттердам
|1:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|10.
|Твенте
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|Фортуна Ситтард
|3
|1
|1
|1
|4 - 8
|4
|13.
|Ваалвейк
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Хераклес
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Гронинген
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|ПЕК Зволле
|1:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|17.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Витесс
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Витесс
|4
|3
|0
|1
|4 - 6
|9
|3.
|Аякс
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|4.
|Виллем II
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|Фейеноорд
|2:1
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|6.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|3 - 1
|4
|7.
|Херенвен
|1:2
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|9.
|АЗ Алкмаар
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|10.
|Твенте
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|11.
|Гронинген
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|12.
|Ваалвейк
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|13.
|Хераклес
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Спарта Роттердам
|1:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|15.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Камбюр
|2
|0
|0
|2
|1 - 13
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|1:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|2
|2.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|5
|0
|0
|3.
|Аякс
|Тадич Душан
|4
|0
|5
|4.
|Твенте
|Проппер Робин
|4
|0
|0
|5.
|Херенвен
|Верман Хенк
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1
|2
|2.
|Витесс
|Беро Матуш
|4
|0
|3.
|Утрехт
|Янссен Виллем
|3
|0
|4.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|3
|0
|5.
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|3
|0