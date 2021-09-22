Голландия: Эредивизие 2021-2022
10
Кекчю
Оркун
26
Тиль
Гус
20
Верман
Йоэй
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Янсен ТейсВратарь
- Вратарь
-
32 Халл ДензелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Верман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Беккема ЯнВратарь
-
22 Маус КсавьеВратарь
-
15 Баккер НикЗащитник
- Защитник
-
17 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
80 Владение мячом, % 20
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Линссен Брайан
|4
|1
|2.
|Синистерра Луис
|2
|0.5
|3.
|Тоорнстра Йенс
|2
|0.5
|4.
|Дессерс Сириль
|1
|0.25
|5.
|Тиль Гус
|1
|0.25
|6.
|Баннис Науфаль
|1
|0.25
|7.
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
|8.
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|9.
|Маласиа Тирелл
|0
|0
|10.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Верман Хенк
|4 (1)
|0.8
|2.
|Халилович Тибор
|3
|0.6
|3.
|Верман Йоэй
|0
|0
|4.
|Стеванович Филип
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тоорнстра Йенс
|1
|0
|2.
|Тиль Гус
|1
|0
|3.
|Сенеси Маркос
|1
|0
|4.
|Маласиа Тирелл
|1
|0
|5.
|Кекчю Оркун
|1
|0
|6.
|Бургер Ваутер
|1
|0
|7.
|Хендрикс Рамон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вауденберг Лукас
|1
|0
|2.
|Дрешевич Ибрахим
|1
|0
|3.
|Халилович Тибор
|1
|0
|4.
|Мадсен Николас
|1
|0
|5.
|Стеванович Филип
|1
|0
|6.
|Ван Эвейк Милан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фейеноорд
|0
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|Херенвен
|57.14% (4)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Фейеноорд Последние 20 матчей: +11 =5 -4ПСВ 0:4 Фейеноорд Маккаби Хайфа 0:0 Фейеноорд Утрехт 3:1 Фейеноорд Эльфсборг 3:1 Фейеноорд
Фейеноорд 2:0 Гоу Эхед Иглс Фейеноорд 5:0 Эльфсборг Виллем II 0:4 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Люцерн Фейеноорд 2:1 Атлетико М Люцерн 0:3 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 АДО Ден Хааг Фейеноорд 3:2 Дрита Фейеноорд 1:2 ПАОК Дрита 0:0 Фейеноорд Фейеноорд 2:1 Вердер Фейеноорд 3:3 Вердер Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:0 Цюрих Фейеноорд 3:1 АЕК Гент 1:1 Фейеноорд
Херенвен Последние 20 матчей: +7 =6 -7Херенвен 1:0 Фортуна Ситтард Гронинген 1:1 Херенвен Херенвен 1:3 АЗ Алкмаар Херенвен 3:2 Ваалвейк
Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен Херенвен 1:1 Лечче ПЕК Зволле 0:2 Херенвен Гронинген 2:1 Херенвен Херенвен 3:2 Осс Херенвен 0:2 Маккаби Тель-Авив Херенвен 2:2 Кортрейк Херенвен 3:1 Утрехт-2 Херенвен 1:2 Спарта Роттердам Эммен 3:1 Херенвен Херенвен 0:0 Утрехт ПСВ 2:2 Херенвен Херенвен 0:2 ПЕК Зволле Гронинген 0:2 Херенвен Херенвен 1:2 Аякс Херенвен 0:0 Твенте
Последние игры между собой
Фейеноорд: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Херенвен: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Фейеноорд 3:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:0 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:5 Фейеноорд Эредивизие Херенвен 2:3 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:2 Херенвен Эредивизие Фейеноорд 1:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 2:5 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:2 Херенвен Лига Европы Херенвен 1:0 Фейеноорд Лига Европы Херенвен 3:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:1 Херенвен Эредивизие Фейеноорд 2:0 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:2 Фейеноорд Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|6
|5
|1
|0
|27 - 1
|16
|2.
|ПСВ
|6
|5
|0
|1
|16 - 8
|15
|3.
|Виллем II
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|4.
|Утрехт
|6
|3
|2
|1
|12 - 4
|11
|5.
|Херенвен
|0:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|6.
|Фейеноорд
|0:0
|5
|3
|1
|1
|11 - 3
|10
|7.
|Витесс
|1:0
|6
|3
|0
|3
|5 - 13
|9
|8.
|НЕК Неймеген
|6
|2
|2
|2
|4 - 9
|8
|9.
|Спарта Роттердам
|1:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 9
|8
|10.
|Твенте
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|11.
|Камбюр
|5
|2
|0
|3
|9 - 17
|6
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|13.
|Ваалвейк
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|14.
|Гронинген
|0:1
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|15.
|Хераклес
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|16.
|Фортуна Ситтард
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|17.
|АЗ Алкмаар
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|18.
|ПЕК Зволле
|0:1
|6
|0
|0
|6
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|19 - 0
|9
|2.
|Утрехт
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|ПСВ
|3
|2
|0
|1
|9 - 7
|6
|4.
|Камбюр
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|5.
|Херенвен
|0:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|Виллем II
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|7.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|8.
|Спарта Роттердам
|1:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|Фейеноорд
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|10.
|Фортуна Ситтард
|3
|1
|1
|1
|4 - 8
|4
|11.
|Твенте
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|12.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Ваалвейк
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Хераклес
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Гронинген
|0:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Витесс
|1:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Витесс
|1:0
|4
|3
|0
|1
|4 - 6
|9
|3.
|Аякс
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|4.
|Виллем II
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|Фейеноорд
|0:0
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|6.
|Херенвен
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|3 - 1
|4
|8.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|9.
|Твенте
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|10.
|АЗ Алкмаар
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|11.
|Гронинген
|0:1
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|12.
|Спарта Роттердам
|1:0
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|13.
|Ваалвейк
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|14.
|Хераклес
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Камбюр
|2
|0
|0
|2
|1 - 13
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|2
|2.
|Аякс
|Тадич Душан
|4
|0
|5
|3.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|4
|0
|0
|4.
|Твенте
|Проппер Робин
|4
|0
|0
|5.
|Херенвен
|Верман Хенк
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1
|2
|2.
|Утрехт
|Янссен Виллем
|3
|0
|3.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|3
|0
|4.
|Витесс
|Беро Матуш
|3
|0
|5.
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|3
|0