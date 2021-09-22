Первый тайм

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Отличный пас сделал Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

8' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Херенвен выполняет удар от ворот.

5' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Херенвен выполняет удар от ворот.

3' Сенеси Маркос нанес удар головой, но Эрвин Мулдер спокойно отбил мяч.

3' Игрок из команды Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

2' Ох, нехорошо это выглядит. Ван Эвейк Милан получил травму и медбригада забирает его с поля.

2' Ван Эвейк Милан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Фейеноорд начинает с центра поля