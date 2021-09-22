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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Фейеноорд
3:1
Конец матча

Стадион:
Херенвен
0'
1:0
12' Гол
Тиль Гус
23' Желтая карточка
Маласиа Тирелл
44' Желтая карточка
Мусаба Антони
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Джаханбакш Алиреза
2:0
60' Гол
Линссен Брайан
2:1
82' Гол
Верман Йоэй
88' Желтая карточка
Ван Эвейк Милан
3:1
88' Гол
Тиль Гус
90'+4
1
Бейло
Юстин
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
18
Траунер
Гернот
4
Сенеси
Маркос
5
Маласиа
Тирелл
28
Тоорнстра
Йенс
10
Кекчю
Оркун
9
Джаханбакш
Алиреза
26
Тиль
Гус
7
Синистерра
Луис
11
Линссен
Брайан
1
Малдер
Эрвин
27
Ван
Эвейк
Милан
4
Ван
Бик
Свен
14
Дрешевич
Ибрахим
5
Вауденберг
Лукас
29
Мадсен
Николас
20
Верман
Йоэй
11
Мусаба
Антони
10
Халилович
Тибор
6
Де
Йонг
Сим
9
Верман
Хенк
Фейеноорд
4-2-3-1
Херенвен
4-2-3-1

Ход матча

12'
Тиль Гус
(Педерсен Маркус Гольмгрен)
1:0
23'
Маласиа Тирелл
 
44'
 
Мусаба Антони
58'
Джаханбакш Алиреза
 
60'
Линссен Брайан
(Джаханбакш Алиреза)
2:0
67'
Гертрейда Лютсхарел
Педерсен Маркус Гольмгрен
 
75'
 
Стеванович Филип
Мусаба Антони
75'
 
Беньямин Нюгрен
Де Йонг Сим
81'
 
Ван дер Хейде Арьен
Халилович Тибор
81'
Дессерс Сириль
Джаханбакш Алиреза
 
82'
2:1
Верман Йоэй
(Ван дер Хейде Арьен)
86'
Эурснес Фредрик
Линссен Брайан
 
88'
 
Ван Эвейк Милан
88'
Тиль Гус
(Эурснес Фредрик)
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 11 Удары по воротам 4
  • 10 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Линссен Брайан 5 1
2. Тиль Гус 3 0.6
3. Синистерра Луис 2 0.4
4. Тоорнстра Йенс 2 0.4
5. Дессерс Сириль 1 0.2
6. Баннис Науфаль 1 0.2
7. Джаханбакш Алиреза 0 0
8. Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
9. Эурснес Фредрик 0 0
10. Хапс Ридгесиано 0 0
11. Маласиа Тирелл 0 0
Херенвен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Верман Хенк 4 (1) 0.67
2. Халилович Тибор 3 0.5
3. Верман Йоэй 1 0.17
4. Ван дер Хейде Арьен 0 0
5. Стеванович Филип 0 0

Карточки

Фейеноорд
# Игрок      
1. Маласиа Тирелл 2 0
2. Тоорнстра Йенс 1 0
3. Тиль Гус 1 0
4. Сенеси Маркос 1 0
5. Кекчю Оркун 1 0
6. Бургер Ваутер 1 0
7. Хендрикс Рамон 1 0
Херенвен
# Игрок      
1. Ван Эвейк Милан 2 0
2. Вауденберг Лукас 1 0
3. Дрешевич Ибрахим 1 0
4. Халилович Тибор 1 0
5. Мадсен Николас 1 0
6. Мусаба Антони 1 0
7. Стеванович Филип 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фейеноорд 7.14% (1) 14.29% (2) 14.29% (2) 21.43% (3) 7.14% (1) 35.71% (5)
 Херенвен 50% (4) 12.5% (1) 25% (2) 0 0 12.5% (1)

Предыдущие игры

Фейеноорд Последние 20 матчей: +11 =5 -4
ПСВ 0:4 Фейеноорд Маккаби Хайфа 0:0 Фейеноорд Утрехт 3:1 Фейеноорд Эльфсборг 3:1 Фейеноорд
Фейеноорд 2:0 Гоу Эхед Иглс Фейеноорд 5:0 Эльфсборг Виллем II 0:4 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Люцерн Фейеноорд 2:1 Атлетико М Люцерн 0:3 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 АДО Ден Хааг Фейеноорд 3:2 Дрита Фейеноорд 1:2 ПАОК Дрита 0:0 Фейеноорд Фейеноорд 2:1 Вердер Фейеноорд 3:3 Вердер Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:0 Цюрих Фейеноорд 3:1 АЕК Гент 1:1 Фейеноорд
Херенвен Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Херенвен 1:0 Фортуна Ситтард Гронинген 1:1 Херенвен Херенвен 1:3 АЗ Алкмаар Херенвен 3:2 Ваалвейк
Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен Херенвен 1:1 Лечче ПЕК Зволле 0:2 Херенвен Гронинген 2:1 Херенвен Херенвен 3:2 Осс Херенвен 0:2 Маккаби Тель-Авив Херенвен 2:2 Кортрейк Херенвен 3:1 Утрехт-2 Херенвен 1:2 Спарта Роттердам Эммен 3:1 Херенвен Херенвен 0:0 Утрехт ПСВ 2:2 Херенвен Херенвен 0:2 ПЕК Зволле Гронинген 0:2 Херенвен Херенвен 1:2 Аякс Херенвен 0:0 Твенте

Последние игры между собой

Фейеноорд: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Херенвен: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Херенвен 4:3 Фейеноорд Кубок Херенвен 3:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:0 Херенвен Эредивизие Херенвен 0:1 Фейеноорд Кубок
Фейеноорд 3:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:0 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:5 Фейеноорд Эредивизие Херенвен 2:3 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:2 Херенвен Эредивизие Фейеноорд 1:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 2:5 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:2 Херенвен Лига Европы Херенвен 1:0 Фейеноорд Лига Европы Херенвен 3:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:1 Херенвен Эредивизие Фейеноорд 2:0 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:2 Фейеноорд Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 6 5 1 0 27 - 1 16
2. ПСВ 6 5 0 1 16 - 8 15
3. Виллем II 6 4 1 1 8 - 6 13
4. Фейеноорд 5 4 0 1 14 - 4 12
5. Утрехт 6 3 2 1 12 - 4 11
6. Херенвен 6 3 1 2 8 - 9 10
7. Витесс 6 3 0 3 5 - 13 9
8. НЕК Неймеген 6 2 2 2 4 - 9 8
9. Твенте 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Камбюр 5 2 0 3 9 - 17 6
11. Гоу Эхед Иглс 6 2 0 4 6 - 10 6
12. Спарта Роттердам 6 1 3 2 6 - 10 6
13. Ваалвейк 6 1 2 3 9 - 11 5
14. Гронинген 6 1 2 3 6 - 10 5
15. Хераклес 4 1 1 2 4 - 6 4
16. Фортуна Ситтард 5 1 1 3 5 - 12 4
17. АЗ Алкмаар 4 1 0 3 5 - 8 3
18. ПЕК Зволле 6 0 1 5 1 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3 3 0 0 19 - 0 9
2. Утрехт 3 2 1 0 9 - 3 7
3. Фейеноорд 2 2 0 0 5 - 1 6
4. ПСВ 3 2 0 1 9 - 7 6
5. Камбюр 3 2 0 1 8 - 4 6
6. Херенвен 3 2 0 1 5 - 5 6
7. Виллем II 3 2 0 1 3 - 5 6
8. Гоу Эхед Иглс 4 2 0 2 4 - 3 6
9. Спарта Роттердам 3 1 2 0 5 - 3 5
10. Твенте 2 1 1 0 2 - 1 4
11. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Фортуна Ситтард 3 1 1 1 4 - 8 4
13. Ваалвейк 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Хераклес 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Гронинген 3 0 2 1 1 - 2 2
16. ПЕК Зволле 3 0 1 2 1 - 4 1
17. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Витесс 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Витесс 4 3 0 1 4 - 6 9
3. Аякс 3 2 1 0 8 - 1 7
4. Виллем II 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Фейеноорд 3 2 0 1 9 - 3 6
6. Утрехт 3 1 1 1 3 - 1 4
7. Херенвен 3 1 1 1 3 - 4 4
8. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 6 4
9. АЗ Алкмаар 3 1 0 2 5 - 5 3
10. Твенте 3 1 0 2 5 - 5 3
11. Гронинген 3 1 0 2 5 - 8 3
12. Ваалвейк 3 0 2 1 6 - 7 2
13. Хераклес 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Спарта Роттердам 3 0 1 2 1 - 7 1
15. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Камбюр 2 0 0 2 1 - 13 0
17. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 7 0
18. ПЕК Зволле 3 0 0 3 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 2
2. Фейеноорд Линссен Брайан 5 0 0
3. Аякс Тадич Душан 4 0 5
4. Твенте Проппер Робин 4 0 0
5. Херенвен Верман Хенк 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гронинген Те Вирик Мик 1 2
2. Витесс Беро Матуш 4 0
3. Утрехт Янссен Виллем 3 0
4. Ваалвейк Крамер Михил 3 0
5. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 3 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Фейеноорд 3:1 Херенвен онлайн




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