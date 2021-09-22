Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Херенвен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Джаханбакш Алиреза оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Мусаба Антони получил желтую карточку от судьи

43' Дрешевич Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Херенвен выполняет удар от ворот.

39' Синистерра Луис пробует нанести удар издали, но Эрвин Мулдер держит все под контролем

37' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Херенвен выполняет удар от ворот.

35' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

35' Херенвен выполняет удар от ворот.

34' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Херенвен выполняет удар от ворот.

31' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Херенвен выполняет удар от ворот.

30' Синистерра Луис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Тиль Гус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Траунер Гернот из команды Фейеноорд

27' Дрешевич Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Джаханбакш Алиреза из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

25' Фейеноорд выполняет удар от ворот.

24' Халилович Тибор из команды Херенвен наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

24' Верман Йоэй навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Матч возобновлен

24' Мусаба Антони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Маласиа Тирелл получил желтую карточку от судьи

23' Мадсен Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Херенвен выполняет удар от ворот.

19' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Бейло Юстин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

15' Маласиа Тирелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Траунер Гернот предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Херенвен выполняет удар от ворот.

14' Херенвен выполняет удар от ворот.

14' Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

12' Г О О О О Л - Тиль Гус забивает с правой ноги!

12' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Херенвен выполняет удар от ворот.

11' Отличный пас сделал Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

11' Матч возобновлен

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Отличный пас сделал Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

8' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Херенвен выполняет удар от ворот.

5' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Херенвен выполняет удар от ворот.

3' Сенеси Маркос нанес удар головой, но Эрвин Мулдер спокойно отбил мяч.

3' Игрок из команды Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

2' Ох, нехорошо это выглядит. Ван Эвейк Милан получил травму и медбригада забирает его с поля.

2' Ван Эвейк Милан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Фейеноорд начинает с центра поля