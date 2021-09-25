Первый тайм

14' Генри на фланге прервал длинный перевод Джонса на Салаха.

12' Райя уже не в первый раз выходит за пределы штрафной площади и выбивает мяч далеко вперёд.

11' Мбеумо вышел один на один с голкипером и покатил мяч мимо Алиссона, но перед линией ворот мяч догнал Матип. Почти "зеркальный" голевой момент создали хозяева.

10' Мбеумо справа собрал вокруг себя трёх соперников и выкатил мяч в центр на Ониику, который с пятнадцати метров пробил выше ворот.