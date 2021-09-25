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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Брентфорд
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Ливерпуль
0' 14'
1
Райя
Давид
20
Айер
Кристоффер
18
Янссон
Понтус
5
Пиннок
Итан
7
Каньос
Серхи
15
Ониика
Фрэнк
6
Норгор
Кристиан
27
Янельт
Витали
3
Генри
Рико
19
Мбеумо
Брайан
17
Тони
Айвен
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
32
Матип
Жоэль
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
14
Хендерсон
Джордан
3
Фабиньо
Энрике
17
Джонс
Кёртис
11
Салах
Мохамед
20
Жота
Диогу
10
Мане
Садио
Брентфорд
3-5-2
Ливерпуль
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 26 Владение мячом, % 74

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 2 (1) 0.4
Норгор Кристиан 1 0.2
Каньос Серхи 1 0.2
Мбеумо Брайан 1 0.2
Янссон Понтус 0 0
Пиннок Итан 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 4 (1) 0.8
Мане Садио 3 0.6
Жота Диогу 2 0.4
Фабиньо Энрике 1 0.2
Фирмино Роберто 1 0.2
Кейта Наби 1 0.2
Александер-Арнольд Трент 0 0
Алькантара Тьяго 0 0
Ван Дейк Виргил 0 0
Цимикас Костас 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баптист Шендон 1 1
Норгор Кристиан 2 0
Янссон Понтус 1 0
Тони Айвен 1 0
Генри Рико 1 0
Айер Кристоффер 1 0
Каньос Серхи 1 0
Янельт Витали 1 0
Мбеумо Брайан 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милнер Джеймс 1 0
Фабиньо Энрике 1 0
Хендерсон Джордан 1 0
Салах Мохамед 1 0
Цимикас Костас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брентфорд 20% (1) 40% (2) 20% (1) 0 20% (1) 0
 Ливерпуль 0 25% (3) 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3) 25% (3)

Предыдущие игры

Брентфорд Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Брентфорд 7:0 Олдхэм Атлетик Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд Брентфорд 0:1 Брайтон Астон Вилла 1:1 Брентфорд
Брентфорд 3:1 Форест Грин Кристал Пэлас 0:0 Брентфорд Брентфорд 2:0 Арсенал Брентфорд 2:1 Валенсия Брентфорд 0:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 2:2 Брентфорд Кембридж Юнайтед 1:3 Брентфорд Борэм Вуд 0:2 Брентфорд Уимблдон 0:1 Брентфорд Брентфорд 2:0 Суонси Брентфорд 3:1 Борнмут Борнмут 1:0 Брентфорд Бристоль Сити 1:3 Брентфорд Брентфорд 2:0 Уотфорд Брентфорд 1:0 Ротерхэм Борнмут 0:1 Брентфорд
Ливерпуль Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Норвич 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Кристал Пэлас Ливерпуль 3:2 Милан Лидс 0:3 Ливерпуль
Ливерпуль 1:1 Челси Ливерпуль 2:0 Бёрнли Норвич 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Осасуна Ливерпуль 1:1 Атлетик Б Ливерпуль 1:0 Болонья Ливерпуль 2:0 Болонья Герта 4:3 Ливерпуль Майнц 0:1 Ливерпуль Штуттгарт 1:1 Ливерпуль Ваккер Инсбрук 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 0:3 Ливерпуль Вест Бромвич 1:2 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Саутгемптон
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:0 Заявка 6 4 2 0 12 - 1 14
2. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 12 - 1 13
3. Челси Заявка 6 4 1 1 12 - 2 13
4. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 1 1 13 - 5 13
5. Эвертон Заявка 6 4 1 1 12 - 7 13
6. Брайтон Заявка 5 4 0 1 7 - 4 12
7. Вест Хэм Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
8. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
9. Тоттенхэм Заявка 5 3 0 2 3 - 6 9
10. Брентфорд 0:0 Заявка 6 2 3 1 5 - 2 9
11. Уотфорд Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
12. Лестер Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
13. Арсенал Заявка 5 2 0 3 2 - 9 6
14. Кристал Пэлас Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Саутгемптон Заявка 5 0 4 1 4 - 6 4
16. Вулверхэмптон Заявка 5 1 0 4 2 - 5 3
17. Лидс Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
18. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
19. Бёрнли Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2
20. Норвич Заявка 6 0 0 6 2 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Манчестер Сити Заявка 3 2 1 0 10 - 0 7
3. Ливерпуль 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Астон Вилла Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 9 - 3 6
6. Челси Заявка 3 2 0 1 6 - 1 6
7. Брайтон Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Тоттенхэм Заявка 3 2 0 1 2 - 3 6
9. Кристал Пэлас Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
10. Вест Хэм Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
11. Брентфорд 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 1 4
12. Лестер Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Уотфорд Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
14. Арсенал Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
15. Саутгемптон Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 5 - 7 2
17. Лидс Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
19. Вулверхэмптон Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Норвич Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Ливерпуль 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
3. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Вест Хэм Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Брайтон Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Манчестер Сити Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
7. Брентфорд 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
8. Эвертон Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
9. Тоттенхэм Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
10. Вулверхэмптон Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Уотфорд Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Астон Вилла Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
13. Лестер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Арсенал Заявка 3 1 0 2 1 - 7 3
15. Саутгемптон Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Лидс Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
17. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Ньюкасл Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
19. Кристал Пэлас Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
20. Норвич Заявка 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 5 0 3
2. Лестер Варди Джейми 5 0 1
3. Ливерпуль Салах Мохамед 4 1 2
4. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 0
5. Уотфорд Сарр Исмаила 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вест Хэм Антонио Майкл 2 1
2. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
3. Лидс Купер Лиам 3 0
4. Манчестер Юнайтед Погба Поль 3 0
5. Уотфорд Этебо Огенекаро 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 14'
    Генри на фланге прервал длинный перевод Джонса на Салаха.
  • 12'
    Райя уже не в первый раз выходит за пределы штрафной площади и выбивает мяч далеко вперёд.
  • Опасный момент
    11'
    Мбеумо вышел один на один с голкипером и покатил мяч мимо Алиссона, но перед линией ворот мяч догнал Матип. Почти "зеркальный" голевой момент создали хозяева.
  • Опасный момент
    10'
    Мбеумо справа собрал вокруг себя трёх соперников и выкатил мяч в центр на Ониику, который с пятнадцати метров пробил выше ворот.
  • 9'
    После навеса Мбеумо слева Тони головой пробил рядом с дальней штангой.
  • Опасный момент
    8'
    Салах справа вышел один на один с голкипером и покатил мяч мимо Райя. Айер перед линией ворот догнал мяч и выбил его влево. Мане с острого угла на добивании не попал в створ.
  • Травма, повреждение
    6'
    Айер получил небольшое повреждение. Медики вышли на поле.
  • 4'
    "Ливерпуль" контролирует мяч в центре поля.
  • 3'
    Робертсон слева навесил к воротам, где на выходе уверенно сыграл Райя.
  • 2'
    "Брентфорд" играет в полосатых красно-белых футболках и чёрных трусах, "Ливерпуль" - в жёлтой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Брентфорд Коммьюнити"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brentford Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Брентфорд 0:0 Ливерпуль онлайн


Прогнозы на матч Брентфорд 0:0 Ливерпуль

Исход игры
Брентфорд
0.6% (1)
Ничья
6.5% (10)
Ливерпуль
92.9% (143)
Тотал 2.5
Больше
50% (70)
Меньше
50% (70)
Обе команды забьют
Да
42.86% (60)
Нет
57.14% (80)
Популярный счёт
0:2 Ливерпуль
30.5% (47)
1:2 Ливерпуль
24% (37)
0:1 Ливерпуль
13% (20)
1:3 Ливерпуль
11.7% (18)
0:3 Ливерпуль
7.1% (11)
1:1 Ничья
1.3% (2)
1:4 Ливерпуль
1.3% (2)
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