Англия: Премьер-лига 2021-2022
Эвертон
Позже
Стадион: Гудисон Парк
Норвич
22
Годфри
Бен
13
Мина
Йерри
12
Динь
Люка
17
Айуоби
Алекс
11
Грэй
Демарай
1
Крул
Тим
15
Кабак
Озан
23
Маклин
Кенни
22
Пукки
Теэму
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Годфри БенЗащитник
-
13 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
-
11 Грэй ДемарайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Дэвис ТомПолузащитник
-
50 Симмс ЭллисНападающий
-
61 Lewis Dobbin
-
Главный тренер: Бенитес Рафаэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
1 Крул ТимВратарь
- Защитник
-
15 Кабак ОзанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
- Нападающий
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дауэлл КиранНападающий
-
17 Рашица МилотНападающий
- Нападающий
-
35 Айда АдамНападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
История личных встреч
Эвертон
Норвич
7 матчей
71.4%
28.6%
-7.105427357601E-15%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
28.6%
-14.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
0%
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
0%
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
0%
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
13 матчей
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грэй Демарай
|3
|0.6
|Калверт-Льюин Доминик
|3 (2)
|0.6
|Дукуре Абдулай
|1
|0.2
|Таунсенд Андрос
|1
|0.2
|Ришарлисон
|1
|0.2
|Кин Майкл
|1
|0.2
|Аллан Маркес
|0
|0
|Айуоби Алекс
|0
|0
Норвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пукки Теэму
|2 (1)
|0.4
|Норманн Матиас
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дукуре Абдулай
|2
|0
|Ришарлисон
|2
|0
|Коулмэн Шеймус
|1
|0
|Таунсенд Андрос
|1
|0
|Динь Люка
|1
|0
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Годфри Бен
|1
|0
Норвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кантуэлл Тодд
|2
|0
|Хэнли Грант
|1
|0
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0
|Уильямс Брендон
|1
|0
|Ааронс Макс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эвертон
|0
|10% (1)
|10% (1)
|40% (4)
|20% (2)
|20% (2)
|Норвич
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Эвертон Последние 20 матчей: +9 =5 -6КПР 2:2 Эвертон Астон Вилла 3:0 Эвертон Эвертон 3:1 Бёрнли Брайтон 0:2 Эвертон
Хаддерсфилд Таун 1:2 Эвертон Лидс 2:2 Эвертон Эвертон 3:1 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон Пумас-УНАМ 0:1 Эвертон Эвертон 1:1 Мильонариос Манчестер Сити 5:0 Эвертон Эвертон 1:0 Вулверхэмптон Эвертон 0:1 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Эвертон Вест Хэм 0:1 Эвертон Эвертон 1:2 Астон Вилла Арсенал 0:1 Эвертон Эвертон 2:2 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Эвертон Эвертон 1:1 Кристал Пэлас
Норвич Последние 20 матчей: +8 =3 -9Норвич 0:3 Ливерпуль Норвич 1:3 Уотфорд Арсенал 1:0 Норвич Норвич 1:2 Лестер
Норвич 6:0 Борнмут Манчестер Сити 5:0 Норвич Норвич 0:3 Ливерпуль Ньюкасл 3:0 Норвич Норвич 5:0 Джиллингем Норвич 2:0 Хаддерсфилд Таун Кингз Линн Таун 1:3 Норвич Барнсли 2:2 Норвич Норвич 4:1 Рединг КПР 1:3 Норвич Норвич 0:1 Уотфорд Норвич 1:3 Борнмут Дерби 0:1 Норвич Норвич 7:0 Хаддерсфилд Таун Престон Норт Энд 1:1 Норвич Норвич 1:1 Блэкберн
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 1
|13
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 1
|13
|3.
|Челси
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 2
|13
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 5
|13
|5.
|Брайтон
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|7.
|Эвертон
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|3 - 6
|9
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 7
|8
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|12.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|13.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|2 - 9
|6
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|17.
|Лидс
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 12
|3
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|20.
|Норвич
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 0
|7
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Эвертон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|6.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|6
|7.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|12.
|Лестер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|14.
|Арсенал
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|17.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|Брайтон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|6.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Эвертон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Арсенал
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|4
|0
|3
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|4
|1
|2
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|0
|4.
|Вест Хэм
|Бенрахма Саид
|3
|0
|2
|5.
|Лестер
|Варди Джейми
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Танганга Джафет
|2
|1
|2.
|Лидс
|Купер Лиам
|3
|0
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Погба Поль
|3
|0
|4.
|Уотфорд
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|5.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|1
|1
Прогнозы на матч Эвертон - Норвич
Исход игры
Эвертон
94.5% (138)
Ничья
4.1% (6)
Норвич
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
39.01% (55)
Меньше
60.99% (86)
Обе команды забьют
Да
40.43% (57)
Нет
59.57% (84)
Популярный счёт
2:0 Эвертон
41.1% (60)
2:1 Эвертон
27.4% (40)
1:0 Эвертон
14.4% (21)
3:1 Эвертон
5.5% (8)
1:1 Ничья
3.4% (5)
3:0 Эвертон
2.1% (3)
4:1 Эвертон
1.4% (2)
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