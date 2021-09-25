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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Эвертон
 
Позже

Стадион:
Норвич
1
Пикфорд
Джордан
22
Годфри
Бен
13
Мина
Йерри
5
Кин
Майкл
12
Динь
Люка
14
Таунсенд
Андрос
16
Дукуре
Абдулай
6
Аллан
Маркес
17
Айуоби
Алекс
11
Грэй
Демарай
33
Рондон
Саломон
1
Крул
Тим
2
Ааронс
Макс
15
Кабак
Озан
5
Хэнли
Грант
4
Гибсон
Бен
21
Уильямс
Брендон
20
Лис-Мелу
Пьерр
16
Норманн
Матиас
23
Маклин
Кенни
24
Сарджент
Джош
22
Пукки
Теэму
Эвертон
4-4-1-1
Норвич
5-3-2

История личных встреч

Эвертон
Норвич

7 матчей

71.4%
28.6%
-7.105427357601E-15%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
-14.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

0%
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

0%
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

0%
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

13 матчей

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
КЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
КЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ТМС
2:4

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Демарай 3 0.6
Калверт-Льюин Доминик 3 (2) 0.6
Дукуре Абдулай 1 0.2
Таунсенд Андрос 1 0.2
Ришарлисон 1 0.2
Кин Майкл 1 0.2
Аллан Маркес 0 0
Айуоби Алекс 0 0
Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 2 (1) 0.4
Норманн Матиас 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукуре Абдулай 2 0
Ришарлисон 2 0
Коулмэн Шеймус 1 0
Таунсенд Андрос 1 0
Динь Люка 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Мина Йерри 1 0
Годфри Бен 1 0
Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кантуэлл Тодд 2 0
Хэнли Грант 1 0
Лис-Мелу Пьерр 1 0
Уильямс Брендон 1 0
Ааронс Макс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эвертон 0 10% (1) 10% (1) 40% (4) 20% (2) 20% (2)
 Норвич 0 0 100% (2) 0 0 0

Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: +9 =5 -6
КПР 2:2 Эвертон Астон Вилла 3:0 Эвертон Эвертон 3:1 Бёрнли Брайтон 0:2 Эвертон
Хаддерсфилд Таун 1:2 Эвертон Лидс 2:2 Эвертон Эвертон 3:1 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон Пумас-УНАМ 0:1 Эвертон Эвертон 1:1 Мильонариос Манчестер Сити 5:0 Эвертон Эвертон 1:0 Вулверхэмптон Эвертон 0:1 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Эвертон Вест Хэм 0:1 Эвертон Эвертон 1:2 Астон Вилла Арсенал 0:1 Эвертон Эвертон 2:2 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Эвертон Эвертон 1:1 Кристал Пэлас
Норвич Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Норвич 0:3 Ливерпуль Норвич 1:3 Уотфорд Арсенал 1:0 Норвич Норвич 1:2 Лестер
Норвич 6:0 Борнмут Манчестер Сити 5:0 Норвич Норвич 0:3 Ливерпуль Ньюкасл 3:0 Норвич Норвич 5:0 Джиллингем Норвич 2:0 Хаддерсфилд Таун Кингз Линн Таун 1:3 Норвич Барнсли 2:2 Норвич Норвич 4:1 Рединг КПР 1:3 Норвич Норвич 0:1 Уотфорд Норвич 1:3 Борнмут Дерби 0:1 Норвич Норвич 7:0 Хаддерсфилд Таун Престон Норт Энд 1:1 Норвич Норвич 1:1 Блэкберн
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 4 1 0 12 - 1 13
2. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 12 - 1 13
3. Челси Заявка 6 4 1 1 12 - 2 13
4. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 1 1 13 - 5 13
5. Брайтон Заявка 5 4 0 1 7 - 4 12
6. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
7. Эвертон Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
8. Тоттенхэм Заявка 5 3 0 2 3 - 6 9
9. Вест Хэм Заявка 5 2 2 1 11 - 7 8
10. Брентфорд Заявка 5 2 2 1 5 - 2 8
11. Уотфорд Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
12. Лестер Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Арсенал Заявка 5 2 0 3 2 - 9 6
14. Кристал Пэлас Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Саутгемптон Заявка 5 0 4 1 4 - 6 4
16. Вулверхэмптон Заявка 5 1 0 4 2 - 5 3
17. Лидс Заявка 5 0 3 2 5 - 12 3
18. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
19. Бёрнли Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1
20. Норвич Заявка 5 0 0 5 2 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 3 2 1 0 10 - 0 7
2. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Астон Вилла Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Эвертон Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
5. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 9 - 3 6
6. Челси Заявка 3 2 0 1 6 - 1 6
7. Брайтон Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Тоттенхэм Заявка 3 2 0 1 2 - 3 6
9. Кристал Пэлас Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
10. Вест Хэм Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
11. Брентфорд Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
12. Лестер Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
13. Уотфорд Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
14. Арсенал Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
15. Саутгемптон Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 5 - 7 2
17. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
19. Вулверхэмптон Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Норвич Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4. Брайтон Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Манчестер Сити Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
6. Брентфорд Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
7. Вест Хэм Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Эвертон Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
9. Тоттенхэм Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
10. Вулверхэмптон Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Уотфорд Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Астон Вилла Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
13. Лестер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Арсенал Заявка 3 1 0 2 1 - 7 3
15. Саутгемптон Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Лидс Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
17. Кристал Пэлас Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
18. Бёрнли Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
19. Ньюкасл Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Норвич Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 4 0 3
2. Ливерпуль Салах Мохамед 4 1 2
3. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 0
4. Вест Хэм Бенрахма Саид 3 0 2
5. Лестер Варди Джейми 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
2. Лидс Купер Лиам 3 0
3. Манчестер Юнайтед Погба Поль 3 0
4. Уотфорд Этебо Огенекаро 3 0
5. Вест Хэм Антонио Майкл 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Норвич от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 сентября 2021, осталось 20 минут.

    Главный судья: Кут Дэвид

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 143
    Эвертон 94.4% (135)
    X 4.2% (6)
    Норвич 1.4% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Норвич
    1.75
    3.80
    6.10
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Эвертон - Норвич онлайн


    Прогнозы на матч Эвертон - Норвич

    Исход игры
    Эвертон
    94.5% (138)
    Ничья
    4.1% (6)
    Норвич
    1.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.01% (55)
    Меньше
    60.99% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    40.43% (57)
    Нет
    59.57% (84)
    Популярный счёт
    2:0 Эвертон
    41.1% (60)
    2:1 Эвертон
    27.4% (40)
    1:0 Эвертон
    14.4% (21)
    3:1 Эвертон
    5.5% (8)
    1:1 Ничья
    3.4% (5)
    3:0 Эвертон
    2.1% (3)
    4:1 Эвертон
    1.4% (2)
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