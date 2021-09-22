Англия: Премьер-лига 2021-2022
Эвертон
Позже
Стадион: Гудисон Парк
Норвич
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грэй Демарай
|3
|0.6
|2.
|Калверт-Льюин Доминик
|3 (2)
|0.6
|3.
|Дукуре Абдулай
|1
|0.2
|4.
|Таунсенд Андрос
|1
|0.2
|5.
|Ришарлисон
|1
|0.2
|6.
|Кин Майкл
|1
|0.2
|7.
|Аллан Маркес
|0
|0
|8.
|Айуоби Алекс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пукки Теэму
|2 (1)
|0.4
|2.
|Норманн Матиас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дукуре Абдулай
|2
|0
|2.
|Ришарлисон
|2
|0
|3.
|Коулмэн Шеймус
|1
|0
|4.
|Таунсенд Андрос
|1
|0
|5.
|Динь Люка
|1
|0
|6.
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|7.
|Мина Йерри
|1
|0
|8.
|Годфри Бен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кантуэлл Тодд
|2
|0
|2.
|Хэнли Грант
|1
|0
|3.
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0
|4.
|Уильямс Брендон
|1
|0
|5.
|Ааронс Макс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эвертон
|0
|10% (1)
|10% (1)
|40% (4)
|20% (2)
|20% (2)
|Норвич
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Эвертон Последние 20 матчей: +9 =5 -6КПР 2:2 Эвертон Астон Вилла 3:0 Эвертон Эвертон 3:1 Бёрнли Брайтон 0:2 Эвертон
Хаддерсфилд Таун 1:2 Эвертон Лидс 2:2 Эвертон Эвертон 3:1 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон Пумас-УНАМ 0:1 Эвертон Эвертон 1:1 Мильонариос Манчестер Сити 5:0 Эвертон Эвертон 1:0 Вулверхэмптон Эвертон 0:1 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Эвертон Вест Хэм 0:1 Эвертон Эвертон 1:2 Астон Вилла Арсенал 0:1 Эвертон Эвертон 2:2 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Эвертон Эвертон 1:1 Кристал Пэлас
Норвич Последние 20 матчей: +8 =3 -9Норвич 0:3 Ливерпуль Норвич 1:3 Уотфорд Арсенал 1:0 Норвич Норвич 1:2 Лестер
Норвич 6:0 Борнмут Манчестер Сити 5:0 Норвич Норвич 0:3 Ливерпуль Ньюкасл 3:0 Норвич Норвич 5:0 Джиллингем Норвич 2:0 Хаддерсфилд Таун Кингз Линн Таун 1:3 Норвич Барнсли 2:2 Норвич Норвич 4:1 Рединг КПР 1:3 Норвич Норвич 0:1 Уотфорд Норвич 1:3 Борнмут Дерби 0:1 Норвич Норвич 7:0 Хаддерсфилд Таун Престон Норт Энд 1:1 Норвич Норвич 1:1 Блэкберн
Последние игры между собой
Эвертон: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 3
Норвич: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 1
|13
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 1
|13
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|4.
|Брайтон
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 1
|10
|6.
|Эвертон
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|3 - 6
|9
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 7
|8
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|12.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|13.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|2 - 9
|6
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|17.
|Лидс
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 12
|3
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|20.
|Норвич
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 0
|7
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|5.
|Челси
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|6.
|Эвертон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|7.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|12.
|Лестер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|14.
|Арсенал
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|17.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|Брайтон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Эвертон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|Арсенал
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|4
|0
|3
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|4
|1
|2
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|0
|4.
|Вест Хэм
|Бенрахма Саид
|3
|0
|2
|5.
|Лестер
|Варди Джейми
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Танганга Джафет
|2
|1
|2.
|Лидс
|Купер Лиам
|3
|0
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Погба Поль
|3
|0
|4.
|Уотфорд
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|5.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|1
|1
Прогнозы на матч Эвертон - Норвич
Исход игры
Эвертон
97.3% (36)
Ничья
2.7% (1)
Норвич
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
48.65% (18)
Меньше
51.35% (19)
Обе команды забьют
Да
45.95% (17)
Нет
54.05% (20)
Популярный счёт
2:0 Эвертон
40.5% (15)
2:1 Эвертон
32.4% (12)
1:0 Эвертон
8.1% (3)
3:1 Эвертон
8.1% (3)
3:0 Эвертон
5.4% (2)
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