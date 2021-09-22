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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Эвертон
 
Позже

Стадион:
Норвич

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грэй Демарай 3 0.6
2. Калверт-Льюин Доминик 3 (2) 0.6
3. Дукуре Абдулай 1 0.2
4. Таунсенд Андрос 1 0.2
5. Ришарлисон 1 0.2
6. Кин Майкл 1 0.2
7. Аллан Маркес 0 0
8. Айуоби Алекс 0 0
Норвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пукки Теэму 2 (1) 0.4
2. Норманн Матиас 0 0

Карточки

Эвертон
# Игрок      
1. Дукуре Абдулай 2 0
2. Ришарлисон 2 0
3. Коулмэн Шеймус 1 0
4. Таунсенд Андрос 1 0
5. Динь Люка 1 0
6. Пикфорд Джордан 1 0
7. Мина Йерри 1 0
8. Годфри Бен 1 0
Норвич
# Игрок      
1. Кантуэлл Тодд 2 0
2. Хэнли Грант 1 0
3. Лис-Мелу Пьерр 1 0
4. Уильямс Брендон 1 0
5. Ааронс Макс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эвертон 0 10% (1) 10% (1) 40% (4) 20% (2) 20% (2)
 Норвич 0 0 100% (2) 0 0 0

Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: +9 =5 -6
КПР 2:2 Эвертон Астон Вилла 3:0 Эвертон Эвертон 3:1 Бёрнли Брайтон 0:2 Эвертон
Хаддерсфилд Таун 1:2 Эвертон Лидс 2:2 Эвертон Эвертон 3:1 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон Пумас-УНАМ 0:1 Эвертон Эвертон 1:1 Мильонариос Манчестер Сити 5:0 Эвертон Эвертон 1:0 Вулверхэмптон Эвертон 0:1 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Эвертон Вест Хэм 0:1 Эвертон Эвертон 1:2 Астон Вилла Арсенал 0:1 Эвертон Эвертон 2:2 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Эвертон Эвертон 1:1 Кристал Пэлас
Норвич Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Норвич 0:3 Ливерпуль Норвич 1:3 Уотфорд Арсенал 1:0 Норвич Норвич 1:2 Лестер
Норвич 6:0 Борнмут Манчестер Сити 5:0 Норвич Норвич 0:3 Ливерпуль Ньюкасл 3:0 Норвич Норвич 5:0 Джиллингем Норвич 2:0 Хаддерсфилд Таун Кингз Линн Таун 1:3 Норвич Барнсли 2:2 Норвич Норвич 4:1 Рединг КПР 1:3 Норвич Норвич 0:1 Уотфорд Норвич 1:3 Борнмут Дерби 0:1 Норвич Норвич 7:0 Хаддерсфилд Таун Престон Норт Энд 1:1 Норвич Норвич 1:1 Блэкберн

Последние игры между собой

Эвертон: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 3
Норвич: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 5
Норвич 0:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:2 Норвич Премьер-лига Эвертон 0:2 Норвич Кубок лиги Эвертон 3:0 Норвич Премьер-лига
Норвич 1:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Норвич Кубок лиги Эвертон 2:0 Норвич Премьер-лига Норвич 2:2 Эвертон Премьер-лига Норвич 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Норвич Премьер-лига Норвич 2:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Норвич Премьер-лига Норвич 2:4 Эвертон Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 1 0 12 - 1 13
2. Ливерпуль Заявка 5 4 1 0 12 - 1 13
3. Манчестер Юнайтед Заявка 5 4 1 0 13 - 4 13
4. Брайтон Заявка 5 4 0 1 7 - 4 12
5. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 11 - 1 10
6. Эвертон Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
7. Тоттенхэм Заявка 5 3 0 2 3 - 6 9
8. Вест Хэм Заявка 5 2 2 1 11 - 7 8
9. Брентфорд Заявка 5 2 2 1 5 - 2 8
10. Астон Вилла Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
11. Уотфорд Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
12. Лестер Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Арсенал Заявка 5 2 0 3 2 - 9 6
14. Кристал Пэлас Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Саутгемптон Заявка 5 0 4 1 4 - 6 4
16. Вулверхэмптон Заявка 5 1 0 4 2 - 5 3
17. Лидс Заявка 5 0 3 2 5 - 12 3
18. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
19. Бёрнли Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1
20. Норвич Заявка 5 0 0 5 2 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 3 2 1 0 10 - 0 7
2. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Астон Вилла Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Манчестер Юнайтед Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
5. Челси Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
6. Эвертон Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
7. Брайтон Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Тоттенхэм Заявка 3 2 0 1 2 - 3 6
9. Кристал Пэлас Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
10. Вест Хэм Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
11. Брентфорд Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
12. Лестер Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
13. Уотфорд Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
14. Арсенал Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
15. Саутгемптон Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 5 - 7 2
17. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
19. Вулверхэмптон Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Норвич Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4. Брайтон Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Брентфорд Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
6. Вест Хэм Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Эвертон Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Тоттенхэм Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Вулверхэмптон Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
10. Манчестер Сити Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Уотфорд Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Лестер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13. Арсенал Заявка 3 1 0 2 1 - 7 3
14. Саутгемптон Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Лидс Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
16. Кристал Пэлас Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
17. Бёрнли Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
18. Астон Вилла Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
19. Ньюкасл Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Норвич Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 4 0 3
2. Ливерпуль Салах Мохамед 4 1 2
3. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 0
4. Вест Хэм Бенрахма Саид 3 0 2
5. Лестер Варди Джейми 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
2. Лидс Купер Лиам 3 0
3. Манчестер Юнайтед Погба Поль 3 0
4. Уотфорд Этебо Огенекаро 3 0
5. Вест Хэм Антонио Майкл 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Норвич от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 сентября 2021, осталось 2 дня 15 часов 36 минут.

    Главный судья: Кут Дэвид

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Эвертон 97.4% (37)
    X 2.6% (1)
    Норвич 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Норвич
    1.65
    4.04
    6.60
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Эвертон - Норвич онлайн


    Прогнозы на матч Эвертон - Норвич

    Исход игры
    Эвертон
    97.3% (36)
    Ничья
    2.7% (1)
    Норвич
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.65% (18)
    Меньше
    51.35% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    45.95% (17)
    Нет
    54.05% (20)
    Популярный счёт
    2:0 Эвертон
    40.5% (15)
    2:1 Эвертон
    32.4% (12)
    1:0 Эвертон
    8.1% (3)
    3:1 Эвертон
    8.1% (3)
    3:0 Эвертон
    5.4% (2)
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