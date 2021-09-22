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Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Акрон
 
Позже
Торпедо Москва

Бомбардиры внутри турнира

Акрон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Базелюк Константин 4 (1) 0.33
2. Бабаев Владлен 2 0.17
3. Савичев Константин 1 0.08
4. Палиенко Максим 1 0.08
5. Vladimir Marukhin 1 0.08
Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калмыков Амур 10 0.83
2. Султонов Мухаммад 7 0.58
3. Лебеденко Игорь 5 0.42
4. Енин Иван 2 0.17
5. Шумских Алексей 1 0.08
6. Адаев Владислав 1 0.08
7. Евдокимов Андрей 1 0.08
8. Маркин Михаил 1 (1) 0.08

Карточки

Акрон
# Игрок      
1. Ivan Rogac 4 1
2. Сагуткин Даниил 2 2
3. Савичев Константин 3 0
4. Азаров Владимир 3 0
5. Бабаев Владлен 3 0
6. Песегов Евгений 2 0
7. Базелюк Константин 2 0
8. Босов Александр 2 0
9. Нестеров Александр 2 0
10. Волков Сергей 0 1
11. Делькин Артём 1 0
12. Палиенко Максим 1 0
13. Зуев Илья 1 0
14. Майрович Максим 1 0
15. Килин Антон 1 0
16. Гираев Карим 1 0
17. Ефремов Дмитрий 1 0
18. Потапов Андрей 1 0
19. Чистяков Никита 1 0
Торпедо Москва
# Игрок      
1. Темников Иван 6 0
2. Померко Алексей 4 1
3. Шумских Алексей 4 0
4. Енин Иван 3 0
5. Кожемякин Олег 1 1
6. Самсонов Артём Владимирович 2 0
7. Нетфуллин Равиль 2 0
8. Евдокимов Андрей 2 0
9. Рязанцев Александр 1 0
10. Султонов Мухаммад 1 0
11. Полубояринов Данил 1 0
12. Калмыков Амур 1 0
13. Ботнарь Виталий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Акрон 22.22% (2) 0 44.44% (4) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1)
 Торпедо Москва 7.14% (2) 14.29% (4) 17.86% (5) 17.86% (5) 17.86% (5) 25% (7)

Предыдущие игры

Акрон Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Краснодар-2 2:0 Акрон Акрон 0:0 КАМАЗ Ротор 1:2 Акрон Акрон 1:3 Нефтехимик
Велес Москва 1:1 Акрон Оренбург 1:0 Акрон Томь 2:1 Акрон Факел 1:0 Акрон Енисей 2:1 Акрон Акрон 0:0 Балтика Металлург Липецк 2:2 Акрон Акрон 1:0 Волгарь Акрон 1:2 СКА-Хабаровск Акрон 0:2 Факел Волгарь 1:1 Акрон Акрон 1:2 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Акрон Акрон 1:2 Алания Нефтехимик 3:2 Акрон Акрон 1:1 Динамо Брянск
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Торпедо Москва 2:1 Оренбург Торпедо Москва 3:3 Томь Торпедо Москва 2:2 Факел Балтика 1:1 Торпедо Москва
Торпедо Москва 7:1 Металлург Липецк Чайка 1:0 Торпедо Москва Волгарь 0:1 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Олимп-Долгопрудный Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск Торпедо Москва 0:0 Текстильщик Торпедо Москва 3:1 Алания Торпедо Москва 5:0 Спартак-2 ПФК Кубань 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Шинник Факел 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Волгарь Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Текстильщик Алания 1:1 Торпедо Москва

Последние игры между собой

Акрон: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Торпедо Москва: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Акрон 0:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:1 Акрон ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 12 8 4 0 28 - 10 28
2. Оренбург Заявка 12 8 1 3 22 - 10 25
3. Факел Заявка 12 7 3 2 20 - 11 24
4. Спартак-2 Заявка 12 7 1 4 14 - 16 22
5. Алания Заявка 12 6 4 2 29 - 15 22
6. СКА-Хабаровск Заявка 12 6 3 3 15 - 11 21
7. Нефтехимик Заявка 12 6 2 4 16 - 8 20
8. Велес Москва Заявка 12 6 2 4 16 - 11 20
9. Краснодар-2 Заявка 12 5 3 4 12 - 11 18
10. КАМАЗ Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
11. Балтика Заявка 12 3 7 2 11 - 10 16
12. Ротор Заявка 12 3 6 3 13 - 11 15
13. Томь Заявка 12 4 2 6 16 - 19 14
14. Енисей Заявка 12 4 2 6 16 - 20 14
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 12 2 4 6 8 - 14 10
16. Акрон Заявка 12 2 4 6 9 - 15 10
17. Волгарь Заявка 12 2 3 7 7 - 16 9
18. Текстильщик Заявка 12 2 3 7 8 - 16 9
19. ПФК Кубань Заявка 12 2 2 8 9 - 20 8
20. Металлург Липецк Заявка 12 2 1 9 10 - 35 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 8 5 3 0 23 - 8 18
2. Оренбург Заявка 8 6 0 2 14 - 6 18
3. Факел Заявка 7 5 2 0 11 - 4 17
4. Краснодар-2 Заявка 6 4 1 1 9 - 5 13
5. КАМАЗ Заявка 9 4 1 4 10 - 11 13
6. Алания Заявка 4 4 0 0 15 - 3 12
7. Велес Москва Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
8. Нефтехимик Заявка 6 3 1 2 10 - 4 10
9. Спартак-2 Заявка 7 3 1 3 7 - 9 10
10. СКА-Хабаровск Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
11. Енисей Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
12. Томь Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
13. Балтика Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
14. Текстильщик Заявка 6 2 0 4 7 - 9 6
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
16. Акрон Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
17. Ротор Заявка 6 0 5 1 4 - 5 5
18. Волгарь Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
19. Металлург Липецк Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
20. ПФК Кубань Заявка 6 1 0 5 3 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак-2 Заявка 5 4 0 1 7 - 7 12
2. СКА-Хабаровск Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
3. Торпедо Москва Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
4. Ротор Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
5. Нефтехимик Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
6. Алания Заявка 8 2 4 2 14 - 12 10
7. Велес Москва Заявка 6 3 0 3 7 - 5 9
8. Балтика Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
9. Факел Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
10. Оренбург Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
11. Томь Заявка 8 2 1 5 11 - 15 7
12. Енисей Заявка 6 2 0 4 8 - 10 6
13. КАМАЗ Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
14. ПФК Кубань Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
15. Краснодар-2 Заявка 6 1 2 3 3 - 6 5
16. Акрон Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17. Волгарь Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
18. Олимп-Долгопрудный Заявка 7 1 1 5 4 - 9 4
19. Металлург Липецк Заявка 6 1 0 5 4 - 24 3
20. Текстильщик Заявка 6 0 3 3 1 - 7 3
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Торпедо Москва Калмыков Амур 10 0 0
2. СКА-Хабаровск Караев Давид 9 4 0
3. Торпедо Москва Султонов Мухаммад 7 0 0
4. Алания Гурциев Батраз 6 0 0
5. Факел Максимов Максим 6 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Балтика Кашчелан Младен 8 0
2. КАМАЗ Калугин Олег 6 1
3. Волгарь Павлишин Алексей 4 2
4. СКА-Хабаровск Литвин Дмитрий 5 1
5. Олимп-Долгопрудный Николас Лоуренс Анвон 5 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Акрон - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 сентября 2021, осталось 2 дня 15 часов 36 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Акрон 2.6% (1)
    X 10.5% (4)
    Торпедо Москва 86.8% (33)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Акрон - Торпедо Москва онлайн


    Прогнозы на матч Акрон - Торпедо Москва

    Исход игры
    Акрон
    2.7% (1)
    Ничья
    10.8% (4)
    Торпедо Москва
    86.5% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.65% (18)
    Меньше
    51.35% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    56.76% (21)
    Нет
    43.24% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Торпедо Москва
    43.2% (16)
    0:1 Торпедо Москва
    24.3% (9)
    0:2 Торпедо Москва
    13.5% (5)
    1:1 Ничья
    8.1% (3)
    1:3 Торпедо Москва
    5.4% (2)
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