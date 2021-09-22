Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
Акрон
Позже
Торпедо Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Базелюк Константин
|4 (1)
|0.33
|2.
|Бабаев Владлен
|2
|0.17
|3.
|Савичев Константин
|1
|0.08
|4.
|Палиенко Максим
|1
|0.08
|5.
|Vladimir Marukhin
|1
|0.08
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калмыков Амур
|10
|0.83
|2.
|Султонов Мухаммад
|7
|0.58
|3.
|Лебеденко Игорь
|5
|0.42
|4.
|Енин Иван
|2
|0.17
|5.
|Шумских Алексей
|1
|0.08
|6.
|Адаев Владислав
|1
|0.08
|7.
|Евдокимов Андрей
|1
|0.08
|8.
|Маркин Михаил
|1 (1)
|0.08
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ivan Rogac
|4
|1
|2.
|Сагуткин Даниил
|2
|2
|3.
|Савичев Константин
|3
|0
|4.
|Азаров Владимир
|3
|0
|5.
|Бабаев Владлен
|3
|0
|6.
|Песегов Евгений
|2
|0
|7.
|Базелюк Константин
|2
|0
|8.
|Босов Александр
|2
|0
|9.
|Нестеров Александр
|2
|0
|10.
|Волков Сергей
|0
|1
|11.
|Делькин Артём
|1
|0
|12.
|Палиенко Максим
|1
|0
|13.
|Зуев Илья
|1
|0
|14.
|Майрович Максим
|1
|0
|15.
|Килин Антон
|1
|0
|16.
|Гираев Карим
|1
|0
|17.
|Ефремов Дмитрий
|1
|0
|18.
|Потапов Андрей
|1
|0
|19.
|Чистяков Никита
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Темников Иван
|6
|0
|2.
|Померко Алексей
|4
|1
|3.
|Шумских Алексей
|4
|0
|4.
|Енин Иван
|3
|0
|5.
|Кожемякин Олег
|1
|1
|6.
|Самсонов Артём Владимирович
|2
|0
|7.
|Нетфуллин Равиль
|2
|0
|8.
|Евдокимов Андрей
|2
|0
|9.
|Рязанцев Александр
|1
|0
|10.
|Султонов Мухаммад
|1
|0
|11.
|Полубояринов Данил
|1
|0
|12.
|Калмыков Амур
|1
|0
|13.
|Ботнарь Виталий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Акрон
|22.22% (2)
|0
|44.44% (4)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|Торпедо Москва
|7.14% (2)
|14.29% (4)
|17.86% (5)
|17.86% (5)
|17.86% (5)
|25% (7)
Предыдущие игры
Акрон Последние 20 матчей: +3 =6 -11Краснодар-2 2:0 Акрон Акрон 0:0 КАМАЗ Ротор 1:2 Акрон Акрон 1:3 Нефтехимик
Велес Москва 1:1 Акрон Оренбург 1:0 Акрон Томь 2:1 Акрон Факел 1:0 Акрон Енисей 2:1 Акрон Акрон 0:0 Балтика Металлург Липецк 2:2 Акрон Акрон 1:0 Волгарь Акрон 1:2 СКА-Хабаровск Акрон 0:2 Факел Волгарь 1:1 Акрон Акрон 1:2 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Акрон Акрон 1:2 Алания Нефтехимик 3:2 Акрон Акрон 1:1 Динамо Брянск
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +11 =6 -3Торпедо Москва 2:1 Оренбург Торпедо Москва 3:3 Томь Торпедо Москва 2:2 Факел Балтика 1:1 Торпедо Москва
Торпедо Москва 7:1 Металлург Липецк Чайка 1:0 Торпедо Москва Волгарь 0:1 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Олимп-Долгопрудный Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск Торпедо Москва 0:0 Текстильщик Торпедо Москва 3:1 Алания Торпедо Москва 5:0 Спартак-2 ПФК Кубань 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Шинник Факел 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Волгарь Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Текстильщик Алания 1:1 Торпедо Москва
Последние игры между собой
Акрон: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Торпедо Москва: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|28 - 10
|28
|2.
|Оренбург
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|22 - 10
|25
|3.
|Факел
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|20 - 11
|24
|4.
|Спартак-2
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|14 - 16
|22
|5.
|Алания
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|29 - 15
|22
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 11
|21
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 8
|20
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 11
|20
|9.
|Краснодар-2
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 11
|18
|10.
|КАМАЗ
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|11.
|Балтика
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|11 - 10
|16
|12.
|Ротор
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|13 - 11
|15
|13.
|Томь
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 19
|14
|14.
|Енисей
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 20
|14
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 14
|10
|16.
|Акрон
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 15
|10
|17.
|Волгарь
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|7 - 16
|9
|18.
|Текстильщик
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 16
|9
|19.
|ПФК Кубань
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 20
|8
|20.
|Металлург Липецк
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|10 - 35
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|23 - 8
|18
|2.
|Оренбург
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 6
|18
|3.
|Факел
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|4.
|Краснодар-2
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|5.
|КАМАЗ
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|6.
|Алания
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 3
|12
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 4
|10
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|11.
|Енисей
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|12.
|Томь
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|13.
|Балтика
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|16.
|Акрон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|17.
|Ротор
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|4 - 5
|5
|18.
|Волгарь
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|20.
|ПФК Кубань
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак-2
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 7
|12
|2.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|4.
|Ротор
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|6.
|Алания
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|14 - 12
|10
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 5
|9
|8.
|Балтика
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Факел
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|10.
|Оренбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|11.
|Томь
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 15
|7
|12.
|Енисей
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 10
|6
|13.
|КАМАЗ
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|14.
|ПФК Кубань
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|16.
|Акрон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Волгарь
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|18.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 9
|4
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 24
|3
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|1 - 7
|3
- — Выход в Премьер-лигу
- — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
- — Вылет в ПФЛ
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Торпедо Москва
|Калмыков Амур
|10
|0
|0
|2.
|СКА-Хабаровск
|Караев Давид
|9
|4
|0
|3.
|Торпедо Москва
|Султонов Мухаммад
|7
|0
|0
|4.
|Алания
|Гурциев Батраз
|6
|0
|0
|5.
|Факел
|Максимов Максим
|6
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Балтика
|Кашчелан Младен
|8
|0
|2.
|КАМАЗ
|Калугин Олег
|6
|1
|3.
|Волгарь
|Павлишин Алексей
|4
|2
|4.
|СКА-Хабаровск
|Литвин Дмитрий
|5
|1
|5.
|Олимп-Долгопрудный
|Николас Лоуренс Анвон
|5
|1
Прогнозы на матч Акрон - Торпедо Москва
Исход игры
Акрон
2.7% (1)
Ничья
10.8% (4)
Торпедо Москва
86.5% (32)
Тотал 2.5
Больше
48.65% (18)
Меньше
51.35% (19)
Обе команды забьют
Да
56.76% (21)
Нет
43.24% (16)
Популярный счёт
1:2 Торпедо Москва
43.2% (16)
0:1 Торпедо Москва
24.3% (9)
0:2 Торпедо Москва
13.5% (5)
1:1 Ничья
8.1% (3)
1:3 Торпедо Москва
5.4% (2)
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