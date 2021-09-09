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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Шахтёр Донецк
 
Позже

Стадион:
Верес

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Верес

5 матчей

100%
0%
0%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0%
0%
5 побед 0 ничьих 0 побед

0 матчей

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0%
0%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0%
0%
5 побед 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
К
4:0
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Лассина 5 (1) 0.63
Судаков Георгий 3 0.38
Патрик Алан 2 0.25
Мудрик Михаил 1 0.13
Степаненко Тарас 1 0.13
Манор Соломон 1 0.13
Корниенко Виктор 1 0.13
Дентиньо 1 0.13
Сикан Даниил 1 0.13
Фернандо Педро 1 0.13
Педриньо II 1 0.13
Тете 1 0.13
Конопля Ефим 0 0
Кривцов Сергей 0 0
Исмаили Гонсалвес 0 0
Марлос Ромеро 0 0
Матвиенко Николай 0 0
Додо Домилсон 0 0
Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гегедош Роберт 1 0.13
Немчанинов Дмитрий 1 0.13
Сергийчук Михаил 1 0.13
Солдат Игорь 1 0.13
Кучеров Валерий 1 0.13
Пасич Геннадий 1 0.13
Шестаков Михаил 1 0.13
Клёц Дмитрий 1 (1) 0.13
Пасич Евгений 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марлон 2 1
Тете 2 0
Додо Домилсон 0 1
Антонио Маркос 1 0
Кривцов Сергей 1 0
Марлос Ромеро 1 0
Майкон Барберан 1 0
Корниенко Виктор 1 0
Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Немчанинов Дмитрий 3 0
Кучеров Валерий 3 0
Пасич Геннадий 3 0
Сергийчук Михаил 1 1
Полулях Никита 2 0
Дахновский Виталий 0 1
Тимофеенко Виталий 1 0
Клёц Дмитрий 1 0
Шестаков Михаил 1 0
Гечев Михаил 1 0
Махнев Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шахтёр Донецк 15.79% (3) 10.53% (2) 21.05% (4) 10.53% (2) 5.26% (1) 36.84% (7)
 Верес 12.5% (1) 12.5% (1) 37.5% (3) 37.5% (3) 0 0

Предыдущие игры

Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Шахтёр Донецк 3:0 Динамо Киев Мариуполь 0:5 Шахтёр Донецк Шериф 2:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Днепр-1
Минай 1:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:2 Монако Черноморец Од 0:3 Шахтёр Донецк Монако 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 Шахтёр Донецк 2:1 Генк Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Генк 1:2 Шахтёр Донецк Львов 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Минай 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк
Верес Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Днепр-1 1:0 Верес Верес 1:0 Львов Десна 0:4 Верес Верес 1:0 Минай
Верес 1:1 Ворскла Рух Львов 2:1 Верес Динамо Киев 4:0 Верес Верес 0:0 Колос Ковалёвка Горняк-Спорт 1:2 Верес Верес 5:1 Авангард Краматорск Оболонь-Бровар 0:2 Верес Волынь 2:1 Верес Верес 3:3 Альянс Металлист-1925 4:1 Верес ВПК-Агро 0:4 Верес Верес 2:0 Кристалл Херсон Агробизнес 0:0 Верес Верес 3:1 Николаев Нива Тернополь 0:1 Верес Верес 1:0 ВПК-Агро
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 8 7 1 0 23 - 2 22
2. Шахтёр Донецк Заявка 8 6 1 1 19 - 4 19
3. Ворскла Заявка 9 5 3 1 16 - 7 18
4. Александрия Заявка 9 5 2 2 10 - 7 17
5. Десна Заявка 8 5 1 2 12 - 12 16
6. Днепр-1 Заявка 8 5 1 2 13 - 8 16
7. Заря Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
8. Верес Заявка 8 3 2 3 8 - 8 11
9. Рух Львов Заявка 8 2 2 4 6 - 10 8
10. Колос Ковалёвка Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
11. Ингулец Заявка 8 2 1 5 8 - 14 7
12. Металлист-1925 Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
13. Минай Заявка 7 1 3 3 5 - 9 6
14. Черноморец Од Заявка 8 1 2 5 9 - 21 5
15. Мариуполь Заявка 9 1 1 7 12 - 23 4
16. Львов Заявка 8 0 3 5 4 - 13 3
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 5 5 0 0 18 - 0 15
2. Ворскла Заявка 6 4 2 0 14 - 5 14
3. Десна Заявка 5 4 0 1 8 - 5 12
4. Шахтёр Донецк Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
5. Днепр-1 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
6. Верес Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
7. Заря Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
8. Рух Львов Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
9. Александрия Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
10. Металлист-1925 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
11. Минай Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
12. Колос Ковалёвка Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13. Ингулец Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Львов Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
15. Черноморец Од Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 4 0 0 4 6 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
2. Шахтёр Донецк Заявка 4 3 1 0 12 - 1 10
3. Динамо Киев Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Заря Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
5. Днепр-1 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
6. Десна Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
7. Ворскла Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 1 1 2 - 7 4
9. Черноморец Од Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
10. Мариуполь Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
11. Верес Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
12. Ингулец Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
13. Минай Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
14. Металлист-1925 Заявка 4 0 1 3 0 - 5 1
15. Рух Львов Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Львов Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Киев Цыганков Виктор 6 3 1
2. Десна Безбородько Денис 5 0 1
3. Динамо Киев Буяльский Виталий 5 0 0
4. Ворскла Степанюк Руслан 5 0 0
5. Мариуполь Кулаков Андрей 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 3 1
2. Колос Ковалёвка Ром Матия 3 1
3. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 2
4. Заря Вернидуб Виталий 4 0
5. Рух Львов Федорчук Валерий 4 0
Весь список
  • До матча
  • Доброго времени суток, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча "Шахтёр" Донецк - "Верес", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - Верес от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 сентября 2021, осталось 20 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 143
Шахтёр Донецк 99.3% (142)
X 0.7% (1)
Верес 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шахтёр Донецк
Ничья
Верес
1.19
7.10
18.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шахтёр Донецк - Верес онлайн


Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Верес

Исход игры
Шахтёр Донецк
99.3% (143)
Ничья
0.7% (1)
Верес
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
39.57% (55)
Меньше
60.43% (84)
Обе команды забьют
Да
15.83% (22)
Нет
84.17% (117)
Популярный счёт
2:0 Шахтёр Донецк
54.9% (79)
3:0 Шахтёр Донецк
21.5% (31)
3:1 Шахтёр Донецк
7.6% (11)
2:1 Шахтёр Донецк
6.3% (9)
1:0 Шахтёр Донецк
3.5% (5)
4:1 Шахтёр Донецк
1.4% (2)
4:0 Шахтёр Донецк
1.4% (2)
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