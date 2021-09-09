Украина: Премьер-лига 2021-2022
Шахтёр Донецк
Позже
Стадион: Олимпийский (Киев)
Верес
История личных встреч
Шахтёр Донецк
Верес
5 матчей
100%
0%
0%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0%
0%
5 побед 0 ничьих 0 побед
0 матчей
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0%
0%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0%
0%
5 побед 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Лассина
|5 (1)
|0.63
|Судаков Георгий
|3
|0.38
|Патрик Алан
|2
|0.25
|Мудрик Михаил
|1
|0.13
|Степаненко Тарас
|1
|0.13
|Манор Соломон
|1
|0.13
|Корниенко Виктор
|1
|0.13
|Дентиньо
|1
|0.13
|Сикан Даниил
|1
|0.13
|Фернандо Педро
|1
|0.13
|Педриньо II
|1
|0.13
|Тете
|1
|0.13
|Конопля Ефим
|0
|0
|Кривцов Сергей
|0
|0
|Исмаили Гонсалвес
|0
|0
|Марлос Ромеро
|0
|0
|Матвиенко Николай
|0
|0
|Додо Домилсон
|0
|0
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гегедош Роберт
|1
|0.13
|Немчанинов Дмитрий
|1
|0.13
|Сергийчук Михаил
|1
|0.13
|Солдат Игорь
|1
|0.13
|Кучеров Валерий
|1
|0.13
|Пасич Геннадий
|1
|0.13
|Шестаков Михаил
|1
|0.13
|Клёц Дмитрий
|1 (1)
|0.13
|Пасич Евгений
|0
|0
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марлон
|2
|1
|Тете
|2
|0
|Додо Домилсон
|0
|1
|Антонио Маркос
|1
|0
|Кривцов Сергей
|1
|0
|Марлос Ромеро
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Корниенко Виктор
|1
|0
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Немчанинов Дмитрий
|3
|0
|Кучеров Валерий
|3
|0
|Пасич Геннадий
|3
|0
|Сергийчук Михаил
|1
|1
|Полулях Никита
|2
|0
|Дахновский Виталий
|0
|1
|Тимофеенко Виталий
|1
|0
|Клёц Дмитрий
|1
|0
|Шестаков Михаил
|1
|0
|Гечев Михаил
|1
|0
|Махнев Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шахтёр Донецк
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|5.26% (1)
|36.84% (7)
|Верес
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|37.5% (3)
|0
|0
Предыдущие игры
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +14 =2 -4Шахтёр Донецк 3:0 Динамо Киев Мариуполь 0:5 Шахтёр Донецк Шериф 2:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Днепр-1
Минай 1:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:2 Монако Черноморец Од 0:3 Шахтёр Донецк Монако 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 Шахтёр Донецк 2:1 Генк Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Генк 1:2 Шахтёр Донецк Львов 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Минай 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк
Верес Последние 20 матчей: +11 =4 -5Днепр-1 1:0 Верес Верес 1:0 Львов Десна 0:4 Верес Верес 1:0 Минай
Верес 1:1 Ворскла Рух Львов 2:1 Верес Динамо Киев 4:0 Верес Верес 0:0 Колос Ковалёвка Горняк-Спорт 1:2 Верес Верес 5:1 Авангард Краматорск Оболонь-Бровар 0:2 Верес Волынь 2:1 Верес Верес 3:3 Альянс Металлист-1925 4:1 Верес ВПК-Агро 0:4 Верес Верес 2:0 Кристалл Херсон Агробизнес 0:0 Верес Верес 3:1 Николаев Нива Тернополь 0:1 Верес Верес 1:0 ВПК-Агро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|23 - 2
|22
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 4
|19
|3.
|Ворскла
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 7
|18
|4.
|Александрия
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 7
|17
|5.
|Десна
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 12
|16
|6.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 8
|16
|7.
|Заря
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|8.
|Верес
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 13
|8
|11.
|Ингулец
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|12.
|Металлист-1925
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|13.
|Минай
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 21
|5
|15.
|Мариуполь
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|12 - 23
|4
|16.
|Львов
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 13
|3
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 0
|15
|2.
|Ворскла
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|3.
|Десна
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|6.
|Верес
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|7.
|Заря
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|8.
|Рух Львов
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|9.
|Александрия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|10.
|Металлист-1925
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|11.
|Минай
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|12.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|13.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Львов
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|6 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 1
|10
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Заря
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|6.
|Десна
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|7.
|Ворскла
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 7
|4
|9.
|Черноморец Од
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|10.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|11.
|Верес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|12.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|13.
|Минай
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|14.
|Металлист-1925
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|15.
|Рух Львов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Львов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|6
|3
|1
|2.
|Десна
|Безбородько Денис
|5
|0
|1
|3.
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|5
|0
|0
|4.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|5
|0
|0
|5.
|Мариуполь
|Кулаков Андрей
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|3
|1
|2.
|Колос Ковалёвка
|Ром Матия
|3
|1
|3.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|2
|4.
|Заря
|Вернидуб Виталий
|4
|0
|5.
|Рух Львов
|Федорчук Валерий
|4
|0
Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Верес
Исход игры
Шахтёр Донецк
99.3% (143)
Ничья
0.7% (1)
Верес
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
39.57% (55)
Меньше
60.43% (84)
Обе команды забьют
Да
15.83% (22)
Нет
84.17% (117)
Популярный счёт
2:0 Шахтёр Донецк
54.9% (79)
3:0 Шахтёр Донецк
21.5% (31)
3:1 Шахтёр Донецк
7.6% (11)
2:1 Шахтёр Донецк
6.3% (9)
1:0 Шахтёр Донецк
3.5% (5)
4:1 Шахтёр Донецк
1.4% (2)
4:0 Шахтёр Донецк
1.4% (2)
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