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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Шахтёр Донецк
 
Позже

Стадион:
Верес

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Траоре Лассина 5 (1) 0.63
2. Судаков Георгий 3 0.38
3. Патрик Алан 2 0.25
4. Мудрик Михаил 1 0.13
5. Степаненко Тарас 1 0.13
6. Манор Соломон 1 0.13
7. Корниенко Виктор 1 0.13
8. Дентиньо 1 0.13
9. Сикан Даниил 1 0.13
10. Фернандо Педро 1 0.13
11. Педриньо II 1 0.13
12. Тете 1 0.13
13. Конопля Ефим 0 0
14. Кривцов Сергей 0 0
15. Исмаили Гонсалвес 0 0
16. Марлос Ромеро 0 0
17. Матвиенко Николай 0 0
18. Додо Домилсон 0 0
Верес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гегедош Роберт 1 0.13
2. Немчанинов Дмитрий 1 0.13
3. Сергийчук Михаил 1 0.13
4. Солдат Игорь 1 0.13
5. Кучеров Валерий 1 0.13
6. Пасич Геннадий 1 0.13
7. Шестаков Михаил 1 0.13
8. Клёц Дмитрий 1 (1) 0.13
9. Пасич Евгений 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Марлон 2 1
2. Тете 2 0
3. Додо Домилсон 0 1
4. Антонио Маркос 1 0
5. Кривцов Сергей 1 0
6. Марлос Ромеро 1 0
7. Майкон Барберан 1 0
8. Корниенко Виктор 1 0
Верес
# Игрок      
1. Немчанинов Дмитрий 3 0
2. Кучеров Валерий 3 0
3. Пасич Геннадий 3 0
4. Сергийчук Михаил 1 1
5. Полулях Никита 2 0
6. Дахновский Виталий 0 1
7. Тимофеенко Виталий 1 0
8. Клёц Дмитрий 1 0
9. Шестаков Михаил 1 0
10. Гечев Михаил 1 0
11. Махнев Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шахтёр Донецк 15.79% (3) 10.53% (2) 21.05% (4) 10.53% (2) 5.26% (1) 36.84% (7)
 Верес 12.5% (1) 12.5% (1) 37.5% (3) 37.5% (3) 0 0

Предыдущие игры

Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Шахтёр Донецк 3:0 Динамо Киев Мариуполь 0:5 Шахтёр Донецк Шериф 2:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Днепр-1
Минай 1:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:2 Монако Черноморец Од 0:3 Шахтёр Донецк Монако 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 Шахтёр Донецк 2:1 Генк Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Генк 1:2 Шахтёр Донецк Львов 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Минай 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк
Верес Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Днепр-1 1:0 Верес Верес 1:0 Львов Десна 0:4 Верес Верес 1:0 Минай
Верес 1:1 Ворскла Рух Львов 2:1 Верес Динамо Киев 4:0 Верес Верес 0:0 Колос Ковалёвка Горняк-Спорт 1:2 Верес Верес 5:1 Авангард Краматорск Оболонь-Бровар 0:2 Верес Волынь 2:1 Верес Верес 3:3 Альянс Металлист-1925 4:1 Верес ВПК-Агро 0:4 Верес Верес 2:0 Кристалл Херсон Агробизнес 0:0 Верес Верес 3:1 Николаев Нива Тернополь 0:1 Верес Верес 1:0 ВПК-Агро

Последние игры между собой

Шахтёр Донецк: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Верес: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Шахтёр Донецк 2:0 Верес Товарищеские матчи Верес 0:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Верес Премьер-лига Шахтёр Донецк 4:0 Верес Кубок
Верес 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 8 7 1 0 23 - 2 22
2. Шахтёр Донецк Заявка 8 6 1 1 19 - 4 19
3. Десна Заявка 8 5 1 2 12 - 12 16
4. Днепр-1 Заявка 8 5 1 2 13 - 8 16
5. Ворскла Заявка 8 4 3 1 15 - 7 15
6. Александрия Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7. Заря Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
8. Верес Заявка 8 3 2 3 8 - 8 11
9. Рух Львов Заявка 8 2 2 4 6 - 10 8
10. Колос Ковалёвка Заявка 7 2 2 3 5 - 12 8
11. Металлист-1925 Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
12. Ингулец Заявка 8 2 1 5 8 - 14 7
13. Минай Заявка 7 1 3 3 5 - 9 6
14. Черноморец Од Заявка 8 1 2 5 9 - 21 5
15. Мариуполь Заявка 8 1 1 6 11 - 21 4
16. Львов Заявка 8 0 3 5 4 - 13 3
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 5 5 0 0 18 - 0 15
2. Ворскла Заявка 6 4 2 0 14 - 5 14
3. Десна Заявка 5 4 0 1 8 - 5 12
4. Шахтёр Донецк Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
5. Днепр-1 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
6. Верес Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
7. Заря Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
8. Рух Львов Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
9. Металлист-1925 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
10. Минай Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
11. Колос Ковалёвка Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
12. Ингулец Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
13. Александрия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
14. Львов Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
15. Черноморец Од Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 4 0 0 4 6 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
2. Шахтёр Донецк Заявка 4 3 1 0 12 - 1 10
3. Динамо Киев Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Заря Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
5. Днепр-1 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
6. Десна Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
7. Мариуполь Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
8. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 1 1 2 - 7 4
9. Черноморец Од Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
10. Верес Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
11. Ингулец Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
12. Ворскла Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Минай Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
14. Металлист-1925 Заявка 4 0 1 3 0 - 5 1
15. Рух Львов Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Львов Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Киев Цыганков Виктор 6 3 1
2. Десна Безбородько Денис 5 0 1
3. Динамо Киев Буяльский Виталий 5 0 0
4. Ворскла Степанюк Руслан 5 0 0
5. Мариуполь Кулаков Андрей 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 3 1
2. Колос Ковалёвка Ром Матия 3 1
3. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 2
4. Заря Вернидуб Виталий 4 0
5. Рух Львов Федорчук Валерий 4 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - Верес от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 сентября 2021, осталось 2 дня 15 часов 35 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Шахтёр Донецк 100% (40)
    X 0% (0)
    Верес 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шахтёр Донецк
    Ничья
    Верес
    1.21
    6.40
    17.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Шахтёр Донецк - Верес онлайн


    Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Верес

    Исход игры
    Шахтёр Донецк
    100% (39)
    Ничья
    0% (0)
    Верес
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.21% (11)
    Меньше
    71.79% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    10.26% (4)
    Нет
    89.74% (35)
    Популярный счёт
    2:0 Шахтёр Донецк
    69.2% (27)
    3:0 Шахтёр Донецк
    17.9% (7)
    2:1 Шахтёр Донецк
    7.7% (3)
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