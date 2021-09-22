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Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Оренбург
 
Позже
Енисей

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фамейе Джоэль 6 (2) 0.5
2. Миронов Алексей 3 0.25
3. Сиваков Михаил 2 0.17
4. Корян Аршак 2 0.17
5. Прудников Николай 2 0.17
6. Бреев Сергей 1 0.08
7. Малых Андрей 1 0.08
8. Ковалёв Юрий 1 0.08
9. Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0.08
10. Гойкович Ренато 1 0.08
11. Эктов Александр 1 0.08
12. Капленко Кирилл 1 0.08
Енисей
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кичин Валерий 4 (4) 0.33
2. Марков Николай 2 0.17
3. Ломакин Александр 2 0.17
4. Саная Анзор 2 (1) 0.17
5. Зотов Александр 1 0.08
6. Масловский Александр 1 0.08
7. Скворцов Алексей 1 0.08
8. Сухомлинов Максим 1 0.08
9. Лапшов Иван 1 0.08
10. Раздорских Никита 1 0.08

Карточки

Оренбург
# Игрок      
1. Малых Андрей 4 1
2. Миронов Алексей 5 0
3. Сиваков Михаил 3 1
4. Капленко Кирилл 4 0
5. Эктов Александр 2 1
6. Аюпов Тимур 3 0
7. Фамейе Джоэль 3 0
8. Титков Николай 3 0
9. Шаболин Артём 3 0
10. Гойкович Ренато 2 0
11. Бидловский Давид 2 0
12. Бреев Сергей 1 0
13. Полуяхтов Владимир 1 0
14. Ковалёв Юрий 1 0
15. Прудников Николай 1 0
16. Дьялло Абдулай 1 0
17. Кеняйкин Алексей 1 0
18. Стаматов Матео 1 0
19. Сычевой Владимир 1 0
Енисей
# Игрок      
1. Скворцов Алексей 4 0
2. Масловский Александр 2 1
3. Рукас Андрюс 2 1
4. Сухомлинов Максим 2 1
5. Зотов Александр 3 0
6. Саная Анзор 1 1
7. Кичин Валерий 1 1
8. Надольский Александр 1 1
9. Иванов Егор 2 0
10. Цховребов Валерий 2 0
11. Ланин Олег 2 0
12. Ломакин Александр 2 0
13. Лапшов Иван 2 0
14. Песиков Евгений 2 0
15. Марков Николай 1 0
16. Феррейра Херман 1 0
17. Ребров Дмитрий 1 0
18. Микушин Владислав 1 0
19. Раздорских Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оренбург 13.64% (3) 31.82% (7) 13.64% (3) 13.64% (3) 4.55% (1) 22.73% (5)
 Енисей 0 18.75% (3) 6.25% (1) 18.75% (3) 31.25% (5) 25% (4)

Предыдущие игры

Оренбург Последние 20 матчей: +16 =1 -3
Торпедо Москва 2:1 Оренбург Оренбург 2:0 Краснодар-2 КАМАЗ 0:4 Оренбург Оренбург 0:3 Ротор
Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Ставрополь 1:3 Оренбург Оренбург 1:0 Акрон Оренбург 2:1 Велес Москва Томь 1:2 Оренбург Оренбург 0:2 Факел Балтика 1:1 Оренбург Оренбург 4:0 Металлург Липецк Оренбург 4:0 Волгарь Оренбург 3:2 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Оренбург Оренбург 2:0 Томь Чертаново 2:3 Оренбург Оренбург 2:1 Нижний Новгород Енисей 1:2 Оренбург Оренбург 5:2 Спартак-2
Енисей Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Енисей 2:3 Томь Факел 3:1 Енисей Енисей 1:0 Балтика Металлург Липецк 0:2 Енисей
Енисей 2:2 Волгарь Знамя Ногинск 0:4 Енисей СКА-Хабаровск 4:3 Енисей Енисей 1:0 Олимп-Долгопрудный Текстильщик 0:1 Енисей Енисей 2:1 Акрон Енисей 0:3 Алания Спартак-2 2:1 Енисей Енисей 2:2 ПФК Кубань Велес Москва 1:0 Енисей Енисей 2:1 Иртыш Омск Томь 1:0 Енисей Енисей 1:1 Чертаново Нижний Новгород 1:2 Енисей Енисей 4:2 Спартак-2 Енисей 1:2 Оренбург

Последние игры между собой

Оренбург: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 4
Енисей: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 4
Енисей 1:2 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:3 Енисей ФНЛ - Первый дивизион Енисей 2:1 Оренбург Премьер-лига Оренбург 0:0 Енисей Премьер-лига
Оренбург 1:0 Енисей ФНЛ - Первый дивизион Енисей 2:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Енисей 0:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:1 Енисей ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:1 Енисей ФНЛ - Первый дивизион Енисей 1:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Енисей 0:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 2:2 Енисей ФНЛ - Первый дивизион Енисей 1:1 Оренбург Первый дивизион Енисей 0:2 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 3:4 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 12 8 4 0 28 - 10 28
2. Оренбург Заявка 12 8 1 3 22 - 10 25
3. Факел Заявка 12 7 3 2 20 - 11 24
4. Спартак-2 Заявка 12 7 1 4 14 - 16 22
5. Алания Заявка 12 6 4 2 29 - 15 22
6. СКА-Хабаровск Заявка 12 6 3 3 15 - 11 21
7. Нефтехимик Заявка 12 6 2 4 16 - 8 20
8. Велес Москва Заявка 12 6 2 4 16 - 11 20
9. Краснодар-2 Заявка 12 5 3 4 12 - 11 18
10. КАМАЗ Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
11. Балтика Заявка 12 3 7 2 11 - 10 16
12. Ротор Заявка 12 3 6 3 13 - 11 15
13. Томь Заявка 12 4 2 6 16 - 19 14
14. Енисей Заявка 12 4 2 6 16 - 20 14
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 12 2 4 6 8 - 14 10
16. Акрон Заявка 12 2 4 6 9 - 15 10
17. Волгарь Заявка 12 2 3 7 7 - 16 9
18. Текстильщик Заявка 12 2 3 7 8 - 16 9
19. ПФК Кубань Заявка 12 2 2 8 9 - 20 8
20. Металлург Липецк Заявка 12 2 1 9 10 - 35 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 8 5 3 0 23 - 8 18
2. Оренбург Заявка 8 6 0 2 14 - 6 18
3. Факел Заявка 7 5 2 0 11 - 4 17
4. Краснодар-2 Заявка 6 4 1 1 9 - 5 13
5. КАМАЗ Заявка 9 4 1 4 10 - 11 13
6. Алания Заявка 4 4 0 0 15 - 3 12
7. Велес Москва Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
8. Нефтехимик Заявка 6 3 1 2 10 - 4 10
9. Спартак-2 Заявка 7 3 1 3 7 - 9 10
10. СКА-Хабаровск Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
11. Енисей Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
12. Томь Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
13. Балтика Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
14. Текстильщик Заявка 6 2 0 4 7 - 9 6
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
16. Акрон Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
17. Ротор Заявка 6 0 5 1 4 - 5 5
18. Волгарь Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
19. Металлург Липецк Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
20. ПФК Кубань Заявка 6 1 0 5 3 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак-2 Заявка 5 4 0 1 7 - 7 12
2. СКА-Хабаровск Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
3. Торпедо Москва Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
4. Ротор Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
5. Нефтехимик Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
6. Алания Заявка 8 2 4 2 14 - 12 10
7. Велес Москва Заявка 6 3 0 3 7 - 5 9
8. Балтика Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
9. Факел Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
10. Оренбург Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
11. Томь Заявка 8 2 1 5 11 - 15 7
12. Енисей Заявка 6 2 0 4 8 - 10 6
13. КАМАЗ Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
14. ПФК Кубань Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
15. Краснодар-2 Заявка 6 1 2 3 3 - 6 5
16. Акрон Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17. Волгарь Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
18. Олимп-Долгопрудный Заявка 7 1 1 5 4 - 9 4
19. Металлург Липецк Заявка 6 1 0 5 4 - 24 3
20. Текстильщик Заявка 6 0 3 3 1 - 7 3
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
  • — Вылет в ПФЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Торпедо Москва Калмыков Амур 10 0 0
2. СКА-Хабаровск Караев Давид 9 4 0
3. Торпедо Москва Султонов Мухаммад 7 0 0
4. Алания Гурциев Батраз 6 0 0
5. Факел Максимов Максим 6 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Балтика Кашчелан Младен 8 0
2. КАМАЗ Калугин Олег 6 1
3. Волгарь Павлишин Алексей 4 2
4. СКА-Хабаровск Литвин Дмитрий 5 1
5. Олимп-Долгопрудный Николас Лоуренс Анвон 5 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Енисей от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 сентября 2021, осталось 2 дня 14 часов 35 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Оренбург 91.3% (42)
    X 8.7% (4)
    Енисей 0% (0)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Оренбург - Енисей онлайн


    Прогнозы на матч Оренбург - Енисей

    Исход игры
    Оренбург
    91.1% (41)
    Ничья
    8.9% (4)
    Енисей
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.36% (16)
    Меньше
    63.64% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    43.18% (19)
    Нет
    56.82% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Оренбург
    31.1% (14)
    2:0 Оренбург
    31.1% (14)
    1:0 Оренбург
    24.4% (11)
    1:1 Ничья
    6.7% (3)
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