Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фамейе Джоэль
|6 (2)
|0.5
|2.
|Миронов Алексей
|3
|0.25
|3.
|Сиваков Михаил
|2
|0.17
|4.
|Корян Аршак
|2
|0.17
|5.
|Прудников Николай
|2
|0.17
|6.
|Бреев Сергей
|1
|0.08
|7.
|Малых Андрей
|1
|0.08
|8.
|Ковалёв Юрий
|1
|0.08
|9.
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0.08
|10.
|Гойкович Ренато
|1
|0.08
|11.
|Эктов Александр
|1
|0.08
|12.
|Капленко Кирилл
|1
|0.08
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кичин Валерий
|4 (4)
|0.33
|2.
|Марков Николай
|2
|0.17
|3.
|Ломакин Александр
|2
|0.17
|4.
|Саная Анзор
|2 (1)
|0.17
|5.
|Зотов Александр
|1
|0.08
|6.
|Масловский Александр
|1
|0.08
|7.
|Скворцов Алексей
|1
|0.08
|8.
|Сухомлинов Максим
|1
|0.08
|9.
|Лапшов Иван
|1
|0.08
|10.
|Раздорских Никита
|1
|0.08
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Малых Андрей
|4
|1
|2.
|Миронов Алексей
|5
|0
|3.
|Сиваков Михаил
|3
|1
|4.
|Капленко Кирилл
|4
|0
|5.
|Эктов Александр
|2
|1
|6.
|Аюпов Тимур
|3
|0
|7.
|Фамейе Джоэль
|3
|0
|8.
|Титков Николай
|3
|0
|9.
|Шаболин Артём
|3
|0
|10.
|Гойкович Ренато
|2
|0
|11.
|Бидловский Давид
|2
|0
|12.
|Бреев Сергей
|1
|0
|13.
|Полуяхтов Владимир
|1
|0
|14.
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|15.
|Прудников Николай
|1
|0
|16.
|Дьялло Абдулай
|1
|0
|17.
|Кеняйкин Алексей
|1
|0
|18.
|Стаматов Матео
|1
|0
|19.
|Сычевой Владимир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скворцов Алексей
|4
|0
|2.
|Масловский Александр
|2
|1
|3.
|Рукас Андрюс
|2
|1
|4.
|Сухомлинов Максим
|2
|1
|5.
|Зотов Александр
|3
|0
|6.
|Саная Анзор
|1
|1
|7.
|Кичин Валерий
|1
|1
|8.
|Надольский Александр
|1
|1
|9.
|Иванов Егор
|2
|0
|10.
|Цховребов Валерий
|2
|0
|11.
|Ланин Олег
|2
|0
|12.
|Ломакин Александр
|2
|0
|13.
|Лапшов Иван
|2
|0
|14.
|Песиков Евгений
|2
|0
|15.
|Марков Николай
|1
|0
|16.
|Феррейра Херман
|1
|0
|17.
|Ребров Дмитрий
|1
|0
|18.
|Микушин Владислав
|1
|0
|19.
|Раздорских Никита
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оренбург
|13.64% (3)
|31.82% (7)
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|4.55% (1)
|22.73% (5)
|Енисей
|0
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|31.25% (5)
|25% (4)
Предыдущие игры
Оренбург Последние 20 матчей: +16 =1 -3Торпедо Москва 2:1 Оренбург Оренбург 2:0 Краснодар-2 КАМАЗ 0:4 Оренбург Оренбург 0:3 Ротор
Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Ставрополь 1:3 Оренбург Оренбург 1:0 Акрон Оренбург 2:1 Велес Москва Томь 1:2 Оренбург Оренбург 0:2 Факел Балтика 1:1 Оренбург Оренбург 4:0 Металлург Липецк Оренбург 4:0 Волгарь Оренбург 3:2 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Оренбург Оренбург 2:0 Томь Чертаново 2:3 Оренбург Оренбург 2:1 Нижний Новгород Енисей 1:2 Оренбург Оренбург 5:2 Спартак-2
Енисей Последние 20 матчей: +9 =3 -8Енисей 2:3 Томь Факел 3:1 Енисей Енисей 1:0 Балтика Металлург Липецк 0:2 Енисей
Енисей 2:2 Волгарь Знамя Ногинск 0:4 Енисей СКА-Хабаровск 4:3 Енисей Енисей 1:0 Олимп-Долгопрудный Текстильщик 0:1 Енисей Енисей 2:1 Акрон Енисей 0:3 Алания Спартак-2 2:1 Енисей Енисей 2:2 ПФК Кубань Велес Москва 1:0 Енисей Енисей 2:1 Иртыш Омск Томь 1:0 Енисей Енисей 1:1 Чертаново Нижний Новгород 1:2 Енисей Енисей 4:2 Спартак-2 Енисей 1:2 Оренбург
Последние игры между собой
Оренбург: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 4
Енисей: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 4
Оренбург 1:0 Енисей ФНЛ - Первый дивизион Енисей 2:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Енисей 0:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:1 Енисей ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:1 Енисей ФНЛ - Первый дивизион Енисей 1:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Енисей 0:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 2:2 Енисей ФНЛ - Первый дивизион Енисей 1:1 Оренбург Первый дивизион Енисей 0:2 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 3:4 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|28 - 10
|28
|2.
|Оренбург
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|22 - 10
|25
|3.
|Факел
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|20 - 11
|24
|4.
|Спартак-2
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|14 - 16
|22
|5.
|Алания
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|29 - 15
|22
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 11
|21
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 8
|20
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 11
|20
|9.
|Краснодар-2
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 11
|18
|10.
|КАМАЗ
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|11.
|Балтика
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|11 - 10
|16
|12.
|Ротор
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|13 - 11
|15
|13.
|Томь
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 19
|14
|14.
|Енисей
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 20
|14
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 14
|10
|16.
|Акрон
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 15
|10
|17.
|Волгарь
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|7 - 16
|9
|18.
|Текстильщик
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 16
|9
|19.
|ПФК Кубань
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 20
|8
|20.
|Металлург Липецк
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|10 - 35
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|23 - 8
|18
|2.
|Оренбург
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 6
|18
|3.
|Факел
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|4.
|Краснодар-2
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|5.
|КАМАЗ
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|6.
|Алания
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 3
|12
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 4
|10
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|11.
|Енисей
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|12.
|Томь
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|13.
|Балтика
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|16.
|Акрон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|17.
|Ротор
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|4 - 5
|5
|18.
|Волгарь
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|20.
|ПФК Кубань
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак-2
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 7
|12
|2.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|4.
|Ротор
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|6.
|Алания
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|14 - 12
|10
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 5
|9
|8.
|Балтика
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Факел
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|10.
|Оренбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|11.
|Томь
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 15
|7
|12.
|Енисей
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 10
|6
|13.
|КАМАЗ
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|14.
|ПФК Кубань
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|16.
|Акрон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Волгарь
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|18.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 9
|4
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 24
|3
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|1 - 7
|3
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Торпедо Москва
|Калмыков Амур
|10
|0
|0
|2.
|СКА-Хабаровск
|Караев Давид
|9
|4
|0
|3.
|Торпедо Москва
|Султонов Мухаммад
|7
|0
|0
|4.
|Алания
|Гурциев Батраз
|6
|0
|0
|5.
|Факел
|Максимов Максим
|6
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Балтика
|Кашчелан Младен
|8
|0
|2.
|КАМАЗ
|Калугин Олег
|6
|1
|3.
|Волгарь
|Павлишин Алексей
|4
|2
|4.
|СКА-Хабаровск
|Литвин Дмитрий
|5
|1
|5.
|Олимп-Долгопрудный
|Николас Лоуренс Анвон
|5
|1
Прогнозы на матч Оренбург - Енисей
Исход игры
Оренбург
91.1% (41)
Ничья
8.9% (4)
Енисей
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
36.36% (16)
Меньше
63.64% (28)
Обе команды забьют
Да
43.18% (19)
Нет
56.82% (25)
Популярный счёт
2:1 Оренбург
31.1% (14)
2:0 Оренбург
31.1% (14)
1:0 Оренбург
24.4% (11)
1:1 Ничья
6.7% (3)
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