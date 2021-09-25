Англия: Премьер-лига 2021-2022
Лестер
Позже
Стадион: Кинг Пауэр
Бёрнли
1
Поуп
Ник
6
Ми
Бен
11
Макнил
Дуайт
18
Вествуд
Эшли
27
Выдра
Матей
9
Вуд
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
-
29 Дака ПэтсонПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Ми БенЗащитник
- Защитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Выдра МатейНападающий
-
9 Вуд КрисНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хенесси УэйнВратарь
- Защитник
-
23 Питерс ЭрикЗащитник
- Защитник
-
37 Томас БоббиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Леннон АаронПолузащитник
-
10 Барнс ЭшлиНападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лестер
Бёрнли
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
0%
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
0%
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
0%
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
22 матча
50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
36.4%
40.9%
22.7%
8 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варди Джейми
|3
|0.6
|Тилеманс Юри
|1
|0.2
|Олбрайтон Марк
|1
|0.2
|Рикарду Перейра II
|0
|0
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Крис
|1
|0.2
|Ми Бен
|1
|0.2
|Тарковски Джеймс
|1
|0.2
|Вествуд Эшли
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Лоутон Мэттью
|0
|0
Карточки
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Айосе
|0
|1
|Олбрайтон Марк
|1
|0
|Варди Джейми
|1
|0
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|Ндиди Уилфред
|1
|0
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барнс Эшли
|2
|0
|Браунхилл Джош
|2
|0
|Леннон Аарон
|1
|0
|Вествуд Эшли
|1
|0
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0
|Ми Бен
|1
|0
|Тарковски Джеймс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лестер
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
|40% (2)
|20% (1)
|Бёрнли
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
Лестер Последние 20 матчей: +9 =3 -8Миллуолл 0:2 Лестер Брайтон 2:1 Лестер Лестер 2:2 Наполи Лестер 0:1 Манчестер Сити
Норвич 1:2 Лестер Вест Хэм 4:1 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 1:0 Манчестер Сити Лестер 3:2 Вильярреал КПР 3:3 Лестер Уиком 1:0 Лестер Бёртон 0:0 Лестер Лестер 2:4 Тоттенхэм Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Манчестер Юнайтед 1:2 Лестер Лестер 2:4 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Лестер Лестер 2:1 Кристал Пэлас Лестер 3:0 Вест Бромвич
Бёрнли Последние 20 матчей: +7 =1 -12Бёрнли 4:1 Рочдейл Бёрнли 0:1 Арсенал Эвертон 3:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Лидс
Ньюкасл 0:0 Бёрнли Ливерпуль 2:0 Бёрнли Бёрнли 1:2 Брайтон Бёрнли 0:2 Кадис Транмир 1:2 Бёрнли Блэкпул 0:1 Бёрнли Олдхэм Атлетик 0:2 Бёрнли Шеффилд Юнайтед 1:0 Бёрнли Бёрнли 0:3 Ливерпуль Бёрнли 0:4 Лидс Фулхэм 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:2 Вест Хэм Вулверхэмптон 0:4 Бёрнли Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Бёрнли 1:2 Ньюкасл Саутгемптон 3:2 Бёрнли
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 1
|13
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 1
|13
|3.
|Челси
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 2
|13
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 5
|13
|5.
|Брайтон
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|7.
|Эвертон
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|3 - 6
|9
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 7
|8
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|12.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|13.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|2 - 9
|6
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|17.
|Лидс
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 12
|3
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|20.
|Норвич
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 0
|7
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Эвертон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|6.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|6
|7.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|12.
|Лестер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|14.
|Арсенал
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|17.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|Брайтон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|6.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Эвертон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Арсенал
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|4
|0
|3
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|4
|1
|2
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|0
|4.
|Вест Хэм
|Бенрахма Саид
|3
|0
|2
|5.
|Лестер
|Варди Джейми
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Танганга Джафет
|2
|1
|2.
|Лидс
|Купер Лиам
|3
|0
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Погба Поль
|3
|0
|4.
|Уотфорд
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|5.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|1
|1
Прогнозы на матч Лестер - Бёрнли
Исход игры
Лестер
96.6% (141)
Ничья
2.7% (4)
Бёрнли
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
43.88% (61)
Меньше
56.12% (78)
Обе команды забьют
Да
43.88% (61)
Нет
56.12% (78)
Популярный счёт
2:1 Лестер
35.6% (52)
2:0 Лестер
26% (38)
1:0 Лестер
25.3% (37)
3:1 Лестер
4.1% (6)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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