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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Лестер
 
Позже

Стадион:
Бёрнли
1
Шмейхель
Каспер
21
Рикарду
Перейра
II
4
Сёюнджю
Чаглар
23
Вестергор
Янник
5
Бертранд
Райан
8
Тилеманс
Юри
25
Ндиди
Уилфред
42
Сумаре
Бубакари
37
Лукмен
Адемола
7
Барнс
Харви
9
Варди
Джейми
1
Поуп
Ник
2
Лоутон
Мэттью
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
3
Тэйлор
Чарли
11
Макнил
Дуайт
18
Вествуд
Эшли
8
Браунхилл
Джош
20
Корне
Максвелл
27
Выдра
Матей
9
Вуд
Крис
Лестер
4-3-2-1
Бёрнли
4-4-2

История личных встреч

Лестер
Бёрнли

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

0%
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

0%
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

0%
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

22 матча

50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

36.4%
40.9%
22.7%
8 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
4:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
Ч
0:2
Ч
1:1
Ч
0:1
Ч
2:1
Ч
0:0
Ч
1:3
Ч
4:0
Ч
3:0
Ч
1:1
Ч
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 3 0.6
Тилеманс Юри 1 0.2
Олбрайтон Марк 1 0.2
Рикарду Перейра II 0 0
Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Крис 1 0.2
Ми Бен 1 0.2
Тарковски Джеймс 1 0.2
Вествуд Эшли 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Лоутон Мэттью 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Айосе 0 1
Олбрайтон Марк 1 0
Варди Джейми 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Ндиди Уилфред 1 0
Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барнс Эшли 2 0
Браунхилл Джош 2 0
Леннон Аарон 1 0
Вествуд Эшли 1 0
Гудмундссон Йоханн 1 0
Ми Бен 1 0
Тарковски Джеймс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лестер 20% (1) 0 20% (1) 0 40% (2) 20% (1)
 Бёрнли 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Миллуолл 0:2 Лестер Брайтон 2:1 Лестер Лестер 2:2 Наполи Лестер 0:1 Манчестер Сити
Норвич 1:2 Лестер Вест Хэм 4:1 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 1:0 Манчестер Сити Лестер 3:2 Вильярреал КПР 3:3 Лестер Уиком 1:0 Лестер Бёртон 0:0 Лестер Лестер 2:4 Тоттенхэм Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Манчестер Юнайтед 1:2 Лестер Лестер 2:4 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Лестер Лестер 2:1 Кристал Пэлас Лестер 3:0 Вест Бромвич
Бёрнли Последние 20 матчей: +7 =1 -12
Бёрнли 4:1 Рочдейл Бёрнли 0:1 Арсенал Эвертон 3:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Лидс
Ньюкасл 0:0 Бёрнли Ливерпуль 2:0 Бёрнли Бёрнли 1:2 Брайтон Бёрнли 0:2 Кадис Транмир 1:2 Бёрнли Блэкпул 0:1 Бёрнли Олдхэм Атлетик 0:2 Бёрнли Шеффилд Юнайтед 1:0 Бёрнли Бёрнли 0:3 Ливерпуль Бёрнли 0:4 Лидс Фулхэм 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:2 Вест Хэм Вулверхэмптон 0:4 Бёрнли Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Бёрнли 1:2 Ньюкасл Саутгемптон 3:2 Бёрнли
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 4 1 0 12 - 1 13
2. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 12 - 1 13
3. Челси Заявка 6 4 1 1 12 - 2 13
4. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 1 1 13 - 5 13
5. Брайтон Заявка 5 4 0 1 7 - 4 12
6. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
7. Эвертон Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
8. Тоттенхэм Заявка 5 3 0 2 3 - 6 9
9. Вест Хэм Заявка 5 2 2 1 11 - 7 8
10. Брентфорд Заявка 5 2 2 1 5 - 2 8
11. Уотфорд Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
12. Лестер Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Арсенал Заявка 5 2 0 3 2 - 9 6
14. Кристал Пэлас Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Саутгемптон Заявка 5 0 4 1 4 - 6 4
16. Вулверхэмптон Заявка 5 1 0 4 2 - 5 3
17. Лидс Заявка 5 0 3 2 5 - 12 3
18. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
19. Бёрнли Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1
20. Норвич Заявка 5 0 0 5 2 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 3 2 1 0 10 - 0 7
2. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Астон Вилла Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Эвертон Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
5. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 9 - 3 6
6. Челси Заявка 3 2 0 1 6 - 1 6
7. Брайтон Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Тоттенхэм Заявка 3 2 0 1 2 - 3 6
9. Кристал Пэлас Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
10. Вест Хэм Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
11. Брентфорд Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
12. Лестер Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
13. Уотфорд Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
14. Арсенал Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
15. Саутгемптон Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 5 - 7 2
17. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
19. Вулверхэмптон Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Норвич Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4. Брайтон Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Манчестер Сити Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
6. Брентфорд Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
7. Вест Хэм Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Эвертон Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
9. Тоттенхэм Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
10. Вулверхэмптон Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Уотфорд Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Астон Вилла Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
13. Лестер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Арсенал Заявка 3 1 0 2 1 - 7 3
15. Саутгемптон Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Лидс Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
17. Кристал Пэлас Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
18. Бёрнли Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
19. Ньюкасл Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Норвич Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 4 0 3
2. Ливерпуль Салах Мохамед 4 1 2
3. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 0
4. Вест Хэм Бенрахма Саид 3 0 2
5. Лестер Варди Джейми 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
2. Лидс Купер Лиам 3 0
3. Манчестер Юнайтед Погба Поль 3 0
4. Уотфорд Этебо Огенекаро 3 0
5. Вест Хэм Антонио Майкл 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Бёрнли от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 сентября 2021, осталось 20 минут.

    Главный судья: Кавана Крис

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 148
    Лестер 96.6% (143)
    X 2.7% (4)
    Бёрнли 0.7% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Бёрнли
    1.73
    4.10
    5.70
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Лестер - Бёрнли онлайн


    Прогнозы на матч Лестер - Бёрнли

    Исход игры
    Лестер
    96.6% (141)
    Ничья
    2.7% (4)
    Бёрнли
    0.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.88% (61)
    Меньше
    56.12% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    43.88% (61)
    Нет
    56.12% (78)
    Популярный счёт
    2:1 Лестер
    35.6% (52)
    2:0 Лестер
    26% (38)
    1:0 Лестер
    25.3% (37)
    3:1 Лестер
    4.1% (6)
    1:1 Ничья
    1.4% (2)
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