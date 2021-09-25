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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Уотфорд
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 20650
Ньюкасл
0'
17' Желтая карточка
Деннис Эммануэль
18' Желтая карточка
Манкильо Хави
0:1
23' Гол
Лонгстафф Шон
30' Желтая карточка
Ритчи Мэтт
40' Желтая карточка
Трост-Эконг Виллиам
56' Желтая карточка
Роуз Дэнни
69' Желтая карточка
Каткарт Крейг
1:1
72' Гол
Сарр Исмаила
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Кинг Джошуа
90' Желтая карточка
Дарлоу Карл
90'+7
1
Фостер
Бен
21
Фемения
Кико
5
Трост-Эконг
Виллиам
15
Каткарт
Крейг
3
Роуз
Дэнни
33
Куцка
Юрай
19
Сиссоко
Мусса
23
Сарр
Исмаила
8
Клеверли
Том
25
Деннис
Эммануэль
7
Кинг
Джошуа
26
Дарлоу
Карл
19
Манкильо
Хави
14
Хэйден
Айзак
18
Фернандес
Федерико
2
Кларк
Киран
11
Ритчи
Мэтт
24
Альмирон
Мигель
28
Уиллок
Джо
36
Лонгстафф
Шон
7
Жоэлинтон
10
Сен-Максимен
Аллан
Уотфорд
4-2-3-1
Ньюкасл
5-4-1

Ход матча

17'
Деннис Эммануэль
 
18'
 
Манкильо Хави
23'
0:1
Лонгстафф Шон
(Сен-Максимен Аллан)
30'
 
Ритчи Мэтт
40'
Трост-Эконг Виллиам
 
46'
Туфан Озан
Клеверли Том
 
56'
Роуз Дэнни
 
64'
Педро Жоао
Куцка Юрай
 
67'
Нгакиа Джереми
Фемения Кико
 
69'
Каткарт Крейг
 
72'
Сарр Исмаила
(Кинг Джошуа)
1:1
75'
Этебо Огенекаро
Деннис Эммануэль
 
79'
 
Мёрфи Джейкоб
Альмирон Мигель
83'
 
Гейл Дуайт
Уиллок Джо
87'
Кинг Джошуа
 
90'
 
Дарлоу Карл

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 11
  • 5 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

История личных встреч

Уотфорд
Ньюкасл

8 матчей

87.5%
12.5%
0%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

0%
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

0%
75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

0%
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

12 матчей

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
К
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
К
1:0
ПЛ
1:2
Ч
1:2
Ч
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарр Исмаила 4 0.67
Деннис Эммануэль 2 0.33
Эрнандес Хуан 1 0.17
Кинг Джошуа 0 0
Клеверли Том 0 0
Фемения Кико 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сен-Максимен Аллан 2 0.33
Уилсон Каллум 2 0.33
Мёрфи Джейкоб 1 0.17
Манкильо Хави 1 0.17
Лонгстафф Шон 1 0.17
Ритчи Мэтт 0 0
Жоэлинтон 0 0

Карточки

Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Этебо Огенекаро 3 0
Деннис Эммануэль 3 0
Каткарт Крейг 2 0
Роуз Дэнни 2 0
Куцка Юрай 1 0
Сиссоко Мусса 1 0
Трост-Эконг Виллиам 1 0
Сема Кен 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ритчи Мэтт 2 0
Шёр Фабиан 2 0
Шелви Джонджо 1 0
Дарлоу Карл 1 0
Уилсон Каллум 1 0
Ласcеллс Джамал 1 0
Манкильо Хави 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Хэйден Айзак 1 0
Мёрфи Джейкоб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уотфорд 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 42.86% (3) 14.29% (1)
 Ньюкасл 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2) 0 14.29% (1)

Предыдущие игры

Уотфорд Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Уотфорд 1:3 Сток Сити Норвич 1:3 Уотфорд Уотфорд 0:2 Вулверхэмптон Тоттенхэм 1:0 Уотфорд
Уотфорд 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 2:0 Уотфорд Уотфорд 3:2 Астон Вилла Кристал Пэлас 3:1 Уотфорд Стивенэйдж 1:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Вест Бромвич Уотфорд 2:0 Суонси Брентфорд 2:0 Уотфорд Уотфорд 1:0 Миллуолл Норвич 0:1 Уотфорд Лутон Таун 1:0 Уотфорд Уотфорд 2:0 Рединг Мидлсбро 1:1 Уотфорд Уотфорд 1:0 Шеффилд Уэнсдей Уотфорд 3:0 Бирмингем Ротерхэм 1:4 Уотфорд
Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Ньюкасл 1:1 Лидс Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Саутгемптон Ньюкасл 0:0 Бёрнли
Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:4 Вест Хэм Ньюкасл 3:0 Норвич Бёртон 0:2 Ньюкасл Ротерхэм 1:1 Ньюкасл Донкастер 2:3 Ньюкасл Йорк Сити 1:0 Ньюкасл Фулхэм 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Шеффилд Юнайтед Ньюкасл 3:4 Манчестер Сити Лестер 2:4 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Арсенал Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Вест Хэм Бёрнли 1:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:0 Заявка 6 4 2 0 12 - 1 14
2. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 12 - 1 13
3. Челси Заявка 6 4 1 1 12 - 2 13
4. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 1 1 13 - 5 13
5. Эвертон Заявка 6 4 1 1 12 - 7 13
6. Брайтон Заявка 5 4 0 1 7 - 4 12
7. Вест Хэм Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
8. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
9. Тоттенхэм Заявка 5 3 0 2 3 - 6 9
10. Брентфорд 0:0 Заявка 6 2 3 1 5 - 2 9
11. Уотфорд Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
12. Лестер Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
13. Арсенал Заявка 5 2 0 3 2 - 9 6
14. Кристал Пэлас Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Саутгемптон Заявка 5 0 4 1 4 - 6 4
16. Вулверхэмптон Заявка 5 1 0 4 2 - 5 3
17. Лидс Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
18. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
19. Бёрнли Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2
20. Норвич Заявка 6 0 0 6 2 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Манчестер Сити Заявка 3 2 1 0 10 - 0 7
3. Ливерпуль 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Астон Вилла Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 9 - 3 6
6. Челси Заявка 3 2 0 1 6 - 1 6
7. Брайтон Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Тоттенхэм Заявка 3 2 0 1 2 - 3 6
9. Кристал Пэлас Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
10. Вест Хэм Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
11. Брентфорд 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 1 4
12. Лестер Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Уотфорд Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
14. Арсенал Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
15. Саутгемптон Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 5 - 7 2
17. Лидс Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
19. Вулверхэмптон Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Норвич Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Ливерпуль 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
3. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Вест Хэм Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Брайтон Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Манчестер Сити Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
7. Брентфорд 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
8. Эвертон Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
9. Тоттенхэм Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
10. Вулверхэмптон Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Уотфорд Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Астон Вилла Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
13. Лестер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Арсенал Заявка 3 1 0 2 1 - 7 3
15. Саутгемптон Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Лидс Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
17. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Ньюкасл Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
19. Кристал Пэлас Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
20. Норвич Заявка 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 5 0 3
2. Лестер Варди Джейми 5 0 1
3. Ливерпуль Салах Мохамед 4 1 2
4. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 0
5. Уотфорд Сарр Исмаила 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вест Хэм Антонио Майкл 2 1
2. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
3. Лидс Купер Лиам 3 0
4. Манчестер Юнайтед Погба Поль 3 0
5. Уотфорд Этебо Огенекаро 3 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Уотфорд 48.3% (69)
X 42% (60)
Ньюкасл 9.8% (14)
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Где смотреть матч Уотфорд 1:1 Ньюкасл онлайн


Прогнозы на матч Уотфорд 1:1 Ньюкасл

Исход игры
Уотфорд
48.3% (69)
Ничья
42% (60)
Ньюкасл
9.8% (14)
Тотал 2.5
Больше
36.88% (52)
Меньше
63.12% (89)
Обе команды забьют
Да
75.18% (106)
Нет
24.82% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.5% (55)
2:1 Уотфорд
25.9% (37)
1:0 Уотфорд
16.8% (24)
1:2 Ньюкасл
5.6% (8)
2:0 Уотфорд
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:1 Ньюкасл
2.1% (3)
0:2 Ньюкасл
1.4% (2)
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