Второй тайм

97' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Удар от ворот произведет Ньюкасл

97' Уотфорд остается без одного игрока, потому что Этебо Огенекаро уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.

97' Ох, нехорошо это выглядит. Этебо Огенекаро получил травму и медбригада забирает его с поля.

95' Этебо Огенекаро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

95' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

95' Жуан Педру из команды Уотфорд сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

94' Мёрфи Джейкоб нанес удар, мяч был парирован, но Бен Фостер не удержал его в руках.

94' Ритчи Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Кларк Киран предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

92' Туфан Озан из команды Уотфорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

92' Жоэлинтон из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...

91' Удар от ворот произведет Ньюкасл

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Джереми Нгакия из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...

91' Судье надоело, что Дарлоу Карл тянет время и он наказал его горчичником

90' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Жоэлинтон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Джереми Нгакия из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

89' Ритчи Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Выглядело как неплохой момент. Туфан Озан из команды Уотфорд закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

89' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Уотфорд отменен из-за положения "вне игры".

87' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

87' Сиссоко Мусса нанес удар издали, а Карл Дарлоу отбил его обратно в игру!

86' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Манкильо Хави наказан за толчок Жуан Педру

83' Роуз Дэнни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Уотфорд

80' Кларк Киран наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!

79' Удар от ворот произведет Ньюкасл

78' Сарр Исмаила оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе

75' Ритчи Мэтт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

74' Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе

73' Шанс! Жоэлинтон из команды Ньюкасл пробил головой, но мимо

73' Отличный командный гол!

72' Г О О О О О О Л - Сарр Исмаила из команды Уотфорд с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

71' Манкильо Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Удар от ворот произведет Уотфорд

70' Уиллок Джо не смог попасть в створ ударом издали

69' Каткарт Крейг получает желтую карточку за неспортивное поведение

69' Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Жуан Педру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Бен Фостер отбил мяч на угловой после удара Уиллок Джо из штрафной площади.

67' Удар от ворот произведет Уотфорд

67' Альмирон Мигель не смог попасть в створ ударом издали

67' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Тактическая замена. Фемения Кико уходит с поля и его заменяет Джереми Нгакия

66' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Жоэлинтон нанес удар, мяч был парирован, но Бен Фостер не удержал его в руках.

65' Альмирон Мигель нанес удар издали, а Бен Фостер отбил его обратно в игру!

65' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Тактическая замена. Куцка Юрай уходит с поля и его заменяет Жуан Педру

63' Удар от ворот произведет Ньюкасл

62' Роуз Дэнни из команды Уотфорд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

62' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Сегодняшная посещаемость составляет 20650 болельщиков

60' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Удар от ворот произведет Ньюкасл

59' Кинг Джошуа не смог попасть в створ ударом издали

58' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Уотфорд

58' Ритчи Мэтт пробил со штрафного прямо в стенку

57' Роуз Дэнни из команды Уотфорд должен радоваться, что не удален с поля за такое действие

56' Роуз Дэнни - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

56' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Удар от ворот произведет Ньюкасл

54' Туфан Озан не смог попасть в створ ударом издали

52' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Удар от ворот произведет Ньюкасл

50' О, нет. Из многообещающей позиции Деннис Эммануэль из команды Уотфорд наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

50' Хэйден Айзак выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Отличные скиллы показывает Деннис Эммануэль , обводя своих соперников

49' Уотфорд выполняет удар от ворот.

49' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Матч возобновится спорным мячом

47' Ох, нехорошо это выглядит. Туфан Озан получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Туфан Озан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.