Англия: Премьер-лига 2021-2022
Уотфорд
1:1
Конец матча
Стадион: Викарадж Роад Зрители: 20650
Ньюкасл
17' Желтая карточкаДеннис Эммануэль
18' Желтая карточкаМанкильо Хави
0:1
23' ГолЛонгстафф Шон
30' Желтая карточкаРитчи Мэтт
40' Желтая карточкаТрост-Эконг Виллиам
56' Желтая карточкаРоуз Дэнни
69' Желтая карточкаКаткарт Крейг
1:1
72' ГолСарр Исмаила
87' Undefined phrase: football_event_Кинг Джошуа
90' Желтая карточкаДарлоу Карл
21
Фемения
Кико
33
Куцка
Юрай
23
Сарр
Исмаила
26
Дарлоу
Карл
14
Хэйден
Айзак
11
Ритчи
Мэтт
28
Уиллок
Джо
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Сарр ИсмаилаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Масина АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Туфан ОзанПолузащитник
-
10 Педро ЖоаоПолузащитник
-
12 Сема КенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хиско
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
-
26 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
-
14 Хэйден АйзакЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ритчи МэттЗащитник
- Полузащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Льюис ДжамалЗащитник
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Гейл ДуайтНападающий
-
Главный тренер: Брюс Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
17'
18'
23'
30'
56'
64'
69'
72'
1:1
83'
87'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 11
-
5 Удары в створ 6
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
История личных встреч
Уотфорд
Ньюкасл
8 матчей
87.5%
12.5%
0%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
0%
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
0%
75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
0%
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
12 матчей
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Уотфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарр Исмаила
|4
|0.67
|Деннис Эммануэль
|2
|0.33
|Эрнандес Хуан
|1
|0.17
|Кинг Джошуа
|0
|0
|Клеверли Том
|0
|0
|Фемения Кико
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сен-Максимен Аллан
|2
|0.33
|Уилсон Каллум
|2
|0.33
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.17
|Манкильо Хави
|1
|0.17
|Лонгстафф Шон
|1
|0.17
|Ритчи Мэтт
|0
|0
|Жоэлинтон
|0
|0
Карточки
Уотфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|Деннис Эммануэль
|3
|0
|Каткарт Крейг
|2
|0
|Роуз Дэнни
|2
|0
|Куцка Юрай
|1
|0
|Сиссоко Мусса
|1
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|1
|0
|Сема Кен
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ритчи Мэтт
|2
|0
|Шёр Фабиан
|2
|0
|Шелви Джонджо
|1
|0
|Дарлоу Карл
|1
|0
|Уилсон Каллум
|1
|0
|Ласcеллс Джамал
|1
|0
|Манкильо Хави
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Хэйден Айзак
|1
|0
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уотфорд
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|Ньюкасл
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Уотфорд Последние 20 матчей: +10 =3 -7Уотфорд 1:3 Сток Сити Норвич 1:3 Уотфорд Уотфорд 0:2 Вулверхэмптон Тоттенхэм 1:0 Уотфорд
Уотфорд 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 2:0 Уотфорд Уотфорд 3:2 Астон Вилла Кристал Пэлас 3:1 Уотфорд Стивенэйдж 1:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Вест Бромвич Уотфорд 2:0 Суонси Брентфорд 2:0 Уотфорд Уотфорд 1:0 Миллуолл Норвич 0:1 Уотфорд Лутон Таун 1:0 Уотфорд Уотфорд 2:0 Рединг Мидлсбро 1:1 Уотфорд Уотфорд 1:0 Шеффилд Уэнсдей Уотфорд 3:0 Бирмингем Ротерхэм 1:4 Уотфорд
Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =5 -7Ньюкасл 1:1 Лидс Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Саутгемптон Ньюкасл 0:0 Бёрнли
Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:4 Вест Хэм Ньюкасл 3:0 Норвич Бёртон 0:2 Ньюкасл Ротерхэм 1:1 Ньюкасл Донкастер 2:3 Ньюкасл Йорк Сити 1:0 Ньюкасл Фулхэм 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Шеффилд Юнайтед Ньюкасл 3:4 Манчестер Сити Лестер 2:4 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Арсенал Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Вест Хэм Бёрнли 1:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 1
|14
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 1
|13
|3.
|Челси
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 2
|13
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 5
|13
|5.
|Эвертон
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|6.
|Брайтон
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|3 - 6
|9
|10.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 2
|9
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|12.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|13.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|2 - 9
|6
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|17.
|Лидс
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 0
|7
|3.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|6.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|6
|7.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|11.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|12.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|14.
|Арсенал
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|17.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Брайтон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|7.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|8.
|Эвертон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Арсенал
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|19.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|20.
|Норвич
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|5
|0
|3
|2.
|Лестер
|Варди Джейми
|5
|0
|1
|3.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|4
|1
|2
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|0
|5.
|Уотфорд
|Сарр Исмаила
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|2
|1
|2.
|Тоттенхэм
|Танганга Джафет
|2
|1
|3.
|Лидс
|Купер Лиам
|3
|0
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Погба Поль
|3
|0
|5.
|Уотфорд
|Этебо Огенекаро
|3
|0
Прогнозы на матч Уотфорд 1:1 Ньюкасл
Исход игры
Уотфорд
48.3% (69)
Ничья
42% (60)
Ньюкасл
9.8% (14)
Тотал 2.5
Больше
36.88% (52)
Меньше
63.12% (89)
Обе команды забьют
Да
75.18% (106)
Нет
24.82% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.5% (55)
2:1 Уотфорд
25.9% (37)
1:0 Уотфорд
16.8% (24)
1:2 Ньюкасл
5.6% (8)
2:0 Уотфорд
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:1 Ньюкасл
2.1% (3)
0:2 Ньюкасл
1.4% (2)
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