Англия: Премьер-лига 2021-2022
Челси
Позже
Стадион: Стэмфорд Бридж
Манчестер Сити
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|3
|0.6
|2.
|Ковачич Матео
|1
|0.2
|3.
|Джеймс Рис II
|1
|0.2
|4.
|Алонсо Маркос
|1
|0.2
|5.
|Силва Тьяго
|1
|0.2
|6.
|Рюдигер Антонио
|1
|0.2
|7.
|Канте Н'Голо
|1
|0.2
|8.
|Чалоба Трево
|1
|0.2
|9.
|Пулишич Кристиан
|1
|0.2
|10.
|Хаверц Кай
|1
|0.2
|11.
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|12.
|Вернер Тимо
|0
|0
|13.
|Маунт Мэйсон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Торрес Ферран
|2
|0.4
|2.
|Жезус Габриэль
|1
|0.2
|3.
|Марез Рияд
|1
|0.2
|4.
|Грилиш Джек
|1
|0.2
|5.
|Гюндоган Илкай
|1
|0.2
|6.
|Стерлинг Рахим
|1
|0.2
|7.
|Родри Эрнандес
|1
|0.2
|8.
|Лапорт Эмерик
|1
|0.2
|9.
|Силва Бернарду
|1
|0.2
|10.
|Диаш Рубен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джеймс Рис II
|0
|1
|2.
|Алонсо Маркос
|1
|0
|3.
|Вернер Тимо
|1
|0
|4.
|Рюдигер Антонио
|1
|0
|5.
|Менди Эдуар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Родри Эрнандес
|2
|0
|2.
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|3.
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|4.
|Грилиш Джек
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Челси
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|33.33% (4)
|0
|16.67% (2)
|Манчестер Сити
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|20% (2)
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +14 =3 -3Челси 1:1 Астон Вилла Тоттенхэм 0:3 Челси Челси 1:0 Зенит Челси 3:0 Астон Вилла
Ливерпуль 1:1 Челси Арсенал 0:2 Челси Челси 3:0 Кристал Пэлас Челси 1:1 Вильярреал Челси 2:2 Тоттенхэм Арсенал 1:2 Челси Борнмут 1:2 Челси Манчестер Сити 0:1 Челси Астон Вилла 2:1 Челси Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Челси 0:1 Арсенал Манчестер Сити 1:2 Челси Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм Реал Мадрид 1:1 Челси
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +14 =1 -5Манчестер Сити 6:1 Уиком Манчестер Сити 0:0 Саутгемптон Манчестер Сити 6:3 РБ Лейпциг Лестер 0:1 Манчестер Сити
Манчестер Сити 5:0 Арсенал Манчестер Сити 5:0 Норвич Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Лестер 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:1 Блэкпул Манчестер Сити 4:0 Барнсли Манчестер Сити 2:0 Престон Норт Энд Манчестер Сити 0:1 Челси Манчестер Сити 5:0 Эвертон Брайтон 3:2 Манчестер Сити Ньюкасл 3:4 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:2 Челси Манчестер Сити 2:0 ПСЖ Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити ПСЖ 1:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм
Последние игры между собой
Челси: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Манчестер Сити: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Челси 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Челси Премьер-лига Челси 0:0 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 6:0 Челси Премьер-лига Челси 0:2 Манчестер Сити Кубок лиги Челси 2:0 Манчестер Сити Премьер-лига Челси 0:2 Манчестер Сити Суперкубок Манчестер Сити 1:0 Челси Премьер-лига Челси 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Челси 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:3 Челси Премьер-лига Челси 0:3 Манчестер Сити Премьер-лига Челси 5:1 Манчестер Сити Кубок Манчестер Сити 3:0 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:1 Челси Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 1
|13
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 1
|13
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|4.
|Брайтон
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 1
|10
|6.
|Эвертон
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|3 - 6
|9
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 7
|8
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|12.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|13.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|2 - 9
|6
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|17.
|Лидс
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 12
|3
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|20.
|Норвич
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 0
|7
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|5.
|Челси
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|6.
|Эвертон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|7.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|12.
|Лестер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|14.
|Арсенал
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|17.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|Брайтон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Эвертон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|Арсенал
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|4
|0
|3
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|4
|1
|2
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|0
|4.
|Вест Хэм
|Бенрахма Саид
|3
|0
|2
|5.
|Лестер
|Варди Джейми
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Танганга Джафет
|2
|1
|2.
|Лидс
|Купер Лиам
|3
|0
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Погба Поль
|3
|0
|4.
|Уотфорд
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|5.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|1
|1
Прогнозы на матч Челси - Манчестер Сити
Исход игры
Челси
46.3% (25)
Ничья
46.3% (25)
Манчестер Сити
7.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (28)
Меньше
42.86% (21)
Обе команды забьют
Да
89.8% (44)
Нет
10.2% (5)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.5% (17)
2:1 Челси
25.9% (14)
2:2 Ничья
11.1% (6)
1:2 Манчестер Сити
7.4% (4)
1:0 Челси
5.6% (3)
3:1 Челси
3.7% (2)
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