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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Челси
 
Позже

Стадион:
Манчестер Сити

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 3 0.6
2. Ковачич Матео 1 0.2
3. Джеймс Рис II 1 0.2
4. Алонсо Маркос 1 0.2
5. Силва Тьяго 1 0.2
6. Рюдигер Антонио 1 0.2
7. Канте Н'Голо 1 0.2
8. Чалоба Трево 1 0.2
9. Пулишич Кристиан 1 0.2
10. Хаверц Кай 1 0.2
11. Аспиликуэта Сесар 0 0
12. Вернер Тимо 0 0
13. Маунт Мэйсон 0 0
Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Торрес Ферран 2 0.4
2. Жезус Габриэль 1 0.2
3. Марез Рияд 1 0.2
4. Грилиш Джек 1 0.2
5. Гюндоган Илкай 1 0.2
6. Стерлинг Рахим 1 0.2
7. Родри Эрнандес 1 0.2
8. Лапорт Эмерик 1 0.2
9. Силва Бернарду 1 0.2
10. Диаш Рубен 0 0

Карточки

Челси
# Игрок      
1. Джеймс Рис II 0 1
2. Алонсо Маркос 1 0
3. Вернер Тимо 1 0
4. Рюдигер Антонио 1 0
5. Менди Эдуар 1 0
Манчестер Сити
# Игрок      
1. Родри Эрнандес 2 0
2. Гюндоган Илкай 1 0
3. Лапорт Эмерик 1 0
4. Грилиш Джек 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2) 33.33% (4) 0 16.67% (2)
 Манчестер Сити 20% (2) 10% (1) 10% (1) 10% (1) 30% (3) 20% (2)

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Челси 1:1 Астон Вилла Тоттенхэм 0:3 Челси Челси 1:0 Зенит Челси 3:0 Астон Вилла
Ливерпуль 1:1 Челси Арсенал 0:2 Челси Челси 3:0 Кристал Пэлас Челси 1:1 Вильярреал Челси 2:2 Тоттенхэм Арсенал 1:2 Челси Борнмут 1:2 Челси Манчестер Сити 0:1 Челси Астон Вилла 2:1 Челси Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Челси 0:1 Арсенал Манчестер Сити 1:2 Челси Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм Реал Мадрид 1:1 Челси
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Манчестер Сити 6:1 Уиком Манчестер Сити 0:0 Саутгемптон Манчестер Сити 6:3 РБ Лейпциг Лестер 0:1 Манчестер Сити
Манчестер Сити 5:0 Арсенал Манчестер Сити 5:0 Норвич Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Лестер 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:1 Блэкпул Манчестер Сити 4:0 Барнсли Манчестер Сити 2:0 Престон Норт Энд Манчестер Сити 0:1 Челси Манчестер Сити 5:0 Эвертон Брайтон 3:2 Манчестер Сити Ньюкасл 3:4 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:2 Челси Манчестер Сити 2:0 ПСЖ Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити ПСЖ 1:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм

Последние игры между собой

Челси: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Манчестер Сити: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Манчестер Сити 0:1 Челси Лига чемпионов Манчестер Сити 1:2 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Сити Кубок Челси 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига
Челси 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Челси Премьер-лига Челси 0:0 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 6:0 Челси Премьер-лига Челси 0:2 Манчестер Сити Кубок лиги Челси 2:0 Манчестер Сити Премьер-лига Челси 0:2 Манчестер Сити Суперкубок Манчестер Сити 1:0 Челси Премьер-лига Челси 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Челси 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:3 Челси Премьер-лига Челси 0:3 Манчестер Сити Премьер-лига Челси 5:1 Манчестер Сити Кубок Манчестер Сити 3:0 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:1 Челси Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 1 0 12 - 1 13
2. Ливерпуль Заявка 5 4 1 0 12 - 1 13
3. Манчестер Юнайтед Заявка 5 4 1 0 13 - 4 13
4. Брайтон Заявка 5 4 0 1 7 - 4 12
5. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 11 - 1 10
6. Эвертон Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
7. Тоттенхэм Заявка 5 3 0 2 3 - 6 9
8. Вест Хэм Заявка 5 2 2 1 11 - 7 8
9. Брентфорд Заявка 5 2 2 1 5 - 2 8
10. Астон Вилла Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
11. Уотфорд Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
12. Лестер Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Арсенал Заявка 5 2 0 3 2 - 9 6
14. Кристал Пэлас Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Саутгемптон Заявка 5 0 4 1 4 - 6 4
16. Вулверхэмптон Заявка 5 1 0 4 2 - 5 3
17. Лидс Заявка 5 0 3 2 5 - 12 3
18. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
19. Бёрнли Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1
20. Норвич Заявка 5 0 0 5 2 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 3 2 1 0 10 - 0 7
2. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Астон Вилла Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Манчестер Юнайтед Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
5. Челси Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
6. Эвертон Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
7. Брайтон Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Тоттенхэм Заявка 3 2 0 1 2 - 3 6
9. Кристал Пэлас Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
10. Вест Хэм Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
11. Брентфорд Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
12. Лестер Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
13. Уотфорд Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
14. Арсенал Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
15. Саутгемптон Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 5 - 7 2
17. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
19. Вулверхэмптон Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Норвич Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4. Брайтон Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Брентфорд Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
6. Вест Хэм Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Эвертон Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Тоттенхэм Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Вулверхэмптон Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
10. Манчестер Сити Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Уотфорд Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Лестер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13. Арсенал Заявка 3 1 0 2 1 - 7 3
14. Саутгемптон Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Лидс Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
16. Кристал Пэлас Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
17. Бёрнли Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
18. Астон Вилла Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
19. Ньюкасл Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Норвич Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 4 0 3
2. Ливерпуль Салах Мохамед 4 1 2
3. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 0
4. Вест Хэм Бенрахма Саид 3 0 2
5. Лестер Варди Джейми 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
2. Лидс Купер Лиам 3 0
3. Манчестер Юнайтед Погба Поль 3 0
4. Уотфорд Этебо Огенекаро 3 0
5. Вест Хэм Антонио Майкл 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 сентября 2021, осталось 2 дня 13 часов 5 минут.

    Главный судья: Оливер Майкл

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Челси 46.3% (25)
    X 46.3% (25)
    Манчестер Сити 7.4% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Манчестер Сити
    2.81
    3.45
    2.81
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Челси - Манчестер Сити онлайн


    Прогнозы на матч Челси - Манчестер Сити

    Исход игры
    Челси
    46.3% (25)
    Ничья
    46.3% (25)
    Манчестер Сити
    7.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (28)
    Меньше
    42.86% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    89.8% (44)
    Нет
    10.2% (5)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.5% (17)
    2:1 Челси
    25.9% (14)
    2:2 Ничья
    11.1% (6)
    1:2 Манчестер Сити
    7.4% (4)
    1:0 Челси
    5.6% (3)
    3:1 Челси
    3.7% (2)
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