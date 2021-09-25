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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Рух Львов
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Динамо Киев
0' 15'
79
Панькив
Юрий
2
Гагун
Роман
25
Белый
Максим
91
Карасюк
Роман
17
Мысык
Марьян
77
Сич
Алексей
15
Мартынюк
Ярослав
7
Климчук
Юрий
10
Притула
Остап
23
Бойчук
Богдан
45
Борячук
Андрей
1
Бущан
Георгий
24
Тымчик
Александр
94
Кедзёра
Томаш
13
Шабанов
Артём
16
Миколенко
Виталий
18
Андриевский
Александр
8
Шепелев
Владимир
15
Цыганков
Виктор
19
Гармаш
Денис
7
Вербич
Беньямин
89
Супряга
Владислав
Рух Львов
Динамо Киев

История личных встреч

Рух Львов
Динамо Киев

0 матчей

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

0%
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

0%
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

0%
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

4 матча

0%
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

0%
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

0%
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ТМК
0:0
ТМС
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борячук Андрей 3 0.33
Кузык Орест 1 0.11
Климчук Юрий 1 0.11
Федорчук Валерий 0 0
Мысык Марьян 0 0
Бойчук Богдан 0 0
Ореховский Павел 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цыганков Виктор 6 (3) 0.67
Буяльский Виталий 5 0.56
Де Пена Карлос 2 0.22
Гармаш Денис 2 0.22
Шапаренко Николай 1 0.11
Тымчик Александр 1 0.11
Рамирес Эрик 1 0.11
Кедзёра Томаш 1 0.11
Попов Денис II 1 0.11
Сирота Александр 1 0.11
Караваев Александр 0 0
Шкурин Илья 0 0
Миколенко Виталий 0 0
Андриевский Александр 0 0

Карточки

Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Федорчук Валерий 4 0
Белый Максим 3 0
Мартынюк Ярослав 3 0
Карасюк Роман 2 0
Борячук Андрей 2 0
Мысык Марьян 2 0
Кондраков Даниил 2 0
Дидик Роман 2 0
Карабин Ярослав 0 1
Панькив Юрий 1 0
Притула Остап 1 0
Сич Алексей 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шапаренко Николай 4 0
Сидорчук Сергей 3 0
Буяльский Виталий 3 0
Гармаш Денис 2 0
Забарный Илья 2 0
Шабанов Артём 1 0
Андриевский Александр 1 0
Бущан Георгий 1 0
Кедзёра Томаш 1 0
Тымчик Александр 1 0
Супряга Владислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рух Львов 40% (2) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 0
 Динамо Киев 19.05% (4) 14.29% (3) 33.33% (7) 14.29% (3) 4.76% (1) 14.29% (3)

Предыдущие игры

Рух Львов Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Десна 1:0 Рух Львов Рух Львов 1:1 Заря Рух Львов 1:0 Львов Днепр-1 2:0 Рух Львов
Колос Ковалёвка 1:1 Рух Львов Рух Львов 2:1 Верес Ворскла 2:0 Рух Львов Металлист-1925 2:1 Рух Львов Днепр-1 1:1 Рух Львов Рух Львов 3:0 Олимпик Донецк Рух Львов 2:1 Александрия Львов 1:1 Рух Львов Мариуполь 0:3 Рух Львов Ингулец 0:0 Рух Львов Рух Львов 2:0 Минай Рух Львов 0:2 Заря Динамо Киев 3:0 Рух Львов Рух Львов 0:4 Десна Колос Ковалёвка 1:2 Рух Львов Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов
Динамо Киев Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Шахтёр Донецк 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Александрия Динамо Киев 0:0 Бенфика Металлист-1925 0:2 Динамо Киев
Динамо Киев 7:0 Колос Ковалёвка Динамо Киев 4:0 Десна Ингулец 1:1 Динамо Киев Интер Милан 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Минай Заря 1:2 Динамо Киев Фенербахче 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 4:0 Верес Динамо Киев 3:2 Газишехир Газиантеп Унион Берлин 1:1 Динамо Киев Атлетик Б 1:0 Динамо Киев Ницца 2:1 Динамо Киев Серветт 1:1 Динамо Киев Люцерн 3:3 Динамо Киев Лозанна-Спорт 1:1 Динамо Киев Базель 4:4 Динамо Киев
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев 0:0 Заявка 9 7 2 0 23 - 2 23
2. Шахтёр Донецк Заявка 9 7 1 1 23 - 5 22
3. Ворскла Заявка 9 5 3 1 16 - 7 18
4. Александрия Заявка 9 5 2 2 10 - 7 17
5. Десна Заявка 8 5 1 2 12 - 12 16
6. Днепр-1 Заявка 8 5 1 2 13 - 8 16
7. Заря Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
8. Верес Заявка 9 3 2 4 9 - 12 11
9. Рух Львов 0:0 Заявка 9 2 3 4 6 - 10 9
10. Колос Ковалёвка Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
11. Ингулец Заявка 8 2 1 5 8 - 14 7
12. Металлист-1925 Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
13. Минай Заявка 7 1 3 3 5 - 9 6
14. Черноморец Од Заявка 8 1 2 5 9 - 21 5
15. Мариуполь Заявка 9 1 1 7 12 - 23 4
16. Львов Заявка 8 0 3 5 4 - 13 3
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев 0:0 Заявка 5 5 0 0 18 - 0 15
2. Ворскла Заявка 6 4 2 0 14 - 5 14
3. Шахтёр Донецк Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
4. Десна Заявка 5 4 0 1 8 - 5 12
5. Днепр-1 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
6. Рух Львов 0:0 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
7. Верес Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
8. Заря Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
9. Александрия Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
10. Металлист-1925 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
11. Минай Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
12. Колос Ковалёвка Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13. Ингулец Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Львов Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
15. Черноморец Од Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 4 0 0 4 6 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
2. Шахтёр Донецк Заявка 4 3 1 0 12 - 1 10
3. Динамо Киев 0:0 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
4. Заря Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
5. Днепр-1 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
6. Десна Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
7. Ворскла Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 1 1 2 - 7 4
9. Черноморец Од Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
10. Мариуполь Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
11. Ингулец Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
12. Верес Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
13. Минай Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
14. Металлист-1925 Заявка 4 0 1 3 0 - 5 1
15. Рух Львов 0:0 Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Львов Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Киев Цыганков Виктор 6 3 1
2. Шахтёр Донецк Траоре Лассина 6 1 0
3. Десна Безбородько Денис 5 0 1
4. Динамо Киев Буяльский Виталий 5 0 0
5. Ворскла Степанюк Руслан 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 3 1
2. Колос Ковалёвка Ром Матия 3 1
3. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 2
4. Заря Вернидуб Виталий 4 0
5. Рух Львов Федорчук Валерий 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 15'
    Александр Андриевский начинает атаку своей команды передачей по левому флангу, попадает в соперника и зарабатывает аут. 
  • 14'
    Хозяева продолжают атаковать через левый фланг, но пока далеко не всегда получается доводить дело до удара, преимущественно следуют потери. 
  • 12'
    Богдан Бойчук цепляется за мяч на левом фланге, смещается в центр и пробивает с левой - мимо цели пролетает круглый. 
  • 11'
    Остап Притула открылся под передачу на левом фланге, мяч получил, а потом отпустил его далеко и обрезался. 
  • 10'
    Вербич получает мяч на левом углу штрафной площадки и пробивает по воротам, попадая в одного из соперников. 
  • Судья
    8'
    Денис Гармаш оказался на газоне перед штрафной площадкой, но судья свисток не дал, так как мяч остался у гостей. 
  • Офсайд
    7'
    Атака киевского клуба была прервана свистком арбитра - в положении "вне игры" оказался Владислав Супряга. 
  • Фол, нарушение
    6'
    Кедзёра переусердствовал в отборе мяча в центральном круге, в результате чего совершил фол. 
  • 4'
    Ярослав Мартынюк пробует начать атаку своей команды при помощи верховой передачи, которая до адресата не доходит. 
  • 3'
    Виталий Миколенко получает мяч на правом фланге, уходит от соперника и выполняет подачу, но партнёров не находит. 
  • 2'
    "Динамо" ожидаемо начинает первым номером, пытаясь забить первый гол как можно быстрее. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Поединок начинается! 
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция матча "Рух" - "Динамо", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
    • Прогнозы 140
    Рух Львов 0% (0)
    X 1.4% (2)
    Динамо Киев 98.6% (138)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рух Львов
    Ничья
    Динамо Киев
    9.50
    5.00
    1.35
    Все Коэффициенты
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Рух Львов 0:0 Динамо Киев онлайн


Прогнозы на матч Рух Львов 0:0 Динамо Киев

Исход игры
Рух Львов
0% (0)
Ничья
1.5% (2)
Динамо Киев
98.5% (132)
Тотал 2.5
Больше
40.46% (53)
Меньше
59.54% (78)
Обе команды забьют
Да
34.35% (45)
Нет
65.65% (86)
Популярный счёт
0:2 Динамо Киев
47.8% (64)
1:2 Динамо Киев
21.6% (29)
1:3 Динамо Киев
10.4% (14)
0:1 Динамо Киев
9.7% (13)
0:3 Динамо Киев
5.2% (7)
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