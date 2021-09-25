Первый тайм

15' Александр Андриевский начинает атаку своей команды передачей по левому флангу, попадает в соперника и зарабатывает аут.

14' Хозяева продолжают атаковать через левый фланг, но пока далеко не всегда получается доводить дело до удара, преимущественно следуют потери.

12' Богдан Бойчук цепляется за мяч на левом фланге, смещается в центр и пробивает с левой - мимо цели пролетает круглый.

11' Остап Притула открылся под передачу на левом фланге, мяч получил, а потом отпустил его далеко и обрезался.