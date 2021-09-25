Украина: Премьер-лига 2021-2022
Рух Львов
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Арена Львов
Динамо Киев
79
Панькив
Юрий
25
Белый
Максим
17
Мысык
Марьян
77
Сич
Алексей
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Защитник
-
25 Белый МаксимЗащитник
- Защитник
-
17 Мысык МарьянЗащитник
-
77 Сич АлексейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кучук Леонид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гармаш ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
73 Шкурин ИльяНападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
История личных встреч
Рух Львов
Динамо Киев
0 матчей
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
0%
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
0%
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
0%
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
4 матча
0%
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
0%
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
0%
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борячук Андрей
|3
|0.33
|Кузык Орест
|1
|0.11
|Климчук Юрий
|1
|0.11
|Федорчук Валерий
|0
|0
|Мысык Марьян
|0
|0
|Бойчук Богдан
|0
|0
|Ореховский Павел
|0
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цыганков Виктор
|6 (3)
|0.67
|Буяльский Виталий
|5
|0.56
|Де Пена Карлос
|2
|0.22
|Гармаш Денис
|2
|0.22
|Шапаренко Николай
|1
|0.11
|Тымчик Александр
|1
|0.11
|Рамирес Эрик
|1
|0.11
|Кедзёра Томаш
|1
|0.11
|Попов Денис II
|1
|0.11
|Сирота Александр
|1
|0.11
|Караваев Александр
|0
|0
|Шкурин Илья
|0
|0
|Миколенко Виталий
|0
|0
|Андриевский Александр
|0
|0
Карточки
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Федорчук Валерий
|4
|0
|Белый Максим
|3
|0
|Мартынюк Ярослав
|3
|0
|Карасюк Роман
|2
|0
|Борячук Андрей
|2
|0
|Мысык Марьян
|2
|0
|Кондраков Даниил
|2
|0
|Дидик Роман
|2
|0
|Карабин Ярослав
|0
|1
|Панькив Юрий
|1
|0
|Притула Остап
|1
|0
|Сич Алексей
|1
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шапаренко Николай
|4
|0
|Сидорчук Сергей
|3
|0
|Буяльский Виталий
|3
|0
|Гармаш Денис
|2
|0
|Забарный Илья
|2
|0
|Шабанов Артём
|1
|0
|Андриевский Александр
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Кедзёра Томаш
|1
|0
|Тымчик Александр
|1
|0
|Супряга Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рух Львов
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|0
|Динамо Киев
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|33.33% (7)
|14.29% (3)
|4.76% (1)
|14.29% (3)
Предыдущие игры
Рух Львов Последние 20 матчей: +7 =5 -8Десна 1:0 Рух Львов Рух Львов 1:1 Заря Рух Львов 1:0 Львов Днепр-1 2:0 Рух Львов
Колос Ковалёвка 1:1 Рух Львов Рух Львов 2:1 Верес Ворскла 2:0 Рух Львов Металлист-1925 2:1 Рух Львов Днепр-1 1:1 Рух Львов Рух Львов 3:0 Олимпик Донецк Рух Львов 2:1 Александрия Львов 1:1 Рух Львов Мариуполь 0:3 Рух Львов Ингулец 0:0 Рух Львов Рух Львов 2:0 Минай Рух Львов 0:2 Заря Динамо Киев 3:0 Рух Львов Рух Львов 0:4 Десна Колос Ковалёвка 1:2 Рух Львов Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов
Динамо Киев Последние 20 матчей: +8 =8 -4Шахтёр Донецк 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Александрия Динамо Киев 0:0 Бенфика Металлист-1925 0:2 Динамо Киев
Динамо Киев 7:0 Колос Ковалёвка Динамо Киев 4:0 Десна Ингулец 1:1 Динамо Киев Интер Милан 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Минай Заря 1:2 Динамо Киев Фенербахче 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 4:0 Верес Динамо Киев 3:2 Газишехир Газиантеп Унион Берлин 1:1 Динамо Киев Атлетик Б 1:0 Динамо Киев Ницца 2:1 Динамо Киев Серветт 1:1 Динамо Киев Люцерн 3:3 Динамо Киев Лозанна-Спорт 1:1 Динамо Киев Базель 4:4 Динамо Киев
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|0:0 Заявка
|9
|7
|2
|0
|23 - 2
|23
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 5
|22
|3.
|Ворскла
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 7
|18
|4.
|Александрия
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 7
|17
|5.
|Десна
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 12
|16
|6.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 8
|16
|7.
|Заря
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|8.
|Верес
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 12
|11
|9.
|Рух Львов
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 10
|9
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 13
|8
|11.
|Ингулец
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|12.
|Металлист-1925
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|13.
|Минай
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 21
|5
|15.
|Мариуполь
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|12 - 23
|4
|16.
|Львов
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 13
|3
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|0:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 0
|15
|2.
|Ворскла
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|Десна
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|6.
|Рух Львов
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|7.
|Верес
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|8.
|Заря
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|9.
|Александрия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|10.
|Металлист-1925
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|11.
|Минай
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|12.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|13.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Львов
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|6 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 1
|10
|3.
|Динамо Киев
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|Заря
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|6.
|Десна
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|7.
|Ворскла
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 7
|4
|9.
|Черноморец Од
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|10.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|11.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|12.
|Верес
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|13.
|Минай
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|14.
|Металлист-1925
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|15.
|Рух Львов
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Львов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|6
|3
|1
|2.
|Шахтёр Донецк
|Траоре Лассина
|6
|1
|0
|3.
|Десна
|Безбородько Денис
|5
|0
|1
|4.
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|5
|0
|0
|5.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|3
|1
|2.
|Колос Ковалёвка
|Ром Матия
|3
|1
|3.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|2
|4.
|Заря
|Вернидуб Виталий
|4
|0
|5.
|Рух Львов
|Федорчук Валерий
|4
|0
Прогнозы на матч Рух Львов 0:0 Динамо Киев
Исход игры
Рух Львов
0% (0)
Ничья
1.5% (2)
Динамо Киев
98.5% (132)
Тотал 2.5
Больше
40.46% (53)
Меньше
59.54% (78)
Обе команды забьют
Да
34.35% (45)
Нет
65.65% (86)
Популярный счёт
0:2 Динамо Киев
47.8% (64)
1:2 Динамо Киев
21.6% (29)
1:3 Динамо Киев
10.4% (14)
0:1 Динамо Киев
9.7% (13)
0:3 Динамо Киев
5.2% (7)
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