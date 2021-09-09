Украина: Премьер-лига 2021-2022
Рух Львов
Позже
Стадион: Арена Львов
Динамо Киев
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Борячук Андрей
|3
|0.38
|2.
|Кузык Орест
|1
|0.13
|3.
|Климчук Юрий
|1
|0.13
|4.
|Федорчук Валерий
|0
|0
|5.
|Мысык Марьян
|0
|0
|6.
|Бойчук Богдан
|0
|0
|7.
|Ореховский Павел
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цыганков Виктор
|6 (3)
|0.75
|2.
|Буяльский Виталий
|5
|0.63
|3.
|Де Пена Карлос
|2
|0.25
|4.
|Гармаш Денис
|2
|0.25
|5.
|Шапаренко Николай
|1
|0.13
|6.
|Тымчик Александр
|1
|0.13
|7.
|Рамирес Эрик
|1
|0.13
|8.
|Кедзёра Томаш
|1
|0.13
|9.
|Попов Денис II
|1
|0.13
|10.
|Сирота Александр
|1
|0.13
|11.
|Караваев Александр
|0
|0
|12.
|Шкурин Илья
|0
|0
|13.
|Миколенко Виталий
|0
|0
|14.
|Андриевский Александр
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Федорчук Валерий
|4
|0
|2.
|Белый Максим
|3
|0
|3.
|Мартынюк Ярослав
|3
|0
|4.
|Карасюк Роман
|2
|0
|5.
|Борячук Андрей
|2
|0
|6.
|Мысык Марьян
|2
|0
|7.
|Кондраков Даниил
|2
|0
|8.
|Дидик Роман
|2
|0
|9.
|Карабин Ярослав
|0
|1
|10.
|Панькив Юрий
|1
|0
|11.
|Притула Остап
|1
|0
|12.
|Сич Алексей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шапаренко Николай
|4
|0
|2.
|Сидорчук Сергей
|3
|0
|3.
|Буяльский Виталий
|3
|0
|4.
|Гармаш Денис
|2
|0
|5.
|Забарный Илья
|2
|0
|6.
|Шабанов Артём
|1
|0
|7.
|Андриевский Александр
|1
|0
|8.
|Бущан Георгий
|1
|0
|9.
|Кедзёра Томаш
|1
|0
|10.
|Тымчик Александр
|1
|0
|11.
|Супряга Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рух Львов
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|0
|Динамо Киев
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|33.33% (7)
|14.29% (3)
|4.76% (1)
|14.29% (3)
Предыдущие игры
Рух Львов Последние 20 матчей: +7 =5 -8Десна 1:0 Рух Львов Рух Львов 1:1 Заря Рух Львов 1:0 Львов Днепр-1 2:0 Рух Львов
Колос Ковалёвка 1:1 Рух Львов Рух Львов 2:1 Верес Ворскла 2:0 Рух Львов Металлист-1925 2:1 Рух Львов Днепр-1 1:1 Рух Львов Рух Львов 3:0 Олимпик Донецк Рух Львов 2:1 Александрия Львов 1:1 Рух Львов Мариуполь 0:3 Рух Львов Ингулец 0:0 Рух Львов Рух Львов 2:0 Минай Рух Львов 0:2 Заря Динамо Киев 3:0 Рух Львов Рух Львов 0:4 Десна Колос Ковалёвка 1:2 Рух Львов Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов
Динамо Киев Последние 20 матчей: +8 =8 -4Шахтёр Донецк 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Александрия Динамо Киев 0:0 Бенфика Металлист-1925 0:2 Динамо Киев
Динамо Киев 7:0 Колос Ковалёвка Динамо Киев 4:0 Десна Ингулец 1:1 Динамо Киев Интер Милан 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Минай Заря 1:2 Динамо Киев Фенербахче 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 4:0 Верес Динамо Киев 3:2 Газишехир Газиантеп Унион Берлин 1:1 Динамо Киев Атлетик Б 1:0 Динамо Киев Ницца 2:1 Динамо Киев Серветт 1:1 Динамо Киев Люцерн 3:3 Динамо Киев Лозанна-Спорт 1:1 Динамо Киев Базель 4:4 Динамо Киев
Последние игры между собой
Рух Львов: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Динамо Киев: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|23 - 2
|22
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 4
|19
|3.
|Десна
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 12
|16
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 8
|16
|5.
|Ворскла
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 7
|15
|6.
|Александрия
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|Заря
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|8.
|Верес
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|11.
|Металлист-1925
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|12.
|Ингулец
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|13.
|Минай
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 21
|5
|15.
|Мариуполь
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|11 - 21
|4
|16.
|Львов
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 13
|3
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 0
|15
|2.
|Ворскла
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|3.
|Десна
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|6.
|Верес
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|7.
|Заря
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|8.
|Рух Львов
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Минай
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|12.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|13.
|Александрия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|Львов
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|6 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 1
|10
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Заря
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|6.
|Десна
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|7.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 7
|4
|9.
|Черноморец Од
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|10.
|Верес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|11.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|12.
|Ворскла
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Минай
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|14.
|Металлист-1925
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|15.
|Рух Львов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Львов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|6
|3
|1
|2.
|Десна
|Безбородько Денис
|5
|0
|1
|3.
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|5
|0
|0
|4.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|5
|0
|0
|5.
|Мариуполь
|Кулаков Андрей
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|3
|1
|2.
|Колос Ковалёвка
|Ром Матия
|3
|1
|3.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|2
|4.
|Заря
|Вернидуб Виталий
|4
|0
|5.
|Рух Львов
|Федорчук Валерий
|4
|0
Прогнозы на матч Рух Львов - Динамо Киев
Исход игры
Рух Львов
0% (0)
Ничья
0% (0)
Динамо Киев
100% (38)
Тотал 2.5
Больше
52.63% (20)
Меньше
47.37% (18)
Обе команды забьют
Да
36.84% (14)
Нет
63.16% (24)
Популярный счёт
0:2 Динамо Киев
34.2% (13)
1:2 Динамо Киев
23.7% (9)
0:1 Динамо Киев
13.2% (5)
1:3 Динамо Киев
13.2% (5)
0:3 Динамо Киев
10.5% (4)
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