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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Рух Львов
 
Позже

Стадион:
Динамо Киев

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Борячук Андрей 3 0.38
2. Кузык Орест 1 0.13
3. Климчук Юрий 1 0.13
4. Федорчук Валерий 0 0
5. Мысык Марьян 0 0
6. Бойчук Богдан 0 0
7. Ореховский Павел 0 0
Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цыганков Виктор 6 (3) 0.75
2. Буяльский Виталий 5 0.63
3. Де Пена Карлос 2 0.25
4. Гармаш Денис 2 0.25
5. Шапаренко Николай 1 0.13
6. Тымчик Александр 1 0.13
7. Рамирес Эрик 1 0.13
8. Кедзёра Томаш 1 0.13
9. Попов Денис II 1 0.13
10. Сирота Александр 1 0.13
11. Караваев Александр 0 0
12. Шкурин Илья 0 0
13. Миколенко Виталий 0 0
14. Андриевский Александр 0 0

Карточки

Рух Львов
# Игрок      
1. Федорчук Валерий 4 0
2. Белый Максим 3 0
3. Мартынюк Ярослав 3 0
4. Карасюк Роман 2 0
5. Борячук Андрей 2 0
6. Мысык Марьян 2 0
7. Кондраков Даниил 2 0
8. Дидик Роман 2 0
9. Карабин Ярослав 0 1
10. Панькив Юрий 1 0
11. Притула Остап 1 0
12. Сич Алексей 1 0
Динамо Киев
# Игрок      
1. Шапаренко Николай 4 0
2. Сидорчук Сергей 3 0
3. Буяльский Виталий 3 0
4. Гармаш Денис 2 0
5. Забарный Илья 2 0
6. Шабанов Артём 1 0
7. Андриевский Александр 1 0
8. Бущан Георгий 1 0
9. Кедзёра Томаш 1 0
10. Тымчик Александр 1 0
11. Супряга Владислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рух Львов 40% (2) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 0
 Динамо Киев 19.05% (4) 14.29% (3) 33.33% (7) 14.29% (3) 4.76% (1) 14.29% (3)

Предыдущие игры

Рух Львов Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Десна 1:0 Рух Львов Рух Львов 1:1 Заря Рух Львов 1:0 Львов Днепр-1 2:0 Рух Львов
Колос Ковалёвка 1:1 Рух Львов Рух Львов 2:1 Верес Ворскла 2:0 Рух Львов Металлист-1925 2:1 Рух Львов Днепр-1 1:1 Рух Львов Рух Львов 3:0 Олимпик Донецк Рух Львов 2:1 Александрия Львов 1:1 Рух Львов Мариуполь 0:3 Рух Львов Ингулец 0:0 Рух Львов Рух Львов 2:0 Минай Рух Львов 0:2 Заря Динамо Киев 3:0 Рух Львов Рух Львов 0:4 Десна Колос Ковалёвка 1:2 Рух Львов Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов
Динамо Киев Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Шахтёр Донецк 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Александрия Динамо Киев 0:0 Бенфика Металлист-1925 0:2 Динамо Киев
Динамо Киев 7:0 Колос Ковалёвка Динамо Киев 4:0 Десна Ингулец 1:1 Динамо Киев Интер Милан 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Минай Заря 1:2 Динамо Киев Фенербахче 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 4:0 Верес Динамо Киев 3:2 Газишехир Газиантеп Унион Берлин 1:1 Динамо Киев Атлетик Б 1:0 Динамо Киев Ницца 2:1 Динамо Киев Серветт 1:1 Динамо Киев Люцерн 3:3 Динамо Киев Лозанна-Спорт 1:1 Динамо Киев Базель 4:4 Динамо Киев

Последние игры между собой

Рух Львов: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Динамо Киев: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Динамо Киев 3:0 Рух Львов Премьер-лига Рух Львов 0:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:0 Рух Львов Товарищеские матчи Динамо Киев 0:0 Рух Львов Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 8 7 1 0 23 - 2 22
2. Шахтёр Донецк Заявка 8 6 1 1 19 - 4 19
3. Десна Заявка 8 5 1 2 12 - 12 16
4. Днепр-1 Заявка 8 5 1 2 13 - 8 16
5. Ворскла Заявка 8 4 3 1 15 - 7 15
6. Александрия Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7. Заря Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
8. Верес Заявка 8 3 2 3 8 - 8 11
9. Рух Львов Заявка 8 2 2 4 6 - 10 8
10. Колос Ковалёвка Заявка 7 2 2 3 5 - 12 8
11. Металлист-1925 Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
12. Ингулец Заявка 8 2 1 5 8 - 14 7
13. Минай Заявка 7 1 3 3 5 - 9 6
14. Черноморец Од Заявка 8 1 2 5 9 - 21 5
15. Мариуполь Заявка 8 1 1 6 11 - 21 4
16. Львов Заявка 8 0 3 5 4 - 13 3
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 5 5 0 0 18 - 0 15
2. Ворскла Заявка 6 4 2 0 14 - 5 14
3. Десна Заявка 5 4 0 1 8 - 5 12
4. Шахтёр Донецк Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
5. Днепр-1 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
6. Верес Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
7. Заря Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
8. Рух Львов Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
9. Металлист-1925 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
10. Минай Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
11. Колос Ковалёвка Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
12. Ингулец Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
13. Александрия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
14. Львов Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
15. Черноморец Од Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 4 0 0 4 6 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
2. Шахтёр Донецк Заявка 4 3 1 0 12 - 1 10
3. Динамо Киев Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Заря Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
5. Днепр-1 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
6. Десна Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
7. Мариуполь Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
8. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 1 1 2 - 7 4
9. Черноморец Од Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
10. Верес Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
11. Ингулец Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
12. Ворскла Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Минай Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
14. Металлист-1925 Заявка 4 0 1 3 0 - 5 1
15. Рух Львов Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Львов Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Киев Цыганков Виктор 6 3 1
2. Десна Безбородько Денис 5 0 1
3. Динамо Киев Буяльский Виталий 5 0 0
4. Ворскла Степанюк Руслан 5 0 0
5. Мариуполь Кулаков Андрей 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 3 1
2. Колос Ковалёвка Ром Матия 3 1
3. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 2
4. Заря Вернидуб Виталий 4 0
5. Рух Львов Федорчук Валерий 4 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рух Львов - Динамо Киев от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 сентября 2021, осталось 2 дня 18 часов 5 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Рух Львов 0% (0)
    X 0% (0)
    Динамо Киев 100% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рух Львов
    Ничья
    Динамо Киев
    9.90
    5.70
    1.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Рух Львов - Динамо Киев онлайн


    Прогнозы на матч Рух Львов - Динамо Киев

    Исход игры
    Рух Львов
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Динамо Киев
    100% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.63% (20)
    Меньше
    47.37% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    36.84% (14)
    Нет
    63.16% (24)
    Популярный счёт
    0:2 Динамо Киев
    34.2% (13)
    1:2 Динамо Киев
    23.7% (9)
    0:1 Динамо Киев
    13.2% (5)
    1:3 Динамо Киев
    13.2% (5)
    0:3 Динамо Киев
    10.5% (4)
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