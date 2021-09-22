Англия: Премьер-лига 2021-2022
Лидс
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Стадион: Элланд Роуд
Вест Хэм
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рафинья Диас
|2
|0.4
|2.
|Бэмфорд Патрик
|1
|0.2
|3.
|Эйлинг Люк
|1
|0.2
|4.
|Клих Матеуш
|1
|0.2
|5.
|Купер Лиам
|0
|0
|6.
|Даллас Стюарт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Антонио Майкл
|4
|0.8
|2.
|Бенрахма Саид
|3
|0.6
|3.
|Форнальс Пабло
|2
|0.4
|4.
|Крессуэлл Арон
|1
|0.2
|5.
|Соучек Томаш
|1
|0.2
|6.
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|7.
|Боуэн Джаррод
|0
|0
|8.
|Райс Деклан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Купер Лиам
|3
|0
|2.
|Стрёйк Паскаль
|1
|1
|3.
|Морено Родриго
|2
|0
|4.
|Бэмфорд Патрик
|1
|0
|5.
|Льоренте Диего
|1
|0
|6.
|Филлипс Кэлвин
|1
|0
|7.
|Рафинья Диас
|1
|0
|8.
|Фирпо Жуниор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Антонио Майкл
|1
|1
|2.
|Райс Деклан
|2
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лидс
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|Вест Хэм
|0
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Лидс Последние 20 матчей: +7 =6 -7Фулхэм 0:0 Лидс Ньюкасл 1:1 Лидс Лидс 0:3 Ливерпуль Бёрнли 1:1 Лидс
Лидс 3:0 Крю Александра Лидс 2:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 5:1 Лидс Вильярреал 2:2 Лидс Аякс 4:0 Лидс Аякс 3:1 Лидс Бетис 3:2 Лидс Флитвуд Таун 2:1 Лидс Блэкберн 1:1 Лидс Гайзли 2:3 Лидс Лидс 3:1 Вест Бромвич Саутгемптон 0:2 Лидс Бёрнли 0:4 Лидс Лидс 3:1 Тоттенхэм Брайтон 2:0 Лидс Лидс 0:0 Манчестер Юнайтед
Вест Хэм Последние 20 матчей: +12 =5 -3Манчестер Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед Динамо Загреб 0:2 Вест Хэм Саутгемптон 0:0 Вест Хэм
Вест Хэм 2:2 Кристал Пэлас Вест Хэм 4:1 Лестер Ньюкасл 2:4 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Аталанта Брентфорд 0:1 Вест Хэм Селтик 2:6 Вест Хэм Рединг 0:3 Вест Хэм Нортгемптон 1:2 Вест Хэм Лейтон Ориент 0:0 Вест Хэм Данди 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Вест Бромвич 1:3 Вест Хэм Брайтон 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Эвертон Бёрнли 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Челси
Последние игры между собой
Лидс: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Вест Хэм: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 1
|13
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 1
|13
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|4.
|Брайтон
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 1
|10
|6.
|Эвертон
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|3 - 6
|9
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 7
|8
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|12.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|13.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|2 - 9
|6
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|17.
|Лидс
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 12
|3
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|20.
|Норвич
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 0
|7
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|5.
|Челси
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|6.
|Эвертон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|7.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|12.
|Лестер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|14.
|Арсенал
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|17.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|Брайтон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Эвертон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|Арсенал
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|4
|0
|3
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|4
|1
|2
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|0
|4.
|Вест Хэм
|Бенрахма Саид
|3
|0
|2
|5.
|Лестер
|Варди Джейми
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Танганга Джафет
|2
|1
|2.
|Лидс
|Купер Лиам
|3
|0
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Погба Поль
|3
|0
|4.
|Уотфорд
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|5.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|1
|1
Прогнозы на матч Лидс - Вест Хэм
Исход игры
Лидс
21.6% (8)
Ничья
37.8% (14)
Вест Хэм
40.5% (15)
Тотал 2.5
Больше
64.86% (24)
Меньше
35.14% (13)
Обе команды забьют
Да
94.59% (35)
Нет
5.41% (2)
Популярный счёт
1:2 Вест Хэм
32.4% (12)
1:1 Ничья
29.7% (11)
2:1 Лидс
16.2% (6)
2:2 Ничья
8.1% (3)
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