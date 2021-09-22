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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Лидс
 
Позже

Стадион:
Вест Хэм

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рафинья Диас 2 0.4
2. Бэмфорд Патрик 1 0.2
3. Эйлинг Люк 1 0.2
4. Клих Матеуш 1 0.2
5. Купер Лиам 0 0
6. Даллас Стюарт 0 0
Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Антонио Майкл 4 0.8
2. Бенрахма Саид 3 0.6
3. Форнальс Пабло 2 0.4
4. Крессуэлл Арон 1 0.2
5. Соучек Томаш 1 0.2
6. Цоуфал Владимир 0 0
7. Боуэн Джаррод 0 0
8. Райс Деклан 0 0

Карточки

Лидс
# Игрок      
1. Купер Лиам 3 0
2. Стрёйк Паскаль 1 1
3. Морено Родриго 2 0
4. Бэмфорд Патрик 1 0
5. Льоренте Диего 1 0
6. Филлипс Кэлвин 1 0
7. Рафинья Диас 1 0
8. Фирпо Жуниор 1 0
Вест Хэм
# Игрок      
1. Антонио Майкл 1 1
2. Райс Деклан 2 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лидс 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1)
 Вест Хэм 0 27.27% (3) 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Лидс Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Фулхэм 0:0 Лидс Ньюкасл 1:1 Лидс Лидс 0:3 Ливерпуль Бёрнли 1:1 Лидс
Лидс 3:0 Крю Александра Лидс 2:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 5:1 Лидс Вильярреал 2:2 Лидс Аякс 4:0 Лидс Аякс 3:1 Лидс Бетис 3:2 Лидс Флитвуд Таун 2:1 Лидс Блэкберн 1:1 Лидс Гайзли 2:3 Лидс Лидс 3:1 Вест Бромвич Саутгемптон 0:2 Лидс Бёрнли 0:4 Лидс Лидс 3:1 Тоттенхэм Брайтон 2:0 Лидс Лидс 0:0 Манчестер Юнайтед
Вест Хэм Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Манчестер Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед Динамо Загреб 0:2 Вест Хэм Саутгемптон 0:0 Вест Хэм
Вест Хэм 2:2 Кристал Пэлас Вест Хэм 4:1 Лестер Ньюкасл 2:4 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Аталанта Брентфорд 0:1 Вест Хэм Селтик 2:6 Вест Хэм Рединг 0:3 Вест Хэм Нортгемптон 1:2 Вест Хэм Лейтон Ориент 0:0 Вест Хэм Данди 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Вест Бромвич 1:3 Вест Хэм Брайтон 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Эвертон Бёрнли 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Челси

Последние игры между собой

Лидс: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Вест Хэм: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Вест Хэм 2:0 Лидс Премьер-лига Лидс 1:2 Вест Хэм Премьер-лига Лидс 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Лидс
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 1 0 12 - 1 13
2. Ливерпуль Заявка 5 4 1 0 12 - 1 13
3. Манчестер Юнайтед Заявка 5 4 1 0 13 - 4 13
4. Брайтон Заявка 5 4 0 1 7 - 4 12
5. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 11 - 1 10
6. Эвертон Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
7. Тоттенхэм Заявка 5 3 0 2 3 - 6 9
8. Вест Хэм Заявка 5 2 2 1 11 - 7 8
9. Брентфорд Заявка 5 2 2 1 5 - 2 8
10. Астон Вилла Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
11. Уотфорд Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
12. Лестер Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Арсенал Заявка 5 2 0 3 2 - 9 6
14. Кристал Пэлас Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Саутгемптон Заявка 5 0 4 1 4 - 6 4
16. Вулверхэмптон Заявка 5 1 0 4 2 - 5 3
17. Лидс Заявка 5 0 3 2 5 - 12 3
18. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
19. Бёрнли Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1
20. Норвич Заявка 5 0 0 5 2 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 3 2 1 0 10 - 0 7
2. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Астон Вилла Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Манчестер Юнайтед Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
5. Челси Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
6. Эвертон Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
7. Брайтон Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Тоттенхэм Заявка 3 2 0 1 2 - 3 6
9. Кристал Пэлас Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
10. Вест Хэм Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
11. Брентфорд Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
12. Лестер Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
13. Уотфорд Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
14. Арсенал Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
15. Саутгемптон Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 5 - 7 2
17. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
19. Вулверхэмптон Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Норвич Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4. Брайтон Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Брентфорд Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
6. Вест Хэм Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Эвертон Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Тоттенхэм Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Вулверхэмптон Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
10. Манчестер Сити Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Уотфорд Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Лестер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13. Арсенал Заявка 3 1 0 2 1 - 7 3
14. Саутгемптон Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Лидс Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
16. Кристал Пэлас Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
17. Бёрнли Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
18. Астон Вилла Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
19. Ньюкасл Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Норвич Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 4 0 3
2. Ливерпуль Салах Мохамед 4 1 2
3. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 0
4. Вест Хэм Бенрахма Саид 3 0 2
5. Лестер Варди Джейми 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
2. Лидс Купер Лиам 3 0
3. Манчестер Юнайтед Погба Поль 3 0
4. Уотфорд Этебо Огенекаро 3 0
5. Вест Хэм Антонио Майкл 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 сентября 2021, осталось 2 дня 15 часов 35 минут.

    Главный судья: Фрэнд Кевин

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 37
    Лидс 21.6% (8)
    X 37.8% (14)
    Вест Хэм 40.5% (15)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Вест Хэм
    2.87
    3.88
    2.52
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Лидс - Вест Хэм онлайн


    Прогнозы на матч Лидс - Вест Хэм

    Исход игры
    Лидс
    21.6% (8)
    Ничья
    37.8% (14)
    Вест Хэм
    40.5% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.86% (24)
    Меньше
    35.14% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    94.59% (35)
    Нет
    5.41% (2)
    Популярный счёт
    1:2 Вест Хэм
    32.4% (12)
    1:1 Ничья
    29.7% (11)
    2:1 Лидс
    16.2% (6)
    2:2 Ничья
    8.1% (3)
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