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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Александрия
2:1
Конец матча

Стадион:
Мариуполь
0'
12' Желтая карточка
Мельник Александр
0:1
25' Гол
Спировски Стефан
1:1
35' Пенальти
Третьяков Максим
41' Желтая карточка
Чех Максим
57' Желтая карточка
Дришлюк Кирилл
58' Желтая карточка
Мишнёв Дмитрий
84' Желтая карточка
Босанчич Петар
2:1
86' Гол
Кожушко Олег
90'+5
31
Билык
Олег
11
Мирошниченко
Денис
2
Мельник
Александр
90
Дубра
Каспар
29
Цуриков
Андрей
23
Одарюк
Владимир
16
Дришлюк
Кирилл
8
Калюжный
Иван
10
Третьяков
Максим
6
Ковалец
Кирилл
7
Гринь
Сергей
31
Кудрик
Олег
99
Меличенко
Кирилл
35
Мампаси
Марк
63
Босанчич
Петар
95
Стасюк
Пётр
11
Кащук
Алексей
6
Чех
Максим
14
Спировски
Стефан
7
Топалов
Дмитрий
9
Мишнёв
Дмитрий
77
Кулаков
Андрей
Александрия
Мариуполь

История личных встреч

Александрия
Мариуполь

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
-16.7%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

0%
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

0%
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

0%
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

13 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Третьяков Максим 3 (1) 0.33
Ковалец Кирилл 1 0.11
Калюжный Иван 1 0.11
Бабогло Владислав 1 0.11
Гринь Сергей 1 0.11
Кожушко Олег 1 0.11
Спинелли Клаудио 1 0.11
Устименко Денис 1 0.11
Цуриков Андрей 0 0
Рыбалка Сергей 0 0
Мустафаев Эмиль 0 0
Мариуполь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулаков Андрей 5 0.56
Топалов Дмитрий 2 0.22
Вьюнник Богдан 1 0.11
Микитишин Артур 1 0.11
Спировски Стефан 1 0.11
Denys Svityukha 1 0.11
Мишнёв Дмитрий 1 (1) 0.11
Стасюк Пётр 0 0
Кащук Алексей 0 0
Мампаси Марк 0 0
Хромей Михаил 0 0

Карточки

Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабогло Владислав 4 0
Рыбалка Сергей 2 0
Ковалец Кирилл 2 0
Дубра Каспар 2 0
Дришлюк Кирилл 2 0
Кирюханцев Игорь 0 1
Третьяков Максим 1 0
Одарюк Владимир 1 0
Калюжный Иван 1 0
Спинелли Клаудио 1 0
Шастал Дмитрий 1 0
Билык Олег 1 0
Мельник Александр 1 0
Демченко Александр 1 0
Мариуполь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мишнёв Дмитрий 4 0
Мампаси Марк 4 0
Шостак Денис 3 0
Кащук Алексей 1 1
Драмбаев Aлександр 1 1
Микицей Станислав 2 0
Чоботенко Сергей 2 0
Клименко Владислав 2 0
Чех Максим 2 0
Кулаков Андрей 2 0
Вьюнник Богдан 2 0
Босанчич Петар 1 0
Стасюк Пётр 1 0
Микитишин Артур 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Александрия 10% (1) 10% (1) 20% (2) 30% (3) 10% (1) 20% (2)
 Мариуполь 16.67% (2) 25% (3) 0 8.33% (1) 8.33% (1) 41.67% (5)

Предыдущие игры

Александрия Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:0 Ингулец Черноморец Од 2:2 Александрия Колос Ковалёвка 0:1 Александрия
Львов 1:1 Александрия Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Минай 1:0 Александрия Заря 0:1 Александрия Заря 2:1 Александрия Александрия 0:2 Колос Ковалёвка Рух Львов 2:1 Александрия Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Александрия 1:1 Заря Львов 3:1 Александрия Десна 4:1 Александрия Александрия 1:2 Динамо Киев Ингулец 1:0 Александрия Александрия 2:0 Олимпик Донецк Днепр-1 0:0 Александрия Днепр-1 1:1 Александрия
Мариуполь Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Мариуполь 0:5 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 1:3 Мариуполь Ингулец 3:0 Мариуполь Мариуполь 3:4 Заря
Мариуполь 2:3 Черноморец Од Днепр-1 2:1 Мариуполь Мариуполь 1:2 Десна Львов 1:1 Мариуполь Мариуполь 4:1 Десна Динамо Киев 0:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Львов Мариуполь 0:3 Рух Львов Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Мариуполь 4:3 Ингулец Мариуполь 0:0 Минай Мариуполь 1:4 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:1 Ворскла Мариуполь 2:2 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Заря
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 8 7 1 0 23 - 2 22
2. Шахтёр Донецк Заявка 8 6 1 1 19 - 4 19
3. Ворскла Заявка 9 5 3 1 16 - 7 18
4. Александрия Заявка 9 5 2 2 10 - 7 17
5. Десна Заявка 8 5 1 2 12 - 12 16
6. Днепр-1 Заявка 8 5 1 2 13 - 8 16
7. Заря Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
8. Верес Заявка 8 3 2 3 8 - 8 11
9. Рух Львов Заявка 8 2 2 4 6 - 10 8
10. Колос Ковалёвка Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
11. Ингулец Заявка 8 2 1 5 8 - 14 7
12. Металлист-1925 Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
13. Минай Заявка 7 1 3 3 5 - 9 6
14. Черноморец Од Заявка 8 1 2 5 9 - 21 5
15. Мариуполь Заявка 9 1 1 7 12 - 23 4
16. Львов Заявка 8 0 3 5 4 - 13 3
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 5 5 0 0 18 - 0 15
2. Ворскла Заявка 6 4 2 0 14 - 5 14
3. Десна Заявка 5 4 0 1 8 - 5 12
4. Шахтёр Донецк Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
5. Днепр-1 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
6. Верес Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
7. Заря Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
8. Рух Львов Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
9. Александрия Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
10. Металлист-1925 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
11. Минай Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
12. Колос Ковалёвка Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13. Ингулец Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Львов Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
15. Черноморец Од Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 4 0 0 4 6 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
2. Шахтёр Донецк Заявка 4 3 1 0 12 - 1 10
3. Динамо Киев Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Заря Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
5. Днепр-1 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
6. Десна Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
7. Ворскла Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 1 1 2 - 7 4
9. Черноморец Од Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
10. Мариуполь Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
11. Верес Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
12. Ингулец Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
13. Минай Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
14. Металлист-1925 Заявка 4 0 1 3 0 - 5 1
15. Рух Львов Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Львов Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Киев Цыганков Виктор 6 3 1
2. Десна Безбородько Денис 5 0 1
3. Динамо Киев Буяльский Виталий 5 0 0
4. Ворскла Степанюк Руслан 5 0 0
5. Мариуполь Кулаков Андрей 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 3 1
2. Колос Ковалёвка Ром Матия 3 1
3. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 2
4. Заря Вернидуб Виталий 4 0
5. Рух Львов Федорчук Валерий 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Чех Максим получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Третьяков Максим из команды Александрия забивает с точки!
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Спировски Стефан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Oleksandr Melnyk получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 144
Александрия 86.1% (124)
X 11.8% (17)
Мариуполь 2.1% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Александрия 2:1 Мариуполь онлайн


Прогнозы на матч Александрия 2:1 Мариуполь

Исход игры
Александрия
86.1% (124)
Ничья
11.8% (17)
Мариуполь
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
36.43% (51)
Меньше
63.57% (89)
Обе команды забьют
Да
45% (63)
Нет
55% (77)
Популярный счёт
1:0 Александрия
34% (49)
2:1 Александрия
32.6% (47)
2:0 Александрия
14.6% (21)
1:1 Ничья
9% (13)
0:0 Ничья
2.8% (4)
3:1 Александрия
2.1% (3)
0:1 Мариуполь
1.4% (2)
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