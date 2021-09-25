Украина: Премьер-лига 2021-2022
Александрия
2:1
Конец матча
Стадион: Ника
Мариуполь
12' Желтая карточкаМельник Александр
0:1
25' ГолСпировски Стефан
1:1
35' ПенальтиТретьяков Максим
41' Желтая карточкаЧех Максим
57' Желтая карточкаДришлюк Кирилл
58' Желтая карточкаМишнёв Дмитрий
84' Желтая карточкаБосанчич Петар
2:1
86' ГолКожушко Олег
31
Билык
Олег
90
Дубра
Каспар
31
Кудрик
Олег
35
Мампаси
Марк
95
Стасюк
Пётр
- Основной состав
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
-
90 Дубра КаспарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Бухал ГлебЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кожушко ОлегПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Копына ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Yury Gura
- Основной состав
-
31 Кудрик ОлегВратарь
- Защитник
-
35 Мампаси МаркЗащитник
- Защитник
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
86 Удод ДанилоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Шостак ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
-
97 Artem Kholod
-
Главный тренер: Ostap Markevych
Ход матча
25'
0:1
35'
1:1
41'
57'
58'
84'
86'
2:1
История личных встреч
Александрия
Мариуполь
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
-16.7%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
0%
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
0%
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
0%
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
13 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Третьяков Максим
|3 (1)
|0.33
|Ковалец Кирилл
|1
|0.11
|Калюжный Иван
|1
|0.11
|Бабогло Владислав
|1
|0.11
|Гринь Сергей
|1
|0.11
|Кожушко Олег
|1
|0.11
|Спинелли Клаудио
|1
|0.11
|Устименко Денис
|1
|0.11
|Цуриков Андрей
|0
|0
|Рыбалка Сергей
|0
|0
|Мустафаев Эмиль
|0
|0
Мариуполь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулаков Андрей
|5
|0.56
|Топалов Дмитрий
|2
|0.22
|Вьюнник Богдан
|1
|0.11
|Микитишин Артур
|1
|0.11
|Спировски Стефан
|1
|0.11
|Denys Svityukha
|1
|0.11
|Мишнёв Дмитрий
|1 (1)
|0.11
|Стасюк Пётр
|0
|0
|Кащук Алексей
|0
|0
|Мампаси Марк
|0
|0
|Хромей Михаил
|0
|0
Карточки
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабогло Владислав
|4
|0
|Рыбалка Сергей
|2
|0
|Ковалец Кирилл
|2
|0
|Дубра Каспар
|2
|0
|Дришлюк Кирилл
|2
|0
|Кирюханцев Игорь
|0
|1
|Третьяков Максим
|1
|0
|Одарюк Владимир
|1
|0
|Калюжный Иван
|1
|0
|Спинелли Клаудио
|1
|0
|Шастал Дмитрий
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Мельник Александр
|1
|0
|Демченко Александр
|1
|0
Мариуполь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мишнёв Дмитрий
|4
|0
|Мампаси Марк
|4
|0
|Шостак Денис
|3
|0
|Кащук Алексей
|1
|1
|Драмбаев Aлександр
|1
|1
|Микицей Станислав
|2
|0
|Чоботенко Сергей
|2
|0
|Клименко Владислав
|2
|0
|Чех Максим
|2
|0
|Кулаков Андрей
|2
|0
|Вьюнник Богдан
|2
|0
|Босанчич Петар
|1
|0
|Стасюк Пётр
|1
|0
|Микитишин Артур
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Александрия
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|30% (3)
|10% (1)
|20% (2)
|Мариуполь
|16.67% (2)
|25% (3)
|0
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|41.67% (5)
Предыдущие игры
Александрия Последние 20 матчей: +7 =3 -10Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:0 Ингулец Черноморец Од 2:2 Александрия Колос Ковалёвка 0:1 Александрия
Львов 1:1 Александрия Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Минай 1:0 Александрия Заря 0:1 Александрия Заря 2:1 Александрия Александрия 0:2 Колос Ковалёвка Рух Львов 2:1 Александрия Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Александрия 1:1 Заря Львов 3:1 Александрия Десна 4:1 Александрия Александрия 1:2 Динамо Киев Ингулец 1:0 Александрия Александрия 2:0 Олимпик Донецк Днепр-1 0:0 Александрия Днепр-1 1:1 Александрия
Мариуполь Последние 20 матчей: +3 =5 -12Мариуполь 0:5 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 1:3 Мариуполь Ингулец 3:0 Мариуполь Мариуполь 3:4 Заря
Мариуполь 2:3 Черноморец Од Днепр-1 2:1 Мариуполь Мариуполь 1:2 Десна Львов 1:1 Мариуполь Мариуполь 4:1 Десна Динамо Киев 0:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Львов Мариуполь 0:3 Рух Львов Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Мариуполь 4:3 Ингулец Мариуполь 0:0 Минай Мариуполь 1:4 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:1 Ворскла Мариуполь 2:2 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Заря
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|23 - 2
|22
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 4
|19
|3.
|Ворскла
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 7
|18
|4.
|Александрия
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 7
|17
|5.
|Десна
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 12
|16
|6.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 8
|16
|7.
|Заря
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|8.
|Верес
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 13
|8
|11.
|Ингулец
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|12.
|Металлист-1925
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|13.
|Минай
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 21
|5
|15.
|Мариуполь
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|12 - 23
|4
|16.
|Львов
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 13
|3
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 0
|15
|2.
|Ворскла
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|3.
|Десна
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|6.
|Верес
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|7.
|Заря
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|8.
|Рух Львов
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|9.
|Александрия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|10.
|Металлист-1925
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|11.
|Минай
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|12.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|13.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Львов
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|6 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 1
|10
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Заря
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|6.
|Десна
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|7.
|Ворскла
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 7
|4
|9.
|Черноморец Од
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|10.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|11.
|Верес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|12.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|13.
|Минай
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|14.
|Металлист-1925
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|15.
|Рух Львов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Львов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|6
|3
|1
|2.
|Десна
|Безбородько Денис
|5
|0
|1
|3.
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|5
|0
|0
|4.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|5
|0
|0
|5.
|Мариуполь
|Кулаков Андрей
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|3
|1
|2.
|Колос Ковалёвка
|Ром Матия
|3
|1
|3.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|2
|4.
|Заря
|Вернидуб Виталий
|4
|0
|5.
|Рух Львов
|Федорчук Валерий
|4
|0
Прогнозы на матч Александрия 2:1 Мариуполь
Исход игры
Александрия
86.1% (124)
Ничья
11.8% (17)
Мариуполь
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
36.43% (51)
Меньше
63.57% (89)
Обе команды забьют
Да
45% (63)
Нет
55% (77)
Популярный счёт
1:0 Александрия
34% (49)
2:1 Александрия
32.6% (47)
2:0 Александрия
14.6% (21)
1:1 Ничья
9% (13)
0:0 Ничья
2.8% (4)
3:1 Александрия
2.1% (3)
0:1 Мариуполь
1.4% (2)
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