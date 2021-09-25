Голландия: Эредивизие 2021-2022
Аякс
3:0
Конец матча
Стадион: Йохан Кройф Арена Зрители: 53148
Гронинген
36' Желтая карточкаСуслов Томаш
1:0
40' ГолАльварес Эдсон
2:0
56' ГолАнтони
3:0
81' ГолМазрауи Нуссер
32
Пасвер
Ремко
17
Блинд
Дэйли
11
Антони
10
Тадич
Душан
- Основной состав
-
32 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониНападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
-
16 Гортер ДжейВратарь
- Вратарь
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Сверко МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Каллей ЯхьяПолузащитник
-
27 Нгонж СирильНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Де Бур ЯнВратарь
-
16 Хукстра ЯнВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Bjorn Meijer
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
36'
40'
1:0
56'
2:0
65'
81'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
7 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
4 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
История личных встреч
Аякс
Гронинген
21 матч
95.2%
4.8%
-2.6645352591004E-15%
20 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
14.3%
19%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
95.2%
4.8%
-2.6645352591004E-15%
20 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
0%
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
0%
100%
0%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
0%
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
29 матчей
69%
13.8%
17.2%
20 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
48.3%
37.9%
13.8%
14 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
69%
17.2%
13.8%
20 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алле Себастьян
|5
|0.71
|Тадич Душан
|4
|0.57
|Мазрауи Нуссер
|4
|0.57
|Бергёйс Стивен
|2
|0.29
|Нерес Давид
|2
|0.29
|Антони
|2
|0.29
|Альварес Эдсон
|2
|0.29
|Дарами Мохаммед
|1
|0.14
|Тальяфико Николас
|1
|0.14
|Классен Дэви
|1
|0.14
|Кудус Мохаммед
|1
|0.14
|Перейра Данило II
|1
|0.14
|Гравенберх Райан
|1
|0.14
|Тимбер Юррьен
|1
|0.14
|Мартинес Лисандро
|0
|0
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Тейлор Кеннет
|0
|0
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|3
|0.43
|Суслов Томаш
|1
|0.14
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0.14
|Ларсен Йорген
|1
|0.14
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антони
|1
|0
|Алле Себастьян
|1
|0
|Классен Дэви
|1
|0
|Мазрауи Нуссер
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Те Вирик Мик
|1
|2
|Суслов Томаш
|2
|0
|Ван Кам Даниэль
|0
|1
|Ван Хинтум Барт
|1
|0
|Дуарте Ларос
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Нгонж Сириль
|1
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аякс
|14.29% (4)
|21.43% (6)
|21.43% (6)
|10.71% (3)
|17.86% (5)
|14.29% (4)
|Гронинген
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Аякс Последние 20 матчей: +15 =4 -1Фортуна Ситтард 0:5 Аякс Аякс 9:0 Камбюр Спортинг Л 1:5 Аякс ПЕК Зволле 0:2 Аякс
Гронинген Последние 20 матчей: +5 =5 -10Гронинген 0:1 Витесс Виллем II 2:1 Гронинген Гронинген 1:1 Херенвен ПСВ 5:2 Гронинген
Гронинген 0:0 Утрехт Камбюр 1:2 Гронинген Гронинген 0:0 Венеция Боруссия М 2:1 Гронинген Гронинген 2:1 Херенвен Оснабрюк 0:1 Гронинген Ферль 3:2 Гронинген Генк 1:1 Гронинген Пеликан-С 1:4 Гронинген Утрехт 1:0 Гронинген ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Гронинген 0:0 АЗ Алкмаар Эммен 0:4 Гронинген Гронинген 1:2 Спарта Роттердам ПСВ 1:0 Гронинген Гронинген 0:2 Херенвен
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|7
|6
|1
|0
|30 - 1
|19
|2.
|Виллем II
|7
|5
|1
|1
|10 - 7
|16
|3.
|Фейеноорд
|2:0
|6
|5
|0
|1
|16 - 4
|15
|4.
|ПСВ
|7
|5
|0
|2
|17 - 10
|15
|5.
|Утрехт
|1:0
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|6.
|Твенте
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|7.
|Херенвен
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|8.
|Витесс
|7
|3
|1
|3
|6 - 14
|10
|9.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|11 - 18
|9
|10.
|НЕК Неймеген
|0:2
|7
|2
|2
|3
|4 - 11
|8
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|12.
|Спарта Роттердам
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|13.
|Ваалвейк
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|14.
|Фортуна Ситтард
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|15.
|Гронинген
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|16.
|Хераклес
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|АЗ Алкмаар
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|18.
|ПЕК Зволле
|0:1
|7
|0
|1
|6
|1 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|4
|4
|0
|0
|22 - 0
|12
|2.
|Утрехт
|1:0
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|Фейеноорд
|2:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|4.
|Камбюр
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|5.
|Виллем II
|4
|3
|0
|1
|5 - 6
|9
|6.
|Твенте
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|ПСВ
|3
|2
|0
|1
|9 - 7
|6
|8.
|Херенвен
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|10.
|Спарта Роттердам
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|11.
|НЕК Неймеген
|0:2
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|Фортуна Ситтард
|3
|1
|1
|1
|4 - 8
|4
|13.
|Ваалвейк
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Хераклес
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Гронинген
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Витесс
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|17.
|ПЕК Зволле
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|2.
|Витесс
|4
|3
|0
|1
|4 - 6
|9
|3.
|Аякс
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|4.
|Виллем II
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|Фейеноорд
|2:0
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|6.
|Утрехт
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 1
|4
|7.
|Херенвен
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|НЕК Неймеген
|0:2
|4
|1
|1
|2
|2 - 8
|4
|9.
|Твенте
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|10.
|АЗ Алкмаар
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|11.
|Гронинген
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|12.
|Ваалвейк
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|13.
|Хераклес
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Спарта Роттердам
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|15.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Камбюр
|2
|0
|0
|2
|1 - 13
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|0:1
|4
|0
|0
|4
|0 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|2
|2.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|5
|0
|0
|3.
|Аякс
|Тадич Душан
|4
|0
|5
|4.
|Аякс
|Мазрауи Нуссер
|4
|0
|2
|5.
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1
|2
|2.
|Витесс
|Беро Матуш
|4
|0
|3.
|Утрехт
|Янссен Виллем
|3
|0
|4.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|3
|0
|5.
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|3
|0