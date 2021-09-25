Второй тайм

93' Аякс владели мячом большую часть игры и выиграли.

93' Бергёйс Стивен из команды Аякс сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Де Леув Михаэль нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

92' Кудус Мохаммед из команды Аякс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

91' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Эль-Ханкури Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Дарами Мохаммед нанес удар, мяч был парирован, но Peter Leeuwenburgh не удержал его в руках.

87' Тимбер Юррьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Мартинес Лисандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Мартинес Лисандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Мазрауи Нуссер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

86' Томаш Суслов из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...

84' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

84' Тадич Душан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Г О О О О Л - Мазрауи Нуссер правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

80' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

78' Тимбер Юррьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Удар от ворот произведет Гронинген

76' Как он промахнулся? Мазрауи Нуссер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

76' Тадич Душан нанес удар, мяч был парирован, но Peter Leeuwenburgh не удержал его в руках.

75' Опасность! Бергёйс Стивен из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

75' Сегодняшная посещаемость составляет 53148 болельщиков

74' Аякс выполняет удар от ворот.

74' Томаш Суслов навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

73' Мартинес Лисандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Матч возобновлен

71' Ох, нехорошо это выглядит. Касанвирджо Нерайшо получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Касанвирджо Нерайшо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

68' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

67' Аякс выполняет удар от ворот.

66' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Матч возобновлен

64' Каллей Яхья на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Игра в одни ворота сейчас. Аякс доминирует и владеет мячом

62' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Томаш Суслов навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

61' Тадич Душан нанес удар, мяч был парирован, но Peter Leeuwenburgh не удержал его в руках.

59' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Матч возобновлен

58' Тактическая замена. Paulos Abraham уходит с поля и его заменяет Йоостен Патрик

58' Томаш Суслов на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Отличный гол забил Антони

56' Г О О О О Л - Антони из команды Аякс левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

56' Антони из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...

56' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Томаш Суслов нанес удар, но тот был заблокирован.

56' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Леувенбург Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Касанвирджо Нерайшо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Головой пробил Алле Себастьян , но голкипер отбил его в поле!

54' Опасность! Блинд Дэйли из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

54' Антони из команды Аякс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

54' Антони из команды Аякс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

52' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Удар от ворот произведет Гронинген

51' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Гронинген выполняет удар от ворот.

50' Бергёйс Стивен нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

50' Тадич Душан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Антони из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

49' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Гронинген

48' Какой промах! Алле Себастьян имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

47' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля