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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Аякс
3:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 53148
Гронинген
0'
36' Желтая карточка
Суслов Томаш
1:0
40' Гол
Альварес Эдсон
2:0
56' Гол
Антони
3:0
81' Гол
Мазрауи Нуссер
90'+3
32
Пасвер
Ремко
12
Мазрауи
Нуссер
2
Тимбер
Юррьен
21
Мартинес
Лисандро
17
Блинд
Дэйли
4
Альварес
Эдсон
23
Бергёйс
Стивен
8
Гравенберх
Райан
11
Антони
22
Алле
Себастьян
10
Тадич
Душан
1
Леувенбург
Петер
21
Касанвирджо
Нерайшо
4
Даммерс
Вессель
20
Сверко
Марин
11
Эль-Ханкури
Мохамед
2
Данкерлёй
Дамил
7
Суслов
Томаш
15
Каллей
Яхья
27
Нгонж
Сириль
9
Ларсен
Йорген
19
Paulos
Abraham
Аякс
4-3-3
Гронинген
3-4-3

Ход матча

36'
 
Суслов Томаш
40'
Альварес Эдсон
(Бергёйс Стивен)
1:0
56'
Антони
(Бергёйс Стивен)
2:0
58'
 
Постема Романо
Ларсен Йорген
58'
 
Де Леув Михаэль
Нгонж Сириль
58'
 
Йоостен Патрик
Paulos Abraham
64'
Дарами Мохаммед
Алле Себастьян
 
65'
Нерес Давид
Антони
 
65'
 
Bjorn Meijer
Каллей Яхья
76'
Классен Дэви
Гравенберх Райан
 
76'
Кудус Мохаммед
Бергёйс Стивен
 
81'
Мазрауи Нуссер
(Мартинес Лисандро)
3:0
83'
 
Ирандуст Далехо
Сверко Марин
83'
Тальяфико Николас
Блинд Дэйли
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 4 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

История личных встреч

Аякс
Гронинген

21 матч

95.2%
4.8%
-2.6645352591004E-15%
20 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
14.3%
19%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

95.2%
4.8%
-2.6645352591004E-15%
20 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

0%
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

0%
100%
0%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

0%
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

29 матчей

69%
13.8%
17.2%
20 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

48.3%
37.9%
13.8%
14 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

69%
17.2%
13.8%
20 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

Э
3:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
3:0
Э
1:2
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:0
Э
2:0
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
0:2
К
0:3
Э
2:0
Э
2:0
Э
1:0
Э
2:0
Э
2:2
Э
3:0
ТМС
1:1
Э
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алле Себастьян 5 0.71
Тадич Душан 4 0.57
Мазрауи Нуссер 4 0.57
Бергёйс Стивен 2 0.29
Нерес Давид 2 0.29
Антони 2 0.29
Альварес Эдсон 2 0.29
Дарами Мохаммед 1 0.14
Тальяфико Николас 1 0.14
Классен Дэви 1 0.14
Кудус Мохаммед 1 0.14
Перейра Данило II 1 0.14
Гравенберх Райан 1 0.14
Тимбер Юррьен 1 0.14
Мартинес Лисандро 0 0
Блинд Дэйли 0 0
Тейлор Кеннет 0 0
Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 3 0.43
Суслов Томаш 1 0.14
Эль-Мессауди Ахмед 1 0.14
Ларсен Йорген 1 0.14

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антони 1 0
Алле Себастьян 1 0
Классен Дэви 1 0
Мазрауи Нуссер 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Те Вирик Мик 1 2
Суслов Томаш 2 0
Ван Кам Даниэль 0 1
Ван Хинтум Барт 1 0
Дуарте Ларос 1 0
Матусива Азор 1 0
Нгонж Сириль 1 0
Касанвирджо Нерайшо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аякс 14.29% (4) 21.43% (6) 21.43% (6) 10.71% (3) 17.86% (5) 14.29% (4)
 Гронинген 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Фортуна Ситтард 0:5 Аякс Аякс 9:0 Камбюр Спортинг Л 1:5 Аякс ПЕК Зволле 0:2 Аякс
Аякс 5:0 Витесс Твенте 1:1 Аякс Аякс 5:0 НЕК Неймеген Аякс 0:4 ПСВ Аякс 4:0 Лидс Аякс 3:1 Лидс Аякс 1:1 РБ Лейпциг Бавария 2:2 Аякс Андерлехт 0:2 Аякс Аякс 4:1 Падерборн Аякс 1:1 Квик-20 Аякс 6:0 Конинклейке Витесс 1:3 Аякс Аякс 3:1 ВВВ-Венло Фейеноорд 0:3 Аякс Аякс 4:0 Эммен
Гронинген Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Гронинген 0:1 Витесс Виллем II 2:1 Гронинген Гронинген 1:1 Херенвен ПСВ 5:2 Гронинген
Гронинген 0:0 Утрехт Камбюр 1:2 Гронинген Гронинген 0:0 Венеция Боруссия М 2:1 Гронинген Гронинген 2:1 Херенвен Оснабрюк 0:1 Гронинген Ферль 3:2 Гронинген Генк 1:1 Гронинген Пеликан-С 1:4 Гронинген Утрехт 1:0 Гронинген ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Гронинген 0:0 АЗ Алкмаар Эммен 0:4 Гронинген Гронинген 1:2 Спарта Роттердам ПСВ 1:0 Гронинген Гронинген 0:2 Херенвен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 7 6 1 0 30 - 1 19
2. Виллем II 7 5 1 1 10 - 7 16
3. Фейеноорд 2:0 6 5 0 1 16 - 4 15
4. ПСВ 7 5 0 2 17 - 10 15
5. Утрехт 1:0 7 4 2 1 13 - 4 14
6. Твенте 6 3 1 2 10 - 7 10
7. Херенвен 6 3 1 2 8 - 9 10
8. Витесс 7 3 1 3 6 - 14 10
9. Камбюр 6 3 0 3 11 - 18 9
10. НЕК Неймеген 0:2 7 2 2 3 4 - 11 8
11. Гоу Эхед Иглс 6 2 0 4 6 - 10 6
12. Спарта Роттердам 6 1 3 2 6 - 10 6
13. Ваалвейк 6 1 2 3 9 - 11 5
14. Фортуна Ситтард 6 1 2 3 6 - 13 5
15. Гронинген 7 1 2 4 6 - 13 5
16. Хераклес 5 1 1 3 5 - 8 4
17. АЗ Алкмаар 5 1 0 4 6 - 11 3
18. ПЕК Зволле 0:1 7 0 1 6 1 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 4 4 0 0 22 - 0 12
2. Утрехт 1:0 4 3 1 0 10 - 3 10
3. Фейеноорд 2:0 3 3 0 0 7 - 1 9
4. Камбюр 4 3 0 1 10 - 5 9
5. Виллем II 4 3 0 1 5 - 6 9
6. Твенте 3 2 1 0 5 - 2 7
7. ПСВ 3 2 0 1 9 - 7 6
8. Херенвен 3 2 0 1 5 - 5 6
9. Гоу Эхед Иглс 4 2 0 2 4 - 3 6
10. Спарта Роттердам 3 1 2 0 5 - 3 5
11. НЕК Неймеген 0:2 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Фортуна Ситтард 3 1 1 1 4 - 8 4
13. Ваалвейк 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Хераклес 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Гронинген 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Витесс 3 0 1 2 2 - 8 1
17. ПЕК Зволле 0:1 3 0 1 2 1 - 4 1
18. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 4 3 0 1 8 - 3 9
2. Витесс 4 3 0 1 4 - 6 9
3. Аякс 3 2 1 0 8 - 1 7
4. Виллем II 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Фейеноорд 2:0 3 2 0 1 9 - 3 6
6. Утрехт 1:0 3 1 1 1 3 - 1 4
7. Херенвен 3 1 1 1 3 - 4 4
8. НЕК Неймеген 0:2 4 1 1 2 2 - 8 4
9. Твенте 3 1 0 2 5 - 5 3
10. АЗ Алкмаар 4 1 0 3 6 - 8 3
11. Гронинген 4 1 0 3 5 - 11 3
12. Ваалвейк 3 0 2 1 6 - 7 2
13. Хераклес 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Спарта Роттердам 3 0 1 2 1 - 7 1
15. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Камбюр 2 0 0 2 1 - 13 0
17. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 7 0
18. ПЕК Зволле 0:1 4 0 0 4 0 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 2
2. Фейеноорд Линссен Брайан 5 0 0
3. Аякс Тадич Душан 4 0 5
4. Аякс Мазрауи Нуссер 4 0 2
5. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гронинген Те Вирик Мик 1 2
2. Витесс Беро Матуш 4 0
3. Утрехт Янссен Виллем 3 0
4. Ваалвейк Крамер Михил 3 0
5. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Аякс 3:0 Гронинген онлайн




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