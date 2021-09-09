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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Зенит
 
Позже

Стадион:
Крылья Советов

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ерохин Александр 5 0.63
2. Азмун Сердар 5 (1) 0.63
3. Дзюба Артём 2 0.25
4. Малком Филипе 2 0.25
5. Вендел Маркус 2 0.25
6. Сутормин Алексей 2 (2) 0.25
7. Клаудиньо 1 0.13
8. Кузяев Далер 0 0
9. Ракицкий Ярослав 0 0
10. Дуглас Сантос 0 0
Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 3 (1) 0.38
2. Сарвели Владислав 2 0.25
3. Глушенков Максим 2 0.25
4. Чернов Никита 1 0.13
5. Бегич Сильвие 1 0.13
6. Зиньковский Антон 0 0
7. Ежов Роман 0 0

Карточки

Зенит
# Игрок      
1. Кузяев Далер 3 1
2. Вендел Маркус 2 0
3. Оздоев Магомед 1 0
4. Ракицкий Ярослав 1 0
5. Ловрен Деян 1 0
6. Азмун Сердар 1 0
7. Малком Филипе 1 0
8. Круговой Данил 1 0
Крылья Советов
# Игрок      
1. Иванисеня Дмитрий 3 0
2. Горшков Юрий 2 0
3. Пруцев Данил 2 0
4. Ежов Роман 0 1
5. Божин Сергей 1 0
6. Якуба Денис 1 0
7. Чернов Никита 1 0
8. Солдатенков Александр 1 0
9. Ломаев Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зенит 15.79% (3) 15.79% (3) 31.58% (6) 0 10.53% (2) 26.32% (5)
 Крылья Советов 0 22.22% (2) 11.11% (1) 55.56% (5) 0 11.11% (1)

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Рубин 1:3 Зенит Челси 1:0 Зенит Зенит 3:1 Ахмат Зенит 1:0 ЦСКА Москва
Уфа 1:1 Зенит Локомотив Москва 1:1 Зенит Зенит 3:2 Краснодар Ростов 2:4 Зенит Химки 1:3 Зенит Зенит 3:0 Локомотив Москва Карлсруэ 1:3 Зенит Зенит 2:2 Вердер Шальке 04 0:0 Зенит Тамбов 1:5 Зенит Уфа 0:0 Зенит Зенит 6:1 Локомотив Москва Зенит 6:0 Ротор Краснодар 2:2 Зенит Сочи 1:2 Зенит Зенит 2:0 Химки
Крылья Советов Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Знамя Ногинск 0:10 Крылья Советов Крылья Советов 4:2 Ростов Локомотив Москва 2:0 Крылья Советов Уфа 1:2 Крылья Советов
Крылья Советов 1:0 Сочи Рубин 1:1 Крылья Советов Арсенал Тула 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Спартак Москва Крылья Советов 1:2 Ахмат Крылья Советов 0:1 Урал Урал 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Раднички 1923 Пролетер Нови-Сад 1:3 Крылья Советов Балтика 0:1 Крылья Советов Локомотив Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 6:0 Краснодар-2 Спартак-2 0:2 Крылья Советов Акрон 1:2 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Шинник 2:2 Крылья Советов

Последние игры между собой

Зенит: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Крылья Советов: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Зенит 2:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 4:2 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:1 Зенит Премьер-лига
Крылья Советов 1:3 Зенит Премьер-лига Зенит 3:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 1:3 Крылья Советов Премьер-лига Зенит 2:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:4 Зенит Премьер-лига Зенит 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:2 Зенит Премьер-лига Крылья Советов 2:5 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Крылья Советов Премьер-лига Зенит 0:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:1 Зенит Премьер-лига Крылья Советов 0:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:3 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Крылья Советов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 6 2 0 19 - 9 20
2. Локомотив Москва Заявка 8 4 4 0 12 - 6 16
3. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
4. Сочи Заявка 8 5 0 3 12 - 6 15
5. Рубин Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
6. Краснодар Заявка 8 4 1 3 14 - 9 13
7. ЦСКА Москва Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
8. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
9. Спартак Москва Заявка 8 3 1 4 8 - 8 10
10. Крылья Советов Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
11. Ахмат Заявка 8 3 0 5 9 - 14 9
12. Уфа Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
13. Арсенал Тула Заявка 8 2 2 4 12 - 17 8
14. Ростов Заявка 8 1 3 4 10 - 17 6
15. Химки Заявка 8 1 3 4 8 - 15 6
16. Урал Заявка 8 0 3 5 2 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
2. Рубин Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
3. Зенит Заявка 3 3 0 0 7 - 3 9
4. Сочи Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
5. ЦСКА Москва Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
6. Краснодар Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Спартак Москва Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
8. Ахмат Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
9. Крылья Советов Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Арсенал Тула Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
11. Уфа Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
12. Динамо Москва Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13. Нижний Новгород Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
14. Химки Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
15. Урал Заявка 5 0 3 2 2 - 6 3
16. Ростов Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Нижний Новгород Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Краснодар Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
5. Сочи Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
6. Локомотив Москва Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
7. Ростов Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
8. Крылья Советов Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
9. Рубин Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10. ЦСКА Москва Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
11. Спартак Москва Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
12. Уфа Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Ахмат Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
14. Арсенал Тула Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
15. Химки Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
16. Урал Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 8 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Краснодар Кордоба Джон 5 1 2
5. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 4 2
2. Ахмат Нижич Зоран 4 1
3. Урал Бикфалви Эрик 3 1
4. Зенит Кузяев Далер 3 1
5. Нижний Новгород Масоэро Лукас 3 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 сентября 2021, осталось 2 дня 15 часов 4 минуты.



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    • Прогнозы 46
    Зенит 93.5% (43)
    X 6.5% (3)
    Крылья Советов 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Крылья Советов
    1.39
    5.45
    8.70
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Зенит - Крылья Советов онлайн


    Прогнозы на матч Зенит - Крылья Советов

    Исход игры
    Зенит
    93.3% (42)
    Ничья
    6.7% (3)
    Крылья Советов
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.11% (23)
    Меньше
    48.89% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    48.89% (22)
    Нет
    51.11% (23)
    Популярный счёт
    2:0 Зенит
    37.8% (17)
    3:1 Зенит
    20% (9)
    2:1 Зенит
    17.8% (8)
    3:0 Зенит
    8.9% (4)
    1:1 Ничья
    6.7% (3)
    1:0 Зенит
    4.4% (2)
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