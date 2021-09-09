Россия: Премьер-лига 2021-2022
Зенит
Позже
Стадион: Газпром Арена
Крылья Советов
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ерохин Александр
|5
|0.63
|2.
|Азмун Сердар
|5 (1)
|0.63
|3.
|Дзюба Артём
|2
|0.25
|4.
|Малком Филипе
|2
|0.25
|5.
|Вендел Маркус
|2
|0.25
|6.
|Сутормин Алексей
|2 (2)
|0.25
|7.
|Клаудиньо
|1
|0.13
|8.
|Кузяев Далер
|0
|0
|9.
|Ракицкий Ярослав
|0
|0
|10.
|Дуглас Сантос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сергеев Иван
|3 (1)
|0.38
|2.
|Сарвели Владислав
|2
|0.25
|3.
|Глушенков Максим
|2
|0.25
|4.
|Чернов Никита
|1
|0.13
|5.
|Бегич Сильвие
|1
|0.13
|6.
|Зиньковский Антон
|0
|0
|7.
|Ежов Роман
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кузяев Далер
|3
|1
|2.
|Вендел Маркус
|2
|0
|3.
|Оздоев Магомед
|1
|0
|4.
|Ракицкий Ярослав
|1
|0
|5.
|Ловрен Деян
|1
|0
|6.
|Азмун Сердар
|1
|0
|7.
|Малком Филипе
|1
|0
|8.
|Круговой Данил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иванисеня Дмитрий
|3
|0
|2.
|Горшков Юрий
|2
|0
|3.
|Пруцев Данил
|2
|0
|4.
|Ежов Роман
|0
|1
|5.
|Божин Сергей
|1
|0
|6.
|Якуба Денис
|1
|0
|7.
|Чернов Никита
|1
|0
|8.
|Солдатенков Александр
|1
|0
|9.
|Ломаев Иван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Зенит
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|31.58% (6)
|0
|10.53% (2)
|26.32% (5)
|Крылья Советов
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|55.56% (5)
|0
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: +13 =6 -1Рубин 1:3 Зенит Челси 1:0 Зенит Зенит 3:1 Ахмат Зенит 1:0 ЦСКА Москва
Уфа 1:1 Зенит Локомотив Москва 1:1 Зенит Зенит 3:2 Краснодар Ростов 2:4 Зенит Химки 1:3 Зенит Зенит 3:0 Локомотив Москва Карлсруэ 1:3 Зенит Зенит 2:2 Вердер Шальке 04 0:0 Зенит Тамбов 1:5 Зенит Уфа 0:0 Зенит Зенит 6:1 Локомотив Москва Зенит 6:0 Ротор Краснодар 2:2 Зенит Сочи 1:2 Зенит Зенит 2:0 Химки
Крылья Советов Последние 20 матчей: +11 =2 -7Знамя Ногинск 0:10 Крылья Советов Крылья Советов 4:2 Ростов Локомотив Москва 2:0 Крылья Советов Уфа 1:2 Крылья Советов
Крылья Советов 1:0 Сочи Рубин 1:1 Крылья Советов Арсенал Тула 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Спартак Москва Крылья Советов 1:2 Ахмат Крылья Советов 0:1 Урал Урал 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Раднички 1923 Пролетер Нови-Сад 1:3 Крылья Советов Балтика 0:1 Крылья Советов Локомотив Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 6:0 Краснодар-2 Спартак-2 0:2 Крылья Советов Акрон 1:2 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Шинник 2:2 Крылья Советов
Последние игры между собой
Зенит: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Крылья Советов: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Крылья Советов 1:3 Зенит Премьер-лига Зенит 3:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 1:3 Крылья Советов Премьер-лига Зенит 2:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:4 Зенит Премьер-лига Зенит 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:2 Зенит Премьер-лига Крылья Советов 2:5 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Крылья Советов Премьер-лига Зенит 0:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:1 Зенит Премьер-лига Крылья Советов 0:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:3 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Крылья Советов Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 9
|20
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 6
|16
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|4.
|Сочи
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|12 - 6
|15
|5.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 9
|13
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 8
|10
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|11.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 14
|9
|12.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|14.
|Ростов
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 17
|6
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|16.
|Урал
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|Рубин
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|Зенит
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|4.
|Сочи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|6.
|Краснодар
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|11.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|14.
|Химки
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|15.
|Урал
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|16.
|Ростов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Краснодар
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|5.
|Сочи
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|7.
|Ростов
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|Рубин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|12.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Ахмат
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|16.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|8
|1
|0
|2.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|6
|1
|0
|3.
|Химки
|Глушаков Денис
|6
|3
|0
|4.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|2
|5.
|Зенит
|Ерохин Александр
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|4
|2
|2.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|4
|1
|3.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|3
|1
|4.
|Зенит
|Кузяев Далер
|3
|1
|5.
|Нижний Новгород
|Масоэро Лукас
|3
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Зенит - Крылья Советов
Исход игры
Зенит
93.3% (42)
Ничья
6.7% (3)
Крылья Советов
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
51.11% (23)
Меньше
48.89% (22)
Обе команды забьют
Да
48.89% (22)
Нет
51.11% (23)
Популярный счёт
2:0 Зенит
37.8% (17)
3:1 Зенит
20% (9)
2:1 Зенит
17.8% (8)
3:0 Зенит
8.9% (4)
1:1 Ничья
6.7% (3)
1:0 Зенит
4.4% (2)
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