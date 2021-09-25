Россия: Премьер-лига 2021-2022
Спартак Москва
2:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Открытие Банк Арена
Уфа
1:0
3' ГолПонсе Эсекель
18' Желтая карточкаКротов Вячеслав
19' Желтая карточкаКамилов Владислав
2:0
29' ГолПромес Куинси
|1 000 руб.
|5 000 руб.
|1 000 руб.
18
Умяров
Наиль
32
Бауэр
Мориц
24
Мрзляк
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Умяров НаильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Ребров АртёмВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Витория Руй
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Бауэр МорицЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Мрзляк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Ахатов ДанилПолузащитник
-
Главный тренер: Стукалов Алексей
Ход матча
3'
1:0
18'
29'
2:0
История личных встреч
Спартак Москва
Уфа
6 матчей
66.7%
33.3%
0%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
83.3%
-33.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед
8 матчей
0%
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
0%
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
0%
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
14 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Понсе Эсекель
|4
|0.44
|Зобнин Роман
|2
|0.22
|Промес Куинси
|1
|0.11
|Айртон Лукас
|1
|0.11
|Соболев Александр Сергеевич
|1 (1)
|0.11
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|Джикия Георгий
|0
|0
|Жиго Самуэль
|0
|0
|Рассказов Николай
|0
|0
|Крал Алекс
|0
|0
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агаларов Гамид
|8 (1)
|0.89
|Иванов Олег
|2 (2)
|0.22
|Камилов Владислав
|1
|0.11
|Мрзляк Филип
|0
|0
|Йокич Боян
|0
|0
|Кротов Вячеслав
|0
|0
|Голубев Артём
|0
|0
|Плиев Константин
|0
|0
|Касинтура Эгаш
|0
|0
Карточки
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рассказов Николай
|4
|0
|Соболев Александр Сергеевич
|4
|0
|Жиго Самуэль
|3
|0
|Хендрикс Йоррит
|2
|0
|Зобнин Роман
|2
|0
|Умяров Наиль
|2
|0
|Мозес Виктор
|1
|0
|Мирзов Резиуан
|1
|0
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|Джикия Георгий
|1
|0
|Ларссон Джордан
|1
|0
|Кофрие Максимилиано
|1
|0
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фищенко Руслан
|2
|1
|Камилов Владислав
|3
|0
|Агаларов Гамид
|3
|0
|Касинтура Эгаш
|3
|0
|Журавлёв Юрий
|1
|1
|Кротов Вячеслав
|2
|0
|Мрзляк Филип
|2
|0
|Иванов Олег
|1
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Голубев Артём
|1
|0
|Милетич Неманья
|1
|0
|Плиев Константин
|1
|0
|Саплинов Александр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спартак Москва
|0
|25% (2)
|0
|25% (2)
|25% (2)
|25% (2)
|Уфа
|0
|0
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|36.36% (4)
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Спартак Москва Последние 20 матчей: +9 =3 -8ЦСКА Москва 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Легия Спартак Москва 3:1 Химки Спартак Москва 1:2 Сочи
Арсенал Тула 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 1:0 Урал Бенфика 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:2 Нижний Новгород Спартак Москва 0:2 Бенфика Крылья Советов 0:1 Спартак Москва Рубин 1:0 Спартак Москва Химки 1:5 Спартак Москва Рубин 0:4 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Сочи Спартак Москва 4:2 Шибеник Спартак Москва 2:2 Браво Спартак Москва 1:2 Нефтчи Ахмат 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Химки Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва
Уфа Последние 20 матчей: +8 =5 -7Легион-Динамо 1:1 Уфа Уфа 3:2 Химки Сочи 3:1 Уфа Уфа 1:2 Крылья Советов
Уфа 1:1 Зенит Нижний Новгород 1:2 Уфа Уфа 1:1 Локомотив Москва Уфа 2:3 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа Уфа 0:2 Виктория Пльзень Уфа 2:1 Ботошани Уфа 1:3 Сепси Уфа 1:1 Олимпиакос Университатя Крайова 0:2 Уфа Уфа 2:0 Балтика Уфа 2:1 Чайка Уфа 0:2 Велес Москва Уфа 2:1 Арсенал Тула Уфа 0:0 Зенит ЦСКА Москва 1:1 Уфа
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 10
|23
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|12 - 6
|17
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|4.
|Сочи
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|12 - 6
|15
|5.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 9
|13
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|8.
|Спартак Москва
|2:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 8
|13
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|11.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 14
|9
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|13.
|Уфа
|0:2 Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|14.
|Химки
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 15
|7
|15.
|Ростов
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 17
|6
|16.
|Урал
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 4
|12
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Рубин
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Сочи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|6.
|Спартак Москва
|2:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|7.
|Краснодар
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|11.
|Уфа
|0:2 Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Химки
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|14.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|15.
|Урал
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|16.
|Ростов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|5.
|Краснодар
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|6.
|Сочи
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|7.
|Ростов
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|9.
|Рубин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|11.
|Спартак Москва
|2:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|12.
|Уфа
|0:2 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|13.
|Ахмат
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|16.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|8
|1
|0
|2.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|6
|1
|0
|3.
|Химки
|Глушаков Денис
|6
|3
|0
|4.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|2
|5.
|Зенит
|Ерохин Александр
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|5
|2
|2.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|4
|1
|3.
|Зенит
|Кузяев Далер
|4
|1
|4.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|3
|1
|5.
|Нижний Новгород
|Масоэро Лукас
|3
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Спартак Москва 2:0 Уфа
Исход игры
Спартак Москва
83.4% (136)
Ничья
12.9% (21)
Уфа
3.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
42.75% (59)
Меньше
57.25% (79)
Обе команды забьют
Да
50.72% (70)
Нет
49.28% (68)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
27% (44)
2:0 Спартак Москва
22.1% (36)
1:0 Спартак Москва
18.4% (30)
1:1 Ничья
6.7% (11)
3:1 Спартак Москва
6.1% (10)
2:2 Ничья
1.8% (3)
0:0 Ничья
1.2% (2)
1:2 Уфа
1.2% (2)
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