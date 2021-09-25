С правого фланга следовала подача у гостей в район линии вратарской площади. Максименко на выходе не сумел добраться до мяча, но Жиго головой отбил мяч на противоположный фланг.

Дождь пошёл в Москве. Не очень большой, так что не должен создавать больших неудобств футболистам.

Оживился Руй Витория в концовке тайма. Похоже, португальский тренер требует от своих футболистов перевести игру н чужую половину поля, где и дожидаться конца первого тайма.

Левым флангом провели быструю контратаку хозяева: Понсе отдал короткий пас в штрафную площадку на Мозеса, который на силу пробивал с 15-ти метров, но Беленову удалось кулаками парировать мяч на угловой.

Угловой с правого фланга "Спартак" подал без каких-либо дивидендов, но и на контратаку также не напоролся.

41' Начинает прижиматься "Спартак" к своей штрафной площади. Рискованно это делать - можно быть наказанным за такие действия "голом в раздевалку".

40' Мрзляк в борьбе за мяч на чужой половине поля не по правилам действовал против Умярова. По крайней мере, так решил главный арбитр встречи.

39' Наконец, сумели левым флангом обострить игру гости, откуда следовала прострельная передача в район полукружия штрафной площади, но Джикия там разрядил обстановку, вынеся мяч в аут.

38' Совсем перестали мы видеть даже подходы у "Уфы" к чужой штрафной площади. Очень слабо сегодня выглядит команда Алексея Стукалова.

37' Айртон разогнал атаку "Спартака" по левому флангу, отдал пас на ближний край штрафной площади, откуда Бакаев пробивал с левой ноги - мяч прошёл неподалёку от дальнего нижнего угла ворот.

36' С дальней дистанции Умяров пробивал по воротам гостей. Получилось достаточно плотно, но Беленов всё видел, сумев намертво мяч поймать.

35' Хорошее настроение у болельщиков "Спартака" сегодня. Нечасто их любимая команда в последнее время радует уверенными победами.

34' В пешем темпе проходит сейчас игра в середине поля. Спартаковцы не стремятся добивать соперника, просто держа под контролем происходящее на поле.

33' 5:2 - такова статистика по ударам по воротам в этом матче. Нельзя сказать, что "Спартак" заслуженно выигрывает в два гола, но уфимцы сами виноваты, допуская грубые ляпы в центре обороны.

32' Серьёзную заявку на итоговую победу создали "красно-белые". Уфимцы пока что выглядят обескураженными. Слабо верится, что до конца первого тайма им удастся прийти в себя.

30' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Куинси Промес!!!

Йокич у своей штрафной площади отдал неточный пас в направлении Камилова, чем воспользовался Промес сполна.

29' Вернулся на поле Айртон, и взгляд у него даже выглядит вполне себе ясным, что не может не радовать. Вынужденную замену делать не придётся Рую Витории.

28' Бауэр и Айртон в середине поля столкнулись головами. Мориц, словно не заметил этого удара, а вот Лукас оказался в нокдауне, и надо вызывать на поле в очередной раз медбригаду Спартака".

27' Айртон с левого фланга вошёл в чужую штрафную площадку, и с правой ноги плотно пробивал в ближний нижний угол, но Беленову снова удалось парировать мяч в сторону.

26' Бауэр протащил мяч на правый фланг атаки "Уфы", где падал под натиском Айртона, но, по мнению судьи, бразилец действовал в рамках правил в этом эпизоде.

25' А теперь после заброса из глубины поля Агаларов не по правилам боролся с Жиго. Каждую минуту судье приходится давать свисток.

24' Часто как-то фолить начали уфимцы в последние минуты. Сейчас в середине поля Плиев руками придержал Бакаева.

23' Медицинская помощь понадобилась Джикии, которому досталось по голове. Думаю, что придёт в себя капитан "Спартака" в скором времени, и сможет продолжить матч.

22' А теперь Капилос сфолил против Джикии. Достаточно жёстко было, но не на жёлтую карточку. Надо быть аккуратней 29-му номеру "Уфы", иначе можно серьёзно подвести команду.

21' Камилов получил жёлтую карточку. Не очень понятно, за что именно его наказал арбитр. Но Владислав принимает это решение, не пытаясь протестовать.

20' Угловой с правого фланга подали башкирцы, но вскоре после подачи прозвучал свисток, который зафиксировал фол в атаке. С арбитром никто спорить не стал.

19' Кротов получил отложенную жёлтую карточку, так как грубо врезал сзади по ногам Литвинову.

18' Ещё один заброс в штрафную площадку прошёл на Агаларова, но Гамида тут же атаковали два защитника "Спартака", и Джикия мяч отобрал, после чего выбил мяч в аут.

17' Заброс из глубины поля следовал в штрафную площадку в направлении Кротова, но тот до мяча не добрался, да ещё и офсайд зафиксирован у нападающего.

16' Катают мяч сейчас поперёк поля в средней зоне уфимцы. Спартаковцы робко прессингуют, но всё же не позволяют соперникам приблизиться к своим владениям.

15' Бакаев пытался вскрыть оборону башкирцев, но на этот раз его вертикальная передача была прочитана защитниками гостей, так что в этом случае обошлось без выхода 1 на 1 на ворота Беленова.

14' Кофрие на правом фланге обороны не позволил совершить прорыв Касинтуре. Бельгиец пытался выпросить аут у судьи для "Спартака", но мяч останется у "Уфы".

13' Всё нормально с Промесом - он способен продолжать встречу. Можно выдохнуть с облегчением Руй Витории.

12' Промес получил повреждение в середине поля в одном из игровых единоборств. Приходится приглашать на поле медицинскую бригаду, чтобы помочь голландцу подняться на ноги.

11' Успокаивает своих подопечных Алексей Стукалов от кромки поля, а также пытается жестами внести какие-то тактические изменения в игру.

10' Перестали высоко прессинговать уфимцы соперника, поняв, что таким образом можно и разгромно проиграть, регулярно нарываясь на контратаки.

9' Умяров с дальней дистанции здорово пробивал по воротам гостей, и мяч пролетел очень близко с правым нижним углом ворот. Не уверен я, что Беленов в броске ситуацию контролировал.

8' Очень эффективно в этом матче действуют спартаковцы. Нетипичный случай, как для нынешнего сезона.

7' ОПАСНО! Едва второй голо во второй контратаке не забили "красно-белые". Промес с левого фланга ворвался в штрафную площадку, и из-под защитника пробивал в нижний ближний угол, но Беленов среагировал и успел сложиться, парировав мяч в сторону.

6' Левым флангом вперёд прорывался Касинтура, но судьи справедливо определили, что он был в положении "вне игры".

5' Шокирующее начало получается для "Уфы". Старались они ошеломить соперника с первых минут своей активностью, но в итоге сами пропустили на контратаке.

4' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Эсекель Понсе!!!

Вот это да! В первой же контратаке забил "Спартак". Бакаев по центральной оси запустил в прорыв Понсе, который проскочил между Плиевым и Ботака-Иобома, и с 15-ти метров пробил точно в левый нижний угол ворот.

3' Угловой теперь на левом фланге заработали гости. Подача последовала в район 11-метровой отметки, и после скидки партнёра по команде головой пробивал Агаларов, но слишком слабо получилось.

2' Активно на стартовых секундах встречи стараются действовать уфимцы, организовав высокий прессинг на чужой половине поля. Спартаковцам приходится отбивать мяч в аут.