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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Спартак Москва
2:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Уфа
0'
1:0
3' Гол
Понсе Эсекель
18' Желтая карточка
Кротов Вячеслав
19' Желтая карточка
Камилов Владислав
2:0
29' Гол
Промес Куинси
45'+1
2:0. Квинси Промес
1:0. Эсекель Понсе
98
Максименко
Александр
2
Жиго
Самуэль
3
Кофрие
Максимилиано
14
Джикия
Георгий
8
Мозес
Виктор
18
Умяров
Наиль
68
Литвинов
Руслан
6
Айртон
Лукас
9
Понсе
Эсекель
10
Бакаев
Зелимхан
24
Промес
Куинси
31
Беленов
Александр
32
Бауэр
Мориц
3
Плиев
Константин
15
Ботака-Иобома
Эрвинг
5
Йокич
Боян
23
Касинтура
Эгаш
24
Мрзляк
Филип
7
Алиев
Азер
29
Камилов
Владислав
9
Агаларов
Гамид
57
Кротов
Вячеслав
Спартак Москва
3-4-1-2
Уфа
5-3-2

История личных встреч

Спартак Москва
Уфа

6 матчей

66.7%
33.3%
0%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
83.3%
-33.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

8 матчей

0%
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

0%
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

0%
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

14 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Понсе Эсекель 4 0.44
Зобнин Роман 2 0.22
Промес Куинси 1 0.11
Айртон Лукас 1 0.11
Соболев Александр Сергеевич 1 (1) 0.11
Бакаев Зелимхан 0 0
Джикия Георгий 0 0
Жиго Самуэль 0 0
Рассказов Николай 0 0
Крал Алекс 0 0
Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агаларов Гамид 8 (1) 0.89
Иванов Олег 2 (2) 0.22
Камилов Владислав 1 0.11
Мрзляк Филип 0 0
Йокич Боян 0 0
Кротов Вячеслав 0 0
Голубев Артём 0 0
Плиев Константин 0 0
Касинтура Эгаш 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рассказов Николай 4 0
Соболев Александр Сергеевич 4 0
Жиго Самуэль 3 0
Хендрикс Йоррит 2 0
Зобнин Роман 2 0
Умяров Наиль 2 0
Мозес Виктор 1 0
Мирзов Резиуан 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Джикия Георгий 1 0
Ларссон Джордан 1 0
Кофрие Максимилиано 1 0
Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фищенко Руслан 2 1
Камилов Владислав 3 0
Агаларов Гамид 3 0
Касинтура Эгаш 3 0
Журавлёв Юрий 1 1
Кротов Вячеслав 2 0
Мрзляк Филип 2 0
Иванов Олег 1 0
Бауэр Мориц 1 0
Голубев Артём 1 0
Милетич Неманья 1 0
Плиев Константин 1 0
Саплинов Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спартак Москва 0 25% (2) 0 25% (2) 25% (2) 25% (2)
 Уфа 0 0 9.09% (1) 27.27% (3) 36.36% (4) 27.27% (3)

Предыдущие игры

Спартак Москва Последние 20 матчей: +9 =3 -8
ЦСКА Москва 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Легия Спартак Москва 3:1 Химки Спартак Москва 1:2 Сочи
Арсенал Тула 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 1:0 Урал Бенфика 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:2 Нижний Новгород Спартак Москва 0:2 Бенфика Крылья Советов 0:1 Спартак Москва Рубин 1:0 Спартак Москва Химки 1:5 Спартак Москва Рубин 0:4 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Сочи Спартак Москва 4:2 Шибеник Спартак Москва 2:2 Браво Спартак Москва 1:2 Нефтчи Ахмат 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Химки Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва
Уфа Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Легион-Динамо 1:1 Уфа Уфа 3:2 Химки Сочи 3:1 Уфа Уфа 1:2 Крылья Советов
Уфа 1:1 Зенит Нижний Новгород 1:2 Уфа Уфа 1:1 Локомотив Москва Уфа 2:3 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа Уфа 0:2 Виктория Пльзень Уфа 2:1 Ботошани Уфа 1:3 Сепси Уфа 1:1 Олимпиакос Университатя Крайова 0:2 Уфа Уфа 2:0 Балтика Уфа 2:1 Чайка Уфа 0:2 Велес Москва Уфа 2:1 Арсенал Тула Уфа 0:0 Зенит ЦСКА Москва 1:1 Уфа
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 2 0 21 - 10 23
2. Локомотив Москва Заявка 9 4 5 0 12 - 6 17
3. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
4. Сочи Заявка 8 5 0 3 12 - 6 15
5. Рубин Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
6. Краснодар Заявка 8 4 1 3 14 - 9 13
7. ЦСКА Москва Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
8. Спартак Москва 2:0 Заявка 9 4 1 4 10 - 8 13
9. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
10. Крылья Советов Заявка 9 3 1 5 11 - 13 10
11. Ахмат Заявка 8 3 0 5 9 - 14 9
12. Арсенал Тула Заявка 8 2 2 4 12 - 17 8
13. Уфа 0:2 Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
14. Химки Заявка 9 1 4 4 8 - 15 7
15. Ростов Заявка 8 1 3 4 10 - 17 6
16. Урал Заявка 8 0 3 5 2 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 9 - 4 12
2. Локомотив Москва Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Рубин Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
4. Сочи Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
5. ЦСКА Москва Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
6. Спартак Москва 2:0 Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
7. Краснодар Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Ахмат Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
9. Крылья Советов Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Арсенал Тула Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
11. Уфа 0:2 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
12. Динамо Москва Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13. Химки Заявка 5 0 4 1 4 - 6 4
14. Нижний Новгород Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
15. Урал Заявка 5 0 3 2 2 - 6 3
16. Ростов Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Нижний Новгород Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Локомотив Москва Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
5. Краснодар Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
6. Сочи Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
7. Ростов Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
8. Крылья Советов Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
9. Рубин Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10. ЦСКА Москва Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
11. Спартак Москва 2:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
12. Уфа 0:2 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
13. Ахмат Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
14. Арсенал Тула Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
15. Химки Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
16. Урал Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 8 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Краснодар Кордоба Джон 5 1 2
5. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 5 2
2. Ахмат Нижич Зоран 4 1
3. Зенит Кузяев Далер 4 1
4. Урал Бикфалви Эрик 3 1
5. Нижний Новгород Масоэро Лукас 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    45'
    Угловой с правого фланга "Спартак" подал без каких-либо дивидендов, но и на контратаку также не напоролся.
  • Опасный момент
    45'
    Левым флангом провели быструю контратаку хозяева: Понсе отдал короткий пас в штрафную площадку на Мозеса, который на силу пробивал с 15-ти метров, но Беленову удалось кулаками парировать мяч на угловой.
  • 44'
    Оживился Руй Витория в концовке тайма. Похоже, португальский тренер требует от своих футболистов перевести игру н чужую половину поля, где и дожидаться конца первого тайма.
  • Дождь
    43'
    Дождь пошёл в Москве. Не очень большой, так что не должен создавать больших неудобств футболистам.
  • 42'
    С правого фланга следовала подача у гостей в район линии вратарской площади. Максименко на выходе не сумел добраться до мяча, но Жиго головой отбил мяч на противоположный фланг.
  • 41'
    Начинает прижиматься "Спартак" к своей штрафной площади. Рискованно это делать - можно быть наказанным за такие действия "голом в раздевалку".
  • Фол, нарушение
    40'
    Мрзляк в борьбе за мяч на чужой половине поля не по правилам действовал против Умярова. По крайней мере, так решил главный арбитр встречи.
  • 39'
    Наконец, сумели левым флангом обострить игру гости, откуда следовала прострельная передача в район полукружия штрафной площади, но Джикия там разрядил обстановку, вынеся мяч в аут.
  • 38'
    Совсем перестали мы видеть даже подходы у "Уфы" к чужой штрафной площади. Очень слабо сегодня выглядит команда Алексея Стукалова.
  • Опасный момент
    37'
    Айртон разогнал атаку "Спартака" по левому флангу, отдал пас на ближний край штрафной площади, откуда Бакаев пробивал с левой ноги - мяч прошёл неподалёку от дальнего нижнего угла ворот.
  • Опасный момент
    36'
    С дальней дистанции Умяров пробивал по воротам гостей. Получилось достаточно плотно, но Беленов всё видел, сумев намертво мяч поймать.
  • 35'
    Хорошее настроение у болельщиков "Спартака" сегодня. Нечасто их любимая команда в последнее время радует уверенными победами.
  • 34'
    В пешем темпе проходит сейчас игра в середине поля. Спартаковцы не стремятся добивать соперника, просто держа под контролем происходящее на поле.
  • 33'
    5:2 - такова статистика по ударам по воротам в этом матче. Нельзя сказать, что "Спартак" заслуженно выигрывает в два гола, но уфимцы сами виноваты, допуская грубые ляпы в центре обороны.
  • 32'
    Серьёзную заявку на итоговую победу создали "красно-белые". Уфимцы пока что выглядят обескураженными. Слабо верится, что до конца первого тайма им удастся прийти в себя.
  • Описание гола
    30'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Куинси Промес!!!
    Йокич у своей штрафной площади отдал неточный пас в направлении Камилова, чем воспользовался Промес сполна.
  • 29'
    Вернулся на поле Айртон, и взгляд у него даже выглядит вполне себе ясным, что не может не радовать. Вынужденную замену делать не придётся Рую Витории.
  • Травма, повреждение
    28'
    Бауэр и Айртон в середине поля столкнулись головами. Мориц, словно не заметил этого удара, а вот Лукас оказался в нокдауне, и надо вызывать на поле в очередной раз медбригаду Спартака".
  • Опасный момент
    27'
    Айртон с левого фланга вошёл в чужую штрафную площадку, и с правой ноги плотно пробивал в ближний нижний угол, но Беленову снова удалось парировать мяч в сторону.
  • Судья
    26'
    Бауэр протащил мяч на правый фланг атаки "Уфы", где падал под натиском Айртона, но, по мнению судьи, бразилец действовал в рамках правил в этом эпизоде.
  • Фол, нарушение
    25'
    А теперь после заброса из глубины поля Агаларов не по правилам боролся с Жиго. Каждую минуту судье приходится давать свисток.
  • Фол, нарушение
    24'
    Часто как-то фолить начали уфимцы в последние минуты. Сейчас в середине поля Плиев руками придержал Бакаева.
  • Травма, повреждение
    23'
    Медицинская помощь понадобилась Джикии, которому досталось по голове. Думаю, что придёт в себя капитан "Спартака" в скором времени, и сможет продолжить матч.
  • Фол, нарушение
    22'
    А теперь Капилос сфолил против Джикии. Достаточно жёстко было, но не на жёлтую карточку. Надо быть аккуратней 29-му номеру "Уфы", иначе можно серьёзно подвести команду.
  • Желтая карточка
    21'
    Камилов получил жёлтую карточку. Не очень понятно, за что именно его наказал арбитр. Но Владислав принимает это решение, не пытаясь протестовать.
  • Угловой
    20'
    Угловой с правого фланга подали башкирцы, но вскоре после подачи прозвучал свисток, который зафиксировал фол в атаке. С арбитром никто спорить не стал.
  • Желтая карточка
    19'
    Кротов получил отложенную жёлтую карточку, так как грубо врезал сзади по ногам Литвинову.
  • 18'
    Ещё один заброс в штрафную площадку прошёл на Агаларова, но Гамида тут же атаковали два защитника "Спартака", и Джикия мяч отобрал, после чего выбил мяч в аут.
  • Офсайд
    17'
    Заброс из глубины поля следовал в штрафную площадку в направлении Кротова, но тот до мяча не добрался, да ещё и офсайд зафиксирован у нападающего.
  • 16'
    Катают мяч сейчас поперёк поля в средней зоне уфимцы. Спартаковцы робко прессингуют, но всё же не позволяют соперникам приблизиться к своим владениям.
  • 15'
    Бакаев пытался вскрыть оборону башкирцев, но на этот раз его вертикальная передача была прочитана защитниками гостей, так что в этом случае обошлось без выхода 1 на 1 на ворота Беленова.
  • 14'
    Кофрие на правом фланге обороны не позволил совершить прорыв Касинтуре. Бельгиец пытался выпросить аут у судьи для "Спартака", но мяч останется у "Уфы".
  • 13'
    Всё нормально с Промесом - он способен продолжать встречу. Можно выдохнуть с облегчением Руй Витории.
  • Травма, повреждение
    12'
    Промес получил повреждение в середине поля в одном из игровых единоборств. Приходится приглашать на поле медицинскую бригаду, чтобы помочь голландцу подняться на ноги.
  • 11'
    Успокаивает своих подопечных Алексей Стукалов от кромки поля, а также пытается жестами внести какие-то тактические изменения в игру.
  • 10'
    Перестали высоко прессинговать уфимцы соперника, поняв, что таким образом можно и разгромно проиграть, регулярно нарываясь на контратаки.
  • Опасный момент
    9'
    Умяров с дальней дистанции здорово пробивал по воротам гостей, и мяч пролетел очень близко с правым нижним углом ворот. Не уверен я, что Беленов в броске ситуацию контролировал.
  • 8'
    Очень эффективно в этом матче действуют спартаковцы. Нетипичный случай, как для нынешнего сезона.
  • Опасный момент
    7'
    ОПАСНО! Едва второй голо во второй контратаке не забили "красно-белые". Промес с левого фланга ворвался в штрафную площадку, и из-под защитника пробивал в нижний ближний угол, но Беленов среагировал и успел сложиться, парировав мяч в сторону.
  • Офсайд
    6'
    Левым флангом вперёд прорывался Касинтура, но судьи справедливо определили, что он был в положении "вне игры".
  • 5'
    Шокирующее начало получается для "Уфы". Старались они ошеломить соперника с первых минут своей активностью, но в итоге сами пропустили на контратаке.
  • Описание гола
    4'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Эсекель Понсе!!!
    Вот это да! В первой же контратаке забил "Спартак". Бакаев по центральной оси запустил в прорыв Понсе, который проскочил между Плиевым и Ботака-Иобома, и с 15-ти метров пробил точно в левый нижний угол ворот.
  • Угловой
    3'
    Угловой теперь на левом фланге заработали гости. Подача последовала в район 11-метровой отметки, и после скидки партнёра по команде головой пробивал Агаларов, но слишком слабо получилось.
  • 2'
    Активно на стартовых секундах встречи стараются действовать уфимцы, организовав высокий прессинг на чужой половине поля. Спартаковцам приходится отбивать мяч в аут.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
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Где смотреть матч Спартак Москва 2:0 Уфа онлайн


Прогнозы на матч Спартак Москва 2:0 Уфа

Исход игры
Спартак Москва
83.4% (136)
Ничья
12.9% (21)
Уфа
3.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
42.75% (59)
Меньше
57.25% (79)
Обе команды забьют
Да
50.72% (70)
Нет
49.28% (68)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
27% (44)
2:0 Спартак Москва
22.1% (36)
1:0 Спартак Москва
18.4% (30)
1:1 Ничья
6.7% (11)
3:1 Спартак Москва
6.1% (10)
2:2 Ничья
1.8% (3)
0:0 Ничья
1.2% (2)
1:2 Уфа
1.2% (2)
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