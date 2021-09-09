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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Спартак Москва
 
Позже

Стадион:
Уфа

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Понсе Эсекель 3 0.38
2. Зобнин Роман 2 0.25
3. Промес Куинси 1 0.13
4. Айртон Лукас 1 0.13
5. Соболев Александр Сергеевич 1 (1) 0.13
6. Бакаев Зелимхан 0 0
7. Джикия Георгий 0 0
8. Жиго Самуэль 0 0
9. Рассказов Николай 0 0
10. Крал Алекс 0 0
Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Агаларов Гамид 8 (1) 1
2. Иванов Олег 2 (2) 0.25
3. Камилов Владислав 1 0.13
4. Мрзляк Филип 0 0
5. Йокич Боян 0 0
6. Кротов Вячеслав 0 0
7. Голубев Артём 0 0
8. Плиев Константин 0 0
9. Касинтура Эгаш 0 0

Карточки

Спартак Москва
# Игрок      
1. Рассказов Николай 4 0
2. Соболев Александр Сергеевич 4 0
3. Жиго Самуэль 3 0
4. Хендрикс Йоррит 2 0
5. Зобнин Роман 2 0
6. Умяров Наиль 2 0
7. Мозес Виктор 1 0
8. Мирзов Резиуан 1 0
9. Бакаев Зелимхан 1 0
10. Джикия Георгий 1 0
11. Ларссон Джордан 1 0
12. Кофрие Максимилиано 1 0
Уфа
# Игрок      
1. Фищенко Руслан 2 1
2. Агаларов Гамид 3 0
3. Касинтура Эгаш 3 0
4. Журавлёв Юрий 1 1
5. Мрзляк Филип 2 0
6. Камилов Владислав 2 0
7. Иванов Олег 1 0
8. Кротов Вячеслав 1 0
9. Бауэр Мориц 1 0
10. Голубев Артём 1 0
11. Милетич Неманья 1 0
12. Плиев Константин 1 0
13. Саплинов Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спартак Москва 0 25% (2) 0 25% (2) 25% (2) 25% (2)
 Уфа 0 0 9.09% (1) 27.27% (3) 36.36% (4) 27.27% (3)

Предыдущие игры

Спартак Москва Последние 20 матчей: +9 =3 -8
ЦСКА Москва 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Легия Спартак Москва 3:1 Химки Спартак Москва 1:2 Сочи
Арсенал Тула 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 1:0 Урал Бенфика 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:2 Нижний Новгород Спартак Москва 0:2 Бенфика Крылья Советов 0:1 Спартак Москва Рубин 1:0 Спартак Москва Химки 1:5 Спартак Москва Рубин 0:4 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Сочи Спартак Москва 4:2 Шибеник Спартак Москва 2:2 Браво Спартак Москва 1:2 Нефтчи Ахмат 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Химки Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва
Уфа Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Легион-Динамо 1:1 Уфа Уфа 3:2 Химки Сочи 3:1 Уфа Уфа 1:2 Крылья Советов
Уфа 1:1 Зенит Нижний Новгород 1:2 Уфа Уфа 1:1 Локомотив Москва Уфа 2:3 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа Уфа 0:2 Виктория Пльзень Уфа 2:1 Ботошани Уфа 1:3 Сепси Уфа 1:1 Олимпиакос Университатя Крайова 0:2 Уфа Уфа 2:0 Балтика Уфа 2:1 Чайка Уфа 0:2 Велес Москва Уфа 2:1 Арсенал Тула Уфа 0:0 Зенит ЦСКА Москва 1:1 Уфа

Последние игры между собой

Спартак Москва: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 6
Уфа: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 4
Спартак Москва 0:3 Уфа Премьер-лига Уфа 1:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:0 Уфа Премьер-лига Уфа 1:0 Спартак Москва Премьер-лига
Спартак Москва 1:0 Уфа Премьер-лига Уфа 2:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Уфа 1:3 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:1 Уфа Премьер-лига Уфа 3:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:2 Уфа Премьер-лига Спартак Москва 1:2 Уфа Премьер-лига Уфа 1:2 Спартак Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 6 2 0 19 - 9 20
2. Локомотив Москва Заявка 8 4 4 0 12 - 6 16
3. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
4. Сочи Заявка 8 5 0 3 12 - 6 15
5. Рубин Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
6. Краснодар Заявка 8 4 1 3 14 - 9 13
7. ЦСКА Москва Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
8. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
9. Спартак Москва Заявка 8 3 1 4 8 - 8 10
10. Крылья Советов Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
11. Ахмат Заявка 8 3 0 5 9 - 14 9
12. Уфа Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
13. Арсенал Тула Заявка 8 2 2 4 12 - 17 8
14. Ростов Заявка 8 1 3 4 10 - 17 6
15. Химки Заявка 8 1 3 4 8 - 15 6
16. Урал Заявка 8 0 3 5 2 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
2. Рубин Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
3. Зенит Заявка 3 3 0 0 7 - 3 9
4. Сочи Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
5. ЦСКА Москва Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
6. Краснодар Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Спартак Москва Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
8. Ахмат Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
9. Крылья Советов Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Арсенал Тула Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
11. Уфа Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
12. Динамо Москва Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13. Нижний Новгород Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
14. Химки Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
15. Урал Заявка 5 0 3 2 2 - 6 3
16. Ростов Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Нижний Новгород Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Краснодар Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
5. Сочи Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
6. Локомотив Москва Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
7. Ростов Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
8. Крылья Советов Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
9. Рубин Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10. ЦСКА Москва Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
11. Спартак Москва Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
12. Уфа Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Ахмат Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
14. Арсенал Тула Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
15. Химки Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
16. Урал Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 8 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Краснодар Кордоба Джон 5 1 2
5. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 4 2
2. Ахмат Нижич Зоран 4 1
3. Урал Бикфалви Эрик 3 1
4. Зенит Кузяев Далер 3 1
5. Нижний Новгород Масоэро Лукас 3 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Уфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 сентября 2021, осталось 2 дня 17 часов 34 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Спартак Москва 95.1% (39)
    X 2.4% (1)
    Уфа 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Уфа
    1.57
    4.57
    6.60
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Спартак Москва - Уфа онлайн


    Прогнозы на матч Спартак Москва - Уфа

    Исход игры
    Спартак Москва
    95.1% (39)
    Ничья
    2.4% (1)
    Уфа
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.5% (19)
    Меньше
    52.5% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (20)
    Нет
    50% (20)
    Популярный счёт
    2:0 Спартак Москва
    31.7% (13)
    2:1 Спартак Москва
    29.3% (12)
    1:0 Спартак Москва
    17.1% (7)
    3:1 Спартак Москва
    14.6% (6)
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