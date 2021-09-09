Россия: Премьер-лига 2021-2022
Спартак Москва
Позже
Стадион: Открытие Банк Арена
Уфа
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Понсе Эсекель
|3
|0.38
|2.
|Зобнин Роман
|2
|0.25
|3.
|Промес Куинси
|1
|0.13
|4.
|Айртон Лукас
|1
|0.13
|5.
|Соболев Александр Сергеевич
|1 (1)
|0.13
|6.
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|7.
|Джикия Георгий
|0
|0
|8.
|Жиго Самуэль
|0
|0
|9.
|Рассказов Николай
|0
|0
|10.
|Крал Алекс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Агаларов Гамид
|8 (1)
|1
|2.
|Иванов Олег
|2 (2)
|0.25
|3.
|Камилов Владислав
|1
|0.13
|4.
|Мрзляк Филип
|0
|0
|5.
|Йокич Боян
|0
|0
|6.
|Кротов Вячеслав
|0
|0
|7.
|Голубев Артём
|0
|0
|8.
|Плиев Константин
|0
|0
|9.
|Касинтура Эгаш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рассказов Николай
|4
|0
|2.
|Соболев Александр Сергеевич
|4
|0
|3.
|Жиго Самуэль
|3
|0
|4.
|Хендрикс Йоррит
|2
|0
|5.
|Зобнин Роман
|2
|0
|6.
|Умяров Наиль
|2
|0
|7.
|Мозес Виктор
|1
|0
|8.
|Мирзов Резиуан
|1
|0
|9.
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|10.
|Джикия Георгий
|1
|0
|11.
|Ларссон Джордан
|1
|0
|12.
|Кофрие Максимилиано
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фищенко Руслан
|2
|1
|2.
|Агаларов Гамид
|3
|0
|3.
|Касинтура Эгаш
|3
|0
|4.
|Журавлёв Юрий
|1
|1
|5.
|Мрзляк Филип
|2
|0
|6.
|Камилов Владислав
|2
|0
|7.
|Иванов Олег
|1
|0
|8.
|Кротов Вячеслав
|1
|0
|9.
|Бауэр Мориц
|1
|0
|10.
|Голубев Артём
|1
|0
|11.
|Милетич Неманья
|1
|0
|12.
|Плиев Константин
|1
|0
|13.
|Саплинов Александр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спартак Москва
|0
|25% (2)
|0
|25% (2)
|25% (2)
|25% (2)
|Уфа
|0
|0
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|36.36% (4)
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Спартак Москва Последние 20 матчей: +9 =3 -8ЦСКА Москва 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Легия Спартак Москва 3:1 Химки Спартак Москва 1:2 Сочи
Арсенал Тула 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 1:0 Урал Бенфика 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:2 Нижний Новгород Спартак Москва 0:2 Бенфика Крылья Советов 0:1 Спартак Москва Рубин 1:0 Спартак Москва Химки 1:5 Спартак Москва Рубин 0:4 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Сочи Спартак Москва 4:2 Шибеник Спартак Москва 2:2 Браво Спартак Москва 1:2 Нефтчи Ахмат 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Химки Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва
Уфа Последние 20 матчей: +8 =5 -7Легион-Динамо 1:1 Уфа Уфа 3:2 Химки Сочи 3:1 Уфа Уфа 1:2 Крылья Советов
Уфа 1:1 Зенит Нижний Новгород 1:2 Уфа Уфа 1:1 Локомотив Москва Уфа 2:3 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа Уфа 0:2 Виктория Пльзень Уфа 2:1 Ботошани Уфа 1:3 Сепси Уфа 1:1 Олимпиакос Университатя Крайова 0:2 Уфа Уфа 2:0 Балтика Уфа 2:1 Чайка Уфа 0:2 Велес Москва Уфа 2:1 Арсенал Тула Уфа 0:0 Зенит ЦСКА Москва 1:1 Уфа
Последние игры между собой
Спартак Москва: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 6
Уфа: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 4
Спартак Москва 1:0 Уфа Премьер-лига Уфа 2:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Уфа 1:3 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:1 Уфа Премьер-лига Уфа 3:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:2 Уфа Премьер-лига Спартак Москва 1:2 Уфа Премьер-лига Уфа 1:2 Спартак Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 9
|20
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 6
|16
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|4.
|Сочи
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|12 - 6
|15
|5.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 9
|13
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 8
|10
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|11.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 14
|9
|12.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|14.
|Ростов
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 17
|6
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|16.
|Урал
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|Рубин
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|Зенит
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|4.
|Сочи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|6.
|Краснодар
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|11.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|14.
|Химки
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|15.
|Урал
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|16.
|Ростов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Краснодар
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|5.
|Сочи
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|7.
|Ростов
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|Рубин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|12.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Ахмат
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|16.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|8
|1
|0
|2.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|6
|1
|0
|3.
|Химки
|Глушаков Денис
|6
|3
|0
|4.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|2
|5.
|Зенит
|Ерохин Александр
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|4
|2
|2.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|4
|1
|3.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|3
|1
|4.
|Зенит
|Кузяев Далер
|3
|1
|5.
|Нижний Новгород
|Масоэро Лукас
|3
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Спартак Москва - Уфа
Исход игры
Спартак Москва
95.1% (39)
Ничья
2.4% (1)
Уфа
2.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.5% (19)
Меньше
52.5% (21)
Обе команды забьют
Да
50% (20)
Нет
50% (20)
Популярный счёт
2:0 Спартак Москва
31.7% (13)
2:1 Спартак Москва
29.3% (12)
1:0 Спартак Москва
17.1% (7)
3:1 Спартак Москва
14.6% (6)
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