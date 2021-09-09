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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Химки
 
Позже

Стадион:
Локомотив Москва

Бомбардиры внутри турнира

Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Глушаков Денис 6 (3) 0.75
2. Кухарчук Илья 2 0.25
3. Сабович Бесард 0 0
4. Адеми Кемаль 0 0
5. Соколов Артём 0 0
Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Смолов Фёдор 6 (1) 0.75
2. Жемалетдинов Рифат 3 0.38
3. Камано Франсуа 2 0.25
4. Лисакович Виталий 1 0.13
5. Куликов Даниил 0 0
6. Крыховяк Гжегож 0 0
7. Миранчук Антон 0 0
8. Мурило Серкейра 0 0

Карточки

Химки
# Игрок      
1. Тихий Дмитрий 3 0
2. Камышев Илья 1 1
3. Трошечкин Александр 2 0
4. Себаи Сенин 2 0
5. Дагерстол Филип 2 0
6. Стойинович Душан 2 0
7. Глушаков Денис 1 0
8. Кухарчук Илья 1 0
9. Сабович Бесард 1 0
10. Соколов Артём 1 0
Локомотив Москва
# Игрок      
1. Баринов Дмитрий 4 2
2. Камано Франсуа 3 0
3. Куликов Даниил 3 0
4. Рыбус Мацей 2 0
5. Зе Луиш Жозе 2 0
6. Кастро Пабло 2 0
7. Едвай Тин 2 0
8. Жемалетдинов Рифат 2 0
9. Гилерме Маринато 1 0
10. Живоглядов Дмитрий 1 0
11. Лисакович Виталий 1 0
12. Магкеев Станислав 1 0
13. Мурило Серкейра 1 0
14. Бека Алексис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Химки 0 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 25% (2)
 Локомотив Москва 8.33% (1) 16.67% (2) 8.33% (1) 16.67% (2) 8.33% (1) 41.67% (5)

Предыдущие игры

Химки Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Саранск 1:1 Химки Уфа 3:2 Химки Спартак Москва 3:1 Химки Химки 1:1 Нижний Новгород
Химки 1:1 Рубин Сочи 3:0 Химки Химки 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Химки Химки 1:3 Зенит Химки 1:5 Спартак Москва Химки 2:3 Сочи Рубин 1:0 Химки Химки 0:1 Факел Химки 0:1 Олимп-Долгопрудный Химки 0:0 Сочи Спартак Москва 2:1 Химки Химки 1:0 Урал Динамо Москва 0:1 Химки Ахмат 3:1 Химки Химки 1:0 Тамбов
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Урал 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Марсель Локомотив Москва 2:0 Крылья Советов ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва
Динамо Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Краснодар Локомотив Москва 1:1 Зенит Уфа 1:1 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула Зенит 3:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Ростов Локомотив Москва 1:0 Целе Хартберг 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Арис Салоники Краковия 2:2 Локомотив Москва Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 6:1 Олимпия Любляна Локомотив Москва 3:2 Жилина Локомотив Москва 1:0 Урал

Последние игры между собой

Химки: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Локомотив Москва: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Химки 3:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Химки Премьер-лига Химки 0:3 Локомотив Москва Кубок Химки 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига
Локомотив Москва 1:1 Химки Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Химки Премьер-лига Химки 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 6 2 0 19 - 9 20
2. Локомотив Москва Заявка 8 4 4 0 12 - 6 16
3. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
4. Сочи Заявка 8 5 0 3 12 - 6 15
5. Рубин Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
6. Краснодар Заявка 8 4 1 3 14 - 9 13
7. ЦСКА Москва Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
8. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
9. Спартак Москва Заявка 8 3 1 4 8 - 8 10
10. Крылья Советов Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
11. Ахмат Заявка 8 3 0 5 9 - 14 9
12. Уфа Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
13. Арсенал Тула Заявка 8 2 2 4 12 - 17 8
14. Ростов Заявка 8 1 3 4 10 - 17 6
15. Химки Заявка 8 1 3 4 8 - 15 6
16. Урал Заявка 8 0 3 5 2 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
2. Рубин Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
3. Зенит Заявка 3 3 0 0 7 - 3 9
4. Сочи Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
5. ЦСКА Москва Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
6. Краснодар Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Спартак Москва Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
8. Ахмат Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
9. Крылья Советов Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Арсенал Тула Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
11. Уфа Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
12. Динамо Москва Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13. Нижний Новгород Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
14. Химки Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
15. Урал Заявка 5 0 3 2 2 - 6 3
16. Ростов Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Нижний Новгород Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Краснодар Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
5. Сочи Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
6. Локомотив Москва Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
7. Ростов Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
8. Крылья Советов Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
9. Рубин Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10. ЦСКА Москва Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
11. Спартак Москва Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
12. Уфа Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Ахмат Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
14. Арсенал Тула Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
15. Химки Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
16. Урал Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 8 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Краснодар Кордоба Джон 5 1 2
5. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 4 2
2. Ахмат Нижич Зоран 4 1
3. Урал Бикфалви Эрик 3 1
4. Зенит Кузяев Далер 3 1
5. Нижний Новгород Масоэро Лукас 3 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 сентября 2021, осталось 2 дня 12 часов 34 минуты.



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    • Прогнозы 49
    Химки 0% (0)
    X 22.4% (11)
    Локомотив Москва 77.6% (38)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Локомотив Москва
    3.64
    3.66
    2.16
    Все Коэффициенты
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    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Химки - Локомотив Москва онлайн


    Прогнозы на матч Химки - Локомотив Москва

    Исход игры
    Химки
    0% (0)
    Ничья
    22.4% (11)
    Локомотив Москва
    77.6% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (32)
    Меньше
    33.33% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    85.42% (41)
    Нет
    14.58% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Локомотив Москва
    57.1% (28)
    1:1 Ничья
    20.4% (10)
    0:1 Локомотив Москва
    8.2% (4)
    1:3 Локомотив Москва
    4.1% (2)
    0:2 Локомотив Москва
    4.1% (2)
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