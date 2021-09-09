Россия: Премьер-лига 2021-2022
Химки
Позже
Стадион: Арена Химки
Локомотив Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Глушаков Денис
|6 (3)
|0.75
|2.
|Кухарчук Илья
|2
|0.25
|3.
|Сабович Бесард
|0
|0
|4.
|Адеми Кемаль
|0
|0
|5.
|Соколов Артём
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Смолов Фёдор
|6 (1)
|0.75
|2.
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0.38
|3.
|Камано Франсуа
|2
|0.25
|4.
|Лисакович Виталий
|1
|0.13
|5.
|Куликов Даниил
|0
|0
|6.
|Крыховяк Гжегож
|0
|0
|7.
|Миранчук Антон
|0
|0
|8.
|Мурило Серкейра
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тихий Дмитрий
|3
|0
|2.
|Камышев Илья
|1
|1
|3.
|Трошечкин Александр
|2
|0
|4.
|Себаи Сенин
|2
|0
|5.
|Дагерстол Филип
|2
|0
|6.
|Стойинович Душан
|2
|0
|7.
|Глушаков Денис
|1
|0
|8.
|Кухарчук Илья
|1
|0
|9.
|Сабович Бесард
|1
|0
|10.
|Соколов Артём
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Баринов Дмитрий
|4
|2
|2.
|Камано Франсуа
|3
|0
|3.
|Куликов Даниил
|3
|0
|4.
|Рыбус Мацей
|2
|0
|5.
|Зе Луиш Жозе
|2
|0
|6.
|Кастро Пабло
|2
|0
|7.
|Едвай Тин
|2
|0
|8.
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0
|9.
|Гилерме Маринато
|1
|0
|10.
|Живоглядов Дмитрий
|1
|0
|11.
|Лисакович Виталий
|1
|0
|12.
|Магкеев Станислав
|1
|0
|13.
|Мурило Серкейра
|1
|0
|14.
|Бека Алексис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Химки
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
|Локомотив Москва
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|41.67% (5)
Предыдущие игры
Химки Последние 20 матчей: +4 =4 -12Саранск 1:1 Химки Уфа 3:2 Химки Спартак Москва 3:1 Химки Химки 1:1 Нижний Новгород
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +10 =7 -3Урал 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Марсель Локомотив Москва 2:0 Крылья Советов ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва
Динамо Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Краснодар Локомотив Москва 1:1 Зенит Уфа 1:1 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула Зенит 3:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Ростов Локомотив Москва 1:0 Целе Хартберг 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Арис Салоники Краковия 2:2 Локомотив Москва Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 6:1 Олимпия Любляна Локомотив Москва 3:2 Жилина Локомотив Москва 1:0 Урал
Последние игры между собой
Химки: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Локомотив Москва: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 9
|20
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 6
|16
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|4.
|Сочи
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|12 - 6
|15
|5.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 9
|13
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 8
|10
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|11.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 14
|9
|12.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|14.
|Ростов
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 17
|6
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|16.
|Урал
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|Рубин
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|Зенит
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|4.
|Сочи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|6.
|Краснодар
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|11.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|14.
|Химки
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|15.
|Урал
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|16.
|Ростов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Краснодар
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|5.
|Сочи
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|7.
|Ростов
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|Рубин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|12.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Ахмат
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|16.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|8
|1
|0
|2.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|6
|1
|0
|3.
|Химки
|Глушаков Денис
|6
|3
|0
|4.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|2
|5.
|Зенит
|Ерохин Александр
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|4
|2
|2.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|4
|1
|3.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|3
|1
|4.
|Зенит
|Кузяев Далер
|3
|1
|5.
|Нижний Новгород
|Масоэро Лукас
|3
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Химки - Локомотив Москва
Исход игры
Химки
0% (0)
Ничья
22.4% (11)
Локомотив Москва
77.6% (38)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (32)
Меньше
33.33% (16)
Обе команды забьют
Да
85.42% (41)
Нет
14.58% (7)
Популярный счёт
1:2 Локомотив Москва
57.1% (28)
1:1 Ничья
20.4% (10)
0:1 Локомотив Москва
8.2% (4)
1:3 Локомотив Москва
4.1% (2)
0:2 Локомотив Москва
4.1% (2)
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