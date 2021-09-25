Польша: Экстракласса 2021-2022
Сталь Мелец
0:0
Первый тайм: 39'
Стадион: Stadion Stali Mielec
Радомьяк Радом
38' Желтая карточкаГетингер Крыстян
10
Мак
Матеуш
22
Koki
Hinokio
9
Леандро
11
Michal
Kaput
20
Машаду
Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мак МатеушПолузащитник
-
22 Koki HinokioПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Корт ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Adam Majewski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
-
11 Michal KaputПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Meik KarwotПолузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
-
-
22 Tiago Matos
-
-
Главный тренер: Dariusz Banasik
Ход матча
38'
История личных встреч
Сталь Мелец
Радомьяк Радом
2 матча
50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
0%
100%
0%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
0%
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мак Матеуш
|2
|0.22
|Томашевич Гжегож
|2 (1)
|0.22
|Де Амо Хонатан
|1
|0.11
|Колев Александар
|1
|0.11
|Пясецки Фабиан
|1
|0.11
|Урбаньчик Мацей
|0
|0
|Гетингер Крыстян
|0
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леандро
|2
|0.25
|Ангельски Кароль
|2 (1)
|0.25
|Рондон Марио
|1
|0.13
|Машаду Луиш
|1
|0.13
|Радецки Матеуш
|1
|0.13
|Dominik Sokol
|1
|0.13
|Meik Karwot
|0
|0
|Нашименту Филипе
|0
|0
Карточки
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиро Матеуш
|2
|1
|Мак Матеуш
|3
|0
|Гетингер Крыстян
|2
|0
|Будзински Марчин
|1
|0
|Янковски Мацей
|1
|0
|Матрас Матеуш
|1
|0
|Глива Михал
|1
|0
|Де Амо Хонатан
|1
|0
|Колев Александар
|1
|0
|Урбаньчик Мацей
|1
|0
|Флис Марцин
|1
|0
|Томашевич Гжегож
|1
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Ситек Максимилиан
|1
|0
|Стрончек Рафал
|1
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нашименту Филипе
|2
|1
|Радецки Матеуш
|3
|0
|Meik Karwot
|2
|0
|Damian Jakubik
|2
|0
|Машаду Луиш
|2
|0
|Рондон Марио
|1
|0
|Бранко Рафаэл
|1
|0
|Абрамович Давид
|1
|0
|Michal Kaput
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сталь Мелец
|42.86% (3)
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
|0
|Радомьяк Радом
|0
|12.5% (1)
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
|50% (4)
Предыдущие игры
Сталь Мелец Последние 20 матчей: +5 =6 -9Сталь Мелец 1:3 Висла Краков Сталь Мелец 0:3 Ракув Ягеллония 1:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:0 Гурник Ленчна
Погонь Щецин 4:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:1 Висла Краков Гурник Забже 1:0 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:2 Пяст Брук-Бет Термалица 1:1 Сталь Мелец Шлёнск 1:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:0 Легия Сталь Мелец 0:1 Ракув Лех 1:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:0 Погонь Щецин Ягеллония 3:3 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:2 Заглембе Любин Варта Познань 0:0 Сталь Мелец Висла Краков 3:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:1 Подбескидзе Пяст 2:1 Сталь Мелец
Радомьяк Радом Последние 20 матчей: +11 =5 -4Гурник Забже 2:0 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 1:1 Шлёнск Радомьяк Радом 1:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 2:2 Радомьяк Радом
Радомьяк Радом 1:0 Варта Познань Висла Плоцк 1:0 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 3:1 Легия Лех 0:0 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 2:0 Корона Кельце Арка Гдыня 0:2 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 3:1 ЦВКС Ресовия Бельхатув 0:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 3:0 Сандецья Радомьяк Радом 0:1 Брук-Бет Термалица Заглембе Сосновец 0:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 1:0 Стомиль Ольштын ЛКС Лодзь 1:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 1:0 Одра Ополе Тыхы 1:0 Радомьяк Радом Пуща Неполомице 0:4 Радомьяк Радом
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|9
|5
|3
|1
|18 - 6
|18
|2.
|Лехия Гданьск
|9
|4
|4
|1
|15 - 8
|16
|3.
|Шлёнск
|8
|3
|5
|0
|11 - 7
|14
|4.
|Погонь Щецин
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|5.
|Заглембе Любин
|7
|4
|0
|3
|9 - 12
|12
|6.
|Ягеллония
|9
|3
|3
|3
|10 - 11
|12
|7.
|Ракув
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|8.
|Висла Краков
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|9.
|Радомьяк Радом
|0:0
|8
|2
|5
|1
|8 - 6
|11
|10.
|Пяст
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|11.
|Гурник Забже
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|12.
|Висла Плоцк
|8
|3
|1
|4
|14 - 10
|10
|13.
|Легия
|6
|3
|0
|3
|7 - 6
|9
|14.
|Краковия
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|15.
|Сталь Мелец
|0:0
|9
|2
|3
|4
|7 - 13
|9
|16.
|Варта Познань
|8
|1
|4
|3
|8 - 8
|7
|17.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|2
|6
|7 - 22
|5
|18.
|Брук-Бет Термалица
|7
|0
|3
|4
|6 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|2.
|Лех
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|3.
|Лехия Гданьск
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Висла Плоцк
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|5.
|Погонь Щецин
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|6.
|Заглембе Любин
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|7.
|Радомьяк Радом
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|Сталь Мелец
|0:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|9.
|Висла Краков
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|10.
|Шлёнск
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|11.
|Легия
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|12.
|Гурник Забже
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|13.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|14.
|Пяст
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|15.
|Гурник Ленчна
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|16.
|Варта Познань
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|17.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Ракув
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|2.
|Шлёнск
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|3.
|Лех
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|4.
|Лехия Гданьск
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|5.
|Пяст
|4
|2
|0
|2
|3 - 2
|6
|6.
|Краковия
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|7.
|Гурник Забже
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|Варта Познань
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|9.
|Висла Краков
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|10.
|Заглембе Любин
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|11.
|Погонь Щецин
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Радомьяк Радом
|0:0
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Легия
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|14.
|Сталь Мелец
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|15.
|Ягеллония
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|16.
|Брук-Бет Термалица
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Гурник Ленчна
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|18.
|Висла Плоцк
|4
|0
|0
|4
|5 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лех
|Исхак Микаэль
|6
|1
|1
|2.
|Шлёнск
|Экспозито Эрик
|5
|0
|0
|3.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|5
|1
|0
|4.
|Ягеллония
|Имас Хесус
|4
|0
|1
|5.
|Лехия Гданьск
|Зволински Лукаш
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гурник Ленчна
|Гол Януш
|4
|1
|2.
|Шлёнск
|Левкот Шимон
|4
|0
|3.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|2
|1
|4.
|Сталь Мелец
|Жиро Матеуш
|2
|1
|5.
|Висла Краков
|Шота Серафин
|2
|1