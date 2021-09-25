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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Жилина
0:2
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Ружомберок
0'
0:1
14' Гол
Кочан Матей
25' Желтая карточка
Ананг Бенсон
0:2
38' Пенальти
Кочан Матей
45'+1

Ход матча

14'
0:1
Кочан Матей
25'
Ананг Бенсон
 
38'
0:2
Кочан Матей

История личных встреч

Жилина
Ружомберок

29 матчей

89.7%
10.3%
-3.5527136788005E-15%
26 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.2%
37.9%
6.9%
16 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

69%
20.7%
10.3%
20 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

0%
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

0%
73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

0%
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 10 побед

44 матча

59.1%
20.5%
20.4%
26 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

36.4%
50%
13.6%
16 побед 22 ничьи 6 побед

Второй тайм

45.5%
31.8%
22.7%
20 побед 14 ничьих 10 побед

История матчей

С
3:2
С
2:1
СГА
2:1
С
1:2
С
2:3
СГА
4:2
СГА
1:1
С
3:0
С
3:1
С
3:0
К
0:0
С
1:2
К
2:1
С
2:0
С
1:0
С
3:1
С
0:2
С
3:2
С
0:2
С
2:0
С
2:2
С
1:1
С
5:1
С
0:1
С
3:2
С
2:3
С
2:2
С
3:0
С
1:0
С
0:0
С
0:1
CL
2:1
CL
1:2
CL
0:0
CL
3:1
CL
1:1
CL
1:0
CL
0:3
CL
1:0
CL
2:0
CL
0:1
CL
1:1
CL
4:1
CL
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бичахчян Ваан 4 (1) 0.44
Мыслович Патрик 3 (1) 0.33
Ямбор Тимотей 3 0.33
Дурис Давид 2 0.22
Слука Бранислав 1 0.11
Кивиор Якуб 1 0.11
Капралик Адриан 1 0.11
Ананг Бенсон 0 0
Фазлагич Энис 0 0
Руснак Матуш 0 0
Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Регали Мартин 2 0.22
Кочан Матей 2 (1) 0.22
Бренкус Адам 2 (1) 0.22
Масло Ян 1 0.11
Такач Далибор 1 0.11
Допатер Михал 1 0.11
Герец Штефан 0 0
Мадленяк Матей 0 0

Карточки

Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ананг Бенсон 3 0
Бичахчян Ваан 1 1
Немчик Томаш 2 0
Минарик Ян 1 0
Копас Адам 1 0
Мыслович Патрик 1 0
Слука Бранислав 1 0
Фазлагич Энис 1 0
Кивиор Якуб 1 0
Слебодник Тибор 1 0
Капралик Адриан 1 0
Мраз Филип 1 0
Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Регали Мартин 2 0
Мадленяк Матей 2 0
Кочан Матей 1 0
Костадинов Тихомир 1 0
Фабиш Лукаш 1 0
Крайчирик Иван 1 0
Жигмунд Марек 1 0
Танцик Якуб 1 0
Oliver Luteran 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Жилина 26.67% (4) 0 26.67% (4) 20% (3) 6.67% (1) 20% (3)
 Ружомберок 0 0 28.57% (2) 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Жилина Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Слован Братислава 2:2 Жилина Жилина 1:3 Тренчин Спартак Трнава 1:1 Жилина Жилина 0:3 Яблонец
Жилина 3:0 Сеница Яблонец 5:1 Жилина Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Жилина Жилина 5:0 Тобол Жилина 3:1 Погронье Тобол 0:1 Жилина Злате Моравце 0:1 Жилина Жилина 2:2 Аполлон Жилина 3:0 Середь Аполлон 1:3 Жилина Дила 2:1 Жилина Жилина 5:1 Дила Локомотив Москва 3:2 Жилина Жилина 3:2 Злате Моравце Жилина 4:2 Середь Жилина 5:1 Злате Моравце
Ружомберок Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Ружомберок 1:0 Слован Братислава Ружомберок 1:2 ДАК Злате Моравце 2:2 Ружомберок Ружомберок 0:0 Земплин
Ружомберок 0:0 Спартак Трнава Тренчин 1:1 Ружомберок Середь 2:3 Ружомберок Ружомберок 0:0 Сеница Погронье 1:0 Ружомберок Ружомберок 2:0 Нитра Ружомберок 1:1 Сеница Земплин 2:1 Ружомберок Ружомберок 2:1 Середь Ружомберок 1:0 Погронье Сеница 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:3 ДАК Нитра 1:0 Ружомберок Ружомберок 2:0 Земплин Середь 1:0 Ружомберок Жилина 3:2 Ружомберок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 3:0 9 6 2 1 20 - 7 20
2. Спартак Трнава 8 5 2 1 14 - 4 17
3. Ружомберок 2:0 9 3 5 1 10 - 7 14
4. Тренчин 9 3 5 1 16 - 11 14
5. Жилина 0:2 9 4 2 3 15 - 11 14
6. Сеница 0:3 9 3 4 2 10 - 13 13
7. ДАК 8 3 3 2 12 - 10 12
8. Земплин 0:0 9 3 2 4 11 - 12 11
9. Середь 0:0 9 2 3 4 6 - 10 9
10. Злате Моравце 1:0 9 2 2 5 7 - 16 8
11. Татран Липтовски-Микулаш 0:1 9 2 0 7 11 - 20 6
12. Погронье 9 1 2 6 7 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 5 4 1 0 11 - 1 13
2. Слован Братислава 3:0 4 3 1 0 11 - 4 10
3. Жилина 0:2 5 3 0 2 10 - 6 9
4. Земплин 0:0 5 3 0 2 10 - 7 9
5. Злате Моравце 1:0 5 2 2 1 5 - 4 8
6. Сеница 0:3 4 2 1 1 4 - 5 7
7. Середь 0:0 5 2 1 2 5 - 4 7
8. Татран Липтовски-Микулаш 0:1 4 2 0 2 9 - 8 6
9. Ружомберок 2:0 5 1 3 1 2 - 2 6
10. Тренчин 4 1 3 0 8 - 4 6
11. ДАК 3 1 2 0 5 - 3 5
12. Погронье 4 1 2 1 5 - 6 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 3:0 5 3 1 1 9 - 3 10
2. Ружомберок 2:0 4 2 2 0 8 - 5 8
3. Тренчин 5 2 2 1 8 - 7 8
4. ДАК 5 2 1 2 7 - 7 7
5. Сеница 0:3 5 1 3 1 6 - 8 6
6. Жилина 0:2 4 1 2 1 5 - 5 5
7. Спартак Трнава 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Земплин 0:0 4 0 2 2 1 - 5 2
9. Середь 0:0 4 0 2 2 1 - 6 2
10. Злате Моравце 1:0 4 0 0 4 2 - 12 0
11. Татран Липтовски-Микулаш 0:1 5 0 0 5 2 - 12 0
12. Погронье 5 0 0 5 2 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тренчин Кадак Якуб 5 0 2
2. Сеница Elvis Mashike Sukisa 5 2 1
3. Жилина Бичахчян Ваан 4 1 3
4. Тренчин Ендришек Эрик 4 1 0
5. Слован Братислава Змрхаль Яромир 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Погронье Шпирьяк Доминик 4 2
2. Тренчин Samuel Lavrincik 3 1
3. Погронье Лачны Милош 4 0
4. Злате Моравце Мених Йозеф 4 0
5. Сеница Tomas Egert 2 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Жилина
Ничья
Ружомберок
5.11
5.16
4.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Жилина 0:2 Ружомберок онлайн




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