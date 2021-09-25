Словакия: Суперлига 2021-2022
Жилина
0:2
Первый тайм: 45+'
Стадион: Стадион под Дубном
Ружомберок
0:1
14' ГолКочан Матей
25' Желтая карточкаАнанг Бенсон
0:2
38' ПенальтиКочан Матей
Ход матча
14'
0:1
25'
38'
0:2
История личных встреч
Жилина
Ружомберок
29 матчей
89.7%
10.3%
-3.5527136788005E-15%
26 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.2%
37.9%
6.9%
16 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
69%
20.7%
10.3%
20 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
0%
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
0%
73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
0%
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 10 побед
44 матча
59.1%
20.5%
20.4%
26 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
36.4%
50%
13.6%
16 побед 22 ничьи 6 побед
Второй тайм
45.5%
31.8%
22.7%
20 побед 14 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бичахчян Ваан
|4 (1)
|0.44
|Мыслович Патрик
|3 (1)
|0.33
|Ямбор Тимотей
|3
|0.33
|Дурис Давид
|2
|0.22
|Слука Бранислав
|1
|0.11
|Кивиор Якуб
|1
|0.11
|Капралик Адриан
|1
|0.11
|Ананг Бенсон
|0
|0
|Фазлагич Энис
|0
|0
|Руснак Матуш
|0
|0
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Регали Мартин
|2
|0.22
|Кочан Матей
|2 (1)
|0.22
|Бренкус Адам
|2 (1)
|0.22
|Масло Ян
|1
|0.11
|Такач Далибор
|1
|0.11
|Допатер Михал
|1
|0.11
|Герец Штефан
|0
|0
|Мадленяк Матей
|0
|0
Карточки
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ананг Бенсон
|3
|0
|Бичахчян Ваан
|1
|1
|Немчик Томаш
|2
|0
|Минарик Ян
|1
|0
|Копас Адам
|1
|0
|Мыслович Патрик
|1
|0
|Слука Бранислав
|1
|0
|Фазлагич Энис
|1
|0
|Кивиор Якуб
|1
|0
|Слебодник Тибор
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Мраз Филип
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Регали Мартин
|2
|0
|Мадленяк Матей
|2
|0
|Кочан Матей
|1
|0
|Костадинов Тихомир
|1
|0
|Фабиш Лукаш
|1
|0
|Крайчирик Иван
|1
|0
|Жигмунд Марек
|1
|0
|Танцик Якуб
|1
|0
|Oliver Luteran
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Жилина
|26.67% (4)
|0
|26.67% (4)
|20% (3)
|6.67% (1)
|20% (3)
|Ружомберок
|0
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Жилина Последние 20 матчей: +11 =3 -6Слован Братислава 2:2 Жилина Жилина 1:3 Тренчин Спартак Трнава 1:1 Жилина Жилина 0:3 Яблонец
Жилина 3:0 Сеница Яблонец 5:1 Жилина Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Жилина Жилина 5:0 Тобол Жилина 3:1 Погронье Тобол 0:1 Жилина Злате Моравце 0:1 Жилина Жилина 2:2 Аполлон Жилина 3:0 Середь Аполлон 1:3 Жилина Дила 2:1 Жилина Жилина 5:1 Дила Локомотив Москва 3:2 Жилина Жилина 3:2 Злате Моравце Жилина 4:2 Середь Жилина 5:1 Злате Моравце
Ружомберок Последние 20 матчей: +7 =6 -7Ружомберок 1:0 Слован Братислава Ружомберок 1:2 ДАК Злате Моравце 2:2 Ружомберок Ружомберок 0:0 Земплин
Ружомберок 0:0 Спартак Трнава Тренчин 1:1 Ружомберок Середь 2:3 Ружомберок Ружомберок 0:0 Сеница Погронье 1:0 Ружомберок Ружомберок 2:0 Нитра Ружомберок 1:1 Сеница Земплин 2:1 Ружомберок Ружомберок 2:1 Середь Ружомберок 1:0 Погронье Сеница 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:3 ДАК Нитра 1:0 Ружомберок Ружомберок 2:0 Земплин Середь 1:0 Ружомберок Жилина 3:2 Ружомберок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|3:0
|9
|6
|2
|1
|20 - 7
|20
|2.
|Спартак Трнава
|8
|5
|2
|1
|14 - 4
|17
|3.
|Ружомберок
|2:0
|9
|3
|5
|1
|10 - 7
|14
|4.
|Тренчин
|9
|3
|5
|1
|16 - 11
|14
|5.
|Жилина
|0:2
|9
|4
|2
|3
|15 - 11
|14
|6.
|Сеница
|0:3
|9
|3
|4
|2
|10 - 13
|13
|7.
|ДАК
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|8.
|Земплин
|0:0
|9
|3
|2
|4
|11 - 12
|11
|9.
|Середь
|0:0
|9
|2
|3
|4
|6 - 10
|9
|10.
|Злате Моравце
|1:0
|9
|2
|2
|5
|7 - 16
|8
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0:1
|9
|2
|0
|7
|11 - 20
|6
|12.
|Погронье
|9
|1
|2
|6
|7 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|2.
|Слован Братислава
|3:0
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|3.
|Жилина
|0:2
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|4.
|Земплин
|0:0
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|5.
|Злате Моравце
|1:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|6.
|Сеница
|0:3
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|7.
|Середь
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|8.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0:1
|4
|2
|0
|2
|9 - 8
|6
|9.
|Ружомберок
|2:0
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|10.
|Тренчин
|4
|1
|3
|0
|8 - 4
|6
|11.
|ДАК
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|12.
|Погронье
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|3:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|2.
|Ружомберок
|2:0
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|3.
|Тренчин
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|4.
|ДАК
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|5.
|Сеница
|0:3
|5
|1
|3
|1
|6 - 8
|6
|6.
|Жилина
|0:2
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|7.
|Спартак Трнава
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Земплин
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|9.
|Середь
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|10.
|Злате Моравце
|1:0
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0:1
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
|12.
|Погронье
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тренчин
|Кадак Якуб
|5
|0
|2
|2.
|Сеница
|Elvis Mashike Sukisa
|5
|2
|1
|3.
|Жилина
|Бичахчян Ваан
|4
|1
|3
|4.
|Тренчин
|Ендришек Эрик
|4
|1
|0
|5.
|Слован Братислава
|Змрхаль Яромир
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Погронье
|Шпирьяк Доминик
|4
|2
|2.
|Тренчин
|Samuel Lavrincik
|3
|1
|3.
|Погронье
|Лачны Милош
|4
|0
|4.
|Злате Моравце
|Мених Йозеф
|4
|0
|5.
|Сеница
|Tomas Egert
|2
|1