Словакия: Суперлига 2021-2022
Жилина
0:2
Конец матча
Стадион: Стадион под Дубном
Ружомберок
0:1
14' ГолКочан Матей
25' Желтая карточкаАнанг Бенсон
0:2
38' ПенальтиКочан Матей
45' Желтая карточкаРегали Мартин
63' Желтая карточкаOliver Luteran
28
Ананг
Бенсон
23
Минарик
Ян
25
Немчик
Томаш
43
Мраз
Филип
66
Руснак
Матуш
29
Дурис
Давид
19
Фабиш
Лукаш
3
Масло
Ян
11
Кочан
Матей
15
Герец
Штефан
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ананг БенсонЗащитник
-
23 Минарик ЯнЗащитник
-
25 Немчик ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
43 Мраз ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
66 Руснак МатушНападающий
- Нападающий
-
29 Дурис ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
33 Копас АдамЗащитник
-
40 Суля СамуэлЗащитник
- Полузащитник
-
16 Илько ПатрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стано Павол
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кочан МатейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанНападающий
- Запасные игроки
-
17 Танцик ЯкубЗащитник
- Защитник
-
29 Бренкус АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бобчек ТомашПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Гаспра Ян
Ход матча
14'
0:1
25'
38'
0:2
45'
63'
История личных встреч
Жилина
Ружомберок
29 матчей
89.7%
10.3%
-3.5527136788005E-15%
26 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.2%
37.9%
6.9%
16 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
69%
20.7%
10.3%
20 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
0%
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
0%
73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
0%
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 10 побед
44 матча
59.1%
20.5%
20.4%
26 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
36.4%
50%
13.6%
16 побед 22 ничьи 6 побед
Второй тайм
45.5%
31.8%
22.7%
20 побед 14 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бичахчян Ваан
|4 (1)
|0.44
|Мыслович Патрик
|3 (1)
|0.33
|Ямбор Тимотей
|3
|0.33
|Дурис Давид
|2
|0.22
|Слука Бранислав
|1
|0.11
|Кивиор Якуб
|1
|0.11
|Капралик Адриан
|1
|0.11
|Ананг Бенсон
|0
|0
|Фазлагич Энис
|0
|0
|Руснак Матуш
|0
|0
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Регали Мартин
|2
|0.22
|Кочан Матей
|2 (1)
|0.22
|Бренкус Адам
|2 (1)
|0.22
|Масло Ян
|1
|0.11
|Такач Далибор
|1
|0.11
|Допатер Михал
|1
|0.11
|Герец Штефан
|0
|0
|Мадленяк Матей
|0
|0
Карточки
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ананг Бенсон
|3
|0
|Бичахчян Ваан
|1
|1
|Немчик Томаш
|2
|0
|Минарик Ян
|1
|0
|Копас Адам
|1
|0
|Мыслович Патрик
|1
|0
|Слука Бранислав
|1
|0
|Фазлагич Энис
|1
|0
|Кивиор Якуб
|1
|0
|Слебодник Тибор
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Мраз Филип
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Регали Мартин
|3
|0
|Мадленяк Матей
|2
|0
|Oliver Luteran
|2
|0
|Кочан Матей
|1
|0
|Костадинов Тихомир
|1
|0
|Фабиш Лукаш
|1
|0
|Крайчирик Иван
|1
|0
|Жигмунд Марек
|1
|0
|Танцик Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Жилина
|26.67% (4)
|0
|26.67% (4)
|20% (3)
|6.67% (1)
|20% (3)
|Ружомберок
|11.11% (1)
|0
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Жилина Последние 20 матчей: +11 =3 -6Слован Братислава 2:2 Жилина Жилина 1:3 Тренчин Спартак Трнава 1:1 Жилина Жилина 0:3 Яблонец
Жилина 3:0 Сеница Яблонец 5:1 Жилина Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Жилина Жилина 5:0 Тобол Жилина 3:1 Погронье Тобол 0:1 Жилина Злате Моравце 0:1 Жилина Жилина 2:2 Аполлон Жилина 3:0 Середь Аполлон 1:3 Жилина Дила 2:1 Жилина Жилина 5:1 Дила Локомотив Москва 3:2 Жилина Жилина 3:2 Злате Моравце Жилина 4:2 Середь Жилина 5:1 Злате Моравце
Ружомберок Последние 20 матчей: +7 =6 -7Ружомберок 1:0 Слован Братислава Ружомберок 1:2 ДАК Злате Моравце 2:2 Ружомберок Ружомберок 0:0 Земплин
Ружомберок 0:0 Спартак Трнава Тренчин 1:1 Ружомберок Середь 2:3 Ружомберок Ружомберок 0:0 Сеница Погронье 1:0 Ружомберок Ружомберок 2:0 Нитра Ружомберок 1:1 Сеница Земплин 2:1 Ружомберок Ружомберок 2:1 Середь Ружомберок 1:0 Погронье Сеница 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:3 ДАК Нитра 1:0 Ружомберок Ружомберок 2:0 Земплин Середь 1:0 Ружомберок Жилина 3:2 Ружомберок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|9
|6
|2
|1
|20 - 7
|20
|2.
|Спартак Трнава
|8
|5
|2
|1
|14 - 4
|17
|3.
|Ружомберок
|9
|3
|5
|1
|10 - 7
|14
|4.
|Тренчин
|9
|3
|5
|1
|16 - 11
|14
|5.
|Жилина
|9
|4
|2
|3
|15 - 11
|14
|6.
|Земплин
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|7.
|Сеница
|9
|3
|4
|2
|10 - 13
|13
|8.
|ДАК
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|9.
|Середь
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|9
|2
|1
|6
|13 - 21
|7
|11.
|Злате Моравце
|9
|1
|3
|5
|8 - 18
|6
|12.
|Погронье
|9
|1
|2
|6
|7 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|2.
|Слован Братислава
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|3.
|Жилина
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|4.
|Земплин
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|5.
|Сеница
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|6.
|Татран Липтовски-Микулаш
|4
|2
|0
|2
|9 - 8
|6
|7.
|Ружомберок
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|8.
|Тренчин
|4
|1
|3
|0
|8 - 4
|6
|9.
|Середь
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|10.
|Злате Моравце
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|11.
|ДАК
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|12.
|Погронье
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|2.
|Ружомберок
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|3.
|Тренчин
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|4.
|ДАК
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|5.
|Сеница
|5
|1
|3
|1
|6 - 8
|6
|6.
|Жилина
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|7.
|Спартак Трнава
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Земплин
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|9.
|Середь
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|11.
|Злате Моравце
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
|12.
|Погронье
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тренчин
|Кадак Якуб
|5
|0
|2
|2.
|Сеница
|Elvis Mashike Sukisa
|5
|2
|1
|3.
|Жилина
|Бичахчян Ваан
|4
|1
|3
|4.
|Тренчин
|Ендришек Эрик
|4
|1
|0
|5.
|Слован Братислава
|Змрхаль Яромир
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Погронье
|Шпирьяк Доминик
|4
|2
|2.
|Тренчин
|Samuel Lavrincik
|3
|1
|3.
|Погронье
|Лачны Милош
|4
|0
|4.
|Злате Моравце
|Мених Йозеф
|4
|0
|5.
|Сеница
|Tomas Egert
|2
|1