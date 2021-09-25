Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Зульте-Варегем
2:2
Конец матча
Стадион: Elindus Arena
Кортрейк
1' Желтая карточкаХамфриз Кэмерон
22' Желтая карточкаЮбер Давид
24' Желтая карточкаMathias Fixelles
0:1
57' ГолГейе Папе Хабиб
64' Желтая карточкаГано Зиньо
0:2
71' ГолОканси Эрик
83' Желтая карточкаД'Эне Кристоф
1:2
84' ГолПлетинкс Эвауд
2:2
88' ПенальтиВоссен Йелле
89' Желтая карточкаСрарфи Бассем
90' Желтая карточкаКристенсен Лассе
25
Бостин
Луи
15
Бойя
Франк
93
Гано
Зиньо
19
Кутеса
Дерек
31
Илич
Марко
23
Алиуи
Рашид
- Основной состав
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бойя ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
93 Гано ЗиньоНападающий
-
19 Кутеса ДерекНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Фадера АлиюПолузащитник
-
21 Сек ИбраимаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
54 Dion De Neve
-
67 Lukas Willen
-
Главный тренер: Дюри Франки
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Алиуи РашидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Делле ЖорисВратарь
- Полузащитник
-
51 Оканси ЭрикПолузащитник
-
21 Торп ВикторНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Элснер Лука
Ход матча
22'
24'
57'
0:1
64'
71'
0:2
83'
84'
1:2
88'
2:2
89'
90'
История личных встреч
Зульте-Варегем
Кортрейк
14 матчей
71.4%
28.6%
-7.105427357601E-15%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
0%
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
0%
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
0%
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 7 побед
23 матча
43.5%
21.7%
34.8%
10 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
39.1%
30.4%
30.5%
9 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зульте-Варегем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воссен Йелле
|7 (1)
|0.78
|Гано Зиньо
|5
|0.56
|Сиссако Абдулайе
|1
|0.11
|Плетинкс Эвауд
|1
|0.11
|Жан-Люк Домпе
|0
|0
|Срарфи Бассем
|0
|0
|Юбер Давид
|0
|0
|Кристенсен Лассе
|0
|0
|Говеа Омар
|0
|0
|Кутеса Дерек
|0
|0
|Dion De Neve
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селемани Фаиз
|5 (2)
|0.56
|Гейе Папе Хабиб
|3
|0.33
|Шевалье Тедди
|2
|0.22
|Д'Эне Кристоф
|1
|0.11
|Оканси Эрик
|1
|0.11
|Ружо Лукас
|0
|0
|Палаверса Анте
|0
|0
|Алиуи Рашид
|0
|0
|Abdelhak Kadri
|0
|0
Карточки
Зульте-Варегем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссако Абдулайе
|3
|1
|Срарфи Бассем
|4
|0
|Воссен Йелле
|2
|1
|Де Бок Лоренс
|3
|0
|Ван Акен Йост
|1
|1
|Юбер Давид
|2
|0
|Хамфриз Кэмерон
|2
|0
|Фадера Алию
|2
|0
|Гано Зиньо
|1
|0
|Кристенсен Лассе
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Сиранни Алессандро
|1
|0
|Плетинкс Эвауд
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ружо Лукас
|5
|0
|Палаверса Анте
|4
|0
|Mathias Fixelles
|2
|1
|Сейнсбери Трент
|3
|0
|Вандандриш Кевин
|3
|0
|Радованович Александар
|1
|1
|Дерейк Тимоти
|2
|0
|Д'Эне Кристоф
|2
|0
|Селемани Фаиз
|2
|0
|Гейе Папе Хабиб
|2
|0
|Шевалье Тедди
|1
|0
|Алиуи Рашид
|1
|0
|Девале Жиль
|1
|0
|Марлос Морено
|1
|0
|Илич Марко
|1
|0
|Бадамоси Мохамед
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Зульте-Варегем
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|42.86% (6)
|Кортрейк
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|33.33% (4)
Предыдущие игры
Зульте-Варегем Последние 20 матчей: +6 =3 -11Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:4 Серкль Брюгге Остенде 0:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:2 Шарлеруа
Зульте-Варегем 0:4 Брюгге Синт-Трейден 1:3 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Стандард АХ Лёвен 1:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:0 Утрехт Зульте-Варегем 3:2 Шарлеруа Брюгге 2:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:4 Унион Сент-Жиллуаз Уденаарде 2:4 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:7 Гент Мехелен 4:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:1 Эйпен Андерлехт 4:1 Зульте-Варегем Брюгге 3:0 Зульте-Варегем Кортрейк 1:2 Зульте-Варегем
Кортрейк Последние 20 матчей: +9 =3 -8Кортрейк 1:0 Гент АХ Лёвен 2:1 Кортрейк Кортрейк 2:2 Мехелен Синт-Трейден 0:2 Кортрейк
Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Кортрейк Кортрейк 1:2 Генк Антверпен 0:1 Кортрейк Кортрейк 2:0 Серен Юнайтед Кортрейк 1:1 Лилль Херенвен 2:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Валансьен Брюгге 0:1 Кортрейк Вестхук 0:3 Кортрейк Кортрейк 1:4 Мехелен Васланд-Беверен 3:4 Кортрейк Кортрейк 1:2 Брюгге Кортрейк 2:1 Андерлехт Эйпен 2:0 Кортрейк Остенде 1:2 Кортрейк Антверпен 4:2 Кортрейк
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|9
|5
|3
|1
|17 - 12
|18
|2.
|Эйпен
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|4.
|Стандард
|1:0
|9
|5
|1
|3
|9 - 12
|16
|5.
|Андерлехт
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|6.
|Антверпен
|8
|4
|2
|2
|17 - 12
|14
|7.
|Генк
|8
|4
|2
|2
|16 - 12
|14
|8.
|Кортрейк
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|9.
|Шарлеруа
|8
|3
|4
|1
|15 - 9
|13
|10.
|Остенде
|8
|4
|0
|4
|11 - 15
|12
|11.
|Мехелен
|8
|3
|1
|4
|13 - 18
|10
|12.
|Синт-Трейден
|0:1
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|13.
|Серен Юнайтед
|8
|3
|0
|5
|8 - 13
|9
|14.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|15.
|Гент
|8
|2
|2
|4
|14 - 11
|8
|16.
|АХ Лёвен
|9
|1
|5
|3
|9 - 17
|8
|17.
|Серкль Брюгге
|8
|2
|2
|4
|11 - 11
|8
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|0
|1
|8
|7 - 23
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|2.
|Брюгге
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|4.
|Гент
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|5.
|Андерлехт
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|6.
|Антверпен
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|7.
|Генк
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|8.
|Кортрейк
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|Стандард
|1:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|10.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Серен Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|12.
|Шарлеруа
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|13.
|АХ Лёвен
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|14.
|Эйпен
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|Синт-Трейден
|0:1
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Зульте-Варегем
|5
|0
|2
|3
|7 - 14
|2
|17.
|Серкль Брюгге
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|5
|0
|0
|5
|0 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|2.
|Брюгге
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|3.
|Стандард
|1:0
|4
|3
|0
|1
|4 - 5
|9
|4.
|Шарлеруа
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|5.
|Серкль Брюгге
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Зульте-Варегем
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|Антверпен
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|9.
|Генк
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|10.
|Андерлехт
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|11.
|Кортрейк
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|Синт-Трейден
|0:1
|5
|2
|1
|2
|3 - 3
|7
|13.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|14.
|Серен Юнайтед
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|15.
|АХ Лёвен
|5
|0
|3
|2
|4 - 10
|3
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|4
|0
|1
|3
|7 - 13
|1
|17.
|Гент
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|18.
|Мехелен
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|10
|1
|1
|2.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|7
|1
|0
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|6
|0
|3
|4.
|Генк
|Онуачу Пол
|6
|2
|0
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|5
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|5
|2
|2.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|5
|0
|3.
|Эйпен
|Агбаду Эммануэль
|5
|0
|4.
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|3
|1
|5.
|Беерсхот-Вильрейк
|Берг Ян
|3
|1