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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Зульте-Варегем
2:2
Конец матча

Стадион:
Кортрейк
0'
1' Желтая карточка
Хамфриз Кэмерон
22' Желтая карточка
Юбер Давид
24' Желтая карточка
Mathias Fixelles
0:1
57' Гол
Гейе Папе Хабиб
64' Желтая карточка
Гано Зиньо
0:2
71' Гол
Оканси Эрик
83' Желтая карточка
Д'Эне Кристоф
1:2
84' Гол
Плетинкс Эвауд
2:2
88' Пенальти
Воссен Йелле
89' Желтая карточка
Срарфи Бассем
90' Желтая карточка
Кристенсен Лассе
90'+7
25
Бостин
Луи
33
Хамфриз
Кэмерон
24
Плетинкс
Эвауд
14
Сиранни
Алессандро
17
Жан-Люк
Домпе
6
Юбер
Давид
15
Бойя
Франк
11
Срарфи
Бассем
93
Гано
Зиньо
19
Кутеса
Дерек
9
Воссен
Йелле
31
Илич
Марко
2
Девале
Жиль
5
Сейнсбери
Трент
26
Вандандриш
Кевин
30
Д'Эне
Кристоф
29
Марлос
Морено
11
Mathias
Fixelles
8
Палаверса
Анте
10
Селемани
Фаиз
23
Алиуи
Рашид
17
Гейе
Папе
Хабиб
Зульте-Варегем
3-4-3
Кортрейк
4-4-2

История личных встреч

Зульте-Варегем
Кортрейк

14 матчей

71.4%
28.6%
-7.105427357601E-15%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

0%
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

0%
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

0%
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 7 побед

23 матча

43.5%
21.7%
34.8%
10 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

39.1%
30.4%
30.5%
9 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

ПДА
1:2
ПДА
1:1
ПДА
2:2
ПДА
2:0
ПДАТЗПВЛЕПО
0:5
ПДАТЗПВЛЕПО
4:2
ПДА
4:2
К
1:0
ПДА
0:2
ПДА
1:2
ПДА
3:0
ПДА
0:1
ПДА
2:2
ЛП
2:3
ЛП
2:1
ЛП
1:0
ЛП
2:2
ЛЖ
3:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:2
ЛЖ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Зульте-Варегем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воссен Йелле 7 (1) 0.78
Гано Зиньо 5 0.56
Сиссако Абдулайе 1 0.11
Плетинкс Эвауд 1 0.11
Жан-Люк Домпе 0 0
Срарфи Бассем 0 0
Юбер Давид 0 0
Кристенсен Лассе 0 0
Говеа Омар 0 0
Кутеса Дерек 0 0
Dion De Neve 0 0
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селемани Фаиз 5 (2) 0.56
Гейе Папе Хабиб 3 0.33
Шевалье Тедди 2 0.22
Д'Эне Кристоф 1 0.11
Оканси Эрик 1 0.11
Ружо Лукас 0 0
Палаверса Анте 0 0
Алиуи Рашид 0 0
Abdelhak Kadri 0 0

Карточки

Зульте-Варегем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссако Абдулайе 3 1
Срарфи Бассем 4 0
Воссен Йелле 2 1
Де Бок Лоренс 3 0
Ван Акен Йост 1 1
Юбер Давид 2 0
Хамфриз Кэмерон 2 0
Фадера Алию 2 0
Гано Зиньо 1 0
Кристенсен Лассе 1 0
Сормо Бент 1 0
Сиранни Алессандро 1 0
Плетинкс Эвауд 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ружо Лукас 5 0
Палаверса Анте 4 0
Mathias Fixelles 2 1
Сейнсбери Трент 3 0
Вандандриш Кевин 3 0
Радованович Александар 1 1
Дерейк Тимоти 2 0
Д'Эне Кристоф 2 0
Селемани Фаиз 2 0
Гейе Папе Хабиб 2 0
Шевалье Тедди 1 0
Алиуи Рашид 1 0
Девале Жиль 1 0
Марлос Морено 1 0
Илич Марко 1 0
Бадамоси Мохамед 1 0
Мбайо Дилан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зульте-Варегем 7.14% (1) 7.14% (1) 14.29% (2) 14.29% (2) 14.29% (2) 42.86% (6)
 Кортрейк 16.67% (2) 8.33% (1) 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 33.33% (4)

Предыдущие игры

Зульте-Варегем Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:4 Серкль Брюгге Остенде 0:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:2 Шарлеруа
Зульте-Варегем 0:4 Брюгге Синт-Трейден 1:3 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Стандард АХ Лёвен 1:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:0 Утрехт Зульте-Варегем 3:2 Шарлеруа Брюгге 2:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:4 Унион Сент-Жиллуаз Уденаарде 2:4 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:7 Гент Мехелен 4:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:1 Эйпен Андерлехт 4:1 Зульте-Варегем Брюгге 3:0 Зульте-Варегем Кортрейк 1:2 Зульте-Варегем
Кортрейк Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Кортрейк 1:0 Гент АХ Лёвен 2:1 Кортрейк Кортрейк 2:2 Мехелен Синт-Трейден 0:2 Кортрейк
Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Кортрейк Кортрейк 1:2 Генк Антверпен 0:1 Кортрейк Кортрейк 2:0 Серен Юнайтед Кортрейк 1:1 Лилль Херенвен 2:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Валансьен Брюгге 0:1 Кортрейк Вестхук 0:3 Кортрейк Кортрейк 1:4 Мехелен Васланд-Беверен 3:4 Кортрейк Кортрейк 1:2 Брюгге Кортрейк 2:1 Андерлехт Эйпен 2:0 Кортрейк Остенде 1:2 Кортрейк Антверпен 4:2 Кортрейк
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 9 5 3 1 17 - 12 18
2. Эйпен 9 5 2 2 18 - 10 17
3. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 1 2 16 - 7 16
4. Стандард 1:0 9 5 1 3 9 - 12 16
5. Андерлехт 8 4 2 2 16 - 9 14
6. Антверпен 8 4 2 2 17 - 12 14
7. Генк 8 4 2 2 16 - 12 14
8. Кортрейк 9 4 2 3 12 - 10 14
9. Шарлеруа 8 3 4 1 15 - 9 13
10. Остенде 8 4 0 4 11 - 15 12
11. Мехелен 8 3 1 4 13 - 18 10
12. Синт-Трейден 0:1 9 3 1 5 7 - 11 10
13. Серен Юнайтед 8 3 0 5 8 - 13 9
14. Зульте-Варегем 9 2 3 4 14 - 18 9
15. Гент 8 2 2 4 14 - 11 8
16. АХ Лёвен 9 1 5 3 9 - 17 8
17. Серкль Брюгге 8 2 2 4 11 - 11 8
18. Беерсхот-Вильрейк 9 0 1 8 7 - 23 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 4 3 0 1 9 - 6 9
2. Брюгге 5 2 3 0 10 - 6 9
3. Унион Сент-Жиллуаз 4 3 0 1 8 - 2 9
4. Гент 4 2 1 1 12 - 6 7
5. Андерлехт 4 2 1 1 12 - 6 7
6. Антверпен 4 2 1 1 8 - 6 7
7. Генк 4 2 1 1 9 - 5 7
8. Кортрейк 4 2 1 1 6 - 4 7
9. Стандард 1:0 5 2 1 2 5 - 7 7
10. Остенде 4 2 0 2 4 - 6 6
11. Серен Юнайтед 4 2 0 2 5 - 5 6
12. Шарлеруа 4 1 2 1 6 - 4 5
13. АХ Лёвен 4 1 2 1 5 - 7 5
14. Эйпен 4 1 1 2 4 - 5 4
15. Синт-Трейден 0:1 4 1 0 3 4 - 8 3
16. Зульте-Варегем 5 0 2 3 7 - 14 2
17. Серкль Брюгге 4 0 1 3 3 - 6 1
18. Беерсхот-Вильрейк 5 0 0 5 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйпен 5 4 1 0 14 - 5 13
2. Брюгге 4 3 0 1 7 - 6 9
3. Стандард 1:0 4 3 0 1 4 - 5 9
4. Шарлеруа 4 2 2 0 9 - 5 8
5. Серкль Брюгге 4 2 1 1 8 - 5 7
6. Унион Сент-Жиллуаз 4 2 1 1 8 - 5 7
7. Зульте-Варегем 4 2 1 1 7 - 4 7
8. Антверпен 4 2 1 1 9 - 6 7
9. Генк 4 2 1 1 7 - 7 7
10. Андерлехт 4 2 1 1 4 - 3 7
11. Кортрейк 5 2 1 2 6 - 6 7
12. Синт-Трейден 0:1 5 2 1 2 3 - 3 7
13. Остенде 4 2 0 2 7 - 9 6
14. Серен Юнайтед 4 1 0 3 3 - 8 3
15. АХ Лёвен 5 0 3 2 4 - 10 3
16. Беерсхот-Вильрейк 4 0 1 3 7 - 13 1
17. Гент 4 0 1 3 2 - 5 1
18. Мехелен 4 0 1 3 4 - 12 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 10 1 1
2. Зульте-Варегем Воссен Йелле 7 1 0
3. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 6 0 3
4. Генк Онуачу Пол 6 2 0
5. Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 5 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 5 2
2. Кортрейк Ружо Лукас 5 0
3. Эйпен Агбаду Эммануэль 5 0
4. Антверпен Де Лат Ричи 3 1
5. Беерсхот-Вильрейк Берг Ян 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    24'
    Mathias Fixelles получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Юбер Давид получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    1'
    Хамфриз Кэмерон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк онлайн




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