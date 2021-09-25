Польша: Экстракласса 2021-2022
Легия
2:3
Второй тайм: 75'
Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
Ракув
17' Желтая карточкаСлиш Бартош
20' Желтая карточкаЕнджейчик Артур
26' Желтая карточкаНавроцкий Майк
0:1
30' ПенальтиИви Лопес
1:1
34' ГолЭмрели Махир
36' Желтая карточкаГутковский Владислав
48' Желтая карточкаПапаниколау Яннис
1:2
53' ГолТудор Фран
56' Желтая карточкаМартинш Андре
1:3
57' ГолИви Лопес
2:3
70' ГолХаратин Игорь
99
Слиш
Бартош
27
Жозуэ
Филипе
11
Эмрели
Махир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Эмрели МахирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лопеш РафаэлПолузащитник
- Нападающий
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
-
-
Главный тренер: Михниевич Чеслав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Иви ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
Ход матча
17'
20'
26'
30'
0:1
34'
1:1
53'
56'
57'
1:3
70'
2:3
История личных встреч
Легия
Ракув
3 матча
100%
0%
0%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0%
0%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
-33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмрели Махир
|2
|0.29
|Мучи Эрнест
|2
|0.29
|Лопеш Рафаэл
|1
|0.14
|Навроцкий Майк
|1
|0.14
|Пекхарт Томаш
|1
|0.14
|Младенович Филип
|0
|0
|Ветеска Матеуш
|0
|0
|Холовня Матеуш
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иви Лопес
|3 (2)
|0.43
|Цебуля Марчин
|3 (1)
|0.43
|Гутковский Владислав
|2
|0.29
|Вдовяк Матеуш
|2
|0.29
|Тудор Фран
|1
|0.14
|Мусёлик Себастьян
|1
|0.14
|Длугош Виктор
|1
|0.14
|Нивулис Анджей
|0
|0
|Кун Патрик
|0
|0
|Гедеш Алешандре
|0
|0
|Стургеон Фабиу
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|3
|0
|Пекхарт Томаш
|2
|0
|Слиш Бартош
|2
|0
|Навроцкий Майк
|2
|0
|Младенович Филип
|0
|1
|Жозуэ Филипе
|0
|1
|Боруц Артур
|1
|0
|Мартинш Андре
|1
|0
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|Ветеска Матеуш
|1
|0
|Харатин Игорь
|1
|0
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папаниколау Яннис
|2
|1
|Стургеон Фабиу
|1
|1
|Цебуля Марчин
|2
|0
|Гутковский Владислав
|2
|0
|Петрашек Томаш
|2
|0
|Вдовяк Матеуш
|2
|0
|Тудор Фран
|2
|0
|Нивулис Анджей
|1
|0
|Полетанович Марко
|1
|0
|Гедеш Алешандре
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Легия
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|Ракув
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Легия Последние 20 матчей: +11 =4 -5Вигры Сувалки 1:3 Легия Легия 3:1 Гурник Ленчна Спартак Москва 0:1 Легия Шлёнск 1:0 Легия
Висла Краков 1:0 Легия Легия 2:1 Славия Прага Славия Прага 2:2 Легия Варта Познань 0:2 Легия Легия 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:1 Легия Радомьяк Радом 3:1 Легия Флора Таллин 0:1 Легия Легия 1:0 Висла Плоцк Легия 2:1 Флора Таллин Легия 1:1 Ракув Легия 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:3 Легия Легия 1:1 Краснодар Легия 1:0 Подбескидзе Сталь Мелец 0:0 Легия
Ракув Последние 20 матчей: +12 =6 -2Сталь Жешув 2:4 Ракув Сталь Мелец 0:3 Ракув Ракув 2:2 Лех Висла Плоцк 1:1 Ракув
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|9
|5
|3
|1
|18 - 6
|18
|2.
|Лехия Гданьск
|9
|4
|4
|1
|15 - 8
|16
|3.
|Заглембе Любин
|8
|5
|0
|3
|11 - 12
|15
|4.
|Ракув
|3:2
|7
|4
|2
|1
|14 - 11
|14
|5.
|Шлёнск
|8
|3
|5
|0
|11 - 7
|14
|6.
|Погонь Щецин
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|7.
|Ягеллония
|9
|3
|3
|3
|10 - 11
|12
|8.
|Сталь Мелец
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|9.
|Висла Краков
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|10.
|Пяст
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|11.
|Гурник Забже
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|12.
|Висла Плоцк
|8
|3
|1
|4
|14 - 10
|10
|13.
|Радомьяк Радом
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|14.
|Легия
|2:3
|7
|3
|0
|4
|9 - 9
|9
|15.
|Краковия
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|16.
|Варта Познань
|9
|1
|4
|4
|8 - 10
|7
|17.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|2
|6
|7 - 22
|5
|18.
|Брук-Бет Термалица
|7
|0
|3
|4
|6 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|2.
|Лех
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|3.
|Погонь Щецин
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|Лехия Гданьск
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|5.
|Висла Плоцк
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|6.
|Заглембе Любин
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|7.
|Сталь Мелец
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|8.
|Радомьяк Радом
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|9.
|Висла Краков
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|10.
|Легия
|2:3
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|11.
|Гурник Забже
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|12.
|Шлёнск
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|13.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|14.
|Пяст
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|15.
|Гурник Ленчна
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|16.
|Варта Познань
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|17.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Ракув
|3:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|3:2
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|2.
|Шлёнск
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|3.
|Лех
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|4.
|Заглембе Любин
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|5.
|Лехия Гданьск
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|6.
|Пяст
|4
|2
|0
|2
|3 - 2
|6
|7.
|Краковия
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|8.
|Гурник Забже
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|9.
|Варта Познань
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|10.
|Висла Краков
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|11.
|Легия
|2:3
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|12.
|Погонь Щецин
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|13.
|Сталь Мелец
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|14.
|Радомьяк Радом
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|15.
|Ягеллония
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|16.
|Брук-Бет Термалица
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Гурник Ленчна
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|18.
|Висла Плоцк
|4
|0
|0
|4
|5 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лех
|Исхак Микаэль
|6
|1
|1
|2.
|Шлёнск
|Экспозито Эрик
|5
|0
|0
|3.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|5
|1
|0
|4.
|Ракув
|Иви Лопес
|4
|2
|2
|5.
|Ягеллония
|Имас Хесус
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гурник Ленчна
|Гол Януш
|4
|1
|2.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|3
|1
|3.
|Шлёнск
|Левкот Шимон
|4
|0
|4.
|Ракув
|Папаниколау Яннис
|2
|1
|5.
|Сталь Мелец
|Жиро Матеуш
|2
|1