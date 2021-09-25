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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Легия
2:3
Второй тайм: 75'

Стадион:
Ракув
0'
17' Желтая карточка
Слиш Бартош
20' Желтая карточка
Енджейчик Артур
26' Желтая карточка
Навроцкий Майк
0:1
30' Пенальти
Иви Лопес
1:1
34' Гол
Эмрели Махир
36' Желтая карточка
Гутковский Владислав
48' Желтая карточка
Папаниколау Яннис
1:2
53' Гол
Тудор Фран
56' Желтая карточка
Мартинш Андре
1:3
57' Гол
Иви Лопес
2:3
70' Гол
Харатин Игорь
75'
31
Мишта
Цезарий
55
Енджейчик
Артур
4
Ветеска
Матеуш
17
Навроцкий
Майк
25
Младенович
Филип
8
Мартинш
Андре
7
Кастрати
Лирим
99
Слиш
Бартош
27
Жозуэ
Филипе
22
Скибицки
Кацпер
11
Эмрели
Махир
12
Треловски
Кацпер
6
Нивулис
Анджей
2
Петрашек
Томаш
66
Папаниколау
Яннис
7
Тудор
Фран
88
Гвилия
Валериане
20
Полетанович
Марко
17
Вдовяк
Матеуш
9
Мусёлик
Себастьян
11
Иви
Лопес
21
Гутковский
Владислав
Легия
4-1-4-1
Ракув
3-4-2-1

История личных встреч

Легия
Ракув

3 матча

100%
0%
0%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0%
0%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
-33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:2
Э
3:1
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмрели Махир 2 0.29
Мучи Эрнест 2 0.29
Лопеш Рафаэл 1 0.14
Навроцкий Майк 1 0.14
Пекхарт Томаш 1 0.14
Младенович Филип 0 0
Ветеска Матеуш 0 0
Холовня Матеуш 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иви Лопес 3 (2) 0.43
Цебуля Марчин 3 (1) 0.43
Гутковский Владислав 2 0.29
Вдовяк Матеуш 2 0.29
Тудор Фран 1 0.14
Мусёлик Себастьян 1 0.14
Длугош Виктор 1 0.14
Нивулис Анджей 0 0
Кун Патрик 0 0
Гедеш Алешандре 0 0
Стургеон Фабиу 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 3 0
Пекхарт Томаш 2 0
Слиш Бартош 2 0
Навроцкий Майк 2 0
Младенович Филип 0 1
Жозуэ Филипе 0 1
Боруц Артур 1 0
Мартинш Андре 1 0
Лопеш Рафаэл 1 0
Ветеска Матеуш 1 0
Харатин Игорь 1 0
Абу-Ханна Джоэл 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папаниколау Яннис 2 1
Стургеон Фабиу 1 1
Цебуля Марчин 2 0
Гутковский Владислав 2 0
Петрашек Томаш 2 0
Вдовяк Матеуш 2 0
Тудор Фран 2 0
Нивулис Анджей 1 0
Полетанович Марко 1 0
Гедеш Алешандре 1 0
Рундич Милан 1 0
Мусёлик Себастьян 1 0
Кортни-Перкинс Джордан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Легия 0 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 33.33% (2)
 Ракув 9.09% (1) 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3) 27.27% (3)

Предыдущие игры

Легия Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Вигры Сувалки 1:3 Легия Легия 3:1 Гурник Ленчна Спартак Москва 0:1 Легия Шлёнск 1:0 Легия
Висла Краков 1:0 Легия Легия 2:1 Славия Прага Славия Прага 2:2 Легия Варта Познань 0:2 Легия Легия 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:1 Легия Радомьяк Радом 3:1 Легия Флора Таллин 0:1 Легия Легия 1:0 Висла Плоцк Легия 2:1 Флора Таллин Легия 1:1 Ракув Легия 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:3 Легия Легия 1:1 Краснодар Легия 1:0 Подбескидзе Сталь Мелец 0:0 Легия
Ракув Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Сталь Жешув 2:4 Ракув Сталь Мелец 0:3 Ракув Ракув 2:2 Лех Висла Плоцк 1:1 Ракув
Гент 3:0 Ракув Ракув 1:0 Гент Рубин 0:1 Ракув Висла Краков 1:2 Ракув Ракув 0:0 Рубин Ягеллония 3:0 Ракув Ракув 0:0 Судува Пяст 2:3 Ракув Судува 0:0 Ракув Легия 1:1 Ракув Ред Булл Зальцбург 2:2 Ракув Погонь Щецин 1:3 Ракув Ракув 1:0 Пяст Сталь Мелец 0:1 Ракув Ракув 2:1 Арка Гдыня Ягеллония 0:0 Ракув
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 9 5 3 1 18 - 6 18
2. Лехия Гданьск 9 4 4 1 15 - 8 16
3. Заглембе Любин 8 5 0 3 11 - 12 15
4. Ракув 3:2 7 4 2 1 14 - 11 14
5. Шлёнск 8 3 5 0 11 - 7 14
6. Погонь Щецин 8 3 4 1 11 - 7 13
7. Ягеллония 9 3 3 3 10 - 11 12
8. Сталь Мелец 9 3 2 4 8 - 13 11
9. Висла Краков 8 3 2 3 13 - 14 11
10. Пяст 8 3 1 4 10 - 10 10
11. Гурник Забже 7 3 1 3 8 - 9 10
12. Висла Плоцк 8 3 1 4 14 - 10 10
13. Радомьяк Радом 8 2 4 2 8 - 7 10
14. Легия 2:3 7 3 0 4 9 - 9 9
15. Краковия 8 2 3 3 9 - 13 9
16. Варта Познань 9 1 4 4 8 - 10 7
17. Гурник Ленчна 9 1 2 6 7 - 22 5
18. Брук-Бет Термалица 7 0 3 4 6 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ягеллония 6 3 2 1 8 - 5 11
2. Лех 5 3 2 0 10 - 1 11
3. Погонь Щецин 4 3 1 0 8 - 2 10
4. Лехия Гданьск 4 3 1 0 7 - 2 10
5. Висла Плоцк 4 3 1 0 9 - 1 10
6. Заглембе Любин 4 3 0 1 8 - 5 9
7. Сталь Мелец 5 3 0 2 5 - 6 9
8. Радомьяк Радом 4 2 2 0 6 - 3 8
9. Висла Краков 4 2 1 1 7 - 4 7
10. Легия 2:3 3 2 0 1 6 - 4 6
11. Гурник Забже 4 2 0 2 3 - 4 6
12. Шлёнск 4 1 3 0 4 - 3 6
13. Краковия 3 1 1 1 5 - 5 4
14. Пяст 4 1 1 2 7 - 8 4
15. Гурник Ленчна 5 1 1 3 5 - 14 4
16. Варта Познань 5 0 3 2 2 - 6 3
17. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Ракув 3:2 1 0 1 0 2 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 3:2 6 4 1 1 12 - 9 13
2. Шлёнск 4 2 2 0 7 - 4 8
3. Лех 4 2 1 1 8 - 5 7
4. Заглембе Любин 4 2 0 2 3 - 7 6
5. Лехия Гданьск 5 1 3 1 8 - 6 6
6. Пяст 4 2 0 2 3 - 2 6
7. Краковия 5 1 2 2 4 - 8 5
8. Гурник Забже 3 1 1 1 5 - 5 4
9. Варта Познань 4 1 1 2 6 - 4 4
10. Висла Краков 4 1 1 2 6 - 10 4
11. Легия 2:3 4 1 0 3 3 - 5 3
12. Погонь Щецин 4 0 3 1 3 - 5 3
13. Сталь Мелец 4 0 2 2 3 - 7 2
14. Радомьяк Радом 4 0 2 2 2 - 4 2
15. Ягеллония 3 0 1 2 2 - 6 1
16. Брук-Бет Термалица 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Гурник Ленчна 4 0 1 3 2 - 8 1
18. Висла Плоцк 4 0 0 4 5 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лех Исхак Микаэль 6 1 1
2. Шлёнск Экспозито Эрик 5 0 0
3. Гурник Забже Хименес Хесус 5 1 0
4. Ракув Иви Лопес 4 2 2
5. Ягеллония Имас Хесус 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гурник Ленчна Гол Януш 4 1
2. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 3 1
3. Шлёнск Левкот Шимон 4 0
4. Ракув Папаниколау Яннис 2 1
5. Сталь Мелец Жиро Матеуш 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Гутковский Владислав получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Эмрели Махир бьет в цель!
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Иви Лопес из команды Ракув забивает с точки!
  • Желтая карточка
    26'
    Maik Nawrocki получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Енджейчик Артур получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Слиш Бартош получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Легия
Ничья
Ракув
26.00
9.00
3.35
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Легия 2:3 Ракув онлайн




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