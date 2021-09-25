Польша: Экстракласса 2021-2022
Варта Познань
0:1
Второй тайм: 57'
Стадион: Stadion Dyskobolii
Заглембе Любин
14' Желтая карточкаБартолевски Матеуш
31' Желтая карточкаKonrad Matuszewski
0:0
41' Не забитый пенальтиКупчак Матеуш
0:1
45' ГолЗаиц Томаш
77
Папо
Джейсон
10
Коррин
Милан
99
Зреляк
Адам
74
Крук
Камиль
20
Жигулёв
Илья
17
Шиш
Патрик
11
Заиц
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Папо ДжейсонПолузащитник
-
10 Коррин МиланПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Зреляк АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Чиж ШимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Piotr Tworek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
74 Крук КамильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Жигулёв ИльяПолузащитник
-
17 Шиш ПатрикПолузащитник
-
11 Заиц ТомашНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Солер ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Журав Дариуш
Ход матча
41'
0:0
45'
0:1
История личных встреч
Варта Познань
Заглембе Любин
2 матча
100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
0%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
0%
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
40%
0%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коррин Милан
|2
|0.22
|Гжесик Ян
|2
|0.22
|Зреляк Адам
|1
|0.11
|Кузимски Матеуш
|1
|0.11
|Иванов Роберт
|1
|0.11
|Чижички Матеуш
|1
|0.11
|Лавничак Алекс
|0
|0
|Чиж Шимон
|0
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шиш Патрик
|2
|0.25
|Заиц Томаш
|2
|0.25
|Даниэл Эрик
|1
|0.13
|Пореба Лукаш
|1
|0.13
|Башкиров Евгений
|1
|0.13
|Живец Саша
|1
|0.13
|Бартолевски Матеуш
|1
|0.13
|Стажиньски Филип
|0
|0
|Солер Ян
|0
|0
Карточки
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тралка Лукаш
|1
|1
|Зреляк Адам
|2
|0
|Купчак Матеуш
|2
|0
|Иванов Роберт
|2
|0
|Konrad Matuszewski
|2
|0
|Гжесик Ян
|1
|0
|Папо Джейсон
|1
|0
|Лавничак Алекс
|1
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Солер Ян
|3
|0
|Бартолевски Матеуш
|3
|0
|Пореба Лукаш
|3
|0
|Ходына Кацпер
|2
|0
|Башкиров Евгений
|1
|0
|Балич Саша
|1
|0
|Вуйцицки Якуб
|1
|0
|Жигулёв Илья
|1
|0
|Заиц Томаш
|1
|0
|Крук Камиль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Варта Познань
|0
|25% (2)
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|Заглембе Любин
|0
|25% (2)
|0
|37.5% (3)
|0
|37.5% (3)
Предыдущие игры
Варта Познань Последние 20 матчей: +7 =6 -7Гурник Забже 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:0 Брук-Бет Термалица Варта Познань 1:1 Ягеллония Радомьяк Радом 1:0 Варта Познань
Варта Познань 0:2 Легия Гурник Ленчна 0:4 Варта Познань Варта Познань 1:1 Погонь Щецин Шлёнск 2:2 Варта Познань Краковия 0:1 Варта Познань Варта Познань 2:3 Шлёнск Погонь Щецин 1:1 Варта Познань Варта Познань 2:0 Ягеллония Варта Познань 0:2 Ракув Висла Краков 0:1 Варта Познань Варта Познань 0:0 Сталь Мелец Гурник Забже 1:2 Варта Познань Варта Познань 2:0 Подбескидзе Легия 3:2 Варта Познань Варта Познань 2:0 Висла Плоцк Варта Познань 1:2 Лех
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +9 =3 -8Заглембе Любин 2:1 Брук-Бет Термалица Пяст 0:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:3 Шлёнск Висла Плоцк 4:0 Заглембе Любин
Заглембе Любин 2:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:1 Гурник Ленчна Висла Краков 3:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 4:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Шлёнск 0:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Пяст Заглембе Любин 4:1 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Подбескидзе Лехия Гданьск 3:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:4 Легия Гурник Забже 2:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:0 Ягеллония Краковия 2:4 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:2 Ракув
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|9
|5
|3
|1
|18 - 6
|18
|2.
|Лехия Гданьск
|9
|4
|4
|1
|15 - 8
|16
|3.
|Заглембе Любин
|1:0
|8
|5
|0
|3
|10 - 12
|15
|4.
|Шлёнск
|8
|3
|5
|0
|11 - 7
|14
|5.
|Погонь Щецин
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|6.
|Ягеллония
|9
|3
|3
|3
|10 - 11
|12
|7.
|Ракув
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|8.
|Сталь Мелец
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|9.
|Висла Краков
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|10.
|Пяст
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|11.
|Гурник Забже
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|12.
|Висла Плоцк
|8
|3
|1
|4
|14 - 10
|10
|13.
|Радомьяк Радом
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|14.
|Легия
|6
|3
|0
|3
|7 - 6
|9
|15.
|Краковия
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|16.
|Варта Познань
|0:1
|9
|1
|4
|4
|8 - 9
|7
|17.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|2
|6
|7 - 22
|5
|18.
|Брук-Бет Термалица
|7
|0
|3
|4
|6 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|2.
|Лех
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|3.
|Погонь Щецин
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|Лехия Гданьск
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|5.
|Висла Плоцк
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|6.
|Заглембе Любин
|1:0
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|7.
|Сталь Мелец
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|8.
|Радомьяк Радом
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|9.
|Висла Краков
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|10.
|Легия
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|11.
|Гурник Забже
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|12.
|Шлёнск
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|13.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|14.
|Пяст
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|15.
|Гурник Ленчна
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|16.
|Варта Познань
|0:1
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|17.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Ракув
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|2.
|Шлёнск
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|3.
|Лех
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|4.
|Заглембе Любин
|1:0
|4
|2
|0
|2
|2 - 7
|6
|5.
|Лехия Гданьск
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|6.
|Пяст
|4
|2
|0
|2
|3 - 2
|6
|7.
|Краковия
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|8.
|Гурник Забже
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|9.
|Варта Познань
|0:1
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|10.
|Висла Краков
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|11.
|Легия
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|12.
|Погонь Щецин
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|13.
|Сталь Мелец
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|14.
|Радомьяк Радом
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|15.
|Ягеллония
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|16.
|Брук-Бет Термалица
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Гурник Ленчна
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|18.
|Висла Плоцк
|4
|0
|0
|4
|5 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лех
|Исхак Микаэль
|6
|1
|1
|2.
|Шлёнск
|Экспозито Эрик
|5
|0
|0
|3.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|5
|1
|0
|4.
|Ягеллония
|Имас Хесус
|4
|0
|1
|5.
|Лехия Гданьск
|Зволински Лукаш
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гурник Ленчна
|Гол Януш
|4
|1
|2.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|3
|1
|3.
|Шлёнск
|Левкот Шимон
|4
|0
|4.
|Сталь Мелец
|Жиро Матеуш
|2
|1
|5.
|Висла Краков
|Шота Серафин
|2
|1