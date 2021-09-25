Польша: Экстракласса 2021-2022
Варта Познань
0:2
Конец матча
Стадион: Stadion Dyskobolii
Заглембе Любин
14' Желтая карточкаБартолевски Матеуш
31' Желтая карточкаKonrad Matuszewski
0:0
41' Не забитый пенальтиКупчак Матеуш
0:1
45' ГолЗаиц Томаш
0:2
67' ГолШиш Патрик
73' Желтая карточкаПапо Джейсон
90' Желтая карточкаБалич Саша
77
Папо
Джейсон
10
Коррин
Милан
99
Зреляк
Адам
74
Крук
Камиль
20
Жигулёв
Илья
17
Шиш
Патрик
11
Заиц
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Папо ДжейсонПолузащитник
-
10 Коррин МиланПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Зреляк АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Чиж ШимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Piotr Tworek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
74 Крук КамильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Жигулёв ИльяПолузащитник
-
17 Шиш ПатрикПолузащитник
-
11 Заиц ТомашНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Солер ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Журав Дариуш
Ход матча
41'
0:0
45'
0:1
67'
0:2
68'
73'
90'
История личных встреч
Варта Познань
Заглембе Любин
2 матча
100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
0%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
0%
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
40%
0%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коррин Милан
|2
|0.22
|Гжесик Ян
|2
|0.22
|Зреляк Адам
|1
|0.11
|Кузимски Матеуш
|1
|0.11
|Иванов Роберт
|1
|0.11
|Чижички Матеуш
|1
|0.11
|Лавничак Алекс
|0
|0
|Чиж Шимон
|0
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шиш Патрик
|3
|0.38
|Заиц Томаш
|2
|0.25
|Даниэл Эрик
|1
|0.13
|Пореба Лукаш
|1
|0.13
|Башкиров Евгений
|1
|0.13
|Живец Саша
|1
|0.13
|Бартолевски Матеуш
|1
|0.13
|Стажиньски Филип
|0
|0
|Солер Ян
|0
|0
Карточки
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тралка Лукаш
|1
|1
|Зреляк Адам
|2
|0
|Купчак Матеуш
|2
|0
|Иванов Роберт
|2
|0
|Папо Джейсон
|2
|0
|Konrad Matuszewski
|2
|0
|Гжесик Ян
|1
|0
|Лавничак Алекс
|1
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Солер Ян
|3
|0
|Бартолевски Матеуш
|3
|0
|Пореба Лукаш
|3
|0
|Балич Саша
|2
|0
|Ходына Кацпер
|2
|0
|Башкиров Евгений
|1
|0
|Вуйцицки Якуб
|1
|0
|Жигулёв Илья
|1
|0
|Заиц Томаш
|1
|0
|Крук Камиль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Варта Познань
|0
|25% (2)
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|Заглембе Любин
|0
|20% (2)
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
|30% (3)
Предыдущие игры
Варта Познань Последние 20 матчей: +7 =6 -7Гурник Забже 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:0 Брук-Бет Термалица Варта Познань 1:1 Ягеллония Радомьяк Радом 1:0 Варта Познань
Варта Познань 0:2 Легия Гурник Ленчна 0:4 Варта Познань Варта Познань 1:1 Погонь Щецин Шлёнск 2:2 Варта Познань Краковия 0:1 Варта Познань Варта Познань 2:3 Шлёнск Погонь Щецин 1:1 Варта Познань Варта Познань 2:0 Ягеллония Варта Познань 0:2 Ракув Висла Краков 0:1 Варта Познань Варта Познань 0:0 Сталь Мелец Гурник Забже 1:2 Варта Познань Варта Познань 2:0 Подбескидзе Легия 3:2 Варта Познань Варта Познань 2:0 Висла Плоцк Варта Познань 1:2 Лех
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +9 =3 -8Заглембе Любин 2:1 Брук-Бет Термалица Пяст 0:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:3 Шлёнск Висла Плоцк 4:0 Заглембе Любин
Заглембе Любин 2:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:1 Гурник Ленчна Висла Краков 3:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 4:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Шлёнск 0:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Пяст Заглембе Любин 4:1 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Подбескидзе Лехия Гданьск 3:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:4 Легия Гурник Забже 2:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:0 Ягеллония Краковия 2:4 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:2 Ракув
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|9
|5
|3
|1
|18 - 6
|18
|2.
|Лехия Гданьск
|9
|4
|4
|1
|15 - 8
|16
|3.
|Заглембе Любин
|8
|5
|0
|3
|11 - 12
|15
|4.
|Ракув
|3:2
|7
|4
|2
|1
|14 - 11
|14
|5.
|Шлёнск
|8
|3
|5
|0
|11 - 7
|14
|6.
|Погонь Щецин
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|7.
|Ягеллония
|9
|3
|3
|3
|10 - 11
|12
|8.
|Сталь Мелец
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|9.
|Висла Краков
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|10.
|Пяст
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|11.
|Гурник Забже
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|12.
|Висла Плоцк
|8
|3
|1
|4
|14 - 10
|10
|13.
|Радомьяк Радом
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|14.
|Легия
|2:3
|7
|3
|0
|4
|9 - 9
|9
|15.
|Краковия
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|16.
|Варта Познань
|9
|1
|4
|4
|8 - 10
|7
|17.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|2
|6
|7 - 22
|5
|18.
|Брук-Бет Термалица
|7
|0
|3
|4
|6 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|2.
|Лех
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|3.
|Погонь Щецин
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|Лехия Гданьск
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|5.
|Висла Плоцк
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|6.
|Заглембе Любин
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|7.
|Сталь Мелец
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|8.
|Радомьяк Радом
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|9.
|Висла Краков
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|10.
|Легия
|2:3
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|11.
|Гурник Забже
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|12.
|Шлёнск
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|13.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|14.
|Пяст
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|15.
|Гурник Ленчна
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|16.
|Варта Познань
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|17.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Ракув
|3:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|3:2
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|2.
|Шлёнск
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|3.
|Лех
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|4.
|Заглембе Любин
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|5.
|Лехия Гданьск
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|6.
|Пяст
|4
|2
|0
|2
|3 - 2
|6
|7.
|Краковия
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|8.
|Гурник Забже
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|9.
|Варта Познань
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|10.
|Висла Краков
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|11.
|Легия
|2:3
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|12.
|Погонь Щецин
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|13.
|Сталь Мелец
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|14.
|Радомьяк Радом
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|15.
|Ягеллония
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|16.
|Брук-Бет Термалица
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Гурник Ленчна
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|18.
|Висла Плоцк
|4
|0
|0
|4
|5 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лех
|Исхак Микаэль
|6
|1
|1
|2.
|Шлёнск
|Экспозито Эрик
|5
|0
|0
|3.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|5
|1
|0
|4.
|Ракув
|Иви Лопес
|4
|2
|2
|5.
|Ягеллония
|Имас Хесус
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гурник Ленчна
|Гол Януш
|4
|1
|2.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|3
|1
|3.
|Шлёнск
|Левкот Шимон
|4
|0
|4.
|Ракув
|Папаниколау Яннис
|2
|1
|5.
|Сталь Мелец
|Жиро Матеуш
|2
|1