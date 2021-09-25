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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Варта Познань
0:2
Конец матча

Стадион:
Заглембе Любин
0'
14' Желтая карточка
Бартолевски Матеуш
31' Желтая карточка
Konrad Matuszewski
0:0
41' Не забитый пенальти
Купчак Матеуш
0:1
45' Гол
Заиц Томаш
0:2
67' Гол
Шиш Патрик
73' Желтая карточка
Папо Джейсон
90' Желтая карточка
Балич Саша
90'+4
1
Лис
Адриан
2
Гжесик
Ян
16
Лавничак
Алекс
4
Иванов
Роберт
22
Konrad
Matuszewski
21
Купчак
Матеуш
6
Тралка
Лукаш
77
Папо
Джейсон
10
Коррин
Милан
11
Якубовски
Михал
99
Зреляк
Адам
30
Хладун
Доминик
23
Вуйцицки
Якуб
74
Крук
Камиль
3
Балич
Саша
77
Бартолевски
Матеуш
9
Даниэл
Эрик
31
Пакульски
Давид
8
Пореба
Лукаш
20
Жигулёв
Илья
17
Шиш
Патрик
11
Заиц
Томаш
Варта Познань
4-2-3-1
Заглембе Любин
4-5-1

История личных встреч

Варта Познань
Заглембе Любин

2 матча

100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
0%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

0%
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

40%
0%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

Э
1:0
Э
1:0
ТМС
3:0
ВД
1:2
ВД
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коррин Милан 2 0.22
Гжесик Ян 2 0.22
Зреляк Адам 1 0.11
Кузимски Матеуш 1 0.11
Иванов Роберт 1 0.11
Чижички Матеуш 1 0.11
Лавничак Алекс 0 0
Чиж Шимон 0 0
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шиш Патрик 3 0.38
Заиц Томаш 2 0.25
Даниэл Эрик 1 0.13
Пореба Лукаш 1 0.13
Башкиров Евгений 1 0.13
Живец Саша 1 0.13
Бартолевски Матеуш 1 0.13
Стажиньски Филип 0 0
Солер Ян 0 0

Карточки

Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тралка Лукаш 1 1
Зреляк Адам 2 0
Купчак Матеуш 2 0
Иванов Роберт 2 0
Папо Джейсон 2 0
Konrad Matuszewski 2 0
Гжесик Ян 1 0
Лавничак Алекс 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Солер Ян 3 0
Бартолевски Матеуш 3 0
Пореба Лукаш 3 0
Балич Саша 2 0
Ходына Кацпер 2 0
Башкиров Евгений 1 0
Вуйцицки Якуб 1 0
Жигулёв Илья 1 0
Заиц Томаш 1 0
Крук Камиль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Варта Познань 0 25% (2) 0 25% (2) 12.5% (1) 37.5% (3)
 Заглембе Любин 0 20% (2) 10% (1) 30% (3) 10% (1) 30% (3)

Предыдущие игры

Варта Познань Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Гурник Забже 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:0 Брук-Бет Термалица Варта Познань 1:1 Ягеллония Радомьяк Радом 1:0 Варта Познань
Варта Познань 0:2 Легия Гурник Ленчна 0:4 Варта Познань Варта Познань 1:1 Погонь Щецин Шлёнск 2:2 Варта Познань Краковия 0:1 Варта Познань Варта Познань 2:3 Шлёнск Погонь Щецин 1:1 Варта Познань Варта Познань 2:0 Ягеллония Варта Познань 0:2 Ракув Висла Краков 0:1 Варта Познань Варта Познань 0:0 Сталь Мелец Гурник Забже 1:2 Варта Познань Варта Познань 2:0 Подбескидзе Легия 3:2 Варта Познань Варта Познань 2:0 Висла Плоцк Варта Познань 1:2 Лех
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Заглембе Любин 2:1 Брук-Бет Термалица Пяст 0:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:3 Шлёнск Висла Плоцк 4:0 Заглембе Любин
Заглембе Любин 2:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:1 Гурник Ленчна Висла Краков 3:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 4:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Шлёнск 0:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Пяст Заглембе Любин 4:1 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Подбескидзе Лехия Гданьск 3:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:4 Легия Гурник Забже 2:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:0 Ягеллония Краковия 2:4 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:2 Ракув
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 9 5 3 1 18 - 6 18
2. Лехия Гданьск 9 4 4 1 15 - 8 16
3. Заглембе Любин 8 5 0 3 11 - 12 15
4. Ракув 3:2 7 4 2 1 14 - 11 14
5. Шлёнск 8 3 5 0 11 - 7 14
6. Погонь Щецин 8 3 4 1 11 - 7 13
7. Ягеллония 9 3 3 3 10 - 11 12
8. Сталь Мелец 9 3 2 4 8 - 13 11
9. Висла Краков 8 3 2 3 13 - 14 11
10. Пяст 8 3 1 4 10 - 10 10
11. Гурник Забже 7 3 1 3 8 - 9 10
12. Висла Плоцк 8 3 1 4 14 - 10 10
13. Радомьяк Радом 8 2 4 2 8 - 7 10
14. Легия 2:3 7 3 0 4 9 - 9 9
15. Краковия 8 2 3 3 9 - 13 9
16. Варта Познань 9 1 4 4 8 - 10 7
17. Гурник Ленчна 9 1 2 6 7 - 22 5
18. Брук-Бет Термалица 7 0 3 4 6 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ягеллония 6 3 2 1 8 - 5 11
2. Лех 5 3 2 0 10 - 1 11
3. Погонь Щецин 4 3 1 0 8 - 2 10
4. Лехия Гданьск 4 3 1 0 7 - 2 10
5. Висла Плоцк 4 3 1 0 9 - 1 10
6. Заглембе Любин 4 3 0 1 8 - 5 9
7. Сталь Мелец 5 3 0 2 5 - 6 9
8. Радомьяк Радом 4 2 2 0 6 - 3 8
9. Висла Краков 4 2 1 1 7 - 4 7
10. Легия 2:3 3 2 0 1 6 - 4 6
11. Гурник Забже 4 2 0 2 3 - 4 6
12. Шлёнск 4 1 3 0 4 - 3 6
13. Краковия 3 1 1 1 5 - 5 4
14. Пяст 4 1 1 2 7 - 8 4
15. Гурник Ленчна 5 1 1 3 5 - 14 4
16. Варта Познань 5 0 3 2 2 - 6 3
17. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Ракув 3:2 1 0 1 0 2 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 3:2 6 4 1 1 12 - 9 13
2. Шлёнск 4 2 2 0 7 - 4 8
3. Лех 4 2 1 1 8 - 5 7
4. Заглембе Любин 4 2 0 2 3 - 7 6
5. Лехия Гданьск 5 1 3 1 8 - 6 6
6. Пяст 4 2 0 2 3 - 2 6
7. Краковия 5 1 2 2 4 - 8 5
8. Гурник Забже 3 1 1 1 5 - 5 4
9. Варта Познань 4 1 1 2 6 - 4 4
10. Висла Краков 4 1 1 2 6 - 10 4
11. Легия 2:3 4 1 0 3 3 - 5 3
12. Погонь Щецин 4 0 3 1 3 - 5 3
13. Сталь Мелец 4 0 2 2 3 - 7 2
14. Радомьяк Радом 4 0 2 2 2 - 4 2
15. Ягеллония 3 0 1 2 2 - 6 1
16. Брук-Бет Термалица 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Гурник Ленчна 4 0 1 3 2 - 8 1
18. Висла Плоцк 4 0 0 4 5 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лех Исхак Микаэль 6 1 1
2. Шлёнск Экспозито Эрик 5 0 0
3. Гурник Забже Хименес Хесус 5 1 0
4. Ракув Иви Лопес 4 2 2
5. Ягеллония Имас Хесус 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гурник Ленчна Гол Януш 4 1
2. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 3 1
3. Шлёнск Левкот Шимон 4 0
4. Ракув Папаниколау Яннис 2 1
5. Сталь Мелец Жиро Матеуш 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Заиц Томаш бьет в цель!
  • Описание гола
    41'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Купчак Матеуш пробил пенальти, но не смог забить!
  • 35'
    Вуйцицки Якуб уходит с поля. Kacper Chodyna выходит вместо него
  • Желтая карточка
    31'
    Konrad Matuszewski получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Бартолевски Матеуш получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Варта Познань 0:2 Заглембе Любин онлайн




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