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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Стандард
1:2
Конец матча

Стадион:
Синт-Трейден
0'
12' Желтая карточка
Амалла Селим
28' Желтая карточка
Дуркин Кристофер
33' Желтая карточка
Судзуки Юма
1:0
45' Гол
Николя Гавори
1:1
53' Гол
Конате Мори
72' Желтая карточка
Доннум Арон
83' Желтая карточка
Лавале Димитри
88' Желтая карточка
Конате Мори
1:2
89' Гол
Райтц Рокко
90'+4
16
Бодар
Арно
2
Сике
Уго
3
Аль-Дахиль
Амин
24
Николя
Гавори
14
Нкунку
Нильс
12
Рафья
Хамза
26
Раскин
Николас
8
Цимирот
Гойко
19
Амалла
Селим
17
Мулека
Джексон
9
Клаусс
Жоао
21
Шмидт
Даниэль
37
Ляйстнер
Тони
26
Тейшейра
Жорже
27
Лавале
Димитри
6
Конате
Мори
4
Хасиока
Даики
32
Дуркин
Кристофер
16
Де
Риддер
Стив
13
Какас
Либерато
15
Хаяси
Даити
9
Судзуки
Юма
Стандард
4-4-2
Синт-Трейден
3-1-4-2

История личных встреч

Стандард
Синт-Трейден

10 матчей

50%
50%
0%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

30%
80%
-10%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
80%
-30%
5 побед 8 ничьих 0 побед

12 матчей

0%
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

0%
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

0%
25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед

22 матча

22.7%
36.4%
40.9%
5 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

13.6%
63.6%
22.8%
3 победы 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

22.7%
50%
27.3%
5 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

ПДА
1:2
ПДА
2:0
ПДА
0:0
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ПДА
3:2
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ЛППОЗПВЛЕ
1:0
ЛППОЗПВЛЕ
2:2
ЛП
2:2
ЛП
2:0
ЛП
1:2
К
2:0
ЛП
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амалла Селим 2 (1) 0.22
Клаусс Жоао 2 (1) 0.22
Драгус Денис 1 0.11
Тапсоба Абдул 1 0.11
Николя Гавори 1 0.11
Лайфис Константинос 1 0.11
Мулека Джексон 1 0.11
Доннум Арон 0 0
Сике Уго 0 0
Синт-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брюлс Кристиан 1 0.11
Номбе Мбойо 1 0.11
Хаяси Даити 1 0.11
Де Риддер Стив 1 0.11
Судзуки Юма 1 0.11
Конате Мори 1 0.11
Балонго Нельсон 1 0.11
Райтц Рокко 1 0.11
Мацубара Ко 0 0
Янсенс Вольке 0 0
Дуркин Кристофер 0 0
Хасиока Даики 0 0

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссако Мусса 3 1
Клаусс Жоао 4 0
Аль-Дахиль Амин 2 1
Петерс Дауда 3 0
Сике Уго 3 0
Бастьен Самюэль 2 0
Амалла Селим 2 0
Фаи Коллинс 0 1
Цимирот Гойко 1 0
Лайфис Константинос 1 0
Бодар Арно 1 0
Доннум Арон 1 0
Раскин Николас 1 0
Мулека Джексон 1 0
Нкунку Нильс 1 0
Рафья Хамза 1 0
Павлович Дамьян 1 0
Синт-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавале Димитри 5 0
Кофрие Максимилиано 3 0
Брюлс Кристиан 2 0
Де Риддер Стив 2 0
Судзуки Юма 2 0
Дуркин Кристофер 2 0
Конате Мори 2 0
Райтц Рокко 0 1
Ляйстнер Тони 1 0
Янсенс Вольке 1 0
Койта Абубакари 1 0
Хасиока Даики 1 0
Хара Таити 1 0
Ван Дессел Стан 1 0
Хаяси Даити 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стандард 0 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2) 33.33% (3)
 Синт-Трейден 25% (2) 0 25% (2) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Стандард Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Стандард 0:1 Андерлехт Серен Юнайтед 0:1 Стандард Унион Сент-Жиллуаз 4:0 Стандард Стандард 1:0 Остенде
Беерсхот-Вильрейк 0:1 Стандард Стандард 2:5 Антверпен Зульте-Варегем 1:2 Стандард Стандард 1:1 Генк Стандард 3:3 Ренн Стандард 2:2 Мехелен Ланс 1:1 Стандард Стандард 3:2 Серкль Брюгге Стандард 0:0 Унион Сент-Жиллуаз Стандард 1:3 Рошфор Стандард 1:3 Остенде Гент 2:0 Стандард Мехелен 3:1 Стандард Стандард 1:2 Мехелен Стандард 2:1 Гент Остенде 6:2 Стандард
Синт-Трейден Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Синт-Трейден 1:2 Генк Беерсхот-Вильрейк 0:1 Синт-Трейден Вестерло 0:5 Синт-Трейден Фортуна 1:0 Синт-Трейден
Серкль Брюгге 0:1 Синт-Трейден Синт-Трейден 0:2 Кортрейк Эйпен 2:1 Синт-Трейден Синт-Трейден 1:3 Зульте-Варегем Шарлеруа 0:0 Синт-Трейден Синт-Трейден 2:1 Гент Синт-Трейден 1:1 Эйпен Синт-Трейден 2:1 Вестерло Синт-Трейден 1:0 Моленбек Андерлехт 1:1 Синт-Трейден Berg en Dal 1:4 Синт-Трейден KVV Zepperen-Brustem 1:4 Синт-Трейден Синт-Трейден 0:1 Андерлехт Генк 4:0 Синт-Трейден Васланд-Беверен 2:4 Синт-Трейден Синт-Трейден 2:1 Мехелен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 9 5 3 1 17 - 12 18
2. Эйпен 9 5 2 2 18 - 10 17
3. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 1 2 16 - 7 16
4. Антверпен 8 4 2 2 17 - 12 14
5. Генк 8 4 2 2 16 - 12 14
6. Андерлехт 8 4 2 2 16 - 9 14
7. Кортрейк 9 4 2 3 12 - 10 14
8. Шарлеруа 8 3 4 1 15 - 9 13
9. Синт-Трейден 9 4 1 4 9 - 11 13
10. Стандард 9 4 1 4 9 - 14 13
11. Остенде 8 4 0 4 11 - 15 12
12. Мехелен 8 3 1 4 13 - 18 10
13. Серен Юнайтед 8 3 0 5 8 - 13 9
14. Зульте-Варегем 9 2 3 4 14 - 18 9
15. Гент 8 2 2 4 14 - 11 8
16. АХ Лёвен 9 1 5 3 9 - 17 8
17. Серкль Брюгге 8 2 2 4 11 - 11 8
18. Беерсхот-Вильрейк 9 0 1 8 7 - 23 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 4 3 0 1 9 - 6 9
2. Брюгге 5 2 3 0 10 - 6 9
3. Унион Сент-Жиллуаз 4 3 0 1 8 - 2 9
4. Гент 4 2 1 1 12 - 6 7
5. Генк 4 2 1 1 9 - 5 7
6. Андерлехт 4 2 1 1 12 - 6 7
7. Кортрейк 4 2 1 1 6 - 4 7
8. Антверпен 4 2 1 1 8 - 6 7
9. Остенде 4 2 0 2 4 - 6 6
10. Серен Юнайтед 4 2 0 2 5 - 5 6
11. Шарлеруа 4 1 2 1 6 - 4 5
12. АХ Лёвен 4 1 2 1 5 - 7 5
13. Эйпен 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Стандард 5 1 1 3 5 - 9 4
15. Синт-Трейден 4 1 0 3 4 - 8 3
16. Зульте-Варегем 5 0 2 3 7 - 14 2
17. Серкль Брюгге 4 0 1 3 3 - 6 1
18. Беерсхот-Вильрейк 5 0 0 5 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйпен 5 4 1 0 14 - 5 13
2. Синт-Трейден 5 3 1 1 5 - 3 10
3. Брюгге 4 3 0 1 7 - 6 9
4. Стандард 4 3 0 1 4 - 5 9
5. Шарлеруа 4 2 2 0 9 - 5 8
6. Серкль Брюгге 4 2 1 1 8 - 5 7
7. Кортрейк 5 2 1 2 6 - 6 7
8. Антверпен 4 2 1 1 9 - 6 7
9. Унион Сент-Жиллуаз 4 2 1 1 8 - 5 7
10. Зульте-Варегем 4 2 1 1 7 - 4 7
11. Генк 4 2 1 1 7 - 7 7
12. Андерлехт 4 2 1 1 4 - 3 7
13. Остенде 4 2 0 2 7 - 9 6
14. Серен Юнайтед 4 1 0 3 3 - 8 3
15. АХ Лёвен 5 0 3 2 4 - 10 3
16. Беерсхот-Вильрейк 4 0 1 3 7 - 13 1
17. Гент 4 0 1 3 2 - 5 1
18. Мехелен 4 0 1 3 4 - 12 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 10 1 1
2. Зульте-Варегем Воссен Йелле 7 1 0
3. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 6 0 3
4. Генк Онуачу Пол 6 2 0
5. Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 5 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 5 2
2. Кортрейк Ружо Лукас 5 0
3. Синт-Трейден Лавале Димитри 5 0
4. Эйпен Агбаду Эммануэль 5 0
5. Антверпен Де Лат Ричи 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Николя Гавори бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Судзуки Юма получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Дуркин Кристофер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Амалла Селим получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Стандард 1:2 Синт-Трейден онлайн




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