Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Стандард
1:2
Конец матча
Стадион: Морис Дюфран
Синт-Трейден
12' Желтая карточкаАмалла Селим
28' Желтая карточкаДуркин Кристофер
33' Желтая карточкаСудзуки Юма
1:0
45' ГолНиколя Гавори
1:1
53' ГолКонате Мори
72' Желтая карточкаДоннум Арон
83' Желтая карточкаЛавале Димитри
88' Желтая карточкаКонате Мори
1:2
89' ГолРайтц Рокко
16
Бодар
Арно
2
Сике
Уго
14
Нкунку
Нильс
12
Рафья
Хамза
19
Амалла
Селим
15
Хаяси
Даити
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
-
2 Сике УгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Нкунку НильсЗащитник
-
12 Рафья ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Амалла СелимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
15 Петерс ДаудаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Доннум АронНападающий
-
33 Nathan Ngoy
-
Главный тренер: Mbaye Leye
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хаяси ДаитиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Бауэр РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Хара ТаитиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
Ход матча
12'
28'
33'
45'
1:0
53'
1:1
72'
83'
88'
89'
1:2
История личных встреч
Стандард
Синт-Трейден
10 матчей
50%
50%
0%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
30%
80%
-10%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
80%
-30%
5 побед 8 ничьих 0 побед
12 матчей
0%
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
0%
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
0%
25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед
22 матча
22.7%
36.4%
40.9%
5 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
13.6%
63.6%
22.8%
3 победы 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
22.7%
50%
27.3%
5 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амалла Селим
|2 (1)
|0.22
|Клаусс Жоао
|2 (1)
|0.22
|Драгус Денис
|1
|0.11
|Тапсоба Абдул
|1
|0.11
|Николя Гавори
|1
|0.11
|Лайфис Константинос
|1
|0.11
|Мулека Джексон
|1
|0.11
|Доннум Арон
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
Синт-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брюлс Кристиан
|1
|0.11
|Номбе Мбойо
|1
|0.11
|Хаяси Даити
|1
|0.11
|Де Риддер Стив
|1
|0.11
|Судзуки Юма
|1
|0.11
|Конате Мори
|1
|0.11
|Балонго Нельсон
|1
|0.11
|Райтц Рокко
|1
|0.11
|Мацубара Ко
|0
|0
|Янсенс Вольке
|0
|0
|Дуркин Кристофер
|0
|0
|Хасиока Даики
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссако Мусса
|3
|1
|Клаусс Жоао
|4
|0
|Аль-Дахиль Амин
|2
|1
|Петерс Дауда
|3
|0
|Сике Уго
|3
|0
|Бастьен Самюэль
|2
|0
|Амалла Селим
|2
|0
|Фаи Коллинс
|0
|1
|Цимирот Гойко
|1
|0
|Лайфис Константинос
|1
|0
|Бодар Арно
|1
|0
|Доннум Арон
|1
|0
|Раскин Николас
|1
|0
|Мулека Джексон
|1
|0
|Нкунку Нильс
|1
|0
|Рафья Хамза
|1
|0
|Павлович Дамьян
|1
|0
Синт-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавале Димитри
|5
|0
|Кофрие Максимилиано
|3
|0
|Брюлс Кристиан
|2
|0
|Де Риддер Стив
|2
|0
|Судзуки Юма
|2
|0
|Дуркин Кристофер
|2
|0
|Конате Мори
|2
|0
|Райтц Рокко
|0
|1
|Ляйстнер Тони
|1
|0
|Янсенс Вольке
|1
|0
|Койта Абубакари
|1
|0
|Хасиока Даики
|1
|0
|Хара Таити
|1
|0
|Ван Дессел Стан
|1
|0
|Хаяси Даити
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Стандард
|0
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|Синт-Трейден
|25% (2)
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Стандард Последние 20 матчей: +6 =5 -9Стандард 0:1 Андерлехт Серен Юнайтед 0:1 Стандард Унион Сент-Жиллуаз 4:0 Стандард Стандард 1:0 Остенде
Беерсхот-Вильрейк 0:1 Стандард Стандард 2:5 Антверпен Зульте-Варегем 1:2 Стандард Стандард 1:1 Генк Стандард 3:3 Ренн Стандард 2:2 Мехелен Ланс 1:1 Стандард Стандард 3:2 Серкль Брюгге Стандард 0:0 Унион Сент-Жиллуаз Стандард 1:3 Рошфор Стандард 1:3 Остенде Гент 2:0 Стандард Мехелен 3:1 Стандард Стандард 1:2 Мехелен Стандард 2:1 Гент Остенде 6:2 Стандард
Синт-Трейден Последние 20 матчей: +10 =3 -7Синт-Трейден 1:2 Генк Беерсхот-Вильрейк 0:1 Синт-Трейден Вестерло 0:5 Синт-Трейден Фортуна 1:0 Синт-Трейден
Серкль Брюгге 0:1 Синт-Трейден Синт-Трейден 0:2 Кортрейк Эйпен 2:1 Синт-Трейден Синт-Трейден 1:3 Зульте-Варегем Шарлеруа 0:0 Синт-Трейден Синт-Трейден 2:1 Гент Синт-Трейден 1:1 Эйпен Синт-Трейден 2:1 Вестерло Синт-Трейден 1:0 Моленбек Андерлехт 1:1 Синт-Трейден Berg en Dal 1:4 Синт-Трейден KVV Zepperen-Brustem 1:4 Синт-Трейден Синт-Трейден 0:1 Андерлехт Генк 4:0 Синт-Трейден Васланд-Беверен 2:4 Синт-Трейден Синт-Трейден 2:1 Мехелен
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|9
|5
|3
|1
|17 - 12
|18
|2.
|Эйпен
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|4.
|Антверпен
|8
|4
|2
|2
|17 - 12
|14
|5.
|Генк
|8
|4
|2
|2
|16 - 12
|14
|6.
|Андерлехт
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|7.
|Кортрейк
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|8.
|Шарлеруа
|8
|3
|4
|1
|15 - 9
|13
|9.
|Синт-Трейден
|9
|4
|1
|4
|9 - 11
|13
|10.
|Стандард
|9
|4
|1
|4
|9 - 14
|13
|11.
|Остенде
|8
|4
|0
|4
|11 - 15
|12
|12.
|Мехелен
|8
|3
|1
|4
|13 - 18
|10
|13.
|Серен Юнайтед
|8
|3
|0
|5
|8 - 13
|9
|14.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|15.
|Гент
|8
|2
|2
|4
|14 - 11
|8
|16.
|АХ Лёвен
|9
|1
|5
|3
|9 - 17
|8
|17.
|Серкль Брюгге
|8
|2
|2
|4
|11 - 11
|8
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|0
|1
|8
|7 - 23
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|2.
|Брюгге
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|4.
|Гент
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|5.
|Генк
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|6.
|Андерлехт
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|7.
|Кортрейк
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Антверпен
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|9.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|10.
|Серен Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Шарлеруа
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|12.
|АХ Лёвен
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|13.
|Эйпен
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Стандард
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Синт-Трейден
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Зульте-Варегем
|5
|0
|2
|3
|7 - 14
|2
|17.
|Серкль Брюгге
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|5
|0
|0
|5
|0 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|2.
|Синт-Трейден
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|3.
|Брюгге
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|4.
|Стандард
|4
|3
|0
|1
|4 - 5
|9
|5.
|Шарлеруа
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|6.
|Серкль Брюгге
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Кортрейк
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|8.
|Антверпен
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|9.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|10.
|Зульте-Варегем
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|11.
|Генк
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|12.
|Андерлехт
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|13.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|14.
|Серен Юнайтед
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|15.
|АХ Лёвен
|5
|0
|3
|2
|4 - 10
|3
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|4
|0
|1
|3
|7 - 13
|1
|17.
|Гент
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|18.
|Мехелен
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|10
|1
|1
|2.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|7
|1
|0
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|6
|0
|3
|4.
|Генк
|Онуачу Пол
|6
|2
|0
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|5
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|5
|2
|2.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|5
|0
|3.
|Синт-Трейден
|Лавале Димитри
|5
|0
|4.
|Эйпен
|Агбаду Эммануэль
|5
|0
|5.
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|3
|1