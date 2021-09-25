Голландия: Эредивизие 2021-2022
Витесс
1:1
Конец матча
Стадион: Гелредом Зрители: 11631
Фортуна Ситтард
0:1
2' ГолСёнтьенс Матс
30' Желтая карточкаУйсман Дан
35' Желтая карточкаЯнссен Рул
36' Желтая карточкаДуарте Дерой
1:1
49' ГолФредериксен Николай
69' Желтая карточкаСамбу Бассала
76' Желтая карточкаБазур Рихедли
21
Беро
Матуш
20
Гбоо
Янн
40
Уйсман
Дан
12
Пинту
Иву
35
Кокс
Джордж
23
Ринстра
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Гбоо ЯннНападающий
- Нападающий
-
40 Уйсман ДанНападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ороз АлоисЗащитник
-
18 Гайек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Гонг ХилариНападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Кокс ДжорджЗащитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра БенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Хендрикс ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Мусаба РичиПолузащитник
- Полузащитник
-
-
39 Toshio Lake
-
-
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
2'
0:1
30'
35'
36'
46'
49'
69'
76'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
8 Удары по воротам 0
-
8 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 21
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
История личных встреч
Витесс
Фортуна Ситтард
4 матча
100%
0%
0%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
0%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
0%
100%
0%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фредериксен Николай
|2
|0.29
|Гбоо Янн
|2
|0.29
|Дарфалу Усама
|1
|0.14
|Духи Данило
|1
|0.14
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|Базур Рихедли
|0
|0
|Манхуф Миллион
|0
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сёнтьенс Матс
|4
|0.67
|Toshio Lake
|1
|0.17
|Samy Baghdadi
|1
|0.17
|Теки Тесфальдет
|0
|0
Карточки
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беро Матуш
|4
|0
|Духи Данило
|1
|1
|Базур Рихедли
|2
|0
|Таннан Уссама
|2
|0
|Виттек Максимилиан
|2
|0
|Ороз Алоис
|2
|0
|Расмуссен Якоб
|1
|0
|Шуберт Маркус
|1
|0
|Бёйтинк Томас
|1
|0
|Уйсман Дан
|1
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Дерой
|3
|0
|Янссен Рул
|2
|0
|Самбу Бассала
|2
|0
|Сёнтьенс Матс
|1
|0
|Анга-Лётшер Мартин
|1
|0
|Флемминг Зиан
|1
|0
|Samy Baghdadi
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Витесс
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|Фортуна Ситтард
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Витесс Последние 20 матчей: +9 =3 -8Гронинген 0:1 Витесс Витесс 1:4 Твенте Мура 0:2 Витесс Ваалвейк 1:2 Витесс
Аякс 5:0 Витесс Витесс 2:1 Андерлехт Витесс 0:3 Виллем II Андерлехт 3:3 Витесс ПЕК Зволле 0:1 Витесс Дандолк 1:2 Витесс Витесс 2:2 Дандолк Бохум 1:2 Витесс Витесс 0:1 Ломмель Гоу Эхед Иглс 1:1 Витесс Шальке 04 3:2 Витесс Витесс 2:1 ОФИ Витесс 0:5 Нордшелланн Витесс 1:3 Локомотив Загреб Витесс 1:3 АЕК Витесс 1:0 Леопард Сент-Камиль
Фортуна Ситтард Последние 20 матчей: +6 =5 -9Фортуна Ситтард 0:5 Аякс Херенвен 1:0 Фортуна Ситтард Спарта Роттердам 3:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:2 Ваалвейк
Фортуна Ситтард 2:1 Твенте Утрехт 7:0 Фортуна Ситтард Утрехт 2:3 Фортуна Ситтард Дордрехт 0:0 Фортуна Ситтард Штрален 3:4 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:1 ОФИ Беерсхот-Вильрейк 1:1 Фортуна Ситтард Виллем II 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:3 Витесс АЗ Алкмаар 1:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:0 Твенте АДО Ден Хааг 0:3 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 Эммен Фейеноорд 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0:1 Утрехт ВВВ-Венло 1:3 Фортуна Ситтард
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|7
|6
|1
|0
|30 - 1
|19
|2.
|Виллем II
|7
|5
|1
|1
|10 - 7
|16
|3.
|Фейеноорд
|2:1
|6
|5
|0
|1
|16 - 5
|15
|4.
|ПСВ
|7
|5
|0
|2
|17 - 10
|15
|5.
|Утрехт
|1:0
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|6.
|Твенте
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|7.
|Херенвен
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|8.
|Витесс
|7
|3
|1
|3
|6 - 14
|10
|9.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|11 - 18
|9
|10.
|НЕК Неймеген
|1:2
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|12.
|Спарта Роттердам
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|13.
|Ваалвейк
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|14.
|Фортуна Ситтард
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|15.
|Гронинген
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|16.
|Хераклес
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|АЗ Алкмаар
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|18.
|ПЕК Зволле
|0:1
|7
|0
|1
|6
|1 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|4
|4
|0
|0
|22 - 0
|12
|2.
|Утрехт
|1:0
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|Фейеноорд
|2:1
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|4.
|Камбюр
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|5.
|Виллем II
|4
|3
|0
|1
|5 - 6
|9
|6.
|Твенте
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|ПСВ
|3
|2
|0
|1
|9 - 7
|6
|8.
|Херенвен
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|10.
|Спарта Роттердам
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|11.
|НЕК Неймеген
|1:2
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|Фортуна Ситтард
|3
|1
|1
|1
|4 - 8
|4
|13.
|Ваалвейк
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Хераклес
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Гронинген
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Витесс
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|17.
|ПЕК Зволле
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|2.
|Витесс
|4
|3
|0
|1
|4 - 6
|9
|3.
|Аякс
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|4.
|Виллем II
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|Фейеноорд
|2:1
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|6.
|Утрехт
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 1
|4
|7.
|Херенвен
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|НЕК Неймеген
|1:2
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|9.
|Твенте
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|10.
|АЗ Алкмаар
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|11.
|Гронинген
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|12.
|Ваалвейк
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|13.
|Хераклес
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Спарта Роттердам
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|15.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Камбюр
|2
|0
|0
|2
|1 - 13
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|0:1
|4
|0
|0
|4
|0 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|2
|2.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|5
|0
|0
|3.
|Аякс
|Тадич Душан
|4
|0
|5
|4.
|Аякс
|Мазрауи Нуссер
|4
|0
|2
|5.
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1
|2
|2.
|Витесс
|Беро Матуш
|4
|0
|3.
|Утрехт
|Янссен Виллем
|3
|0
|4.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|3
|0
|5.
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|3
|0