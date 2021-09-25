Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Базур Рихедли пробил со штрафного прямо в стенку

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Ринстра Бен наказан за толчок Daan Huisman

46' Удар от ворот произведет Витесс

46' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Сёнтьенс Матс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Янссен Рул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Игрок Гбоо Янн из команды Витесс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

38' Теки Тесфальдет выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Фредериксен Николай оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Yanick van Osch перевел мяч на угловой.

36' Базур Рихедли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Дуарте Дерой получил желтую карточку от судьи

35' Янссен Рул получил желтую карточку от судьи

34' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' О, нет. Из многообещающей позиции Фредериксен Николай из команды Витесс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

33' Daan Huisman из команды Витесс забрасывает мяч в штрафную.

31' Тронстад Сондре пробует нанести удар издали, но Yanick van Osch держит все под контролем

31' Анга-Лётшер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Daan Huisman - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

30' Судья свистит. Daan Huisman атаковал сзади соперника. Это Кокс Джордж заработал своей команде штрафной

29' Анга-Лётшер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Духи Данило не смог попасть в створ ударом издали

27' Daan Huisman из команды Витесс делает пас партнеру.

26' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Матч возобновлен

24' Ван Осх Яник на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Какой промах! Духи Данило имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

23' Daan Huisman из команды Витесс делает пас партнеру.

22' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Янссен Рул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Базур Рихедли не смог попасть в створ ударом издали

15' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Самбу Бассала выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Шуберт Маркус взял и забрал мяч на выходе

13' Кокс Джордж навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Шуберт Маркус взял и забрал мяч на выходе

7' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Гбоо Янн пробует нанести удар издали, но Yanick van Osch держит все под контролем

3' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Плохо сыграл Духи Данило - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

1' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Витесс выполняет удар от ворот.

1' Пинту Иву из команды Фортуна Ситтард сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру