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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Витесс
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 11631
Фортуна Ситтард
0'
0:1
2' Гол
Сёнтьенс Матс
30' Желтая карточка
Уйсман Дан
35' Желтая карточка
Янссен Рул
36' Желтая карточка
Дуарте Дерой
1:1
49' Гол
Фредериксен Николай
69' Желтая карточка
Самбу Бассала
76' Желтая карточка
Базур Рихедли
90'+7
1
Шуберт
Маркус
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
2
Даса
Элазар
21
Беро
Матуш
8
Тронстад
Сондре
32
Виттек
Максимилиан
20
Гбоо
Янн
11
Фредериксен
Николай
40
Уйсман
Дан
1
Ван
Осх
Яник
12
Пинту
Иву
2
Анга-Лётшер
Мартин
4
Янссен
Рул
35
Кокс
Джордж
14
Теки
Тесфальдет
23
Ринстра
Бен
6
Дуарте
Дерой
24
Samy
Baghdadi
45
Самбу
Бассала
10
Сёнтьенс
Матс
Витесс
3-4-3
Фортуна Ситтард
4-3-3

Ход матча

2'
0:1
Сёнтьенс Матс
30'
Уйсман Дан
 
35'
 
Янссен Рул
36'
 
Дуарте Дерой
46'
Икома Луис
Гбоо Янн
 
46'
Дарфалу Усама
Уйсман Дан
 
49'
Фредериксен Николай
(Базур Рихедли)
1:1
61'
 
Мусаба Ричи
Samy Baghdadi
69'
 
Самбу Бассала
74'
 
Tijjani Noslin
Теки Тесфальдет
74'
 
Toshio Lake
Самбу Бассала
76'
Базур Рихедли
 
88'
Ороз Алоис
Фредериксен Николай
 
89'
 
Лонвейк Найджел
Пинту Иву

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 0
  • 8 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 21
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

История личных встреч

Витесс
Фортуна Ситтард

4 матча

100%
0%
0%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
0%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

0%
100%
0%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Э
3:3
Э
2:0
Э
1:3
Э
4:2
Э
2:1
Э
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фредериксен Николай 2 0.29
Гбоо Янн 2 0.29
Дарфалу Усама 1 0.14
Духи Данило 1 0.14
Виттек Максимилиан 0 0
Базур Рихедли 0 0
Манхуф Миллион 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сёнтьенс Матс 4 0.67
Toshio Lake 1 0.17
Samy Baghdadi 1 0.17
Теки Тесфальдет 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беро Матуш 4 0
Духи Данило 1 1
Базур Рихедли 2 0
Таннан Уссама 2 0
Виттек Максимилиан 2 0
Ороз Алоис 2 0
Расмуссен Якоб 1 0
Шуберт Маркус 1 0
Бёйтинк Томас 1 0
Уйсман Дан 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Дерой 3 0
Янссен Рул 2 0
Самбу Бассала 2 0
Сёнтьенс Матс 1 0
Анга-Лётшер Мартин 1 0
Флемминг Зиан 1 0
Samy Baghdadi 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Витесс 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 0
 Фортуна Ситтард 16.67% (1) 16.67% (1) 0 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Витесс Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Гронинген 0:1 Витесс Витесс 1:4 Твенте Мура 0:2 Витесс Ваалвейк 1:2 Витесс
Аякс 5:0 Витесс Витесс 2:1 Андерлехт Витесс 0:3 Виллем II Андерлехт 3:3 Витесс ПЕК Зволле 0:1 Витесс Дандолк 1:2 Витесс Витесс 2:2 Дандолк Бохум 1:2 Витесс Витесс 0:1 Ломмель Гоу Эхед Иглс 1:1 Витесс Шальке 04 3:2 Витесс Витесс 2:1 ОФИ Витесс 0:5 Нордшелланн Витесс 1:3 Локомотив Загреб Витесс 1:3 АЕК Витесс 1:0 Леопард Сент-Камиль
Фортуна Ситтард Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Фортуна Ситтард 0:5 Аякс Херенвен 1:0 Фортуна Ситтард Спарта Роттердам 3:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:2 Ваалвейк
Фортуна Ситтард 2:1 Твенте Утрехт 7:0 Фортуна Ситтард Утрехт 2:3 Фортуна Ситтард Дордрехт 0:0 Фортуна Ситтард Штрален 3:4 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:1 ОФИ Беерсхот-Вильрейк 1:1 Фортуна Ситтард Виллем II 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:3 Витесс АЗ Алкмаар 1:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:0 Твенте АДО Ден Хааг 0:3 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 Эммен Фейеноорд 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0:1 Утрехт ВВВ-Венло 1:3 Фортуна Ситтард
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 7 6 1 0 30 - 1 19
2. Виллем II 7 5 1 1 10 - 7 16
3. Фейеноорд 2:1 6 5 0 1 16 - 5 15
4. ПСВ 7 5 0 2 17 - 10 15
5. Утрехт 1:0 7 4 2 1 13 - 4 14
6. Твенте 6 3 1 2 10 - 7 10
7. Херенвен 6 3 1 2 8 - 9 10
8. Витесс 7 3 1 3 6 - 14 10
9. Камбюр 6 3 0 3 11 - 18 9
10. НЕК Неймеген 1:2 7 2 2 3 5 - 11 8
11. Гоу Эхед Иглс 6 2 0 4 6 - 10 6
12. Спарта Роттердам 6 1 3 2 6 - 10 6
13. Ваалвейк 6 1 2 3 9 - 11 5
14. Фортуна Ситтард 6 1 2 3 6 - 13 5
15. Гронинген 7 1 2 4 6 - 13 5
16. Хераклес 5 1 1 3 5 - 8 4
17. АЗ Алкмаар 5 1 0 4 6 - 11 3
18. ПЕК Зволле 0:1 7 0 1 6 1 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 4 4 0 0 22 - 0 12
2. Утрехт 1:0 4 3 1 0 10 - 3 10
3. Фейеноорд 2:1 3 3 0 0 7 - 2 9
4. Камбюр 4 3 0 1 10 - 5 9
5. Виллем II 4 3 0 1 5 - 6 9
6. Твенте 3 2 1 0 5 - 2 7
7. ПСВ 3 2 0 1 9 - 7 6
8. Херенвен 3 2 0 1 5 - 5 6
9. Гоу Эхед Иглс 4 2 0 2 4 - 3 6
10. Спарта Роттердам 3 1 2 0 5 - 3 5
11. НЕК Неймеген 1:2 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Фортуна Ситтард 3 1 1 1 4 - 8 4
13. Ваалвейк 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Хераклес 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Гронинген 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Витесс 3 0 1 2 2 - 8 1
17. ПЕК Зволле 0:1 3 0 1 2 1 - 4 1
18. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 4 3 0 1 8 - 3 9
2. Витесс 4 3 0 1 4 - 6 9
3. Аякс 3 2 1 0 8 - 1 7
4. Виллем II 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Фейеноорд 2:1 3 2 0 1 9 - 3 6
6. Утрехт 1:0 3 1 1 1 3 - 1 4
7. Херенвен 3 1 1 1 3 - 4 4
8. НЕК Неймеген 1:2 4 1 1 2 3 - 8 4
9. Твенте 3 1 0 2 5 - 5 3
10. АЗ Алкмаар 4 1 0 3 6 - 8 3
11. Гронинген 4 1 0 3 5 - 11 3
12. Ваалвейк 3 0 2 1 6 - 7 2
13. Хераклес 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Спарта Роттердам 3 0 1 2 1 - 7 1
15. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Камбюр 2 0 0 2 1 - 13 0
17. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 7 0
18. ПЕК Зволле 0:1 4 0 0 4 0 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 2
2. Фейеноорд Линссен Брайан 5 0 0
3. Аякс Тадич Душан 4 0 5
4. Аякс Мазрауи Нуссер 4 0 2
5. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гронинген Те Вирик Мик 1 2
2. Витесс Беро Матуш 4 0
3. Утрехт Янссен Виллем 3 0
4. Ваалвейк Крамер Михил 3 0
5. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 3 0
Весь список
  • До матча
  • Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Витесс 1:1 Фортуна Ситтард онлайн




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