Голландия: Эредивизие 2021-2022
Виллем II
2:1
Конец матча
Стадион: Конинг Виллем II Зрители: 14503
ПСВ
1:0
20' Гол в свои воротаЗахави Эран
1:1
30' ГолЗахави Эран
43' Желтая карточкаСаглам Геркем
45' Желтая карточкаГётце Марио
56' Желтая карточкаВан Гинкел Марко
2:1
76' ГолНуннели Че
27
Кён
Деррик
11
Кёлерт
Матс
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
31
Макс
Филипп
25
Доан
Рицу
27
Гётце
Марио
11
Гакпо
Коди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кёлерт МатсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Брондел ЙорнВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Нелом МикелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Замора ДжонНападающий
-
Главный тренер: Грим Фред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
29 Мвене ФилиппЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Доан РицуПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
-
11 Гакпо КодиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Жуниор МауроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
20'
1:0
30'
1:1
43'
45'
56'
76'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
0 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 9
-
1 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
История личных встреч
Виллем II
ПСВ
5 матчей
40%
60%
0%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
60%
-60%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
-20%
4 победы 2 ничьи 0 побед
19 матчей
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 19 побед
Первый тайм
0%
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 18 побед
24 матча
8.3%
12.5%
79.2%
2 победы 3 ничьи 19 побед
Первый тайм
20.8%
20.8%
58.4%
5 побед 5 ничьих 14 побед
Второй тайм
16.7%
8.3%
75%
4 победы 2 ничьи 18 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Виллем II
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вридт Квази
|3
|0.43
|Нуннели Че
|2
|0.29
|Саглам Геркем
|1
|0.14
|Кёлерт Матс
|1
|0.14
|Саддики Дрейс
|1
|0.14
|Спиерингс Уэсли
|1
|0.14
|Свенссон Макс
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захави Эран
|3
|0.43
|Гакпо Коди
|2
|0.29
|Брума Арминду
|2
|0.29
|Боскальи Оливье
|2
|0.29
|Мадуэке Нони
|2
|0.29
|Вертессен Йорбе
|1
|0.14
|Прёппер Дэви
|1
|0.14
|Ван Гинкел Марко
|1
|0.14
|Рамальо Андре
|1
|0.14
|Доан Рицу
|1
|0.14
|Гётце Марио
|0
|0
|Тезе Джордан
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Мвене Филипп
|0
|0
Карточки
Виллем II
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Льонч Поль
|2
|0
|Йенссен Ульрик
|2
|0
|Бергстрём Эмиль
|0
|1
|Брондел Йорн
|0
|1
|Вридт Квази
|1
|0
|Саглам Геркем
|1
|0
|Кёлерт Матс
|1
|0
|Кабангу Элтон
|1
|0
|Саддики Дрейс
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гётце Марио
|2
|0
|Ван Гинкел Марко
|2
|0
|Рамальо Андре
|2
|0
|Обиспо Армандо
|2
|0
|Брума Арминду
|1
|0
|Макс Филипп
|1
|0
|Жуниор Мауро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виллем II
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|0
|22.22% (2)
|ПСВ
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|25% (4)
Предыдущие игры
Виллем II Последние 20 матчей: +13 =1 -6Ваалвейк 1:2 Виллем II Виллем II 2:1 Гронинген НЕК Неймеген 0:0 Виллем II Виллем II 1:4 Мехелен
Виллем II 1:0 ПЕК Зволле Витесс 0:3 Виллем II Виллем II 0:4 Фейеноорд Виллем II 2:1 Виртон Виллем II 4:1 Льерс Кемпензонен Виллем II 2:0 Эксельсиор Квик Бойс 2:5 Виллем II РКДСФ 0:11 Виллем II Йонг Виллем II 0:20 Виллем II Виллем II 2:1 Фортуна Ситтард АДО Ден Хааг 1:4 Виллем II Виллем II 0:2 ПСВ Утрехт 3:2 Виллем II Виллем II 1:0 Ваалвейк Хераклес 4:0 Виллем II Виллем II 0:1 АЗ Алкмаар
ПСВ Последние 20 матчей: +14 =4 -2Гоу Эхед Иглс 1:2 ПСВ ПСВ 0:4 Фейеноорд ПСВ 2:2 Реал Сосьедад АЗ Алкмаар 0:3 ПСВ
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|0:0
|7
|5
|2
|0
|27 - 1
|17
|2.
|Виллем II
|7
|5
|1
|1
|10 - 7
|16
|3.
|ПСВ
|7
|5
|0
|2
|17 - 10
|15
|4.
|Фейеноорд
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|5.
|Утрехт
|6
|3
|2
|1
|12 - 4
|11
|6.
|Твенте
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|7.
|Херенвен
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|8.
|Витесс
|0:0
|7
|3
|1
|3
|5 - 13
|10
|9.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|11 - 18
|9
|10.
|НЕК Неймеген
|6
|2
|2
|2
|4 - 9
|8
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|12.
|Спарта Роттердам
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|13.
|Гронинген
|0:0
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|14.
|Ваалвейк
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|15.
|Фортуна Ситтард
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|16.
|Хераклес
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|АЗ Алкмаар
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|18.
|ПЕК Зволле
|6
|0
|1
|5
|1 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|0:0
|4
|3
|1
|0
|19 - 0
|10
|2.
|Камбюр
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|3.
|Виллем II
|4
|3
|0
|1
|5 - 6
|9
|4.
|Твенте
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Утрехт
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|6.
|Фейеноорд
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|7.
|ПСВ
|3
|2
|0
|1
|9 - 7
|6
|8.
|Херенвен
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|10.
|Спарта Роттердам
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|11.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|Фортуна Ситтард
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 8
|4
|13.
|Ваалвейк
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Хераклес
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Гронинген
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Витесс
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|17.
|ПЕК Зволле
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|2.
|Витесс
|0:0
|4
|3
|0
|1
|4 - 6
|9
|3.
|Аякс
|0:0
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|4.
|Виллем II
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|Фейеноорд
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|6.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|3 - 1
|4
|7.
|Херенвен
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|9.
|Гронинген
|0:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|10.
|Твенте
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|11.
|АЗ Алкмаар
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|12.
|Ваалвейк
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|13.
|Хераклес
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Спарта Роттердам
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|15.
|Фортуна Ситтард
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|16.
|Камбюр
|2
|0
|0
|2
|1 - 13
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|2
|2.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|5
|0
|0
|3.
|Аякс
|Тадич Душан
|4
|0
|5
|4.
|Твенте
|Проппер Робин
|4
|0
|0
|5.
|Херенвен
|Верман Хенк
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1
|2
|2.
|Витесс
|Беро Матуш
|4
|0
|3.
|Утрехт
|Янссен Виллем
|3
|0
|4.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|3
|0
|5.
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|3
|0