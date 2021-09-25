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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Виллем II
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 14503
ПСВ
0'
1:0
20' Гол в свои ворота
Захави Эран
1:1
30' Гол
Захави Эран
43' Желтая карточка
Саглам Геркем
45' Желтая карточка
Гётце Марио
56' Желтая карточка
Ван Гинкел Марко
2:1
76' Гол
Нуннели Че
90'+7
21
Велленройтер
Тимон
28
Шипперс
Винсент
3
Хееркенс
Фреек
4
Йенссен
Ульрик
27
Кён
Деррик
17
Саддики
Дрейс
8
Льонч
Поль
7
Нуннели
Че
23
Саглам
Геркем
11
Кёлерт
Матс
9
Вридт
Квази
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
8
Ван
Гинкел
Марко
6
Сангаре
Ибрахим
25
Доан
Рицу
27
Гётце
Марио
11
Гакпо
Коди
7
Захави
Эран
Виллем II
4-2-3-1
ПСВ
4-2-3-1

Ход матча

20'
Захави Эран
1:0
30'
1:1
Захави Эран
(Макс Филипп)
43'
Саглам Геркем
 
45'
 
Гётце Марио
56'
 
Ван Гинкел Марко
63'
Свенссон Макс
Саглам Геркем
 
63'
Кампецис Анаргирос
Вридт Квази
 
68'
Бергстрём Эмиль
Шипперс Винсент
 
73'
 
Брума Арминду
Доан Рицу
73'
 
Прёппер Дэви
Ван Гинкел Марко
74'
Михелис Николаос
Хееркенс Фреек
 
76'
Нуннели Че
(Саддики Дрейс)
2:1
78'
 
Винисиус Карлос
Захави Эран
84'
 
Ромеро Максимильяно
Макс Филипп

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 9
  • 1 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

История личных встреч

Виллем II
ПСВ

5 матчей

40%
60%
0%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
60%
-60%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
-20%
4 победы 2 ничьи 0 побед

19 матчей

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 19 побед

Первый тайм

0%
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 18 побед

24 матча

8.3%
12.5%
79.2%
2 победы 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

20.8%
20.8%
58.4%
5 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

16.7%
8.3%
75%
4 победы 2 ничьи 18 побед

История матчей

Э
0:2
Э
3:0
ТМС
1:1
Э
3:0
Э
2:1
Э
0:3
Э
6:1
Э
5:0
Э
4:0
Э
5:0
Э
0:0
Э
2:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
1:3
Э
1:3
Э
3:2
Э
2:1
Э
2:4
Э
0:1
Э
3:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вридт Квази 3 0.43
Нуннели Че 2 0.29
Саглам Геркем 1 0.14
Кёлерт Матс 1 0.14
Саддики Дрейс 1 0.14
Спиерингс Уэсли 1 0.14
Свенссон Макс 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захави Эран 3 0.43
Гакпо Коди 2 0.29
Брума Арминду 2 0.29
Боскальи Оливье 2 0.29
Мадуэке Нони 2 0.29
Вертессен Йорбе 1 0.14
Прёппер Дэви 1 0.14
Ван Гинкел Марко 1 0.14
Рамальо Андре 1 0.14
Доан Рицу 1 0.14
Гётце Марио 0 0
Тезе Джордан 0 0
Макс Филипп 0 0
Мвене Филипп 0 0

Карточки

Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Льонч Поль 2 0
Йенссен Ульрик 2 0
Бергстрём Эмиль 0 1
Брондел Йорн 0 1
Вридт Квази 1 0
Саглам Геркем 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Кабангу Элтон 1 0
Саддики Дрейс 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гётце Марио 2 0
Ван Гинкел Марко 2 0
Рамальо Андре 2 0
Обиспо Армандо 2 0
Брума Арминду 1 0
Макс Филипп 1 0
Жуниор Мауро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виллем II 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 33.33% (3) 0 22.22% (2)
 ПСВ 18.75% (3) 18.75% (3) 12.5% (2) 12.5% (2) 12.5% (2) 25% (4)

Предыдущие игры

Виллем II Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Ваалвейк 1:2 Виллем II Виллем II 2:1 Гронинген НЕК Неймеген 0:0 Виллем II Виллем II 1:4 Мехелен
Виллем II 1:0 ПЕК Зволле Витесс 0:3 Виллем II Виллем II 0:4 Фейеноорд Виллем II 2:1 Виртон Виллем II 4:1 Льерс Кемпензонен Виллем II 2:0 Эксельсиор Квик Бойс 2:5 Виллем II РКДСФ 0:11 Виллем II Йонг Виллем II 0:20 Виллем II Виллем II 2:1 Фортуна Ситтард АДО Ден Хааг 1:4 Виллем II Виллем II 0:2 ПСВ Утрехт 3:2 Виллем II Виллем II 1:0 Ваалвейк Хераклес 4:0 Виллем II Виллем II 0:1 АЗ Алкмаар
ПСВ Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Гоу Эхед Иглс 1:2 ПСВ ПСВ 0:4 Фейеноорд ПСВ 2:2 Реал Сосьедад АЗ Алкмаар 0:3 ПСВ
ПСВ 5:2 Гронинген ПСВ 0:0 Бенфика ПСВ 4:1 Камбюр Бенфика 2:1 ПСВ Хераклес 0:2 ПСВ Митьюлланд 0:1 ПСВ Аякс 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Митьюлланд Галатасарай 1:2 ПСВ ПСВ 5:1 Галатасарай ПСВ 1:0 ПАОК Оснабрюк 0:0 ПСВ Дельбрюкер 1:10 ПСВ ПСВ 6:2 Моленбек Утрехт 1:1 ПСВ ПСВ 4:2 ПЕК Зволле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 0:0 7 5 2 0 27 - 1 17
2. Виллем II 7 5 1 1 10 - 7 16
3. ПСВ 7 5 0 2 17 - 10 15
4. Фейеноорд 5 4 0 1 14 - 4 12
5. Утрехт 6 3 2 1 12 - 4 11
6. Твенте 6 3 1 2 10 - 7 10
7. Херенвен 6 3 1 2 8 - 9 10
8. Витесс 0:0 7 3 1 3 5 - 13 10
9. Камбюр 6 3 0 3 11 - 18 9
10. НЕК Неймеген 6 2 2 2 4 - 9 8
11. Гоу Эхед Иглс 6 2 0 4 6 - 10 6
12. Спарта Роттердам 6 1 3 2 6 - 10 6
13. Гронинген 0:0 7 1 3 3 6 - 10 6
14. Ваалвейк 6 1 2 3 9 - 11 5
15. Фортуна Ситтард 0:0 6 1 2 3 5 - 12 5
16. Хераклес 5 1 1 3 5 - 8 4
17. АЗ Алкмаар 5 1 0 4 6 - 11 3
18. ПЕК Зволле 6 0 1 5 1 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 0:0 4 3 1 0 19 - 0 10
2. Камбюр 4 3 0 1 10 - 5 9
3. Виллем II 4 3 0 1 5 - 6 9
4. Твенте 3 2 1 0 5 - 2 7
5. Утрехт 3 2 1 0 9 - 3 7
6. Фейеноорд 2 2 0 0 5 - 1 6
7. ПСВ 3 2 0 1 9 - 7 6
8. Херенвен 3 2 0 1 5 - 5 6
9. Гоу Эхед Иглс 4 2 0 2 4 - 3 6
10. Спарта Роттердам 3 1 2 0 5 - 3 5
11. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Фортуна Ситтард 0:0 3 1 1 1 4 - 8 4
13. Ваалвейк 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Хераклес 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Гронинген 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Витесс 0:0 3 0 1 2 1 - 7 1
17. ПЕК Зволле 3 0 1 2 1 - 4 1
18. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 4 3 0 1 8 - 3 9
2. Витесс 0:0 4 3 0 1 4 - 6 9
3. Аякс 0:0 3 2 1 0 8 - 1 7
4. Виллем II 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Фейеноорд 3 2 0 1 9 - 3 6
6. Утрехт 3 1 1 1 3 - 1 4
7. Херенвен 3 1 1 1 3 - 4 4
8. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 6 4
9. Гронинген 0:0 4 1 1 2 5 - 8 4
10. Твенте 3 1 0 2 5 - 5 3
11. АЗ Алкмаар 4 1 0 3 6 - 8 3
12. Ваалвейк 3 0 2 1 6 - 7 2
13. Хераклес 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Спарта Роттердам 3 0 1 2 1 - 7 1
15. Фортуна Ситтард 0:0 3 0 1 2 1 - 4 1
16. Камбюр 2 0 0 2 1 - 13 0
17. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 7 0
18. ПЕК Зволле 3 0 0 3 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 2
2. Фейеноорд Линссен Брайан 5 0 0
3. Аякс Тадич Душан 4 0 5
4. Твенте Проппер Робин 4 0 0
5. Херенвен Верман Хенк 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гронинген Те Вирик Мик 1 2
2. Витесс Беро Матуш 4 0
3. Утрехт Янссен Виллем 3 0
4. Ваалвейк Крамер Михил 3 0
5. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 3 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Виллем II: 33%, ПСВ: 67%.
  • 97'
    Удар от ворот произведет Виллем II
  • 96'
    Игрок Ромеро Максимильяно из команды ПСВ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 96'
    Мвене Филипп из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 95'
    Брума Арминду пробует нанести удар издали, но Timon Wellenreuther держит все под контролем
  • 95'
    Контроль мяча: Виллем II: 33%, ПСВ: 67%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Виллем II
  • 94'
    Сангаре Ибрахим нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 93'
    Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 92'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 91'
    Нуннели Че из команды Виллем II делает навес прямо в штрафную.
  • 91'
    Отличные скиллы показывает Нуннели Че, обводя своих соперников
  • 91'
    Прёппер Дэви нанес удар головой, но Timon Wellenreuther спокойно отбил мяч.
  • 91'
    Мвене Филипп из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
  • 90'
    Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 90'
    Контроль мяча: Виллем II: 34%, ПСВ: 66%.
  • 89'
    Удар от ворот произведет Виллем II
  • 89'
    Хорошую попытку сделал Винисиус Карлос. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 88'
    Гакпо Коди из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    88'
    Прёппер Дэви из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
  • 87'
    Ромеро Максимильяно имел все шансы забить, но Timon Wellenreuther сделал отличный сейв!
  • 87'
    Опасность! Винисиус Карлос из команды ПСВ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 86'
    Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 86'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 85'
    Контроль мяча: Виллем II: 33%, ПСВ: 67%.
  • 84'
    Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 84'
    Тактическая замена. Макс Филипп уходит с поля и его заменяет Ромеро Максимильяно
  • 84'
    Боскальи Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 84'
    Кён Деррик из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
  • 83'
    Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 83'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 82'
    Брума Арминду из команды ПСВ делает заброс на партнера по команде.
  • 82'
    Брума Арминду из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 82'
    Удар от ворот произведет Виллем II
  • 81'
    Гакпо Коди не смог попасть в створ ударом издали
  • 81'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 80'
    Контроль мяча: Виллем II: 32%, ПСВ: 68%.
  • 80'
    Рамальо Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 80'
    Кён Деррик из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
  • 79'
    Рамальо Андре пробил со штрафного прямо в стенку
  • Фол, нарушение
    79'
    Судья сигнализирует, что Льонч Поль из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Гётце Марио
  • 79'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 78'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 78'
    Тактическая замена. Захави Эран уходит с поля и его заменяет Винисиус Карлос
  • 76'
    Саддики Дрейс сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    76'
    Г О О О О Л - Нуннели Че забивает с левой ноги!
  • 75'
    Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    75'
    Гакпо Коди из команды ПСВ подал угловой слева.
  • 75'
    Контроль мяча: Виллем II: 32%, ПСВ: 68%.
  • 75'
    Михелис Николаос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 75'
    Макс Филипп из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 74'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 74'
    Хееркенс Фреек получил травму и заменен. Михелис Николаос выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    74'
    Ох, нехорошо это выглядит. Хееркенс Фреек получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 73'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • 73'
    Тактическая замена. Ван Гинкел Марко уходит с поля и его заменяет Прёппер Дэви
  • 73'
    Тактическая замена. Доан Рицу уходит с поля и его заменяет Брума Арминду
  • Травма, повреждение
    72'
    Хееркенс Фреек на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Фол, нарушение
    72'
    Судья сигнализирует, что Гакпо Коди из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Хееркенс Фреек
  • 71'
    Мвене Филипп из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 71'
    Удар от ворот произведет Виллем II
  • 70'
    Контроль мяча: Виллем II: 32%, ПСВ: 68%.
  • 70'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 69'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 69'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 69'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 68'
    Шипперс Винсент получил травму и заменен. Бергстрём Эмиль выходит на поле.
  • 68'
    Захави Эран из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 67'
    Доан Рицу из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 67'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 67'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 66'
    Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 66'
    Виллем II выполняет удар от ворот.
  • 66'
    Контроль мяча: Виллем II: 33%, ПСВ: 67%.
  • 65'
    Доан Рицу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 65'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 65'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 64'
    ПСВ выполняет удар от ворот.
  • 64'
    ПСВ выполняет удар от ворот.
  • 63'
    Тактическая замена. Вридт Квази уходит с поля и его заменяет Кампецис Анаргирос
  • 63'
    Тактическая замена. Саглам Геркем уходит с поля и его заменяет Свенссон Макс
  • 62'
    Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 62'
    Удар от ворот произведет Виллем II
  • 61'
    Макс Филипп оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 61'
    Опасность! Сангаре Ибрахим из команды ПСВ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 61'
    Контроль мяча: Виллем II: 33%, ПСВ: 67%.
  • 61'
    ПСВ контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    60'
    Сангаре Ибрахим из команды ПСВ заходит слишком далеко, он валит Льонч Поль.
  • 60'
    Захави Эран из команды ПСВ отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 60'
    Гакпо Коди из команды ПСВ сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
  • 59'
    Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    59'
    Гакпо Коди из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 59'
    Боскальи Оливье мяч отрикошетил от ворот
  • 58'
    Почти гол! Ван Гинкел Марко пробил головой по воротам, но Timon Wellenreuther спас!
  • Угловой
    58'
    Гакпо Коди из команды ПСВ подал угловой слева.
  • 57'
    Макс Филипп из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 57'
    Велленройтер Тимон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 57'
    Гакпо Коди из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 56'
    Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    56'
    Ван Гинкел Марко получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    56'
    Судья сигнализирует, что Ван Гинкел Марко из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Кён Деррик
  • 55'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 55'
    Контроль мяча: Виллем II: 34%, ПСВ: 66%.
  • 55'
    Сегодняшная посещаемость составляет 14503 болельщиков
  • Травма, повреждение
    54'
    Саддики Дрейс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 54'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 53'
    Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    52'
    Судья сигнализирует, что Кён Деррик из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Доан Рицу
  • 51'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 51'
    Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    51'
    Судья сигнализирует, что Мвене Филипп из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Кён Деррик
  • 50'
    Контроль мяча: Виллем II: 33%, ПСВ: 67%.
  • 50'
    Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 50'
    Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 49'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 48'
    Гакпо Коди нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 48'
    Хорошую попытку сделал Доан Рицу. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 48'
    Гётце Марио из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 47'
    ПСВ выполняет удар от ворот.
  • 46'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Виллем II 2:1 ПСВ онлайн




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