Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Игрок Ромеро Максимильяно из команды ПСВ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

95' Брума Арминду пробует нанести удар издали, но Timon Wellenreuther держит все под контролем

93' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Отличные скиллы показывает Нуннели Че , обводя своих соперников

91' Прёппер Дэви нанес удар головой, но Timon Wellenreuther спокойно отбил мяч.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Хорошую попытку сделал Винисиус Карлос . Удар в створ, но вратарь начеку

87' Ромеро Максимильяно имел все шансы забить, но Timon Wellenreuther сделал отличный сейв!

87' Опасность! Винисиус Карлос из команды ПСВ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

86' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Боскальи Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Гакпо Коди не смог попасть в створ ударом издали

80' Рамальо Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Рамальо Андре пробил со штрафного прямо в стенку

79' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Г О О О О Л - Нуннели Че забивает с левой ноги!

75' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

75' Михелис Николаос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

74' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Ох, нехорошо это выглядит. Хееркенс Фреек получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

72' Хееркенс Фреек на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Доан Рицу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' ПСВ выполняет удар от ворот.

64' ПСВ выполняет удар от ворот.

62' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Макс Филипп оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Опасность! Сангаре Ибрахим из команды ПСВ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

59' Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Почти гол! Ван Гинкел Марко пробил головой по воротам, но Timon Wellenreuther спас!

57' Велленройтер Тимон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Сегодняшная посещаемость составляет 14503 болельщиков

54' Саддики Дрейс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Хорошую попытку сделал Доан Рицу . Удар в створ, но вратарь начеку

47' ПСВ выполняет удар от ворот.

46' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля