Голландия: Эредивизие 2021-2022
Фейеноорд
2:1
Первый тайм: 34'
Стадион: Де Кёйп
НЕК Неймеген
13' Желтая карточкаБрандерхорст Маттейс
1:0
14' ПенальтиКекчю Оркун
2:0
17' ГолСинистерра Луис
2:1
32' ГолМаттссон Магнус
26
Тиль
Гус
10
Кекчю
Оркун
28
Ван
Рой
Барт
26
Одентал
Кас
20
Шоне
Лассе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Тиль ГусПолузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
49 Троос ТейнВратарь
- Защитник
-
32 Халл ДензелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Руфс РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Вет ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
-
23 Бекман ТомасНападающий
-
17 Ромени ОлеНападающий
-
-
Главный тренер: Rogier Meijer
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
14'
1:0
17'
2:0
32'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
История личных встреч
Фейеноорд
НЕК Неймеген
11 матчей
90.9%
9.1%
-5.3290705182008E-15%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
90.9%
18.2%
-9.1%
10 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
0%
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
0%
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
0%
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
19 матчей
52.6%
15.8%
31.6%
10 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
52.6%
21.1%
26.3%
10 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линссен Брайан
|5
|0.83
|Синистерра Луис
|3
|0.5
|Тиль Гус
|3
|0.5
|Тоорнстра Йенс
|2
|0.33
|Дессерс Сириль
|1
|0.17
|Баннис Науфаль
|1
|0.17
|Кекчю Оркун
|1 (1)
|0.17
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|Эурснес Фредрик
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Сенеси Маркос
|0
|0
|Маласиа Тирелл
|0
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окита Жонатан
|2
|0.29
|Ali Akman
|2
|0.29
|Дуэлунд Миккель
|0
|0
|Брюин Джорди
|0
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маласиа Тирелл
|2
|0
|Тоорнстра Йенс
|1
|0
|Тиль Гус
|1
|0
|Сенеси Маркос
|1
|0
|Кекчю Оркун
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Хендрикс Рамон
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Окита Жонатан
|2
|0
|Баррето Эдгар
|1
|0
|Шоне Лассе
|1
|0
|Брандерхорст Маттейс
|1
|0
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
|Маркес Иван
|1
|0
|Ван Рой Барт
|1
|0
|Ali Akman
|1
|0
|Тавшан Элаис
|1
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фейеноорд
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|35.71% (5)
|НЕК Неймеген
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Фейеноорд Последние 20 матчей: +12 =4 -4Фейеноорд 3:1 Херенвен ПСВ 0:4 Фейеноорд Маккаби Хайфа 0:0 Фейеноорд Утрехт 3:1 Фейеноорд
Эльфсборг 3:1 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Гоу Эхед Иглс Фейеноорд 5:0 Эльфсборг Виллем II 0:4 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Люцерн Фейеноорд 2:1 Атлетико М Люцерн 0:3 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 АДО Ден Хааг Фейеноорд 3:2 Дрита Фейеноорд 1:2 ПАОК Дрита 0:0 Фейеноорд Фейеноорд 2:1 Вердер Фейеноорд 3:3 Вердер Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:0 Цюрих Фейеноорд 3:1 АЕК
НЕК Неймеген Последние 20 матчей: +12 =2 -6НЕК Неймеген 0:3 Утрехт Спарта Роттердам 1:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 0:0 Виллем II Хераклес 0:1 НЕК Неймеген
НЕК Неймеген 2:0 ПЕК Зволле Аякс 5:0 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 2:0 ОФИ Хераклес 0:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 3:0 Ваалвейк Амстердамсхе 2:1 НЕК Неймеген АЗ Алкмаар 4:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген (аматоры) 1:13 НЕК Неймеген НАК Бреда 1:2 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 3:0 Рода Алмере Сити 0:4 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 2:1 Дордрехт Гоу Эхед Иглс 2:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 0:2 НАК Бреда Аякс-2 0:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 3:2 АЗ-2 Алкмаар
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|7
|6
|1
|0
|30 - 1
|19
|2.
|Виллем II
|7
|5
|1
|1
|10 - 7
|16
|3.
|Фейеноорд
|2:1
|6
|5
|0
|1
|16 - 5
|15
|4.
|ПСВ
|7
|5
|0
|2
|17 - 10
|15
|5.
|Утрехт
|1:0
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|6.
|Твенте
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|7.
|Херенвен
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|8.
|Витесс
|7
|3
|1
|3
|6 - 14
|10
|9.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|11 - 18
|9
|10.
|НЕК Неймеген
|1:2
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|12.
|Спарта Роттердам
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|13.
|Ваалвейк
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|14.
|Фортуна Ситтард
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|15.
|Гронинген
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|16.
|Хераклес
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|АЗ Алкмаар
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|18.
|ПЕК Зволле
|0:1
|7
|0
|1
|6
|1 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|4
|4
|0
|0
|22 - 0
|12
|2.
|Утрехт
|1:0
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|Фейеноорд
|2:1
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|4.
|Камбюр
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|5.
|Виллем II
|4
|3
|0
|1
|5 - 6
|9
|6.
|Твенте
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|ПСВ
|3
|2
|0
|1
|9 - 7
|6
|8.
|Херенвен
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|10.
|Спарта Роттердам
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|11.
|НЕК Неймеген
|1:2
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|Фортуна Ситтард
|3
|1
|1
|1
|4 - 8
|4
|13.
|Ваалвейк
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Хераклес
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Гронинген
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Витесс
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|17.
|ПЕК Зволле
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|2.
|Витесс
|4
|3
|0
|1
|4 - 6
|9
|3.
|Аякс
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|4.
|Виллем II
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|Фейеноорд
|2:1
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|6.
|Утрехт
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 1
|4
|7.
|Херенвен
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|НЕК Неймеген
|1:2
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|9.
|Твенте
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|10.
|АЗ Алкмаар
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|11.
|Гронинген
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|12.
|Ваалвейк
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|13.
|Хераклес
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Спарта Роттердам
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|15.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Камбюр
|2
|0
|0
|2
|1 - 13
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|0:1
|4
|0
|0
|4
|0 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|2
|2.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|5
|0
|0
|3.
|Аякс
|Тадич Душан
|4
|0
|5
|4.
|Аякс
|Мазрауи Нуссер
|4
|0
|2
|5.
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1
|2
|2.
|Витесс
|Беро Матуш
|4
|0
|3.
|Утрехт
|Янссен Виллем
|3
|0
|4.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|3
|0
|5.
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|3
|0