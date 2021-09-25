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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Фейеноорд
2:1
Первый тайм: 34'

Стадион:
НЕК Неймеген
0'
13' Желтая карточка
Брандерхорст Маттейс
1:0
14' Пенальти
Кекчю Оркун
2:0
17' Гол
Синистерра Луис
2:1
32' Гол
Маттссон Магнус
34'
1
Бейло
Юстин
3
Гертрейда
Лютсхарел
18
Траунер
Гернот
4
Сенеси
Маркос
5
Маласиа
Тирелл
28
Тоорнстра
Йенс
26
Тиль
Гус
10
Кекчю
Оркун
9
Джаханбакш
Алиреза
11
Линссен
Брайан
7
Синистерра
Луис
1
Брандерхорст
Маттейс
28
Ван
Рой
Барт
4
Маркес
Иван
8
Баррето
Эдгар
26
Одентал
Кас
16
Эль-Каруани
Суфьян
20
Шоне
Лассе
6
Брюин
Джорди
11
Маттссон
Магнус
10
Окита
Жонатан
7
Тавшан
Элаис
Фейеноорд
4-3-3
НЕК Неймеген
5-3-2

Ход матча

13'
 
Брандерхорст Маттейс
14'
Кекчю Оркун
1:0
17'
Синистерра Луис
(Сенеси Маркос)
2:0
32'
2:1
Маттссон Магнус
(Окита Жонатан)

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

История личных встреч

Фейеноорд
НЕК Неймеген

11 матчей

90.9%
9.1%
-5.3290705182008E-15%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

90.9%
18.2%
-9.1%
10 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

0%
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

0%
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

0%
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

19 матчей

52.6%
15.8%
31.6%
10 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

52.6%
21.1%
26.3%
10 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

Э
4:0
Э
1:2
Э
1:0
Э
3:1
Э
5:1
Э
3:3
Э
0:3
Э
5:1
К
2:3
Э
0:2
Э
0:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
0:0
Э
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линссен Брайан 5 0.83
Синистерра Луис 3 0.5
Тиль Гус 3 0.5
Тоорнстра Йенс 2 0.33
Дессерс Сириль 1 0.17
Баннис Науфаль 1 0.17
Кекчю Оркун 1 (1) 0.17
Джаханбакш Алиреза 0 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Эурснес Фредрик 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Сенеси Маркос 0 0
Маласиа Тирелл 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 2 0.29
Ali Akman 2 0.29
Дуэлунд Миккель 0 0
Брюин Джорди 0 0
Эль-Каруани Суфьян 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маласиа Тирелл 2 0
Тоорнстра Йенс 1 0
Тиль Гус 1 0
Сенеси Маркос 1 0
Кекчю Оркун 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Хендрикс Рамон 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Окита Жонатан 2 0
Баррето Эдгар 1 0
Шоне Лассе 1 0
Брандерхорст Маттейс 1 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Маркес Иван 1 0
Ван Рой Барт 1 0
Ali Akman 1 0
Тавшан Элаис 1 0
Эль-Каруани Суфьян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фейеноорд 7.14% (1) 14.29% (2) 14.29% (2) 21.43% (3) 7.14% (1) 35.71% (5)
 НЕК Неймеген 25% (1) 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 0

Предыдущие игры

Фейеноорд Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Фейеноорд 3:1 Херенвен ПСВ 0:4 Фейеноорд Маккаби Хайфа 0:0 Фейеноорд Утрехт 3:1 Фейеноорд
Эльфсборг 3:1 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Гоу Эхед Иглс Фейеноорд 5:0 Эльфсборг Виллем II 0:4 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Люцерн Фейеноорд 2:1 Атлетико М Люцерн 0:3 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 АДО Ден Хааг Фейеноорд 3:2 Дрита Фейеноорд 1:2 ПАОК Дрита 0:0 Фейеноорд Фейеноорд 2:1 Вердер Фейеноорд 3:3 Вердер Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:0 Цюрих Фейеноорд 3:1 АЕК
НЕК Неймеген Последние 20 матчей: +12 =2 -6
НЕК Неймеген 0:3 Утрехт Спарта Роттердам 1:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 0:0 Виллем II Хераклес 0:1 НЕК Неймеген
НЕК Неймеген 2:0 ПЕК Зволле Аякс 5:0 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 2:0 ОФИ Хераклес 0:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 3:0 Ваалвейк Амстердамсхе 2:1 НЕК Неймеген АЗ Алкмаар 4:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген (аматоры) 1:13 НЕК Неймеген НАК Бреда 1:2 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 3:0 Рода Алмере Сити 0:4 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 2:1 Дордрехт Гоу Эхед Иглс 2:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 0:2 НАК Бреда Аякс-2 0:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 3:2 АЗ-2 Алкмаар
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 7 6 1 0 30 - 1 19
2. Виллем II 7 5 1 1 10 - 7 16
3. Фейеноорд 2:1 6 5 0 1 16 - 5 15
4. ПСВ 7 5 0 2 17 - 10 15
5. Утрехт 1:0 7 4 2 1 13 - 4 14
6. Твенте 6 3 1 2 10 - 7 10
7. Херенвен 6 3 1 2 8 - 9 10
8. Витесс 7 3 1 3 6 - 14 10
9. Камбюр 6 3 0 3 11 - 18 9
10. НЕК Неймеген 1:2 7 2 2 3 5 - 11 8
11. Гоу Эхед Иглс 6 2 0 4 6 - 10 6
12. Спарта Роттердам 6 1 3 2 6 - 10 6
13. Ваалвейк 6 1 2 3 9 - 11 5
14. Фортуна Ситтард 6 1 2 3 6 - 13 5
15. Гронинген 7 1 2 4 6 - 13 5
16. Хераклес 5 1 1 3 5 - 8 4
17. АЗ Алкмаар 5 1 0 4 6 - 11 3
18. ПЕК Зволле 0:1 7 0 1 6 1 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 4 4 0 0 22 - 0 12
2. Утрехт 1:0 4 3 1 0 10 - 3 10
3. Фейеноорд 2:1 3 3 0 0 7 - 2 9
4. Камбюр 4 3 0 1 10 - 5 9
5. Виллем II 4 3 0 1 5 - 6 9
6. Твенте 3 2 1 0 5 - 2 7
7. ПСВ 3 2 0 1 9 - 7 6
8. Херенвен 3 2 0 1 5 - 5 6
9. Гоу Эхед Иглс 4 2 0 2 4 - 3 6
10. Спарта Роттердам 3 1 2 0 5 - 3 5
11. НЕК Неймеген 1:2 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Фортуна Ситтард 3 1 1 1 4 - 8 4
13. Ваалвейк 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Хераклес 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Гронинген 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Витесс 3 0 1 2 2 - 8 1
17. ПЕК Зволле 0:1 3 0 1 2 1 - 4 1
18. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 4 3 0 1 8 - 3 9
2. Витесс 4 3 0 1 4 - 6 9
3. Аякс 3 2 1 0 8 - 1 7
4. Виллем II 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Фейеноорд 2:1 3 2 0 1 9 - 3 6
6. Утрехт 1:0 3 1 1 1 3 - 1 4
7. Херенвен 3 1 1 1 3 - 4 4
8. НЕК Неймеген 1:2 4 1 1 2 3 - 8 4
9. Твенте 3 1 0 2 5 - 5 3
10. АЗ Алкмаар 4 1 0 3 6 - 8 3
11. Гронинген 4 1 0 3 5 - 11 3
12. Ваалвейк 3 0 2 1 6 - 7 2
13. Хераклес 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Спарта Роттердам 3 0 1 2 1 - 7 1
15. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Камбюр 2 0 0 2 1 - 13 0
17. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 7 0
18. ПЕК Зволле 0:1 4 0 0 4 0 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 2
2. Фейеноорд Линссен Брайан 5 0 0
3. Аякс Тадич Душан 4 0 5
4. Аякс Мазрауи Нуссер 4 0 2
5. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гронинген Те Вирик Мик 1 2
2. Витесс Беро Матуш 4 0
3. Утрехт Янссен Виллем 3 0
4. Ваалвейк Крамер Михил 3 0
5. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Фейеноорд
Ничья
НЕК Неймеген
1.29
6.80
9.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фейеноорд 2:1 НЕК Неймеген онлайн




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