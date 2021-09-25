Второй тайм

96' Фейеноорд заслуженно побеждает в отличном матче

96' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Тиль Гус из команды Фейеноорд сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

92' Г О О О О Л - Дессерс Сириль забивает с левой ноги!

92' Отличные скиллы показывает Дессерс Сириль , обводя своих соперников

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Рефери не любит споров - именно за это Rogier Meijer сейчас получил желтую

91' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Фейеноорд будет все-таки засчитан.

90' Рефери не любит споров - именно за это Гертрейда Лютсхарел сейчас получил желтую

90' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

89' Г О О О О Л - Тиль Гус первый на мяче и посылает его в ворота правой ногой!

89' Плохо сыграл Маркес Иван - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

88' Траунер Гернот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Гут Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Гут Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Гут Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

84' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

84' Линссен Брайан из команды Фейеноорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

83' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Матч возобновлен

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Сегодняшная посещаемость составляет 45495 болельщиков

82' Маркес Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Игрок из команды Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

82' Траунер Гернот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Штрафной исполнил Кекчю Оркун , после его удара Маттийс Брандерхорст сделал классный сейв. Угловой

79' Маркес Иван тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

79' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Сенеси Маркос не смог попасть в створ ударом издали

78' Тиль Гус из команды Фейеноорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

78' Игрок из команды Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

78' Маркес Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Одентал Кас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Г О О О О Л - Вердонк Калвин забивает с левой ноги!

74' Команда НЕК Неймеген забила мяч, хотя лучше играли соперники

73' Гертрейда Лютсхарел не смог попасть в створ ударом издали

71' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Брандерхорст Маттейс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Траунер Гернот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

65' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

65' Игрок Тиль Гус из команды Фейеноорд неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

65' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

64' Брюин Джорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' ПЕРЕКЛАДИНА! Маласиа Тирелл упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

64' Отличные скиллы показывает Маласиа Тирелл , обводя своих соперников

64' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Игра в одни ворота сейчас. Фейеноорд доминирует и владеет мячом

61' Ван Рой Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Ван Рой Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Игрок Тиль Гус из команды Фейеноорд неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

61' Шоне Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Одентал Кас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Баррето Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Отличные скиллы показывает Джаханбакш Алиреза , обводя своих соперников

60' Маркес Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Отличные скиллы показывает Джаханбакш Алиреза , обводя своих соперников

59' Эль-Каруани Суфьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Тоорнстра Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

58' Одентал Кас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Гертрейда Лютсхарел из команды Фейеноорд делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

56' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

56' Шоне Лассе пробил со штрафного прямо в стенку

55' Кекчю Оркун - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

55' Отличные скиллы показывает Тавшан Элаис , обводя своих соперников

55' Тиль Гус из команды Фейеноорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

55' Эль-Каруани Суфьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

54' Плохо сыграл Баррето Эдгар - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

54' Баррето Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Кекчю Оркун навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Одентал Кас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Брюин Джорди из команды НЕК Неймеген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

46' Фейеноорд выполняет удар от ворот.

46' Как он промахнулся? Тавшан Элаис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!