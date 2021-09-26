Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Камбюр имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Шмидт Доке выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Удар от ворот произведет Камбюр

41' Брей Майкл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Тол Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Команда Камбюр забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

36' Г О О О О Л - Бангура Алекс забивает с левой ноги!

35' Удар от ворот произведет Камбюр

35' Как он промахнулся? Эмега Эмануэль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

35' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Паулиссен Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

30' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Матч возобновлен

27' Ох, нехорошо это выглядит. Сметс Бриан получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Сметс Бриан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

20' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

17' Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

15' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Худемакерс Меес не смог попасть в створ ударом издали

12' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Камбюр выполняет удар от ворот.

11' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Бангура Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Камбюр выполняет удар от ворот.

2' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Камбюр начинает с центра поля