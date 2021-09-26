Голландия: Эредивизие 2021-2022
Спарта Роттердам
0:3
Второй тайм: 84'
Стадион: Спарта
Камбюр
0:1
36' ГолБангура Алекс
59' Желтая карточкаБангура Алекс
0:2
63' ГолКаллон Исса
73' Желтая карточкаМакинтош Келвин
0:3
74' ГолКаллон Исса
10
Сметс
Бриан
15
Тол
Марко
14
Брей
Майкл
20
Маулун
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сметс БрианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Кореманс ТимВратарь
-
12 Жанс ЛоранЗащитник
-
15 Пинту МикаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мейнанс СвенПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Тол МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Брей МайклПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Маулун РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бос ПитерВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Доодеман НикНападающий
-
19 Хендрикс СэмНападающий
-
21 Киш ТамашНападающий
-
Главный тренер: Де Йонг Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
36'
0:1
59'
63'
0:2
73'
74'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
5 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 4
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
История личных встреч
Спарта Роттердам
Камбюр
5 матчей
100%
0%
0%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
20%
-20%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
0%
150%
-50%
0 побед 3 ничьи 1 победа
7 матчей
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
71.4%
28.6%
-7.105427357601E-15%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мейнанс Свен
|1
|0.14
|Сметс Бриан
|1
|0.14
|Тай Леннарт
|1
|0.14
|Вриндс Барт
|1
|0.14
|Ван Крой Вито
|1
|0.14
|Эмега Эмануэль
|1
|0.14
|Мейерс Арон
|0
|0
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якобс Ями
|3
|0.43
|Каллон Исса
|2
|0.29
|Tom Boere
|2
|0.29
|Бангура Алекс
|2
|0.29
|Брей Майкл
|1
|0.14
|Маулун Робин
|1
|0.14
|Тол Марко
|1
|0.14
|Киш Тамаш
|1
|0.14
|Худемакерс Меес
|1
|0.14
|Шмидт Доке
|0
|0
|Самбисса Давид
|0
|0
Карточки
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Крой Вито
|3
|0
|Пинту Мика
|1
|1
|Абелс Дирк
|2
|0
|Оассар Адиль
|1
|0
|Сметс Бриан
|1
|0
|Бёгелсдейк Том
|1
|0
|Вриндс Барт
|1
|0
|Хейлен Майкл
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
|Гаудмейн Кензо
|1
|0
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макинтош Келвин
|3
|0
|Паулиссен Митчелл
|1
|0
|Каллон Исса
|1
|0
|Худемакерс Меес
|1
|0
|Бангура Алекс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спарта Роттердам
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|0
|Камбюр
|0
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|36.36% (4)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Спарта Роттердам Последние 20 матчей: +8 =8 -4Гелдерс Венендалсе 0:3 Спарта Роттердам ПЕК Зволле 1:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 3:1 Козаккен Бойз Спарта Роттердам 1:1 НЕК Неймеген
Спарта Роттердам 3:1 Фортуна Ситтард Схевенинген 1:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 3:1 Рейнбургс Бойс Гоу Эхед Иглс 2:0 Спарта Роттердам Волендам-2 2:6 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:1 Де Трефферс Спарта Роттердам 1:1 Хераклес Утрехт 4:0 Спарта Роттердам Эксельсиор 0:3 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:2 НАК Бреда Телстар 0:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 3:3 Гент Хераклес 1:2 Спарта Роттердам Фейеноорд 2:0 Спарта Роттердам Херенвен 1:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 0:0 Утрехт
Камбюр Последние 20 матчей: +13 =2 -5Камбюр 2:1 Хераклес Аякс 9:0 Камбюр Камбюр 5:2 Гоу Эхед Иглс Камбюр 2:0 Твенте
ПСВ 4:1 Камбюр Камбюр 1:2 Гронинген ПЕК Зволле 2:1 Камбюр Моленбек 0:1 Камбюр Камбюр 6:0 Телстар Камбюр 3:2 НАК Бреда Дордрехт 0:1 Камбюр Камбюр 1:1 Де Графсхап АЗ-2 Алкмаар 2:4 Камбюр Камбюр 4:1 Хелмонд Спорт Ден Босх 3:5 Камбюр Камбюр 7:2 Эксельсиор Волендам 0:3 Камбюр Рода 3:1 Камбюр Камбюр 3:0 Эйндховен Гоу Эхед Иглс 0:0 Камбюр
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|7
|6
|1
|0
|30 - 1
|19
|2.
|Виллем II
|7
|5
|1
|1
|10 - 7
|16
|3.
|Фейеноорд
|6
|5
|0
|1
|19 - 7
|15
|4.
|ПСВ
|7
|5
|0
|2
|17 - 10
|15
|5.
|Утрехт
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|6.
|Камбюр
|3:0
|7
|4
|0
|3
|14 - 18
|12
|7.
|Твенте
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|8.
|Херенвен
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|9.
|Витесс
|7
|3
|1
|3
|6 - 14
|10
|10.
|НЕК Неймеген
|7
|2
|2
|3
|7 - 14
|8
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|12.
|Спарта Роттердам
|0:3
|7
|1
|3
|3
|6 - 13
|6
|13.
|Ваалвейк
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|14.
|Фортуна Ситтард
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|15.
|Гронинген
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|16.
|Хераклес
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|АЗ Алкмаар
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|18.
|ПЕК Зволле
|7
|0
|1
|6
|2 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|4
|4
|0
|0
|22 - 0
|12
|2.
|Утрехт
|4
|3
|1
|0
|14 - 4
|10
|3.
|Фейеноорд
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|4.
|Камбюр
|3:0
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|5.
|Виллем II
|4
|3
|0
|1
|5 - 6
|9
|6.
|Твенте
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|ПСВ
|3
|2
|0
|1
|9 - 7
|6
|8.
|Херенвен
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|10.
|Спарта Роттердам
|0:3
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|11.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|Фортуна Ситтард
|3
|1
|1
|1
|4 - 8
|4
|13.
|Ваалвейк
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Хераклес
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Гронинген
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Витесс
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|17.
|ПЕК Зволле
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|2.
|Витесс
|4
|3
|0
|1
|4 - 6
|9
|3.
|Аякс
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|4.
|Виллем II
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|Фейеноорд
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|6.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|3 - 1
|4
|7.
|Херенвен
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|9.
|Камбюр
|3:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 13
|3
|10.
|Твенте
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|11.
|АЗ Алкмаар
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|12.
|Гронинген
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|13.
|Ваалвейк
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|14.
|Хераклес
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Спарта Роттердам
|0:3
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|16.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|2
|2.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|5
|0
|2
|3.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|5
|0
|0
|4.
|Аякс
|Тадич Душан
|4
|0
|5
|5.
|Аякс
|Мазрауи Нуссер
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1
|2
|2.
|Витесс
|Беро Матуш
|4
|0
|3.
|Утрехт
|Янссен Виллем
|3
|0
|4.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|3
|0
|5.
|Камбюр
|Макинтош Келвин
|3
|0