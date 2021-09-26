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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Спарта Роттердам
0:3
Второй тайм: 84'

Стадион:
Камбюр
0'
0:1
36' Гол
Бангура Алекс
59' Желтая карточка
Бангура Алекс
0:2
63' Гол
Каллон Исса
73' Желтая карточка
Макинтош Келвин
0:3
74' Гол
Каллон Исса
84'
1
Окойе
Мадука
2
Абелс
Дирк
3
Вриндс
Барт
4
Хейлен
Майкл
5
Мейерс
Арон
8
Mo
Osman3
6
Оассар
Адиль
7
Ван
Крой
Вито
9
Тай
Леннарт
10
Сметс
Бриан
11
Эмега
Эмануэль
1
Стивенс
Сонни
5
Шмидт
Доке
3
Макинтош
Келвин
15
Тол
Марко
16
Бангура
Алекс
6
Худемакерс
Меес
14
Брей
Майкл
10
Паулиссен
Митчелл
20
Маулун
Робин
7
Каллон
Исса
9
Tom
Boere
Спарта Роттердам
4-2-3-1
Камбюр
4-1-4-1

Ход матча

36'
0:1
Бангура Алекс
(Каллон Исса)
46'
Мейнанс Свен
Ван Крой Вито
 
59'
 
Бангура Алекс
60'
Гаудмейн Кензо
Тай Леннарт
 
63'
0:2
Каллон Исса
(Тол Марко)
72'
 
Яспер тер Хейде
Шмидт Доке
72'
 
Киш Тамаш
Паулиссен Митчелл
73'
 
Макинтош Келвин
74'
0:3
Каллон Исса
(Брей Майкл)
76'
Энгельс Марио
Абелс Дирк
 
76'
Жанс Лоран
Хейлен Майкл
 
77'
 
Тол Марко
Бангура Алекс
77'
 
Ван дер Мер Йондли
Самбисса Давид

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

История личных встреч

Спарта Роттердам
Камбюр

5 матчей

100%
0%
0%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
20%
-20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

0%
150%
-50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

71.4%
28.6%
-7.105427357601E-15%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПД
3:3
ПД
3:0
ТМК
0:1
ТМК
2:4
ПД
1:0
ПД
3:2
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мейнанс Свен 1 0.14
Сметс Бриан 1 0.14
Тай Леннарт 1 0.14
Вриндс Барт 1 0.14
Ван Крой Вито 1 0.14
Эмега Эмануэль 1 0.14
Мейерс Арон 0 0
Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якобс Ями 3 0.43
Каллон Исса 2 0.29
Tom Boere 2 0.29
Бангура Алекс 2 0.29
Брей Майкл 1 0.14
Маулун Робин 1 0.14
Тол Марко 1 0.14
Киш Тамаш 1 0.14
Худемакерс Меес 1 0.14
Шмидт Доке 0 0
Самбисса Давид 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Крой Вито 3 0
Пинту Мика 1 1
Абелс Дирк 2 0
Оассар Адиль 1 0
Сметс Бриан 1 0
Бёгелсдейк Том 1 0
Вриндс Барт 1 0
Хейлен Майкл 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макинтош Келвин 3 0
Паулиссен Митчелл 1 0
Каллон Исса 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Бангура Алекс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спарта Роттердам 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2) 0 16.67% (1) 0
 Камбюр 0 9.09% (1) 9.09% (1) 36.36% (4) 36.36% (4) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Спарта Роттердам Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Гелдерс Венендалсе 0:3 Спарта Роттердам ПЕК Зволле 1:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 3:1 Козаккен Бойз Спарта Роттердам 1:1 НЕК Неймеген
Спарта Роттердам 3:1 Фортуна Ситтард Схевенинген 1:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 3:1 Рейнбургс Бойс Гоу Эхед Иглс 2:0 Спарта Роттердам Волендам-2 2:6 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:1 Де Трефферс Спарта Роттердам 1:1 Хераклес Утрехт 4:0 Спарта Роттердам Эксельсиор 0:3 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:2 НАК Бреда Телстар 0:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 3:3 Гент Хераклес 1:2 Спарта Роттердам Фейеноорд 2:0 Спарта Роттердам Херенвен 1:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 0:0 Утрехт
Камбюр Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Камбюр 2:1 Хераклес Аякс 9:0 Камбюр Камбюр 5:2 Гоу Эхед Иглс Камбюр 2:0 Твенте
ПСВ 4:1 Камбюр Камбюр 1:2 Гронинген ПЕК Зволле 2:1 Камбюр Моленбек 0:1 Камбюр Камбюр 6:0 Телстар Камбюр 3:2 НАК Бреда Дордрехт 0:1 Камбюр Камбюр 1:1 Де Графсхап АЗ-2 Алкмаар 2:4 Камбюр Камбюр 4:1 Хелмонд Спорт Ден Босх 3:5 Камбюр Камбюр 7:2 Эксельсиор Волендам 0:3 Камбюр Рода 3:1 Камбюр Камбюр 3:0 Эйндховен Гоу Эхед Иглс 0:0 Камбюр
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 7 6 1 0 30 - 1 19
2. Виллем II 7 5 1 1 10 - 7 16
3. Фейеноорд 6 5 0 1 19 - 7 15
4. ПСВ 7 5 0 2 17 - 10 15
5. Утрехт 7 4 2 1 17 - 5 14
6. Камбюр 3:0 7 4 0 3 14 - 18 12
7. Твенте 6 3 1 2 10 - 7 10
8. Херенвен 6 3 1 2 8 - 9 10
9. Витесс 7 3 1 3 6 - 14 10
10. НЕК Неймеген 7 2 2 3 7 - 14 8
11. Гоу Эхед Иглс 6 2 0 4 6 - 10 6
12. Спарта Роттердам 0:3 7 1 3 3 6 - 13 6
13. Ваалвейк 6 1 2 3 9 - 11 5
14. Фортуна Ситтард 6 1 2 3 6 - 13 5
15. Гронинген 7 1 2 4 6 - 13 5
16. Хераклес 5 1 1 3 5 - 8 4
17. АЗ Алкмаар 5 1 0 4 6 - 11 3
18. ПЕК Зволле 7 0 1 6 2 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 4 4 0 0 22 - 0 12
2. Утрехт 4 3 1 0 14 - 4 10
3. Фейеноорд 3 3 0 0 10 - 4 9
4. Камбюр 3:0 4 3 0 1 10 - 5 9
5. Виллем II 4 3 0 1 5 - 6 9
6. Твенте 3 2 1 0 5 - 2 7
7. ПСВ 3 2 0 1 9 - 7 6
8. Херенвен 3 2 0 1 5 - 5 6
9. Гоу Эхед Иглс 4 2 0 2 4 - 3 6
10. Спарта Роттердам 0:3 4 1 2 1 5 - 6 5
11. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Фортуна Ситтард 3 1 1 1 4 - 8 4
13. Ваалвейк 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Хераклес 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Гронинген 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Витесс 3 0 1 2 2 - 8 1
17. ПЕК Зволле 3 0 1 2 1 - 4 1
18. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 4 3 0 1 8 - 3 9
2. Витесс 4 3 0 1 4 - 6 9
3. Аякс 3 2 1 0 8 - 1 7
4. Виллем II 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Фейеноорд 3 2 0 1 9 - 3 6
6. Утрехт 3 1 1 1 3 - 1 4
7. Херенвен 3 1 1 1 3 - 4 4
8. НЕК Неймеген 4 1 1 2 5 - 11 4
9. Камбюр 3:0 3 1 0 2 4 - 13 3
10. Твенте 3 1 0 2 5 - 5 3
11. АЗ Алкмаар 4 1 0 3 6 - 8 3
12. Гронинген 4 1 0 3 5 - 11 3
13. Ваалвейк 3 0 2 1 6 - 7 2
14. Хераклес 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Спарта Роттердам 0:3 3 0 1 2 1 - 7 1
16. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 7 0
18. ПЕК Зволле 4 0 0 4 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 2
2. Фейеноорд Линссен Брайан 5 0 2
3. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
4. Аякс Тадич Душан 4 0 5
5. Аякс Мазрауи Нуссер 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гронинген Те Вирик Мик 1 2
2. Витесс Беро Матуш 4 0
3. Утрехт Янссен Виллем 3 0
4. Ваалвейк Крамер Михил 3 0
5. Камбюр Макинтош Келвин 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Спарта Роттердам
Ничья
Камбюр
8.50
3.92
3.86
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Спарта Роттердам 0:3 Камбюр онлайн




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